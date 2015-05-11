Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 03:50</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/pravo_na_emotsii_42731"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201711/392_300_42731_bezymyanny.jpg" width=206 alt="Право на эмоции" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Alina, <a href=http://thedevochki.com/2017/11/22/pravo-na-emotsii-pochemu-my-ne-mozhem-byt-drama-kvin/>thedevochki.com</a></b></span> <span style="font-size: large;">Право на эмоции</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Почему мы не можем быть драма-квин</font></em></span></p><p>Знакомая ситуация, когда к теме о депрессии присоединяются «простосъешьшоколадочники» и «времениутебясвободногодофигисты». Флешмобы, споры и растущее с возрастом количество депрессивных друзей понемногу расширяет круг толерантности и понимания депрессии. Но так возникает черно-белый эмоциональный мир: ты либо на позитиве, либо все плохо. К остальным нашим эмоциям никто пока не готов. <a href="http://www.chaskor.ru/article/pravo_na_emotsii_42731">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Знакомая ситуация, когда к теме о депрессии присоединяются «простосъешьшоколадочники» и «времениутебясвободногодофигисты». Флешмобы, споры и растущее с возрастом количество депрессивных друзей понемногу расширяет круг толерантности и понимания депрессии. Но так возникает черно-белый эмоциональный мир: ты либо на позитиве, либо все плохо. К остальным нашим эмоциям никто пока не готов.

Нарциссы, драма-квин, истерички, манипуляторы: для людей, которые живут на максимальных настройках печали и радости придумали много ярлыков, которые могут все легко объяснить без необходимости докопаться до сути. Даже если человек рыдает в одиночестве (пусть сильно, громко и с подвыванием), его обязательно кто-то услышит и заявит, что это грязная манипуляция с целью получения выгоды. Не может ведь человек так плакать чисто для себя? Не в удовольствие же ему размазывать тушь и корейский тинт по лицу?

Не в удовольствие, но выбора у нас зачастую нет. Вы же любите нашу искреннюю, спонтанную, по-детски светлую радость? Тут есть и обратная сторона: тяжелая печаль, вязкое горе, глухая безнадега от любой мелочи. Живешь как натянутая струна и не всегда сама знаешь, в какую сторону она разорвется на этот раз.

Эмоции неудобны. Мы готовы прощать людям кашель, чиханье, насморк. Но эмоции все еще кажутся нам чем-то из области неприличного. Легче научить зайца курить, чем человека не плакать, когда того хочется. Ну и что, что раннюю смертность мужчин от сердечно-сосудистых заболеваний часто связывают с вышколенным с детства «не реви, ты же мужик». Теперь не реветь желательно и девушкам. Нимфы должны радовать, а сильные и независимые женщины — вообще бесслезные терминаторы.

Но ведь плакать – полезно, кричать – необходимо. Это так же нормально, как смеяться или просто улыбаться, инь и ян. Почему никто не кричит вслед: «Девушка, почему вы такая напряженная? Поплачьте!» К чему надевать эту приторную маску I’m okay и стесняться того, что на самом деле происходит внутри.

Я пью четыре разных антидепрессанта, чтобы снижать свои максимальные настройки печали и радости. Стала за это время достаточно удобной для друзей и окружающих. «Ты изменилась к лучшему, – говорят они, – намного спокойнее».

Иногда мне кажется, что эмоции проявляются, но разбиваются о невидимый ватный кокон таблеток и просто не выходят наружу.

Я ли внутри этого кокона? Не знаю. Но там кто-то удобный для других: для любимых и близких. Не эгоистка и не драма-квин. Хотя самое эгоистичное в эмоциях то, что их просто видят и слышат другие. Но это не о вас и не для вас! Это только обо мне и для меня.

Мы наконец научились прощать леопардовые лосины, лишний вес, любовь к группе «Грибы». Отстояли, хоть и с боем, право говорить «нет». Но быть излишне эмоциональными нам все еще нельзя. Пока мы, нарциссы и эгоисты, вынуждены заедать свои эмоции таблетками, запивать вином, варить там внутри в черной вязкой жиже в надежде, что, если она однажды прорвется наружу, рядом будет тот, кто воспримет это как крик о помощи, а не грязную эгоистичную манипуляцию.

Источник: thedevochki.com





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