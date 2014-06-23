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Право на чтение
Как нормы авторского права мешают распространению знаний


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Потемкинские библиотеки


Доступная культура дальних стран




На данный момент в сфере авторского права есть ограничения, которые так или иначе препятствуют библиотекам, архивам и музеям оцифровывать свои коллекции и выкладывать их в открытый доступ. Рассказываем о некоторых из них, а также предлагаем решения, которые помогут сделать науку и культуру более открытой.

Прочитают только наши внуки

Первая проблема связана с международной практикой охраны авторских прав: согласно Бернской конвенции, она должна действовать в течение всей жизни автора и 50 лет после его смерти. В большинстве стран срок охраны продлевается до 70 лет после смерти автора, а в некоторых странах — например, в Кот-д`Ивуаре — достигает 99 лет.

Бернская конвенция была принята в 1886 году и в последний раз пересматривалась в 1979. Интернет тогда только-только появился, речи об электронных библиотеках или произведениях, созданных и распространенных в сети, тогда не шло. Да и технологии развивались куда медленнее, поэтому у общества не было такой явной потребности в свежих научных данных, которая есть сейчас.

Времена изменились: теперь библиотеки являются далеко не единственными каналами, через которые можно получить знания. Большинство классических произведений, даже охраняемых авторским правом, можно найти в сети (например, того же Гумилева, хотя его произведения перейдут в общественное достояние только в 2079 году). Пользователи начинают искать такие произведения на частично пиратских ресурсах: получить книгу в библиотеке — занятие слишком долгое, а покупать в книжном — дорогое. При этом учреждения науки, культуры и образования не могут выкладывать такие произведения на своих порталах.

Одно из возможных решений — идти по пути сокращения срока охраны авторских прав хотя бы до предела, указанного в Бернской конвенции. Пока такая возможность только обсуждается, директор EBLIDA Винсена Бонне предлагает более радикальные меры: «Экосистема электронных изданий сегодня объединяет авторов, издателей, агрегаторов, библиотекарей и читателей. Безусловно, необходимо использовать методы дипломатии. Но только ли?». По мнению эксперта, для решения этой проблемы требуется лоббирование интересов читателей и библиотек, нужны активные действия, включая размещение петиций, плакатов, баннеров в сети с лозунгами на разных языках о праве на чтение книг в электронной форме.

По отдельной статье

Согласно пункту 5 статьи 1281 Гражданского кодекса РФ, «если автор работал во время Великой Отечественной войны или участвовал в ней, срок действия исключительного права <…> увеличивается на четыре года». Получается, что срок охраны произведений таких авторов в России составляет 74 года.

Показательный пример, иллюстрирующий всю противоречивость этой статьи, описан в «Докладе об общественном достоянии с акцентом на произведениях и авторах, работы которых переходят в режим общественного достояния с 2016 года», подготовленном НП «Викимедиа РУ»: «Ещё один неочевидный случай — это вопрос о том, считать ли советских писателей Александра Гаврилюка и Степана Тудора «работавшими в период Великой Отечественной войны»? Дело в том, что они погибли в первый же день войны — 22 июня 1941 года — в результате взрыва немецкой авиабомбы, когда шли в редакцию по улице Октябрьской (ныне ул. Дорошенко) города Львова. С одной стороны, они в этот день не работали, так как до работы так и не добрались, с другой — «трудовой стаж» у них в этот день всё равно шёл, так как с работы они не увольнялись. Разница в сроке охраны, в зависимости от того, считать их работавшими в период войны или же нет, как и в случае с М. Цветаевой, составляет 59 лет».

Вторая сложность, с которой сталкивается современная система авторских прав, — продление сроков охраны для реабилитированных авторов. Согласно 4 пункту статьи 1281 ГК РФ, произведение, автор которого был репрессирован и посмертно реабилитирован, переходит в общественное достояние через 70 лет после года реабилитации.

По сути, эта статья защищает в первую очередь не авторов, которых сейчас уже практически не осталось в живых, а их наследников, при этом из-за ограничений авторского права книги этих авторов издают в значительно меньших объемах. Есть и еще одна проблема: некоторые из этих произведений уже были в общественном достоянии во времена СССР, то есть люди, использующие их, автоматически становятся нарушителями закона.

Решить эти проблемы можно разными способами. Во-первых, очевидно, что нужно уточнить формулировки статей и разъяснить, например, каких авторов можно считать «работающими» во время Второй мировой войны: тех, кто был у устроен официально; тех, кто писал «в стол»; или же и тех, и других. Во-вторых, необходимо пересмотреть продление прав для репрессированных авторов, возможно, значительно уменьшить сроки или остановиться на однократной денежной выплате наследникам.

«Сиротка» под семью замками

В сфере авторского права есть и менее очевидные проблемы, которые так или иначе мешают распространению знаний. Речь идет в первую очередь о так называемых сиротских произведениях. Это особая категория охраняемых авторским правом произведений, чей автор или правообладатель не может быть установлен.

Проблема заключается в том, что для публикации произведения, защищенного авторским правом, библиотеке или архиву необходимо получить разрешение от правообладателя. Когда он не известен, получить его не у кого, а значит, такие произведения нельзя и опубликовать. При этом по данным Британской библиотеки, более 45% запросов от читателей относятся именно к сиротским произведениям.

В Европе и Северной Америке эту проблему пытаются решить не первый год. Например, в 2012 году Европарламент ЕС принял директиву «О некоторых случаях разрешённого использования сиротских произведений», согласно которой был определен список учреждений, уполномоченных заниматься оцифровкой и последующим распространением сиротских произведений. К ним относятся публичные библиотеки, образовательные учреждения, музеи, архивы, фонды кинофильмов и аудиозаписей, издатели и организации общественного аудио- и телевещания, учрежденные в странах-членах ЕС. При этом произведение, на которое распространяется авторское и смежные права, признаётся сиротским в том случае, если его правообладатель не установлен либо установлен, но не обнаружен в результате добросовестного поиска, который был выполнен и задокументирован.

Конечно, использование произведений-сирот допустимо исключительно в интересах общества (сохранения, оцифровки, предоставления доступа к произведениям в культурных и образовательных целях).

Веские причины для легализации статуса сиротских произведений приводит генеральный директор Российского авторско-правового общества КОПИРУС Василий Терлецкий: «Около пяти лет назад европейские коллеги озадачились культурным наследием, авторскими правами и всем тем, что происходит в интернете, и подготовили серьёзное исследование, в котором доказали, что масштабная оцифровка и как можно более свободное использование различных произведений поможет развитию европейского бизнеса, росту ВВП всех стран Евросоюза. Успехи Европы, в том числе по принятию Директивы ЕС, отметили в США, и в марте — апреле текущего года копирайт-­офис США собирал совещания по проблемам законодательных решений и использования сиротских произведений. Для нас же теперь это существенная экономия денег и времени: не нужно тратить время на доказательство важности и необходимости масштабного использования подобных произведений для развития бизнеса, культуры, науки».

Для решения проблемы сиротских произведений в первую очередь необходимо определить их статус в 4 части ГК РФ и предложить библиотекам и архивам возможные варианты использования. Здесь можно пойти по пути, предложенному Индией. Согласно закону этой страны, в случае, если правообладатель произведения не выявлен или же произведение не было опубликовано при жизни автора, любой желающий может подать заявление в Агентство по авторским правам с целью получить лицензию и издать произведение на любом языке. Перед этим подавший прошение обязан опубликовать объявление о своих действиях в ежедневной англоязычной газете.

Аналогичную модель поиска сиротских произведений предлагают и в Канаде: любой канадец может подать заявление в соответствующее бюро о том, что правообладатель того или иного произведения не был найден. После проверки подлинности данных поиска, бюро наделяет произведение статусом бесхозного и разрешает его правомерное использование.

Служебное — это чье?

Отдельная сложность возникает при попытке определить статус служебных произведений. Например, во многих музеях и библиотеках есть фотографии, которые были сделаны по заданию учреждения. Понять это можно по библиотечных записям, отчетам или публикациям.

Как пишет Андрей Фоменко в статье «Здесь вечной зиме не смениться весной», «в подобных случаях сложилась традиция считать музей правообладателем. Однако такие работы не могут считаться служебными произведениями, потому что их автор не был сотрудником музея, а передача негативов и отпечатков не означает передачу прав. Таким образом, юридически доказать права на эти снимки музеи не могут».

Автор отмечает, что нерешенной является проблема и с новыми произведениями. Согласно 4 части ГК РФ, «исключительное право на служебное произведение принадлежит работодателю». Исключительное право — это право имущественное, а поскольку музеи и архивы являются государственными учреждениями, все их имущество принадлежит учредителю, то есть государству, которое не является работодателем. Получается, что формально использовать такие произведения нельзя.

Один из возможных способов решения этой проблемы — более четкое определение статуса работодателя и статуса служебного произведения и описание возможного использования таких произведений без ущемления прав авторов.




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