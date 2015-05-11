Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 13:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/pravoslavie_v_xxi_veke_42755"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201711/392_300_42755_church-2939528_960_72.jpg" width=206 alt="Православие в XXI веке" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b><a href=http://inosmi.ru/longread/20171127/240849382.html>inosmi.ru</a></b></span> <span style="font-size: large;">Православие в XXI веке</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Распространение православия в разных странах мира</font></em></span></p><p>Бóльшая часть православных христиан мира сконцентрирована в Европе, причем в контексте общей численности населения их доля сокращается, а вот эфиопская община старательно следует всем предписаниям религии и растет. <a href="http://www.chaskor.ru/article/pravoslavie_v_xxi_veke_42755">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Бóльшая часть православных христиан мира сконцентрирована в Европе, причем в контексте общей численности населения их доля сокращается, а вот эфиопская община старательно следует всем предписаниям религии и растет.

За последнее столетие численность православных христиан в мире увеличилась более чем вдвое и сейчас составляет почти 260 миллионов человек. В одной только России этот показатель превысил отметку в 100 миллионов человек. Такой резкий всплеск был обусловлен распадом Советского Союза.

Однако несмотря на это, доля православных среди всего христианского — и мирового — населения сокращается ввиду более быстрого роста количества протестантов, католиков и нехристиан. На сегодняшний день только 12% христиан мира являются православными, хотя всего сто лет назад данная цифра составляла около 20%. Что касается общего населения планеты, православных среди них 4% (7% по состоянию на 1910 год).

Территориальное распределение представителей православной конфессии также отличается от других основных христианских традиций 21-го века. В 1910 году — незадолго до эпохальных событий Первой мировой войны, большевистской революции в России и распада нескольких европейских империй — все три основные ветви христианства (православие, католичество и протестантизм) были сконцентрированы преимущественно в Европе. С тех пор общины католиков и протестантов значительно расширились за пределы континента, а православие осталось в Европе. Сегодня четыре из пяти православных христиан (77%) живут в Европе, что представляет собой относительно скромное изменение в сравнении с показателями вековой давности (91%). Количество проживающих в Европе католиков и протестантов составляет 24% и 12% соответственно, а в 1910 году их было 65% и 52%.

Снижение доли православия в мировом христианском населении связано с демографическими тенденциями Европы, имеющей более низкие показатели рождаемости и более возрастное население, чем такие развивающиеся регионы, как Африка к югу от Сахары, Латинская Америка и Южная Азия. Доля населения Европы в мировом населении падает уже давно, а в ближайшие десятилетия, согласно прогнозам, сократится и в абсолютном выражении.

По имеющимся сведениям, появление православного христианства в славянских регионах Восточной Европы датируется девятым веком, когда миссионеры из столицы Византийской империи Константинополя (ныне турецкий Стамбул) стали распространять веру вглубь Европы. Сначала православие пришло в Болгарию, Сербию и Моравию (ныне входит в состав Чехии), а затем, начиная с X века, — в Россию. Вслед за произошедшим в 1054 году великим расколом между восточной (православной) и западной (католической) церквями, православная миссионерская деятельность не прекращала распространяться по территории Российской империи с 1300-х годов до 1800-х.

В это время протестантские и католические миссионеры из Западной Европы отправились за океан и перебрались через Средиземное море и Атлантику. Благодаря португальским, испанским, голландским и британским империям западное христианство (католичество и протестантизм) достигло стран Африки к югу от Сахары, Восточной Азии и обеих Америк — регионов, где рост населения в XX веке значительно превышал европейский. В целом православная миссионерская деятельность за пределами Евразии была менее выраженной, хотя на Ближнем Востоке, к примеру, православные церкви существовали на протяжении столетий, а православные миссионеры обращали в свою веру жителей таких далеких стран, как Индия, Япония, Восточная Африка и Северная Америка.

На сегодняшний день в Эфиопии зафиксирован наибольший процент православных христиан за пределами Восточной Европы. Многовековая эфиопская православная церковь Tewahedo имеет около 36 миллионов последователей, то есть практически 14% всего православного населения в мире. Этот восточноафриканский форпост православия отражает две основные тенденции. Во-первых, за последние 100 лет здешнее православное население росло гораздо быстрее, чем в Европе. А во-вторых, по некоторым параметрам православные христиане Эфиопии гораздо религиознее европейцев. По данным Pew Research Center, это соответствует более широкой модели, согласно которой европейцы в среднем чуть менее религиозны, чем жители Латинской Америки и стран Африки к югу от Сахары. (Это касается не только христиан, но и мусульман Европы, которые соблюдают религиозные предписания в целом не столь старательно, как мусульмане других стран мира.)

Среди православных христиан на постсоветском пространстве фиксируется, как правило, самый низкий уровень религиозности, что, вероятно, отражает наследие советских репрессий. В России, к примеру, только 6% взрослых православных христиан говорят, что ходят в церковь хотя бы раз в неделю, 15% — что религия «очень важна» для них, а 18% — что ежедневно молятся. В других республиках бывшего СССР данный уровень тоже невелик. В этих странах вместе взятых проживает большинство православных христиан мира.

А православные христиане Эфиопии, наоборот, с большой скрупулезностью относятся ко всем религиозным обрядам, не уступая в этом отношении другим христианам (включая католиков и протестантов) в странах Африки к югу от Сахары. Почти все эфиопские православные считают религию важным элементом своей жизни, примерно три четверти заявляют о посещении церкви раз в неделю или чаще (78%) и около 2/3, по их словам, ежедневно молятся (65%).

Православные христиане, живущие в Европе за пределами бывшего СССР, демонстрируют несколько более высокий уровень соблюдения ритуалов, но по-прежнему сильно уступают православной общине Эфиопии. В Боснии, к примеру, 46% православных считают религию очень важной, 10% посещают церковь минимум один раз в неделю, а молятся ежедневно 28%.

Православные христиане в Соединенных Штатах, составляющие около 0,5% всего населения США и включающие множество иммигрантов, демонстрируют умеренный уровень приверженности ритуалам религиозного характера: ниже, чем в Эфиопии, но выше, чем в большинстве европейских стран, по крайней мере, по некоторым аспектам. Около половины (52%) взрослых православных христиан Америки считают религию неотъемлемой частью своего быта, примерно каждый третий (31%) еженедельно посещает церковь и очень незначительное большинство ежедневно молятся (57%).

Что же общего имеют сегодня эти разрозненные общины, помимо общей истории и литургических традиций?

Одним практически универсальным элементом православного христианства является почитание икон. Большинство верующих во всем мире говорят, что хранят дома иконы или иные священные изображения.

Вообще, наличие икон является одним из немногих показателей религиозности, по которому, согласно проведенным опросам, православные христиане Центральной и Восточной Европы превосходят эфиопов. В 14 странах бывшего Советского Союза и других странах Европы с большим процентом православного населения среднее количество православных людей, имеющих дома иконы, составляет 90%, а в Эфиопии — 73%.

Православных христиан всего мира объединяет также то, что все священнослужителя являются женатыми мужчинами; церковные структуры возглавляются многочисленными патриархами и архиепископами; допускается возможность развода; а отношение к гомосексуализму и однополым бракам носит весьма консервативный характер.

Это лишь некоторые из основных выводов недавно проведенного Pew Research Center глобального исследования православного христианства. Представленные в этом докладе данные были собраны благодаря различным опросам и другим источникам. Данные о религиозных верованиях и обрядах православия в девяти странах бывшего Советского Союза и пяти других странах Европы, включая Грецию, получены из исследований, проведенных Pew Research Center в 2015-2016 годах. Кроме того, центр располагает последними данными по многим (хотя и не всем) аналогичным вопросам, заданным православным христианам Эфиопии и США. В совокупности эти исследования охватывают в общей сложности 16 стран, то есть около 90% предполагаемого количества православных в мире. Помимо прочего, доступны оценки численности населения всех стран на основе информации, собранной в ходе подготовки доклада Pew Research Center 2011 года под названием «Глобальное христианство» и отчета 2015 года «Будущее мировых религий: прогнозы демографического роста на 2010-2050 годы».

Широкая поддержка учений церкви о священстве и разводе

Несмотря на разный уровень религиозности, православных христиан всего мира объединяют суждения о некоторых отличительных церковных стратегиях и учениях.

Сегодня большинство православных христиан в каждой из опрошенных стран поддерживают нынешнюю церковную практику, согласно которой женатым мужчинам разрешается становиться священнослужителями, что резко контрастирует с общим для всей католической церкви требованием целибата для священников. (В некоторых странах не имеющие монашеского сана католики считают, что церкви следует разрешить священникам вступать в брак; в США, например, так считают 62% католиков.)

Аналогичным образом, большинство православных поддерживают точку зрения церкви в вопросе признания процедуры развода, что также отличается от позиции католичества.

Православные христиане в целом поддерживают ряд церковных позиций, которые совпадают с курсом католической церкви, в том числе запрет на посвящение в духовный сан женщин. Вообще, православные по данному вопросу достигли большего согласия, чем католики, поскольку в некоторых общинах большинство склоняются к тому, чтобы разрешить женщинам принимать постриг. К примеру, в Бразилии, имеющей самое многочисленное католическое население в мире, большинство верующих считает, что церковь должна позволить женщинам служить (78%). В Соединенных Штатах этот показатель фиксируется на уровне 59%.

В России и некоторых других местах православные расходятся во мнении по данному вопросу, однако ни в одной из опрошенных стран возможность женского посвящения не поддерживается большинством (В России и некоторых других странах минимум пятая часть респондентов мнения на данный счет не высказывает).

Православных христиан также объединяет протест против поощрения однополых браков (см. главу 3).

В целом, православные христиане видят много общего между своей верой и католичеством. На вопрос о том, имеют две церкви «много общего» или «сильно отличаются», большинство православных христиан Центральной и Восточной Европы выбрали первый вариант. Католики данного региона также склонны видеть больше сходств, нежели различий.

Но дальше такого субъективное родства дело не идет, и лишь немногие православные поддерживают идею повторного объединения с католиками. Произошедший в результате богословских и политических споров формальный раскол разделил восточное православие и католичество еще в 1054 году; и несмотря на полувековые попытки некоторых священнослужителей обеих лагерей содействовать примирению, в большинстве стран Центральной и Восточной Европы идея воссоединения церквей остается позицией меньшинства.

В России тесного общения восточного православия с католической церковью хочет лишь каждый шестой православный христианин (17%), что на данный момент является самый низким уровнем среди всех опрошенных православных общин. И только в одной стране, Румынии, большинство респондентов (62%) высказываются за воссоединение восточных и западных церквей. Многие верующие данного региона вообще отказались отвечать на этот вопрос, что, вероятно, отражает либо недостаточное знание проблематики, либо неопределенность относительно последствий объединения двух церквей.

Такая закономерность может быть связана с настороженностью по отношению к папской власти со стороны православных христиан. И хотя большинство православных христиан Центральной и Восточной Европы считают, что папа римский Франциск способствует улучшению отношений между католиками и православными, гораздо меньше людей отзываются положительно о самом Франциске. Мнения по этой проблеме могут быть также связаны с геополитической напряженностью между Восточной и Западной Европой. Православные христиане в Центральной и Восточной Европе ориентируются, как правило, на Россию — как в политическом, так и в религиозном плане, — а взгляды католиков устремлены в целом на Запад.

Вообще, процент поддерживающих примирение православных христиан и католиков Центральной и Восточной Европы примерно одинаков. Но в странах, где представителей обеих конфессий одинаково много, католики, как правило, более склонны поддерживать идею воссоединения с восточным православием. В Боснии такого мнения придерживается большинство католиков (68%) и лишь 42% православных христиан. Аналогичная картина наблюдается на Украине и в Белоруссии.

Отступление: восточное православие и древние восточные церкви

Серьезные богословские и доктринальные различия существуют не только между православными христианами, католиками и протестантами, но и внутри самой православной церкви, которая условно делится на две основные ветви: восточное православие, большинство приверженцев которого живут в Центральной и Восточной Европе, и древние восточные церкви, чьи приверженцы живут по большей части в Африке.

Одно из таких различий связано с природой Иисуса и истолкованием его божественности — именно этим занимается раздел христианского богословия, называемый христологией. Восточное православие, подобно католицизму и протестантизму, считает Христа одним человеком в двух естествах: полностью божественном и полностью человеческом, если использовать терминологию созванного в 451 году Халкидонского собора. А учение древних восточных церквей, являющихся «нехалкидонскими», основано на том, что божественная и человеческая природа Христа едины и неразделимы.

Древние восточные церкви имеют автономные юрисдикции в Эфиопии, Египте, Эритрее, Индии, Армении и Сирии, и на них приходится около 20% всего православного населения мира. Восточное православие разделено на 15 церквей, большинство которых сконцентрировано в Центральной и Восточной Европе, и на их долю которых приходятся оставшиеся 80% православных христиан.

Данные о верованиях, ритуалах и взглядах православных христиан в Европе и бывшем Советском Союзе основаны на опросах, проводившихся посредством очных интервью в период с июня 2015 года по июль 2016-го в 19 странах, в 14 из которых выборочной совокупности православных христиан было достаточно для анализа. Результаты этих опросов были обнародованы на страницах большого доклада Pew Research Center в мае 2017 года, а в данной статье приводится дополнительный анализ (в том числе не включенные в первоначальный отчет результаты из Казахстана).

Православные христиане в Эфиопии были опрошены в рамках «Глобального опроса мнений» (2015), а также опроса 2008 года касаемо религиозных убеждений и практик христиан и мусульман в Африке к югу от Сахары; православные христиане США были опрошены в рамках проведенного в 2014 году исследования религиозного ландшафта. Поскольку использованные в США методы и форма исследования отличаются от тех, что проводились в других странах, сравнение всех показателей носит весьма осторожный характер. Кроме того, ввиду различий содержания опросных листов некоторые данные для отдельных стран могут отсутствовать.

Крупнейшие из неисследованных православных общин находятся в Египте, Эритрее, Индии, Македонии и Германии. Несмотря на отсутствие данных, эти страны не были исключены из представленных в настоящем докладе оценок.

В результате материально-технических проблем затруднен опрос населения Ближнего Востока, хотя православные христиане составляют там около 2%. Наиболее многочисленная группа православных христиан Ближнего Востока проживает в Египте (примерно 4 миллиона человек или 5% населения), большинство из них являются приверженцами Коптской православной церкви. Дополнительные данные о демографических характеристиках православных христиан ближневосточного региона, в том числе о постепенном снижении их численности, вы найдете в главе 1.

Исторические оценки населения за 1910 год основаны на проведенном Pew Research Center анализе Всемирной христианской базы данных, составленной Центром изучения глобального христианства при Теологической семинарии Гордон-Конвелл. Оценки за 1910 год выявляют важный исторический момент, предшествовавший особенно активному периоду для всех православных миссионеров Российской империи и произошедшему незадолго до того, как война и политические потрясения вызвали переполох среди большинства православных общин. К концу 1920-х годов Российская, Османская, Германская и Австро-Венгерская империи прекратили свое существование, и на смену им пришли новые самоуправляемые государства, а в некоторых случаях — самоуправляемые национальные православные церкви. Между тем, русская революция 1917 года породила коммунистические правительства, которые на протяжении всей советской эпохи не прекращали преследовать христиан и другие религиозные группы.

Данный доклад, финансируемый благотворительным центром Pew Charitable Trusts и Фондом Джона Темплтона, представляет собой лишь часть более масштабных усилий Pew Research Center по пониманию религиозных изменений и их влияния на общества всего мира. Ранее центр провел религиозные опросы в странах Африки к югу от Сахары, Ближнего Востока, Северной Африки и многих других регионов, имеющих многочисленное мусульманское население; а также в Латинской Америке и странах Карибского бассейна; Израиле и США.

Другие ключевые выводы доклада представлены ниже:

1. Православные христиане Центральной и Восточной Европы в большинстве своем выступают за сохранении природы для будущих поколений, даже ценой снижения экономического роста. Отчасти эта точка зрения может отражать точку зрения главы восточной православной церкви патриарха Константинопольского Варфоломея. Но в то же время природоохранная деятельность представляется повсеместно распространенной ценностью региона в целом. И действительно, данную точку зрения разделяет и большинство католиков Центральной и Восточной Европы. (Более подробно см. главу 4.)

2. В большинстве имеющих православное большинство стран Центральной и Восточной Европы — включая Армению, Болгарию, Грузию, Грецию, Румынию, Россию, Сербию и Украину — есть национальные патриархи, которых жители считают выдающимися религиозными деятелями. Везде, кроме Армении и Греции, большинство или около того считают своего национального патриарха наивысшим авторитетом православия. Так считают, например, 59% православных христиан Болгарии, хотя 8% также отмечают деятельность патриарха Константинопольского Варфоломея, известного также как Вселенский патриарх. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл также пользуется большим уважением православных христиан региона — даже за пределами российских границ — что еще раз подтверждает симпатию всех православных к России. (Отношение православных к патриархам подробно рассматриваются в главе 3.)

3. Православные христиане Америки относятся к гомосексуализму лояльнее, чем верующие Центральной и Восточной Европы и Эфиопии. В одном из проведенных в 2014 году опросов около половины американских православных христиан (54%) заявили о необходимости узаконивания однополых браков, что соответствует позиции Америки в целом (53%). Для сравнения: подавляющее большинство православных христиан Центральной и Восточной Европы выступают против однополых браков. (Мнения православных христиан по социальным вопросам рассмотрены в главе 4.)

4. Подавляющее большинство православных христиан Центральной и Восточной Европы говорят о том, что прошли таинство крещения, хотя многие росли во времена СССР. (Подробнее о религиозных традициях православных христиан в главе 2.)

Глава 1. Географический центр православия продолжает находиться в Центральной и Восточной Европе

Хотя с 1910 года общая численность неправославных христиан во всем мире возросла практически в четыре раза, показатели для православного населения увеличились лишь вдвое — с 124 до 260 миллионов человек. И поскольку в 1910 году географический центр христианства переместился из Европы, где находился на протяжении многих веков, в развивающиеся страны Южного полушария, большинство православных христиан (примерно 200 миллионов или 77%) до сих пор живут в Центральной и Восточной Европе (включая Грецию и Балканы).

Что любопытно, почти каждый четвертый православный христианин мира живет в России. В советское время миллионы русских православных христиан переехали в другие страны Советского Союза, включая Казахстан, Украину и Прибалтику, а многие живут там и по сей день. На Украине их примерно столько же, сколько приверженцев самоуправляемой Украинской Православной Церкви — в общей сложности около 35 миллионов православных христиан.

Аналогичные показатели фиксируются в Эфиопии (36 миллионов); ее церковь Tewahedo уходит корнями в ранние века христианства. Ввиду быстрого прироста населения, в Африке в последнее время увеличилась как численность православных христиан, так и их доля в общей численности населения. В странах Африки к югу от Сахары численность православного населения увеличилась за последнее столетие более чем в десять раз с 3,5 миллионов человек в 1910 году до 40 миллионов в 2010-м. В этом регионе, включая значительное православное население Эритреи, а также Эфиопии, в настоящее время проживает 15% православного христианского населения мира, а в 1910 году эта цифра не превышала 3%.

Между тем, значительные группы православных проживают также на Ближнем Востоке и в странах Северной Африки, главным образом в Египте (4 миллиона человек, по оценкам 2010 года), и чуть меньше приходится на Ливан, Сирию и Израиль.

В 19 странах живет не менее миллиона православных христиан, в том числе в Румыниы (19 миллионов) и Греции (10 миллионов). В 14 странах мира православных зафиксировано большинство, и все они, за исключением Эритреи и Кипра, сконцентрированы в Европе. (В данном докладе Россия классифицируется как европейская страна.)

Большинство из 260 миллионов православных христиан мира живут в Центральной и Восточной Европе

Удвоение численности православного населения мира примерно до 260 миллионов человек не соответствовало темпам роста общей численности населения мира или других христианских общин, совокупная численность которых в период между 1910 и 2010 годами возросла почти вчетверо — с 490 миллионов до 1,9 миллиарда человек. (А общая численность христианского населения, включая православных, католиков, протестантов и представителей других конфессий, возросла с 614 миллионов до 2,2 миллиарда.)

Центральная и Восточная Европа остается местом средоточия православных христиан — в регионе их проживает более трех четвертей (77%). Еще 15% живут в странах Африки к югу от Сахары, 4% — в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 2% — на Ближнем Востоке и в Северной Африке и 1% — в Западной Европе. В Северной Америке их насчитывается всего 1%, а в Латинской — и того меньше. Такое территориальное распределение отличает православное население от других основных христианских групп, которые распределены по миру гораздо более равномерно.

Тем не менее, доля живущих за пределами Центральной и Восточной Европы православных христиан несколько возросла, составив 23% в 2010 году по сравнению с зафиксированными столетие назад 9%. В 1910 году вне региона проживало лишь 11 миллионов православных христиан — из 124-миллионного населения мира. Сейчас за пределами Центральной и Восточной Европы проживают 60 миллионов православных христиан, а общее православное население составляет 260 миллионов человек.

Хотя общий процент проживающих на данный момент в Европе православных христиан (77%) действительно снизился с 1910 года, когда их был 91%, доля всего христианского населения, проживающего в странах Европы, сократилась значительно сильнее — с 66% в 1910 году до 26% в 2010-м. И действительно, сегодня почти половина (48%) христианского населения проживает в Латинской Америке и Африке, по сравнению с 14%, зафиксированными в 1910 году.

Одной из неевропейских частей мира, где наблюдался-таки значительный рост численности православного населения, являются страны Африки к югу от Сахары, где 15-процентная доля общей численности православного населения превышает показатель 1910 года в пять раз. Большинство из сорокамиллионного православного населения региона проживает в Эфиопии (36 миллионов) и Эритрее (3 миллиона). В то же время православные остаются незначительным меньшинством христиан Африки к югу от Сахары, большинство из которых исповедуют католичество или протестантизм.

Больше всего православных зафиксировано в России, Эфиопии и Украине

В 1910 году православное население России составляло 60 миллионов человек, однако в советское время, когда коммунистическое правительство подавляло всякое проявление религиозности и пропагандировало атеизм, количество считающих себя православными россиян резко сократилось (до 39 миллионов в 1970 году). С момента распада СССР количество православных в России подскочило до отметки, превышающей 100 миллионов человек.

Результаты проведенного в 2015 году опроса Pew Research Center свидетельствуют о том, что конец эпохи коммунизма сыграл определенную роль в укреплении позиций религии в этой стране; более половины (53%) россиян, заявляющих, что воспитывались вне религии, но позже все-таки стали православными, основной причиной перемен считают растущее общественное одобрение.

Второе по численности православное население в мире находится в Эфиопии, где с начала 20-го века количество православных выросло в десять раз — с 3,3 миллиона в 1910 году до 36 миллионов в 2010-м. Аналогичный рост был зафиксирован и в отношении общей численности населения Эфиопии за этот период — с 9 до 83 миллионов человек.

Православное население Украины практически равно эфиопскому (35 миллионов человек). В 19 странах мира православное население составляет 1 миллион человек и более.

По данным на 2010 год, восемь из десяти стран с наибольшим православным населением находятся в Центральной и Восточной Европе. За два отдельно взятых года — 1910 и 2010 — список стран с десятью наиболее многочисленными православными общинами по большому счету не менялся, причем в обоих случаях в первую десятку входило население один и тех же девяти стран. В 1910 году список дополнила Турция, а в 2010-м — Египет.

Всего в мире 14 стран с православным большинством, и все они расположены в Европе, за исключением африканской Эритреи и Кипра, который в данном докладе рассматривается как часть Азиатско-Тихоокеанского региона. (36-миллионная православная община Эфиопии большинством не является, составляя около 43% от общей численности населения.)

Наибольший процент православных христиан приходится на Молдавию (95%). В России, крупнейшей из стран православного большинства, православие исповедует каждый седьмой (71%). Самой маленькой страной из этого списка является Черногория (общая численность населения которой равна 630 000 человек), где количество православных составляет 74%.

Появление православных диаспор в Америке и Западной Европе

За последнее столетие в Америке и Западной Европе сложилось несколько крупных диаспор православных христиан, численность которых еще век назад была невелика.

Семь стран Западной Европы имели менее 10 000 православных в 1910 году, а теперь их численность возросла по меньшей мере до 100 000. Крупнейшими из них являются Германия, где в 1910 году было всего несколько тысяч православных, а сейчас их 1,1 миллиона, и Испания, в которой столетие назад православно общины не было вообще, а теперь она насчитывает около 900 тысяч человек.

В Северной и Южной Америке похвастать более чем стотысячным православным населением могут три страны: Канада, Мексика и Бразилия, хотя еще сто лет назад таковых было менее 20 000. Соединенные Штаты с их нынешним почти двухмиллионным православным населением в 1910 году имели лишь 460 000.

Отступление: Православие в Соединенных Штатах

Появление православных христиан в пределах нынешних границ США датируется 1794 годом, когда небольшая группа российских миссионеров прибыла в Кадьяк, штат Аляска, для обращения местных жителей в свою веру. Данная миссия продолжалась на всем протяжении 1800-х годов, но по большей части рост православия в Соединенных Штатах все же обязан иммиграции из стран Центральной и Восточной Европы в конце 19-го — начале 20-го века. К 1910 году в США проживало почти полмиллиона православных христиан, а в 2010 году этот показатель составил приблизительно 1,8 миллиона — около полпроцента от общей численности населения страны.

Присутствие православных в США носит разрозненный характер. Разобщенность населения более чем 21 конфессии отражает разнообразные этнические связи со странами, имеющими собственные самоуправляемые православные патриархаты. Почти половина (49%) американских православных причисляют себя к Греческой православной церкви, 16% — к РПЦ, 3% — к Армянской апостольской церкви, 3% — к эфиопской православной церкви и 2% — к коптам, то есть Египетской православной церкви. Кроме того, 10% считают себя представителями Православной церкви Америки (ПЦА) — расположенной в США самоуправляемой деноминации, которая, несмотря на свои русские и греческие корни, имеет множество приходов, в основном албанских, болгарских и румынских. Еще 8% православных христиан США говорят о себе как о православных вообще, не уточняя (6%) или не зная (2%) конфессиальной принадлежности.

В целом почти две трети (64%) американских православных христиан составляют либо иммигранты (40%), либо дети иммигрантов (23%), что является наиболее высоким процентом среди всех христианских конфессий США. Помимо самой Америки, самыми распространенными местами рождения американских православных христиан являются Россия (5% от общего числа православных жителей США), Эфиопия (4%), Румыния (4%) и Греция (3%).

Согласно общим мерам религиозности, православные христиане в Соединенных Штатах несколько меньше большинства других христианских общин считают религию важной частью своей жизни (52%) и говорят, что посещают церковь минимум раз в неделю (31%). Для всех американских христиан в целом данные показатели фиксируются на уровне 68% и 47% соответственно.

И все же самый большой рост православного населения за пределами Центральной и Восточной Европы наблюдается именно в Африке. Эфиопия, где за последний век православное население увеличилось с трех до 36 миллионов человек, не входит в состав православной диаспоры; ее православная история датируется четвертым веком христианства, а это более чем за полтысячелетия до того, как христианство появилось в России. За последнее столетие рост количества православных Эфиопии и соседней Эритреи во многом обусловлен естественным приростом населения. В Кении православие появилось в начале-середине 20-го века при содействии миссионеров, а в 1960-е оно вошло в состав Александрийской православной церкви.

Глава 2. В Эфиопии православные люди весьма религиозные, чего не скажешь о странах бывшего СССР

Православные христиане всего мира демонстрируют самые разные уровни религиозности. Например, в России о еженедельных походах в церковь говорят всего 6% православных христиан, а в Эфиопии таковых подавляющее большинство (78%).

И действительно, православные христиане, живущие в странах, бывших некогда частью СССР, отличаются меньшей религиозностью, чем жители других стран. В среднем о важности религии в их жизни говорят 17% взрослого православного населения стран бывшего Советского Союза, в то время как в других опрошенных странах Европы (Греции, Боснии, Болгарии, Румынии и Сербии) данный показатель находится на уровне 46%, в США — 52%, а в Эфиопии — 98%.

Это связано, скорее всего, с запрещением религии при коммунистическом режиме. Однако в бывших республиках СССР этот вопрос остается тем не менее существенным: хотя частые посещения церкви свойственны немногим православным христианам данного региона, большинство говорит, что верит в Бога, а также в рай, ад и чудеса (минимум половина в большинстве стран). И они в той же, если не в большей, степени по сравнению с православным населением других стран верят в судьбу и существование души.

Многие православные христиане, проживающие на территории бывшего СССР, также заявляют о наличии у них религиозных или духовных убеждений, которые традиционно не связаны с христианскими учениями. К примеру, минимум половина верующих большинства бывших советских республик верит в сглаз (то есть проклятия и заклинания, в результате которых с кем-то случается дурное). Среди православных христиан Эфиопии верящих в такое явление меньше (35%), чего не скажешь о других странах Африки к югу от Сахары.

Почти все православные христиане Эфиопии считают религию важной частью своей жизни

Эфиопские православные христиане значительно религиознее тех, что живут в Европе и Соединенных Штатах. Большинство из них еженедельно посещают церковь (78%) и ежедневно молятся (65%), и почти все (98%) отводят религии важное место в своей жизни.

Особенно низок уровень религиозности среди православных христиан в бывших советских республиках, где количество людей, посещающих церковь хотя бы раз в неделю, колеблется от 3% в Эстонии до 17% в Грузии. Аналогичная ситуация наблюдается в пяти других опрошенных европейских стран со значительным православным населением: о еженедельном посещении церкви говорит менее четверти верующих каждой из них, хотя в этих странах люди в среднем гораздо более склонны считать религию важной частью своей жизни, чем в странах бывшего СССР.

Американские православные христиане демонстрируют умеренные уровни религиозности. Незначительное большинство (57%) ежедневно молится, а около половины говорят, что религия очень важна для них лично (52%). Примерно каждый третий (31%) православных христианин США ходит в церковь каждую неделю, то есть чаще европейцев, но гораздо реже православных христиан Эфиопии.

Отступление: Православие в Эфиопии

В Эфиопии проживает второе по величине православное население мира — примерно 36 миллионов человек, — а начало истории христианства датируется четвертым веком. Церковные историки утверждают, что в начале 300-х годов христианский путешественник из Тира (ныне территория Ливана) по имени Фрументий оказался в плену царства Аксум, располагавшегося на севере современной Эфиопии и Эритреи. После освобождения он помог распространению христианства в регионе, а позже патриарх Александрийский даровал ему титул первого епископа Аксума. Сегодняшняя православная община Эфиопии восходит религиозными корнями к эпохе Фрументия.

Результаты опроса показывают, что православные эфиопы, составляющие на данный момент 14% мирового православного населения, гораздо более религиозны, чем православные христиане Центральной и Восточной Европы и США. К примеру, 78% православных эфиопов говорят, что посещают церковь по крайней мере один раз в неделю, по сравнению со средним десятипроцентным показателем европейских стран и 31% в Соединенных Штатах. О высокой важности религии говорят 98% православных эфиопов, в то время как для США и Европы данная цифра находится на уровне 52% и 28% соответственно.

Православная церковь Эфиопии относится к древним восточным церквям наряду с пятью другими (Египта, Индии, Армении, Сирии и Эритреи). Одной из отличительных черт эфиопского православия является использование практик, уходящих корнями в иудаизм. Православные эфиопы соблюдают, например, еврейский шабат (священный день отдохновения) и законы питания (кашрут), а также подвергают своих сыновей процедуре обрезания в возрасте восьми дней отроду. Кроме того, почитаемые эфиопами тексты говорят об исторической связи народа с царем Соломоном, который, как считается, был отцом сына эфиопской царицы Македы (царица Савская). Их сын Менелик I был императором Эфиопии около 3 000 лет назад и, как говорят, привез Ковчег Завета из Иерусалима в Эфиопию, где, как считают многие православные эфиопы, тот до сих пор и находится.

Большинство православных США абсолютно уверены в своей вере в Бога

Подавляющее большинство православных христиан всего мира верят в Бога, но многие убеждены в этом не столь сильно.

В целом, православные христиане бывших советских республик значительно менее уверены в своей вере в Бога, чем опрошенные из других стран. С полной уверенностью об этом говорит большинство православных Армении (79%), Грузии (72%) и Молдавии (56%), а в других странах показатель намного ниже, включая Россию — всего 26%.

Между тем, абсолютно уверено в существовании Бога большинство православных христиан Эфиопии, США, Румынии, Греции, Сербии и Боснии, причем эфиопские православные демонстрируют в данном вопросе наивысший показатель — 89%.

Большинство православных Эфиопии говорят, что платят десятину и голодают во время Великого Поста

Выплата десятины, причащение и ограничения в еде во время Великого поста представляют собой распространенные традиции православных христиан, проживающих в странах за пределами бывшего СССР. В Болгарии соблюдение поста распространено не столь повсеместно, как в Боснии (77%), Греции (68%), Сербии (64%) и Румынии (58%), а также Эфиопии (87%). Для сравнения: среди опрошенных республик бывшего СССР только в Молдавии пост соблюдается большинством (65%).

Ни в одной бывшей советской стране не набралось большинства среди выплачивающих десятину — то есть отдающих определенный процент своего дохода на благотворительность или церквям. Более распространенной практикой это является в Боснии (60%), Эфиопии (57%) и Сербии (56%). В очередной раз в самом конце списка фиксируются показатели Болгарии, где десятину выплачивают лишь 7% православных.

Почти все православные христиане Европы — крещеные

Две религиозные традиции распространены среди всех православных христиан, независимо от места их проживания: таинство крещения и хранение дома икон. Подавляющее большинство православных христиан в опрошенных странах утверждают, что в их жилищах имеются иконы святых, причем наиболее высокие показатели были зафиксированы в Греции (95%), Румынии (95%), Боснии (93%) и Сербии (92%). Также об этом говорит большинство православных христиан всех бывших советских республик, несмотря на низкий уровень общей религиозности.

И хотя в советское время соблюдение религиозных традиций было в основном запрещено, таинство крещения прошло подавляющее большинство православных христиан, проживающих на территории бывшего СССР. А среди православных христиан Греции, Румынии и некоторых других европейских стран данный обряд носит практически повсеместный характер.

Большинство православных христиан Европы говорят, что ставят свечи в церкви

Подавляющее большинство православных христиан в каждой из опрошенных европейских стран утверждают, что ставят свечи при посещении храмов и носят религиозные символы.

В странах бывшего Советского Союза ношение религиозных символов (например, креста) распространено шире, чем в других местах. В каждой опрошенной стране постсоветского пространства религиозную символику носит большинство верующих. Для сравнения: среди европейских стран, которые не входили в состав Советского Союза, такое заявление сделали большинство респондентов Греции (67%) и Румынии (58%), а в Сербии (40%), Болгарии (39%) и Боснии (37%) данная традиция оказалась распространена не столь широко.

Среди православных распространена вера в рай, ад и чудеса

Большинство православных христиан мира верят в рай, ад и чудеса, причем особенно характерны эти убеждения для жителей Эфиопии.

В целом, в рай православные христиане бывших советских республик верят чуть больше, чем жители других европейских стран, а в ад — значительно больше.

Что касается США, в загробную жизнь верит большинство православных христиан, хотя существует значительный разрыв между теми, кто верит в рай и теми, кто верит в ад (81% и 59% соответственно).

Среди православных христиан широко распространена вера в судьбу и душу

Среди жителей опрошенных стран большинство православных христиан утверждают, что верят в судьбу — то есть в предопределенность большинства обстоятельств своей жизни.

Аналогичным образом православные христиане Европы верят и в существование души, причем показатели для бывших советских республик и других европейских стран фиксируются практически одинаковые.

Многие православные верят в сглаз и магию

Опросы верующих в Центральной и Восточной Европе и в Эфиопии включали несколько вопросов о религиозных или духовных верованиях, которые не являются связанными с христианством непосредственно, и результаты показали, что их придерживаются многие. Примерно в половине опрошенных стран большинство верит в сглаз (проклятия или заклинания в адрес других людей), и в большинстве стран более трети верующих утверждают, что верят в магию, волшбу и колдовство.

Менее значительный процент православных христиан верит в реинкарнацию, поскольку данное понятие ассоциируется скорее с индуизмом, буддизмом и другими восточными религиями. Тем не менее, в переселение душ верит по крайней мере каждый пятый православный христианин в большинстве стран.

Вера в сглаз особенно распространена среди тех христиан, что проживают на территории бывшего СССР — таких взглядов придерживается в среднем 61% опрошенных. Что касается других европейских стран, процент верящих в сглаз относительно низок везде, кроме Греции (70%).

В Эфиопии данный показатель находится на уровне 35% — то есть ниже, чем в Европе и других странах Африки.

Большинство православных христиан Эфиопии придерживаются эксклюзивистских взглядов на религию

Большинство православных христиан Эфиопии говорят, что их вера —единственно правильная и ведет к вечной жизни на небесах, и что существует только один способ верной интерпретации учений их религии. А среди православных христиан других стран такие взгляды распространены менее широко.

Как правило, опрошенные православные христиане бывших советских республик придерживаются эксклюзивистких взглядов в несколько меньшей степени по сравнению с другими православными европейцами, а именно менее половины верующих. Для сравнения: в Румынии таковых почти половина (47%).

Глава 3. Православные христиане поддерживают ключевые церковные установки и не рвутся к объединению с католиками

На протяжении практически тысячи лет православие и католичество разделяло множество споров — от богословских до политических. И хотя разрешить их пытались деятели обеих сторон, примирение своей церкви с католической поддерживают менее чем четверо из десяти православных христиан в подавляющем большинстве опрошенных стран.

В то же время во многих странах православное большинство говорит о множестве общих черт с католичеством, а в большинстве стран Центральной и Восточной Европы считают, что папа римский Франциск помог улучшить отношения между двумя конфессиями. В целом же, мнение православных о папе неоднозначно: о положительном к нему отношении говорит половина или меньше православных респондентов, в том числе лишь 32% в России.

Есть два вопроса, по которым учения восточного православия и католичества расходятся: позволение женатым мужчинам становиться священниками и санкционирование разводов. Большинство православных христиан поддерживают официальною позицию своей церкви, согласно которой разрешение дается в обоих случаях. Православные христиане также в большинстве своем поддерживают решение церкви о запрете однополых браков и рукоположении женщин — две проблемы, по которым мнение их церкви совпало с позицией католиков. Причем в последнем вопросе количество несогласных православных женщин и мужчин одинаково.

Православным христианам Эфиопии были заданы два дополнительных вопроса. Результаты показывают, что большинство респондентов поддерживают политику церкви, согласно которой женатым мужчинам не разрешается становиться священнослужителями и запрещается венчание пар в том случае, если один из супругов не является христианином.

Противоречивая позиция православных христиан относительно объединения с католической церковью

Ни православные христиане, ни католики не выражают энтузиазма по поводу воссоединения своих церквей, официальный раскол которых произошел в 1054 году. В 12 из 13 опрошенных стран Центральной и Восточной Европы со значительным православным населением данную идею поддерживает менее половины верующих. Большинство было зафиксировано только в Румынии (62%), а среди католиков данную позицию занимает большинство лишь на Украине (74%) и в Боснии (68%). Во многих этих странах около трети или более православных и католических респондентов не определились с ответом или не смогли ответить на вопрос, вероятно, в результате непонимания вышеупомянутого исторического раскола.

В России, где проживает наибольшее православное население мира, воссоединение с католичеством поддерживают всего 17% православных.

В целом ответы православных христиан и католиков Центральной и Восточной Европы идентичны. Но в тех странах, где процентное соотношение православного и католического населения примерно одинаково, первое поддерживают объединение двух церквей не столь выражено, как их католические соотечественники. В Боснии, к примеру, положительный ответ на данный вопрос дали 42% православных христиан и 68% католиков. Значительный разрыв наблюдается и на Украине (34% православных против 74% католиков) и в Белоруссии (31% против 51%).

Православные и католики считают религии похожими

Хотя относительно немногие выступают за гипотетическое воссоединение церквей, представители обеих конфессий считают, что их религии имеют много общего. Так считает большинство православных в 10 из 14 опрошенных стран, а также большинство католиков в семи из девяти соответствующих общин.

Одним из ключевых факторов в рамках данной проблематики зачастую является близость к людям другой веры; что особенно ярко выражается в странах с высоким процентом приверженцев обеих деноминаций. В Боснии, например, подобную точку зрения высказывают 75% православных христиан и 89% католиков, а в Белоруссии — 70% и 75% соответственно.

Католики Украины чаще других жителей региона говорят о множестве сходств между католичеством и православным христианством. Отчасти это связано, вероятно, с тем, что большинство украинских католиков считают себя католиками византийского обряда, а не римскими католиками.

Православные считают, что папа Франциск способствует отношениям двух церквей, но во многом с ним не согласны

В 1965 году патриарх Константинопольский Афинагор и папа Павел VI договорились о «снятии анафем» 1054 года. И сегодня большинство опрошенных православных христиан в большинстве стран считают, что папа римский Франциск — сделавший совместные заявления как с патриархом Константинопольским Варфоломеем, так и с патриархом Московским Кириллом — способствует улучшению отношений между католичеством и православием.

Такое мнение разделяет более двух третей православных христиан Болгарии, Украины и ряда других стран, а в России таковых только половина.

Намного более низкий уровень среди православных фиксируется относительно общего впечатления о деятельности Папы Франциска. Во всем регионе чуть менее половины (46%) православных христиан оценивают его положительно, в том числе около трети (32%) опрошенных верующих россиян. Это не значит, что все остальные относятся к нему плохо; такую позицию занимают лишь около 9% православных христиан этих стран, в то время как 45% не имеют мнения по данному вопросу или воздержались от ответа.

Католики, между тем, в большинстве своем единодушны в отношении к папе римскому: большинство верующих во всех девяти опрошенных общинах считают, что он трудится на благо отношений своей церкви с православием.

Православные признают высшим религиозным авторитетом патриарха московского, а не предстоятеля Константинопольской церкви

Религиозным авторитетом среди православных христиан пользуется скорее патриарх Московский, чем Вселенский патриарх Константинополя, хотя последний традиционно известен как «первый среди равных» лидеров восточной православной церкви.

Во всех опрошенных странах, имеющих православное большинство и не имеющих самоуправляемой национальной православной церкви, высшим авторитетом считается патриарх Московский (на данный момент Кирилл), а не Константинопольский (на данный момент Варфоломей).

В странах, где есть самоуправляемые национальные православные церкви, православные респонденты отдают предпочтение, как правило, своему патриарху. В то же время, другие жители некоторых из этих стран делают выбор в пользу московского патриарха. Исключением является Греция, где высшим православным авторитетом считается все же Вселенский патриарх.

Отступление: Россия, крупнейшая православная страна

В 1988 году Советский Союз отметил тысячелетие исторического события, принесшего в Россию и ее окрестности православие — массовый акт крещения, который, как полагают, произошел в 988 году на Днепре в Киеве под наблюдением и при непосредственном участии великого князя Киевской Руси Владимира Святославовича.

Тогда центром православного мира был Константинополь. Но в 1453 году возглавляемая мусульманами Османская империя завоевала город. Москва, по словам некоторых наблюдателей, стала «третьим Римом», лидером христианского мира вслед за самим Римом и Константинополем, называемым «вторым Римом».

Россия утратила роль лидера православного мира в коммунистическую эпоху при распространении советской властью атеизма на всей территории СССР, заставив религиозные институты страны защищаться. С 1910 по 1970 год православное население России сократилось на треть, с 60 миллионов до 39. Председатель Совета министров СССР Никита Хрущев мечтал о том дне, когда на всю страну останется всего один православный священник. Но с момента окончания советской эпохи православное население России выросло более чем вдвое, до 101 миллиона человек. Сейчас примерно семь из десяти россиян (71%) считают себя православными, а в 1991 году эта цифра составляла 37%.

Даже в 1970 году православное население России было крупнейшим в мире, а теперь оно почти в три раза больше занимающих второе и третье место по численности национального православного населения Эфиопии (36 миллионов) и Украины (35 миллионов). Одним из показателей религиозного влияния России является то, что хотя титул «первого среди равных» религиозных лидеров носит патриарх Константинопольский, все больше православных христиан Центральной и Восточной Европы высшим православным авторитетом считают именно патриарха Московского. (Результаты опроса см. здесь.)

В то же время по ряду показателей православные христиане России относятся к числу наименее религиозных общин Центральной и Восточной Европы. К примеру, еженедельно посещают церковь только 6% православных россиян, считают религию «очень важной» частью своей жизни — 15%, ежедневно молятся — 18%, а говорят о существовании Бога с абсолютной уверенностью — 26%.

Широкая поддержка отношения церкви к разводу

Православие и католичество имеют разные точки зрения по некоторым спорным вопросам. Например, православие в большинстве случаев допускает возможность развода и повторного заключения брака, а католичество запрещает ее. Последнее также не позволят женатым мужчинам становиться священниками, чего нет в православии.

Большинство православных христиан поддерживают позицию церкви по данным вопросам. И действительно, в 12 из 15 опрошенных стран верующие говорят, что поддерживают отношение церкви к расторжению брака, заключенного между православным христианами. Наиболее широко распространено это в Греции — 92%.

Большинство православных поддерживают практику присвоения сана женатым мужчинам

Большинство христиан в каждой опрошенной стране со значительным православным населением одобряют политику церкви касаемо рукоположения женатых мужчин. Наибольшее количество сторонников данной позиции, которая противоречит точке зрения католичества, вновь фиксируется в Греции — 91% православных респондентов. Наименее распространена она в Армении, хотя даже там ее до сих пор поддерживает большинство (58%) православных христиан.

Эфиопские православные также в целом согласны с тем, что женатым мужчинам не стоит запрещать становиться священниками (78%).

В большинстве стран православные поддерживают политику церкви в отношении служения женщин

Хотя в некоторых православных юрисдикциях женщины могут быть посвящены в сан дьяконицы — что влечет за собой различные официальные церковные обязанности, — а некоторые рассматривают такую возможность, в целом позиция православия совпадает с позицией католичества, где рукоположение женщин запрещено.

Этот запрет поддерживает православное большинство (или чуть меньше) во многих странах, в том числе в Эфиопии (89%) и Грузии (77%). Но кое-где мнения православных разделяются. Речь идет в том числе и о России, где за и против нынешней политики выступают по 39% верующих. Почти четверть православных христиан России точки зрения по данной проблеме не имеет.

Количество поддерживающих запрет православных женщин и мужчин примерно равно. К примеру, в Эфиопии такую точку зрения разделяют по 89% женщин и мужчин, в Румынии — по 74%, а на Украине — по 49%.

Всеобщая поддержка запрета однополых браков

Православная церковь, как и католическая, не разрешает заключать однополые браки. Этот запрет поддерживается примерно шестью из десяти или более опрошенных православных христиан во всех странах Центральной и Восточной Европы, включая Грузию (93%), Армению (91%) и Латвию (84%). В России таковых 80%.

В большинстве стран за эту политику выступают как молодые люди, так и те, кто постарше. Главным исключением является Греция, где данную точку зрения поддерживает примерно половина (52%) опрошенных в возрасте от 18 до 29 лет и 78% человек возрасте от 50 лет.

Хотя в некоторых регионах уровень религиозности напрямую связан со взглядами на однополые браки, среди православных христиан это ключевым фактором, по-видимому, не является. За редким исключением вышеозначенные церковные позиции поддерживают как те, кто считает религию чрезвычайно важной, так и те, кто говорит, что решающего значения в их жизни она не имеет.

(Подробнее о православных взглядах на гомосексуализм и другие социальные вопросы см. в главе 4.)

Православные христиане Эфиопии выступают против посвящения в епископы женатых священников

В Эфиопии, занимающей второе место по численности православного населения в мире, центр Pew Research Center задал два дополнительных вопроса о церковной политике, касающейся брака. Подавляющее большинство эти позиции также разделяет.

Около семи из десяти православных эфиопов (71%) согласны с запретом присвоения титула епископа женатым священникам. (В православии уже состоящие в браке мужчины могут становиться священнослужителями, а епископами — нет.)

Еще более значительно большинство (82%) православных эфиопов поддерживают запрет на венчание пар в случае, если один из супругов не являются христианином.

Глава 4. Социально-консервативные взгляды православных на гендерные вопросы и гомосексуализм

Взгляды православных христиан на проблемы зашиты окружающей среды и гомосексуализм во многом сходятся. Большинство восточных православных христиан — чей духовный лидер Вселенский патриарх Варфоломей был удостоен звания «зеленого патриарха» — выступают за охрану окружающей среды даже во вред экономическому росту. И практически все православные христиане мира, за исключением разве что греков и американцев, убеждены в том, что обществу следует раз и навсегда перестать поощрять гомосексуализм.

По другим вопросам мнения разделяются, в том числе касаемо законности аборта, причем наибольшее количество противников последнего фиксируется в бывших советских республиках.

Особенно консервативны в социальных вопросах эфиопы. Отвечая на ряд вопросов, касающихся нравственности конкретных моделей поведения, эфиопские православные христиане более других опрошенных выражают несогласие абортам, сексу вне брака, разводу и употреблению алкоголя.

В этой главе рассматриваются взгляды православных христиан на ряд социальных и политических вопросов, включая эволюцию человека, а также гендерные роли и нормы. Хотя не все вопросы, озвученные православным христианам Центральной и Восточной Европы (где таковых проживает подавляющее большинство), были заданы их единоверцам в США и Эфиопии, межрегиональных сравнений в этой главе достаточно.

Православные в основном отвергают гомосексуализм и выступают против однополых браков

О необходимости отвержения обществом гомосексуализма говорит подавляющее большинство православных христиан Восточной Европы, в том числе практически все верующие Армении (98%) и более чем восемь из десяти россиян (87%) и украинцев (86%), представляющих наиболее многочисленные православные общины региона. В целом православные христиане бывших советских республик понимают гомосексуализм в меньшей степени, чем жители других стран Восточной Европы.

Здесь есть два исключения: Греция и США. Половина православных христиан Греции и явное большинство (62%) в США считают, что общество должно принять гомосексуализм.

Аналогичным образом, очень немногие православные христиане Восточной Европы считают необходимым узаконить однополые браки. Даже в Греции, где половина православных призывают к адекватному восприятию гомосексуализма, только четверть (25%) говорит о положительном отношении к легализации браков между гомосексуальными парами.

В настоящее время во всех восточноевропейских странах однополые браки незаконны (хотя Греция и Эстония допускают совместное проживание или гражданские союзы таких пар), и ни одна православная церковь их не санкционирует.

А вот в Соединенных Штатах однополые браки разрешены повсеместно. Православные христиане относятся к этому по большей части благосклонно: более половины (54% по состоянию на 2014 год).

Противоречивые взгляды православных христиан на юридическую составляющую абортов

Консенсуса относительно законности абортов среди православных христиан не существует. В некоторых странах, таких как Болгария и Эстония, большинство выступает за легализацию абортов во всех или в большинстве случаев, а в Грузии и Молдавии большинство занимает противоположную позицию. В России большинство православных христиан (58%) тоже придерживаются мнения о том, что процедуру аборта следует признать незаконной.

В современной России, большинстве стран Восточной Европы и в Соединенных Штатах аборты по большей части законны.

Как и в случае с гомосексуализмом и однополыми браками, к законности абортов православные христиане бывших советских республик относятся несколько консервативнее, чем другие верующие Восточной Европы. Около 42% опрошенных православных христиан из девяти государств постсоветского пространства заявили о необходимости легализации абортов во всех или в большинстве случаев, а в пяти других европейских странах этот показатель составил 60%.

Православные христиане считают гомосексуальное поведение и проституцию аморальными

Хотя в последнее время среди православных эфиопов вопросы о гомосексуальности, однополых браках и абортах не задавались, в 2008 году Pew Research Center выявил отношение данной общины к «гомосексуальному поведению», «целесообразности проведения процедуры аборта» и других ситуациях. (С тех пор цифры вполне могли измениться.)

В 2008 году почти все православные христиане Эфиопии (95%) заявили, что «гомосексуальное поведение» является аморальным, а аборты осудило подавляющее большинство (83%). В этом списке также оказались проституция (93% противников), развод (70%) и употребление алкоголя (55%).

Православные христиане Эфиопии более склонны возражать против некоторых из этих видов поведения, чем жители большинства восточноевропейских стран, хотя в Восточной Европе — как в бывших советских республиках, так и в других странах — гомосексуальное поведение и проституция также считаются аморальными. Американских православных христиан о нравственности такого поведения не спрашивали.

Православные считают, что охрана окружающей среды важнее роста экономики

Патриарх Константинопольский Варфоломей I, считающийся духовным лидером приверженцев восточного православия, за свою активность в сфере защиты окружающей среды был назван «зеленым патриархом».

Большинство православных христиан разделяют мнение о том, что охрана окружающей среды должна осуществляться даже в ущерб экономическому росту. Большинство православных во всех опрошенных странах Восточной Европы согласны с заявлением: «Мы должны защищать окружающую среду для будущих поколений, даже в случае снижения роста экономики». В России эту точку зрения разделяют 77% православных христиан и 60% нерелигиозных людей, хотя существенные различия между православными христианами и членами других религиозных групп внутри конкретной страны существуют не всегда.

На постсоветском пространстве и в других европейских странах взгляды православных христиан на эту тему во многом схожи. Православным христианам США задали несколько иной вопрос, но, опять же, большинство (66%) говорят, что более строгие природоохранные законы и нормативные акты стоят потраченных средств.

Православные христиане склонны верить в эволюцию человека

Большинство православных христиан считают, что люди и другие существа со временем эволюционировали, хотя значительный процент жителей многих стран отвергает теорию эволюции, утверждая, что все живые организмы существовали в своем нынешнем виде с начала времен.

Большинство православных христиан в большинстве опрошенных стран Восточной Европы верят в эволюцию, и среди приверженцев данной точки зрения преобладает мнение о том, что эволюция была обусловлена такими природными процессами, как естественный отбор (а не наличием высшего разума).

В США около шести из десяти православных христиан (59%) верят в эволюцию, из них теорию естественного отбора поддерживают 29%, а 25% полагают, что все контролировалось неким высшим существом. Около трети американских православных христиан (36%) отвергают эволюцию, как и 34% общего населения Америки.

Многие православные Европы говорят, что женщины ответственны перед обществом за рождение детей, хотя и не поддерживают традиционные гендерные роли в браке

На всей территории Восточной Европы большинство православных христиан считают, что женщины несут ответственность перед обществом за рождение детей, хотя в бывших советских республиках такой точки зрения придерживаются меньше людей.

Меньшее количество православных христиан региона — хотя в большинстве стран процент по-прежнему велик — говорят, что жена должна всегда подчиняться мужу и что мужчины должны иметь больше привилегий при приеме на работу. Еще меньше людей считают идеальным тот брак, в котором муж зарабатывает деньги, а жена заботиться о детях и хозяйстве.

В Румынии православные христиане имеют, как правило, более традиционные взгляды на гендерные роли, чем жители других стран Восточной Европы: примерно две трети и более говорят, что женщины обязаны рожать детей, подчиняться мужьям, а мужчины должны иметь больше прав в вопросах трудоустройства в периоды высокой безработицы.

Хотя в США таких вопросов не задавали, большинство (70%) говорит, отвечая на другой вопрос, что американское общество только выиграло от присутствия большого количества женщин среди трудоустроенного населения.

Среди православных мужчин права женщин поддерживает не столь высокий процент, как среди представительниц прекрасного пола. В большинстве стран женщины, в отличие от мужчин, в целом не согласны с утверждением о том, что жены обязаны подчиняться мужьям. А касаемо привилегий при трудоустройстве, особенно в условиях дефицита рабочих мест, в ряде стран согласных с такой позицией мужчин больше, чем женщин.

Однако женщины не всегда с бóльшим энтузиазмом поддерживают либеральную точку зрения в контексте гендерных ролей. В большинстве опрошенных стран женщины в основном согласны со своей социальной ответственностью за рождение детей. Они также на равных с мужчинами соглашаются с тем, что идеальным является традиционный брак, в котором женщины отвечают прежде всего за хозяйство, а мужчины зарабатывают деньги.

Источник: inosmi.ru





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