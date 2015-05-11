Правила съема

Флирт при королевских и императорских дворах был весьма популярным развлечением. На какие только уловки не шли придворные дамы, чтобы подать знак возлюбленным: посылали или ставили в вазы разные цветы, клеили мушки и, конечно, играли веером. А если кто-то перехватывал сообщение, то всегда можно было сказать, что ему всего лишь показалось. Практическое руководство по флирту для начинающих придворных ловеласов и кокеток – в нашем материале.
Цветочный язык
Слово «флирт» в русском языке произошло от английского «flirt», которое, в свою очередь, восходит к латинскому «florem» — «цветок». Во Франции, где аристократы достигли настоящих высот в искусстве кокетства, флиртом называли заигрывание с цветками. Именно цветы зачастую являлись одним из главных средств, с помощью которых придворные вели любовную игру. Считается, что цветочный язык привезла из Турции в Англию жена посла Британской империи леди Монтегю. В своих знаменитых «Письмах из турецкого посольства» она не только подробно описала быт и нравы мусульманского Востока, но и рассказала, как стоит обращаться с цветами, чтобы зашифровывать в букетах тайные послания. «Нет такой краски, цветов, сорной травы, фруктов, травы, камня, птичьего пера, которые не имели бы соответствующего им стиха, и вы можете ссориться, браниться, слать письма страсти, дружбы, любезности, или обмениваться новостями, при этом не испачкав свои пальцы», — писала леди Монтегю.
Турецкие традиции флирта пользовались огромной популярностью в Европе. В начале XIX века стали появляться цветочные словари. Самый известный из них, «Le langage des Fleurs» («Язык цветов»), вышел под авторством мадам Шарлотты де ла Тур (под псевдонимом, скорее всего, скрывался писатель Эме Мартен или писательница Луиза Кортамбер). В конце книги находится настоящий словарь, описывающий, как и в какой ситуации стоит использовать разные цветы. Например, меланхолию советовали показывать с помощью чертополоха, радость выражалась с букетом кислицы, а базилик указывал на ненависть. Подобные словари цветочного языка издавались в огромных количествах на протяжении всего XIX века.
Реестр о мушках
Еще одним способом передать тайное послание были мушки. Известна лубочная гравюра второй половины XVIII века, изданная в России, на которой изображен «Реестр о мушках». «Прочитайте и на оные знаки особо примечайте», — значится там. Например, мушка среди лба считалась символом любви, между бровей — печальной верности, над правой бровью — печали, над левой — чести, щегольства или стыдливости. Мушка «по правому усу» означала сердечную жалость, а «по левому» — скупость. Чтобы выразить любовь от всего сердца, нужно было поставить мушку на груди.
Веер для ветреных дам
Главным инструментом флирта при дворе являлся, конечно, веер. Знаменитая писательница Жермена де Сталь писала, что именно манера держать веер отличает «княгиню от графини, а маркизу от буржуазки». Язык знаков для веера был популярен в начале XVIII века. В 1740 году в журнале «The Gentleman’s Magazine» вышла реклама нового издания, где публиковали секреты языка веера. На каждую букву алфавита приходилось чувство или эмоция, которую можно было выразить с помощью движения аксессуара. Подобные «словари» издавались на протяжении XVIII и XIX столетий. Например, если дама выходила на балкон и медленно обмахивалась веером, то это значило: «Я не могу выйти». Если движения кокетки взволнованные, резкие, а дверь балкона остается открытой, то она показывает, что скоро выйдет. Если дама задержала веер на своих губах, то она выказывает недоверие. Если кавалер видел, как его возлюбленная резко открывает и открывает веер, то он понимал, что дама ревнует. А прикрытый ладонью веер выражал готовность к взаимным чувствам.
Источник: diletant.media
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