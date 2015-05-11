Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 13:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/pravilo_10_tysyach_eksperimentov_42679"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201711/392_300_42679_d210611635aa817574e86e03bf53f190jpg700x467_q9.jpg" width=206 alt="Правило 10 тысяч экспериментов" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Майкл Симмонс</b></span> <span style="font-size: large;">Правило 10 тысяч экспериментов</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Секрет Цукерберга, Безоса и Эдисона</font></em></span></p><p>Майкл Симмонс, колумнист Forbes и автор бестселлеров о продуктивности, считает, что экспериментирование приносит больше пользы, чем долгие часы работы. Rusbase перевели его заметку о стратегии успешной деятельности. <a href="http://www.chaskor.ru/article/pravilo_10_tysyach_eksperimentov_42679">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Майкл Симмонс, колумнист Forbes и автор бестселлеров о продуктивности, считает, что экспериментирование приносит больше пользы, чем долгие часы работы. Rusbase перевели его заметку о стратегии успешной деятельности.

Многие думают, что первую лампочку изобрел Томас Эдисон. Но это не так. В 1878 году, когда 36-летний инженер решил сделать электрическую лампочку, 23 других гения уже создали ее прототипы, которые вовсю использовались для освещения улиц и крупных зданий.

Как же Эдисону удалось победить на заполненном рынке, несмотря на свое опоздание?

Днем и ночью он вместе со своей командой проводил тысячи экспериментов. 21 октября 1879 года им удалось сделать лампочку, которая сгодилась бы для повседневного домашнего пользования. Изобретение Эдисона сделало его лидером в пяти многомиллиардных индустриях — электричестве, кино, телекоммуникациях, батареях и звукозаписи. Если сравнить с современными реалиями, то Томас Эдисон был тогда Илоном Маском, Джеффом Безосом и Марком Цукербергом в одном лице.

Что помогло ему добиться успеха? Ответ прост — экспериментирование. Для Эдисона создание компании было равноценно открытию завода по производству изобретений.

Его метод работает и по сей день. «Успех Amazon обусловлен тем, сколько экспериментов мы проводим каждый год, месяц, неделю и день», — сказал однажды Джефф Безос. «Тестирование — ключевой элемент нашего успеха, и я им очень горжусь, — признался Марк Цукерберг в одном из интервью. — В любой момент существует не одна версия Facebook, а, вполне возможно, целых десять тысяч».

Безос и Цукерберг не считают экспериментирование одной из своих стратегий. Для них это единственная стратегия. Вот как ее используют другие известные личности и чем она может вам пригодиться.

Почему лучше провести 10 тысяч экспериментов, чем проработать 10 тысяч часов

Сейчас очень популярно правило 10 тысяч часов Малькольма Гладуэлла. По нему вы можете называть себя настоящим экспертом в какой-либо области, только если у вас есть в ней 10 тысяч часов практики.

Но исследования показывают, что на самом деле такое правило ошибочно. В 2014 году ученые изучили результаты предыдущих 88 исследований и обнаружили, что «намеренная практика» действительно влияла на успех в играх в 26% случаев, 21% — в музыке, 18% — в спорте и лишь в 1% в профессии. Как оказалось, намеренная практика действительно важна, но важность ее роли не так однозначна, как кажется.

Результаты исследования одной картинкой:





Таким образом, намеренная практика помогает лишь в тех областях, которые меняются медленно или вообще остаются неизменными, например, в музыке или спорте. В сфере бизнеса и технологий перемены происходят очень быстро, поэтому в них этот метод не сработает.

Опыт Томаса Эдисона показывает, что лучше увеличить число проводимых экспериментов, а не часов практики. Правило 10 тысяч часов лучше заменить на правило 10 тысяч экспериментов.

Действовать по правилу 10 тысяч экспериментов значит начинать свой день не со списка дел, а списка идей для проверки. Подобным методом пользовался Леонардо Да Винчи. Как писал автор его биографии Уолтер Айзексон, «у Да Винчи был лайфхак: каждое утро он составлял список вопросов, на которые он бы хотел получить сегодня ответ. Например, почему люди зевают? Как выглядит язык дятла?»

Жить по правилу 10 тысяч экспериментов значит постоянно искать возможности узнать что-то новое, а не просто выполнять то, что нужно. А еще это значит в конце каждого дня анализировать полученные знания.

Представьте, что вы хотите улучшить продажи с помощью какого-нибудь нового вопроса на переговорах. Используйте правило 10 тысяч экспериментов: задавайте этот вопрос во время каждого телефонного разговора с новым клиентом. Оцените реакцию и доработайте свою стратегию. Хотите лучше высыпаться? Изучите все известные техники сна и введите понравившиеся в привычку. Используйте программу для анализа сна, чтобы получить нужные данные и сделать необходимые улучшения своих привычек.

Чтобы набрать 10 тысяч практики, вам понадобится делать одно и то же по три часа в день в течение десяти лет. Для выполнения правила 10 тысяч экспериментов нужно точно так же проводить три эксперимента в день. Сложно, но реально.

Что говорят ученые о правиле 10 тысяч экспериментов

Ученые изучают это правило уже десятки лет. Вот что им удалось о нем узнать.

Исследователь Дин Кит Симонтон посвятил карьеру изучению жизни самых успешных людей. Про это он написал около 340 научных статей и 13 книг. За годы исследований он сделал два вывода: во-первых, самые инновационные идеи приходят в голову небольшому количеству знаменитостей. Лишь 10% известных личностей в любой отрасли придумали более 50% революционных идей.

Но почему эта горстка людей оказалась успешнее остальных? Неужели потому, что их идеи были изначально лучше, чем у других? Вовсе нет. Второй вывод из исследований Симонтона и других ученых гласит: успешные люди придумывают столько же неудачных идей, сколько и обычные люди. Они просто в целом генерируют больше идей, чем остальные. Чем больше идей вы придумываете, тем больше среди них удачных.

«Любопытно, что творческие личности не всегда могут увеличить свои шансы на успех с помощью практики, — пишет Симонтон. — Гении не могут предугадать, какое из их творений станет шедевром».

Другими словами, в теории, чем больше экспериментов вы будете проводить, тем выше шансы, что вы добьетесь успеха.

Правило 10 тысяч экспериментов подходит для любой сферы

Давайте рассмотрим реальные примеры применения правила 10 тысяч экспериментов на практике.

Альберт Эйнштейн известен своей теорией относительности, но за все время он опубликовал 248 других научных работ. Математик Пал Эрдеш написал более 1500 исследовательских статей. Он внес огромный вклад в науку — несмотря на то что большая часть его работ неизвестна, некоторые из них сделали его одним из самых влиятельных математиков XX века. А теперь задумайтесь о том, что в наше время количество ученых, которые ежегодно публикуют научные работы, менее 1%.

Создатели одного из самых долгих телешоу в истории Saturday Night Live каждую неделю экспериментируют со сценарием. Еженедельно более 50 художников-фрилансеров присылают в издание The New Yorker по 10 набросков комиксов — из этого количества отбирается только один, который и выходит в печать. Студия Pixar сделала более 100 тысяч раскадровок для сценария мультфильма Wall-E. Сто тысяч!

Правило 10 тысяч экспериментов можно эффективно применять и в личной жизни. Продюсер популярных сериалов «Анатомия страсти» и «Скандал» Шонда Раймс однажды провела эксперимент под названием «Год “Да”», чтобы разобраться в себе, справиться с трудоголизмом и избавиться от социофобии. На протяжении целого года она всегда отвечала «да» в ответ на предложения поучаствовать в какой-нибудь социальной деятельности. Из этого опыта она извлекла множество полезных уроков, например, поняла, что прежде чем сосредоточиться на чем-то одном, нужно попробовать много разных вещей.

Предприниматель Джиа Джианг провел эксперимент «100 дней отказов», который отучил его от боязни услышать «нет». Каждый день он заставлял себя делать какие-либо социально-неловкие вещи, например, спрашивал у незнакомого человека разрешения поиграть в футбол на заднем дворе его дома. При этом Джиа снимал свою реакцию на видео. Журналист Элизабет Гилберт бросила работу и мужа и отправилась в годовое кругосветное путешествие в поисках себя. Она написала про свой эксперимент книгу, которая стала бестселлером и потом легла в основу популярного фильма «Ешь, молись, люби». Еще один пример — молодой предприниматель Ари Мейсел, который с помощью данных и экспериментов смог излечиться от болезни Крона, которую доктора считали неизлечимой.

Как перестать бояться неудач и жить по правилу 10 тысяч экспериментов

Если экспериментирование так эффективно, почему же им мало кто занимается? На то есть свои причины.

Например, современная культура одержима продуктивностью — люди стараются выполнять большее за меньший срок, все систематизировать, автоматизировать или отправлять на аутсорс. То, что на самом деле приносит результат в долгосрочной перспективе, в краткосрочной зачастую кажется безрезультатным.

Проведение экспериментов отнимает много времени. Чтобы научиться чему-то новому, вам потребуется выделять как минимум 15 минут в день. Но главная трудность заключается в том, что большинство экспериментов проваливается, а многие люди подсознательно боятся неудач.

Вот что нужно для себя уяснить, чтобы побороть страх неудач перед переходом на правило 10 тысяч экспериментов:

1. Если вы проводите достаточное количество экспериментов, удача будет на вашей стороне. С каждым разом качество экспериментов будет расти, ведь вы будете использовать полученные знания от предыдущих попыток. Благодаря им кривая вашего успеха будет расти экспоненциально, а не линейно.

2. Успех оправдывает неудачи всех предыдущих экспериментов. Если у вас есть лишь 10% шанса добиться успеха — воспользуйтесь ими. Да, в девяти случаях из десяти вас ждет провал, но попытаться стоит.

3. В современном мире есть множество удобных средств для проведения экспериментов. Существуют различные приложения, сервисы и трекеры, которые позволяют собирать данные и отслеживать прогресс в режиме реального времени. Благодаря им появился биохакинг и проводятся всевозможные эксперименты в области здоровья, отношений, сексуальности, образования, продуктивности и личных финансов.

Каково это — жить по правилу 10 тысяч экспериментов

Так с чего же нужно начать, чтобы перейти на правило 10 тысяч изобретений?

Во-первых, определите, какой крупный эксперимент может существенно изменить вашу жизнь. Путь намеренного экспериментирования начинается с одного эксперимента, но не все они одинаково ценны. Какие-то эксперименты отнимают много времени и средств. Какие-то вызывают постепенные перемены, а некоторые переворачивают всю жизнь. У каких-то мизерные шансы на успех, а у некоторых он гарантирован. Выберите тот эксперимент, на проведение которого вы потратите немного времени и денег и который обладает потенциалом значительно изменить вашу жизнь в лучшую сторону.

Во-вторых, каждый день проводите по три пробных эксперимента. Придумывайте их каждое утро. Собирайте данные в течение дня, а в конце анализируйте результаты.

Попробуйте пожить по правилу 10 тысяч экспериментов хотя бы один месяц — и вы заметите, как изменится ваша жизнь.

Перевод: Вероника Елкина.

Источник: rb.ru





ОТПРАВИТЬ:

Статьи по теме: