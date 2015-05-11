Премьера близко





Осенью 2016 года Le Figaro был единственным французским СМИ, которому разрешили отправиться в Ирландию на съемки новых серий знаменитой фантазийной саги. Трансляция седьмого сезона начнется 17 июля на канале OCS City.

Белфаст. В доках, в нескольких километрах от Музея «Титаника», находится студия Paint Hall. Именно там с самого первого сезона идут внутренние съемки «Игры престолов», культового сериала канала НВО по фентезийным романам американского писателя Джорджа Мартина. Перед нами предстают личные покои Ланнистеров, дом, где жила Арья, зал с мраморным полом, фресками и величественным железным троном. Стены и прочие элементы декора на проверку оказываются пустыми внутри, однако внешне выглядят до мурашек реалистично.

Всего на студию допустили около десяти представителей международной прессы. О том, чтобы рассказать об увиденных сценах, разумеется, не может быть и речи. В перерыве между съемками и наложением грима сверкающая великолепным белым париком Эмилия Кларк (Emilia Clarke) все же признает: «Дейенерис всегда очень волновало, какой след она оставит в мире. Она стремится достичь вершин власти и остаться настолько чистой, насколько это возможно». Что касается сцен, в которых она сидит верхом на любимых драконах, британская актриса шутит: «Тут все совсем не гламурно. Мы снимаем на зеленом фоне, и мне кажется, что я — черепашка-ниндзя в родео! Приходится надевать страховку, чтобы не сломать спину…».

Томми Данн (Tommy Dunne), которому в прошлом уже довелось работать над «Храбрым сердцем» и «Гладиатором», заведует оружейной мастерской, где трудятся семь человек. Здесь создаются сотни предметов, которые предназначены для разных мест съемок (Испания, Исландия, Хорватия…) и сохраняются годами. Там мы видим знаменитую «Иглу» Арьи, которую из предосторожности сделали в двух экземплярах. Мечи «белых ходоков» выполнены из прозрачной смолы и действительно напоминают лед. Сложнее всего было создать именно их. «Мы не используем пластик и предпочитаем ему бронзу и дерево, — объясняет Томми Данн. — Важно, чтобы все выглядело максимально правдоподобным, чтобы у актеров было ощущение оружия в руке. Кроме того, это привлекает их внимание к вопросам безопасности».

Его мастерская работает с отделом костюмеров, где трудятся от 80 до 120 ремесленников. Дизайн разрабатывают здесь, однако пошив происходит в Италии, Испании, Болгарии и Индии. Тут состаривают ткани, создавая потертости или выцветшие области, там занимаются их окрасом в специальных чанах… Хранение костюмов требует тщательной организации. «Все пронумеровано и разбито по категориям, потому первая часть сцены может сниматься в одном месте, а вторая — в совершенно другом два месяца спустя», — рассказывает одна из костюмеров. Одежда сохраняется даже после гибели персонажа и может быть использована в дальнейшем, например, для массовки. Всего насчитывается порядка 300 главных костюмов, Есть ли у актеров какие-то особые требования? «Мэйси Уильямс (Maisie Williams, исполнительница роли Арьи Старк) была очень рада, что, наконец, сможет надеть платье после целых сезонов в одной и той же тунике!» — вспоминают сотрудники.

Расслабленная атмосфера

Интереснее всего в отделе аксессуаров. Там соседствует друг с другом невероятное множество созданных здесь разнородных предметов: прекрасная коллекция чучел птиц (чайки, фазаны и разумеется, вороны), пауки, миниатюрные драконы, телеги, обгорелые тела, насаженные на пики головы, раздавленные пальцы, муляж ребенка… Хватает тут и старых предметов, которые были куплены в Лондоне или Португалии: серебряные кубки, корзины… Весь этот причудливый инвентарь должен быть функциональным (не всегда просто для пыточного инструмента!), что требует множества проверок перед каждой сценой.

В 40 километрах от Белфаста в ирландской глубинке находится студия меньших размеров, где снимают сцены из Винтерфелла, оплота мятежных Старков. Тут атмосфера более непринужденная. У входа колоритная группа одичалых остановилась на перекур. К ним присоединяется их союзник и бывший командир Ночного дозора Кит Хэрингтон (Kit Harington), достав из сапога iPhone. «Эта роль, без сомнения, останется самой важной в моей жизни, — говорит он, задумываясь о намеченном на будущий год конце сериала. — Джон Сноу очень близок мне. Его окружение стало настоящей семьей, мне будет его не хватать». Как бы то ни было, он надеется прихватить с собой сувенир: «Я с самого начала мечтаю взять меч. Но, учитывая успех сериала, он определенно окажется в музее НВО. Надеюсь, мне хотя бы подарят копию».

Источник: inosmi.ru





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