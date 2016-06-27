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nooregistry.ru   вторник, 13 сентября 2016 года, 19.00

Пределы авторского права
Как повлияло на издательскую деятельность реформа авторского права в Канаде


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Смерть газет, о которой так долго говорили


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Австралийская Комиссия по продуктивности собирается пересмотреть национальные договоренности в области авторского права. Рой Кауфман из центра Copyright Clearance призывает Австралию прислушаться к предупреждениям Оттавы и рассказывает о том, как реформа авторского права в сфере образования изменило издательскую деятельность.

То, что Рой Кауфман из Copyright Clearance Center's (CCC) характеризует как «сильное давление со стороны американских технологических гигантов ослабить законы об авторском праве» может «повлиять на права тысяч австралийцев, которые пишут рассказы и учебную литературу». Он указывает на Канаду в качестве примера того, какого рода ущерб угрожает Австралии.

Мы пригласили Кауфмана, который работает в качестве управляющего директора в ССС, чтобы он рассказал нам о том, как он видит ситуацию с авторским правом в Канаде и что именно может создать потенциально серьезную проблему в Австралии.

Publishing Perspectives: Рой, давайте начнем с того, что происходит в Канаде.

Кауфман: В 2012 году Канада внесла поправки в свой закон об авторском праве и вписала слово «образование» в список исключений, которые позволяют свободно использовать материал без разрешения или выплат правообладателям. До этого момента канадские образовательные учреждения выплачивали лицензионные сборы создателям и издателям контента или напрямую, или через местное общество сбора лицензионных выплат Access Copyright. Похожая процедура существует в Австралии, где образовательные учреждения выплачивают лицензионные сборы организации под названием Copyright Agency. Дальше Copyright Agency перенаправляет гонорары правообладателям: издателям, авторам и писателям. Так обеспечивается компенсация издателям и авторам образовательных материалов, делая возможным создание новых книг.

PP: Что изменилось после того, как Оттава внесла поправку в канадское законодательство, добавив слово «образование» в список исключений?

Кауфман: Эффект на канадскую издательскую индустрию очевиден. Исполнительный директор общества по сбору лицензионных выплат Access Copyright Роэни Леви говорит, что педагоги теперь считают, что они могут брать то, за что раньше надо было платить по коллективной лицензии, и свободно использовать – и именно это они и делают. В итоге лицензионные выплаты создателям контента упали на 50 миллионов долларов в год, плюс – еще более резкое, но труднооценимое отрицательное влияние на покупку книг. В результате важный элемент канадской культуры страдает.

PP: Что вы имеете ввиду? Можете привести пример?

Кауфман: По новым правилам, к примеру, учитель или профессор, преподающий курс об Элис Манро, выдающейся новеллистке и лауреате Нобелевской премии, может приготовить все материалы бесплатно. Джон Дэган, исполнительный директор Союза писателей Канады, сказал про это так: «Образовательные учреждения могут взять по одному рассказу из каждой книги, бесплатно скопировать их и превратить в сборник «101 канадская новелла». Элис Манро никто об этом не скажет – ни она, ни её издатель денег за это не получат». Другими словами, Манро не только перестанет получать гонорар за копирование её рассказов, но продажи её книг также упадут. Для Манро это будет неприятно, но последствия для молодых канадских авторов будут гораздо хуже.

PP: Если какие-нибудь данные о том, что этот сценарий означает, с финансовой точки зрения, для канадских издателей?

RK: Роэни Леви из общества Access Copyright говорит, что систематическое использование контента без компенсации правообладателям уже стоил мелким и средним издателям 20% их дохода. Это означает, что их прибыль, которая и так очень незначительная, вообще исчезает. Более того, сокращается разнообразие: канадские авторы перестают писать книги об истории, политике, литературе страны, открывая путь международным издательствам заполнить канадский рынок неканадскими книгами.

PP: Можете привести пример?

Кауфман: В 2014 году издательство Oxford University Press Canada (OUPC) прекратило издавать книги в Канаде. Президент OUPC Дэвид Стовер подчеркнул, что главная причина закрытия – поправки в законе об авторском праве и последующая потеря 10 миллионов долларов лицензионных сборов от образовательных учреждений. Кстати, в этом издательстве вышла одна из моих книг.

Интересы более мелких издателей также затронуты. Дон Лепэн, исполнительный директор канадского издательства Broadview Press, три года назад написал письмо-обращение к университетам, протестуя против законности их интерпретации изменений авторского права. Лепэн подчеркнул, что «если университеты хотят убить канадскую издательскую индустрию, новый подход к авторскому праву – идеальная возможность это сделать».

К примеру, издательство Broadview продолжает публиковать антологию «Национальная поэзия Канады» - а её продажи снизились вдвое с момента внесения поправок в закон об авторском праве. Вот почему Джон Дэган из Союза писателей Канады говорит, что с позиции авторов, это катастрофа: конец растущему рынку канадской литературы.

PP: И как реагирует издательская индустрия?

Кауфман: Общество по сбору лицензионных выплат Access Copyright подало в суд на Йоркской университет в Торонто, который утверждает, что копирование опубликованных работ для создания учебных материалов не является нарушением авторского права. Слушанье состоится в мае. В прошлом судебные иски работали хотя бы в Австралии. Австралийское общество по сбору лицензионных выплат Copyright Agency впервые протестировало авторское право против Университета Нового Южного Уэльса в 1974 году. Последовало десятилетие судебных споров, в результате чего школы и университеты стали платить лицензионные сборы. С тех пор больше 1 миллиарда долларов было выплачено австралийским издателям и создателям учебных материалов, поддерживающим национальный издательский сектор страны.

PP: Какие перспективы будут у Австралии, если законодатель сделает такое же исключение для образования, как в Канаде?

Кауфман: Если в Австралии произойдет подобная перемена, исполнительный директор Copyright Agency Адам Саклинг говорит, что они будут протестовать. Саклинг сказал, что «существующая система представляет большую ценность для австралийских преподавателей и обеспечивает развитие учебных издательств. В то время как мы поддерживаем любые разумные реформы авторского права, мы будем стойко защищать любую атаку на доходы создателей учебного контента».

Анализ, проведенный PwC Australia (ранее известном как PriceWaterhouseCoopers), указал на то, что нет никаких причин поддерживать такие перемены в австралийском авторском праве. Анализ PwC Australia показал, что система копирайта в Австралии приносит 73,4 миллиарда долларов в экономику. Это серьезный ущерб, учитывая, что нет никаких оснований полагать, что изменение законодательства будет способствовать росту экономической активности.

PP: Что говорят канадцы о нововведении?

Кауфман: Как сказал Дэган из Союза писателей Канады, «мы возвращаемся на 40 или 50 лет назад, когда все, что читали в канадских школах, было создано в США или в Великобритании. Я не думаю, что кто-либо – учителя, родители, студенты – в итоге будут этим довольны».

PP: Под угрозой национальные образовательные материалы, не так ли?

Кауфман: Как канадский автор Уилл Фергюсон однажды сказал, «с королевой или без королевы, мы не американцы, не британцы, не французы. Мы не ничто. Мы что-то другое». Канада останется Канадой вне зависимости от конечного результата изменений авторского права, но, перефразируя Фергюсона можно сказать, что Канада рискует стать немного более американской, британской и французской, и немного меньше «чем-то другим».

Оригинал интервью был опубликован на сайте publishingperspectives.com 21 апреля 2016 года.

Источник: nooregistry.ru




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