Пожиратели внимания

За многие вещи мы платим, не осознавая этого. Мы расплачиваемся не деньгами. Мы платим своими данными, а еще чаще — временем и вниманием. Мы открываем доступ к своему разуму в обмен на что-то «бесплатное»: электронная почта, социальные сети, футбольные трансляции по телевидению. Мы соглашаемся смотреть рекламу ради того, что действительно хотим увидеть.
Однако есть компании, которые в буквальном смысле крадут время и внимание. Вопреки нашему желанию, они используют наши когнитивные ресурсы и не предлагают ничего взамен. Такие компании называют пожирателями внимания. Как правило, они работают там, где людям некуда деться. Пока мы ждем, нам не остается ничего другого, кроме как смотреть рекламу на экране. Мы становимся заложниками ситуации. Примеров пожирателей внимания становится все больше:
телевидение на автозаправках,
реклама в приемных залах частных клиник,
реклама на индивидуальных экранах в самолетах,
телевидение в общественном транспорте.
Такой захват внимания — кража, и вот почему. Исследования в области нейробиологии за последние несколько лет установили: звуки и движения привлекают внимание и задействуют ресурсы мозга против нашей воли. Люди очень восприимчивы к отвлекающим факторам. Таким образом, все эти экраны в буквальном смысле истощают наши ограниченные когнитивные ресурсы. Компании захватывают наши ресурсы с целью извлечения прибыли.
Наше время и внимание дорого стоят. Когда их берут без разрешения и компенсации, это мало отличается от кражи денег из кармана. Компании, которые продают рекламное время на экранах в общественных местах, хвалятся многократным увеличением аудитории и миллиардах выручки — это доходы, полученные за счет кражи нашего внимания.
Отличительная черта кражи — отсутствие согласия. Одно дело добровольно листать журнал, читать в нем статьи и просматривать рекламу, и другое — быть притянутым к экрану, когда нам некуда идти. Мы не позволяем людям прикасаться к нашему телу, если мы этого не хотим. Однако незнакомцы спокойно получают доступ к нашему мозгу, не спросив разрешения.
Реклама, крадущая наше внимание, — не просто раздражающий фактор. Многочисленные вторжения в комплексе влияют на наше здоровье и мышление.
Во-первых, мы только начинаем понимать, как постоянные кражи внимания сказываются на нашем психическом здоровье. Мы живем в научно-технической среде, которая требует от нас постоянного переключения между разными стимулами. Это не проходит даром. Переключения ухудшают наше восприятие, подрывают процесс эффективного принятия решений, разрушают способность замечать детали и хорошо запоминать жизненные события.
Во-вторых, кража внимания влияет на нашу свободу воли и мысли. Свобода мысли — конституционная ценность, основа свободного общества. Однако мы регулярно позволяем нарушать ее границы. Ученый-конституционалист Чарлз Блэк (Charles Black) заметил: «Я боюсь за здоровье общества, которое на абстрактном уровне восхваляет независимое мышление, но фактически подталкивает независимые умы проводить уйму времени под огнем рекламных сообщений со стороны маркетологов».
Источник: megaplan.ru
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