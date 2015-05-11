Придушить в себе Настеньку

Вы все помните Настеньку. Эту героиню незабвенной сказки «Морозко», вялую девицу с голоском умирающей. Я обожаю наше старое кино. И сказки отечественного производства нежно люблю. Но вот Настенька с детства вызывала у меня стойкое чувство инстинктивного раздражения.
Став постарше, я поняла, что так бесило меня в Настеньке: ее чудовищная инфантильность, граничащая с идиотизмом. В ее же собственном доме мачеха грозится за косы оттаскать, а она только больше старается и во всем угождает. Ей мажут физиономию сажей, а она глазки в пол, и уходит на задний двор, не отсвечивает. Даже в лес готова идти на верную смерть, лишь бы ее тюфяка папашу не пилили дома.
Это положительная героиня, с которой надо брать пример? Чему она учит? Быть покорной овцой и грушей для битья неадекватной мачехи и ее доченьки? Сидеть под елкой и ждать, пока добрый Дедушка Мороз наиграется в игру «Тепло ли тебе девица?» и соблаговолит притащить тебя к себе погреться? А если не встретишь доброго старика, тогда что? Околевать в сугробе?
Сказки должны учить другому. Что ради счастья мало хлопать ресницами и со всем соглашаться. Надо добиваться всего самой. Счастье не непременная награда за годы терпения. Можно так и умереть, продолжая обслуживать нахальную мачеху и ее ленивое потомство. А можно брать ситуацию в свои руки и делать что-то!
Выгнать зарвавшуюся тётку из собственного дома, учиться, зарабатывать. Не ждать, когда тебе преподнесут ларец с богатым приданым. Добрых Дедушек на всех не хватит, и сказочных фей тоже! Инфантильную глупую Настеньку надо душить в себе.
Потому что мы живем не в сказке, а в реальности. И жизнь одна, и проходит ой как быстро. Оглянуться не успеешь, как не один добрый молодец в твою сторону и не посмотрит. А ты свои лучшие годы потратила на сиденье под елочкой и ожидание чуда.
Источник: uduba.com
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