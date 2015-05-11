Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">четверг, 27 июля 2017 года, 18:05</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/prazdnik_dlya_neschastnyh_42262"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201707/392_300_42262_alexander_nevskij_kloster_.jpg" width=206 alt="Праздник для несчастных" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Людмила Семенова, <a href=http://www.rosbalt.ru/>rosbalt.ru</a></b></span> <span style="font-size: large;">Праздник для несчастных</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Люди стоят в очередях к православным святыням в том числе и потому, что веры в государство у них больше нет</font></em></span></p><p>Вот уже много дней продолжается паломничество петербуржцев к частице мощей Николая Чудотворца. Подобные мероприятия, которые можно отнести не только к религиозной, но и культурной жизни города, традиционно порождают массу слухов и дискуссий. <a href="http://www.chaskor.ru/article/prazdnik_dlya_neschastnyh_42262">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Вот уже много дней продолжается паломничество петербуржцев к частице мощей Николая Чудотворца. Подобные мероприятия, которые можно отнести не только к религиозной, но и культурной жизни города, традиционно порождают массу слухов и дискуссий.

Нередко с паломничествами бывают связаны и скандалы, вроде сдачи «в аренду» детей желающим побыстрее попасть к поясу Богородицы в 2011 году. Поверить в это не так уж сложно.

Во-первых, все мы знаем, что такое стоять в очереди в наших реалиях — всегда находится тот, кто стремится проскочить вперед. Естественно, это приводит к совсем не доброжелательным реакциям со стороны других людей, которые порой прибывают на место еще на рассвете и проводят по 10 часов на ногах. Все это очень напоминает советские очереди за «выброшенными» товарами или в собесе.

Во-вторых, не способствует благостным чувствам и поведение волонтеров-распорядителей, которые требуют от пришедших «пошевеливаться» и «не задерживать». Так что ничего, кроме запаха ладана, по рассказам очевидцев, вы и не запомните.

Также не стоит забывать о стадном чувстве и следовании веяниям моды. Возможно, кто-то сочтет кощунством упоминание «духовных скреп» в связи с такими низменными понятиями. Но ведь человек не становится лучше и чище просто от того, что прикоснулся к реликвии. Многие и до, и после этого ведут себя, прямо скажем, не по-божески — грубят домочадцам, сально шутят, сплетничают о соседях, ненавидят начальство, плетут интриги против коллег, дают и берут «на лапу», оправдываясь тем, что «все так делают». А если «все», то какой толк от того, что страна вдруг стала верующей после многих лет «мракобесия»?

Для чего же тогда люди массово посещают такие мероприятия — учитывая, что фрагменты мощей и другие реликвии постоянно хранятся в городских церквях и не вызывают никакого ажиотажа? Не в том ли секрет, что святыня привезена аж из самой Италии, что надо успеть и выстоять — трудность этого этапа учит, как кажется паломникам, преодолевать мирские лишения, а на деле дает всплеск эмоций, которых им не хватает в повседневной жизни.

Конечно, в таких очередях много людей с реальными проблемами — женщин с несложившейся судьбой, одиноких стариков, людей, имеющих проблемы со здоровьем, в том числе инвалидов. Вероятно, все они надеются на помощь свыше в исцелении недугов, воспитании сложных детей, разрешении конфликтов в семье, решении материальных трудностей…

Но кроме того, на мой взгляд, этим людям просто хочется… праздника. Они не могут позволить себе ресторан, театр, поездку на заморский или хотя бы отечественный курорт — нет денег, а для инвалидов обычно даже прогулка по Невскому или отдых в парке непозволительная роскошь. И только на таком мероприятии, как стояние к мощам, ни у кого не вызовет вопросов и кривых усмешек присутствие тяжело больных, престарелых и бедно одетых людей, уставших от неблагополучия, поликлиник, бюрократии, квартирных вопросов, безработицы, инфляции, тревоги о будущем. Здесь они могут сменить обстановку, посмотреть на других, найти случайных собеседников, которым иногда доверяют секреты, не известные даже близким.

Кто-то может возразить: какой же это праздник, если на нем приходится мучиться много часов ради секундного прикосновения? Это скорее проверка на прочность. Но давайте вспомним, сколькими испытаниями у нас предваряется любое яркое событие — юбилей, свадьба, Новый год, появление новорожденного, выпускной вечер, поход ребенка в первый класс… По финансовым и временным затратам они еще дадут паломничеству фору. Однако эффект радости хоть и недолговечен, но необходим.

Когда государство, озабоченное созданием «образа светлого будущего», не может обеспечить своим гражданам реальную поддержку и уверенность в завтрашнем дне, они начинают искать опору самостоятельно — в том числе, обращаясь к религии. Поэтому пока власть сосредоточена на оптимистичных статистических отчетах и красивой телевизионной картинке, часть людей будет стоять в многочасовых очередях к привозным святыням. Кто-то — искренне веря, что это поможет справиться с жизненными неурядицами, а кто-то — просто потому, что «все так делают».

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора.

Источник: rosbalt.ru





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