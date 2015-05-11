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Майкл Симмонс   , Сегодня, 13:00

Правило 10 тысяч экспериментов
Секрет Цукерберга, Безоса и Эдисона


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«Не будь дураком, это очень важно для твоего роста»


Когда случайности не случайны




Майкл Симмонс, колумнист Forbes и автор бестселлеров о продуктивности, считает, что экспериментирование приносит больше пользы, чем долгие часы работы. Rusbase перевели его заметку о стратегии успешной деятельности.

Многие думают, что первую лампочку изобрел Томас Эдисон. Но это не так. В 1878 году, когда 36-летний инженер решил сделать электрическую лампочку, 23 других гения уже создали ее прототипы, которые вовсю использовались для освещения улиц и крупных зданий.

Как же Эдисону удалось победить на заполненном рынке, несмотря на свое опоздание?

Днем и ночью он вместе со своей командой проводил тысячи экспериментов. 21 октября 1879 года им удалось сделать лампочку, которая сгодилась бы для повседневного домашнего пользования. Изобретение Эдисона сделало его лидером в пяти многомиллиардных индустриях — электричестве, кино, телекоммуникациях, батареях и звукозаписи. Если сравнить с современными реалиями, то Томас Эдисон был тогда Илоном Маском, Джеффом Безосом и Марком Цукербергом в одном лице.

Что помогло ему добиться успеха? Ответ прост — экспериментирование. Для Эдисона создание компании было равноценно открытию завода по производству изобретений.

Его метод работает и по сей день. «Успех Amazon обусловлен тем, сколько экспериментов мы проводим каждый год, месяц, неделю и день», — сказал однажды Джефф Безос. «Тестирование — ключевой элемент нашего успеха, и я им очень горжусь, — признался Марк Цукерберг в одном из интервью. — В любой момент существует не одна версия Facebook, а, вполне возможно, целых десять тысяч».

Безос и Цукерберг не считают экспериментирование одной из своих стратегий. Для них это единственная стратегия. Вот как ее используют другие известные личности и чем она может вам пригодиться.

Почему лучше провести 10 тысяч экспериментов, чем проработать 10 тысяч часов

Сейчас очень популярно правило 10 тысяч часов Малькольма Гладуэлла. По нему вы можете называть себя настоящим экспертом в какой-либо области, только если у вас есть в ней 10 тысяч часов практики.

Но исследования показывают, что на самом деле такое правило ошибочно. В 2014 году ученые изучили результаты предыдущих 88 исследований и обнаружили, что «намеренная практика» действительно влияла на успех в играх в 26% случаев, 21% — в музыке, 18% — в спорте и лишь в 1% в профессии. Как оказалось, намеренная практика действительно важна, но важность ее роли не так однозначна, как кажется.

Результаты исследования одной картинкой:



Таким образом, намеренная практика помогает лишь в тех областях, которые меняются медленно или вообще остаются неизменными, например, в музыке или спорте. В сфере бизнеса и технологий перемены происходят очень быстро, поэтому в них этот метод не сработает.

Опыт Томаса Эдисона показывает, что лучше увеличить число проводимых экспериментов, а не часов практики. Правило 10 тысяч часов лучше заменить на правило 10 тысяч экспериментов.

Действовать по правилу 10 тысяч экспериментов значит начинать свой день не со списка дел, а списка идей для проверки. Подобным методом пользовался Леонардо Да Винчи. Как писал автор его биографии Уолтер Айзексон, «у Да Винчи был лайфхак: каждое утро он составлял список вопросов, на которые он бы хотел получить сегодня ответ. Например, почему люди зевают? Как выглядит язык дятла?»

Жить по правилу 10 тысяч экспериментов значит постоянно искать возможности узнать что-то новое, а не просто выполнять то, что нужно. А еще это значит в конце каждого дня анализировать полученные знания.

Представьте, что вы хотите улучшить продажи с помощью какого-нибудь нового вопроса на переговорах. Используйте правило 10 тысяч экспериментов: задавайте этот вопрос во время каждого телефонного разговора с новым клиентом. Оцените реакцию и доработайте свою стратегию. Хотите лучше высыпаться? Изучите все известные техники сна и введите понравившиеся в привычку. Используйте программу для анализа сна, чтобы получить нужные данные и сделать необходимые улучшения своих привычек.

Чтобы набрать 10 тысяч практики, вам понадобится делать одно и то же по три часа в день в течение десяти лет. Для выполнения правила 10 тысяч экспериментов нужно точно так же проводить три эксперимента в день. Сложно, но реально.

Что говорят ученые о правиле 10 тысяч экспериментов

Ученые изучают это правило уже десятки лет. Вот что им удалось о нем узнать.

Исследователь Дин Кит Симонтон посвятил карьеру изучению жизни самых успешных людей. Про это он написал около 340 научных статей и 13 книг. За годы исследований он сделал два вывода: во-первых, самые инновационные идеи приходят в голову небольшому количеству знаменитостей. Лишь 10% известных личностей в любой отрасли придумали более 50% революционных идей.

Но почему эта горстка людей оказалась успешнее остальных? Неужели потому, что их идеи были изначально лучше, чем у других? Вовсе нет. Второй вывод из исследований Симонтона и других ученых гласит: успешные люди придумывают столько же неудачных идей, сколько и обычные люди. Они просто в целом генерируют больше идей, чем остальные. Чем больше идей вы придумываете, тем больше среди них удачных.

«Любопытно, что творческие личности не всегда могут увеличить свои шансы на успех с помощью практики, — пишет Симонтон. — Гении не могут предугадать, какое из их творений станет шедевром».

Другими словами, в теории, чем больше экспериментов вы будете проводить, тем выше шансы, что вы добьетесь успеха.

Правило 10 тысяч экспериментов подходит для любой сферы

Давайте рассмотрим реальные примеры применения правила 10 тысяч экспериментов на практике.

Альберт Эйнштейн известен своей теорией относительности, но за все время он опубликовал 248 других научных работ. Математик Пал Эрдеш написал более 1500 исследовательских статей. Он внес огромный вклад в науку — несмотря на то что большая часть его работ неизвестна, некоторые из них сделали его одним из самых влиятельных математиков XX века. А теперь задумайтесь о том, что в наше время количество ученых, которые ежегодно публикуют научные работы, менее 1%.

Создатели одного из самых долгих телешоу в истории Saturday Night Live каждую неделю экспериментируют со сценарием. Еженедельно более 50 художников-фрилансеров присылают в издание The New Yorker по 10 набросков комиксов — из этого количества отбирается только один, который и выходит в печать. Студия Pixar сделала более 100 тысяч раскадровок для сценария мультфильма Wall-E. Сто тысяч!

Правило 10 тысяч экспериментов можно эффективно применять и в личной жизни. Продюсер популярных сериалов «Анатомия страсти» и «Скандал» Шонда Раймс однажды провела эксперимент под названием «Год “Да”», чтобы разобраться в себе, справиться с трудоголизмом и избавиться от социофобии. На протяжении целого года она всегда отвечала «да» в ответ на предложения поучаствовать в какой-нибудь социальной деятельности. Из этого опыта она извлекла множество полезных уроков, например, поняла, что прежде чем сосредоточиться на чем-то одном, нужно попробовать много разных вещей.

Предприниматель Джиа Джианг провел эксперимент «100 дней отказов», который отучил его от боязни услышать «нет». Каждый день он заставлял себя делать какие-либо социально-неловкие вещи, например, спрашивал у незнакомого человека разрешения поиграть в футбол на заднем дворе его дома. При этом Джиа снимал свою реакцию на видео. Журналист Элизабет Гилберт бросила работу и мужа и отправилась в годовое кругосветное путешествие в поисках себя. Она написала про свой эксперимент книгу, которая стала бестселлером и потом легла в основу популярного фильма «Ешь, молись, люби». Еще один пример — молодой предприниматель Ари Мейсел, который с помощью данных и экспериментов смог излечиться от болезни Крона, которую доктора считали неизлечимой.

Как перестать бояться неудач и жить по правилу 10 тысяч экспериментов

Если экспериментирование так эффективно, почему же им мало кто занимается? На то есть свои причины.

Например, современная культура одержима продуктивностью — люди стараются выполнять большее за меньший срок, все систематизировать, автоматизировать или отправлять на аутсорс. То, что на самом деле приносит результат в долгосрочной перспективе, в краткосрочной зачастую кажется безрезультатным.

Проведение экспериментов отнимает много времени. Чтобы научиться чему-то новому, вам потребуется выделять как минимум 15 минут в день. Но главная трудность заключается в том, что большинство экспериментов проваливается, а многие люди подсознательно боятся неудач.

Вот что нужно для себя уяснить, чтобы побороть страх неудач перед переходом на правило 10 тысяч экспериментов:

1. Если вы проводите достаточное количество экспериментов, удача будет на вашей стороне. С каждым разом качество экспериментов будет расти, ведь вы будете использовать полученные знания от предыдущих попыток. Благодаря им кривая вашего успеха будет расти экспоненциально, а не линейно.

2. Успех оправдывает неудачи всех предыдущих экспериментов. Если у вас есть лишь 10% шанса добиться успеха — воспользуйтесь ими. Да, в девяти случаях из десяти вас ждет провал, но попытаться стоит.

3. В современном мире есть множество удобных средств для проведения экспериментов. Существуют различные приложения, сервисы и трекеры, которые позволяют собирать данные и отслеживать прогресс в режиме реального времени. Благодаря им появился биохакинг и проводятся всевозможные эксперименты в области здоровья, отношений, сексуальности, образования, продуктивности и личных финансов.

Каково это — жить по правилу 10 тысяч экспериментов

Так с чего же нужно начать, чтобы перейти на правило 10 тысяч изобретений?

Во-первых, определите, какой крупный эксперимент может существенно изменить вашу жизнь. Путь намеренного экспериментирования начинается с одного эксперимента, но не все они одинаково ценны. Какие-то эксперименты отнимают много времени и средств. Какие-то вызывают постепенные перемены, а некоторые переворачивают всю жизнь. У каких-то мизерные шансы на успех, а у некоторых он гарантирован. Выберите тот эксперимент, на проведение которого вы потратите немного времени и денег и который обладает потенциалом значительно изменить вашу жизнь в лучшую сторону.

Во-вторых, каждый день проводите по три пробных эксперимента. Придумывайте их каждое утро. Собирайте данные в течение дня, а в конце анализируйте результаты.

Попробуйте пожить по правилу 10 тысяч экспериментов хотя бы один месяц — и вы заметите, как изменится ваша жизнь.

Перевод: Вероника Елкина.

Источник: rb.ru




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…Судьба с детства свела Валентина Серова с семьёй Симонович, с сёстрами Ниной, Марией, Надеждой и Аделаидой (Лялей). Он бесконечно любил их, часто рисовал. Однажды Маша и Надя самозабвенно играли на фортепьяно в четыре руки. Увлеклись и не заметили, как братик Антоша-Валентоша подкрался сзади и связал их длинные косы. Ох и посмеялся Антон, когда сёстры попробовали встать!

Юлия Макарова, Мария Русакова

Попробуй, обними!

4 декабря - Всемирный день объятий

В последнее время появляется всё больше сообщений о международном движении Обнимающих — людей, которые регулярно встречаются, чтобы тепло обнять друг друга, а также проводят уличные акции: предлагают обняться прохожим. Акции «Обнимемся?» проходят в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Илья Миллер

Благодаря Годара

85 лет назад, 3 декабря 1930 года, родился великий кинорежиссёр, стоявший у истоков французской новой волны

Имя Жан-Люка Годара окутано анекдотами, как ни одно другое имя в кинематографе. И это логично — ведь и фильмы его зачастую представляют собой не что иное, как связки анекдотов и виньеток, иногда даже не скреплённые единым сюжетом.

Денис Драгунский

Революционер де Сад

2 декабря 1814 года скончался философ и писатель, от чьего имени происходит слово «садизм»

Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад. Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в компании примерно десятка заключённых.

Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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