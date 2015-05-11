Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">пятница, 18 ноября 2016 года, 09.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/pravda_vmesto_seksa_41149"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201611/392_300_41149_hands-1246170_960_72.jpg" width=206 alt="Правда вместо секса" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Арина Холина для журнала <a href=https://snob.ru/selected/entry/105040>«Сноб»</a></b></span> <span style="font-size: large;">Правда вместо секса</span></p><p>У подруги потрясающий бойфренд: талантливый, красивый, умный, обаятельный. У них восхитительные отношения. Только секса нет уже три года. Подлость даже самой большой любви в том, что она заканчивается. У вас все чудесно: отличный дом, замечательный ребенок, вы друзья, вы команда. Вы никогда не найдете человека лучше. Но вот только секса больше нет — и вряд ли будет. <a href="http://www.chaskor.ru/article/pravda_vmesto_seksa_41149">Подробнее</a></p><br clear="all" />





У подруги потрясающий бойфренд: талантливый, красивый, умный, обаятельный. У них восхитительные отношения. Только секса нет уже три года. Подлость даже самой большой любви в том, что она заканчивается. У вас все чудесно: отличный дом, замечательный ребенок, вы друзья, вы команда. Вы никогда не найдете человека лучше. Но вот только секса больше нет — и вряд ли будет.

Я сижу у подруги в гостях, в ее фантастической квартире, и она сама потрясающая: веселая, остроумная, жизнерадостная. Мы пьем вино, болтаем обо всем подряд, у нас нож, испачканный маслом, валяется на столе. Приходит ее муж, тоже очень славный человек, — и вдруг все резко меняется: нож уже в раковине, масло со стола вытерто, включена другая музыка. И вот мы сидим так чинно и благородно, что даже Елене Мизулиной стало бы скучно.

У них, знаете, потрясающая семья. Они очень давно вместе. Они поддерживают друг друга. У них все получается. Но я замечаю, что они друг друга раздражают. Они приглашают гостей и каждый вечер смотрят кино, потому что им немного страшно остаться наедине со своими чувствами.

За годы великой любви люди создают, например, общее дело или реставрируют какой-нибудь старый дом и со всего мира везут в него мебель. И этот бизнес, или этот дом для них как ребенок, а может, даже больше — из ребенка еще неведомо что вырастет, а тут люди уже находятся в мире своей мечты.

И я смотрю на идеальный мир моих друзей и понимаю, как трудно или, скорее, невозможно взять все это и разрушить.

Но состояние несчастья, в котором они находятся, — оно прогрессирует. Его становится все больше и больше каждый день. И у них появляется такой странный выбор, когда каждый должен определиться, чего он хочет — плохого или худшего.

Один мой знакомый уже несколько лет никак не может уйти от жены к любовнице, потому что осознает, что с любовницей будет еще хуже. С женой у него уверенные, надежные отношения. И человек она прекрасный. Просто различия характера с возрастом становятся все более очевидными. Невозможно взять и уйти от того, кого ты еще любишь, пусть только как друга или сестру. Это не по отношению к ней будет жестоко, а уже к самому себе. И у них все общее. Все, что есть, они создавали вместе. Радовались первой квартире, второй, дому, другому дому, дому в другой стране. Это такие теплые, такие хорошие воспоминания, что он не в состоянии просто взять все это и выбросить. И нет ответа, станет ли он без всего этого счастливее.

При этом никакие тренинги, ни посещения аналитиков, ни религия, ни йога не помогут ему снова влюбиться в человека, от кого он устал: это не бес в ребро, а конец романтической любви. Поэтому он завел еще одну любовницу. Получилась уже такая измена в кубе. Хотя вопрос тут совсем не в нравственности, а в поисках выхода.

У меня есть знакомая пара, которая любила свинг. Обмен партнерами, секс в свинг-клубах, секс-вечеринки. Если люди долго это практикуют, то в конце концов они определяют для себя некий постоянный круг и собираются своей компанией не в общих местах, а отдельно. В сообществе моих знакомых было примерно пятьдесят человек. Долгое время было весело: они снимали дома под Москвой или виллы в Мексике и были отличной общиной. Но вдруг оказалось, что на вечеринках все эти люди вместо секса сидят и обсуждают дела, детей, просто сплетничают. Все они устали друг от друга и сексуально друг другу больше не интересны. Это было огромным разочарованием: всё, над чем они так долго работали, всё, к чему привыкли и что любили, вдруг потеряло смысл.

Это счастье — осознать, что выбрал неправильного человека. С таким, может, расстаться тоже непросто, и ты тоже утрачиваешь нечто ценное для себя, переворачиваешь с ног на голову всю свою жизнь. Но здесь хотя бы все однозначно. А если ты выбрал единственного, идеального и вдруг перестаешь его хотеть — это драма. За все то время, что вы вместе, нигде ты не видел человека лучше. Никто тебе не был интересен. И вдруг оказывается, что тебе все равно, что целовать — любовь всей своей жизни или вареную картошку.

И вы даже не ругались, вы не накопили злость. У вас не было таких кризисов, когда вы готовы были расстаться, а потом решились держаться друг друга, и сейчас ясно, что это было заблуждение. Просто так случилось, что вы друг другу больше не любовники.

Есть люди, которым мысль расстаться в таких обстоятельствах даже в голову не приходит. Они так преданы друг другу, их чувства такие крепкие, что для них это просто невозможно. Нельзя сказать, что они живут счастливо, но, может, мирно. Более-менее. Они настолько не представляют жизнь друг без друга, что готовы мириться с такого рода семейной дружбой.

Иногда именно в этих ситуациях люди интересуются разными практиками, тем же свингом, но это, конечно, не всем подходит. Некоторые просто закрывают глаза на то, что семья — дома, секс — за пределами. Но, что бы они ни сделали, они не просто себе навредят, а разломают в щепки собственную душу.

Знаете, лично мне присущ максимализм — я всегда устремлюсь напролом, даже если мне самой от этого больно и тяжело. Но бывают случаи, когда я совершенно не понимаю, что делать, или что бы сделала, оказавшись в чужой шкуре. Это какой-то чертов выбор Софи, заключенной-еврейки, которую начальник концлагеря заставил выбирать, какого из ее детей ему убить.

Возможно, единственное, что может здесь хоть как-то помочь, — это честно обо всем разговаривать. Моя подруга, у которой три года не было секса с бойфрендом, несколько раз пыталась обсудить это с ним. Но когда человеку трудно о чем-то говорить, он находит много уловок, чтобы отвертеться.

И все равно надо пытаться. Это единственное, что можно сделать. Если нет секса, то должна быть хотя бы честность. Несчастье от этого не станет меньше, но чувство вины за секс на стороне перестанет отравлять вашу мирную жизнь.

Источник: snob.ru





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