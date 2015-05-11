Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">четверг, 8 декабря 2016 года, 09.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/potok_veshchej_41223"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201612/392_300_41223_content_34__econet_r.jpg" width=206 alt="Откуда берется беспорядок в доме" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Nikkori</b></span> <span style="font-size: large;">Откуда берется беспорядок в доме</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Как организовать жизненное пространство, откуда берутся лишние вещи и к какому типу «барахольщиков» относитесь именно вы</font></em></span></p><p>Сейчас в Японии настоящий бум 整理整頓 — сэйрисэйтон — организации порядка и чистоты с избавлением от всего лишнего. В книжные бестселлеры регулярно попадают специалисты по уборке и порядку. Есть среди них и действительно интересные книги по организации домашнего быта, есть и невнятные сборники советов о том, как протирать пыль за телевизором по фэн-шую или как из старых газет сделать коробочки для хранения мелочей. <a href="http://www.chaskor.ru/article/potok_veshchej_41223">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Сейчас в Японии настоящий бум 整理整頓 — сэйрисэйтон — организации порядка и чистоты с избавлением от всего лишнего. В книжные бестселлеры регулярно попадают специалисты по уборке и порядку. Есть среди них и действительно интересные книги по организации домашнего быта, есть и невнятные сборники советов о том, как протирать пыль за телевизором по фэн-шую или как из старых газет сделать коробочки для хранения мелочей.

Вместо традиционных телепередач с переодеванием Золушек из пижамных штанишек в вечерние платья теперь модны передачи о превращении домов из свалок в храмы чистоты.

В принципе, следить за всем этим довольно интересно, но сегодня мне бы хотелось рассказать о книге, стоящей особняком в потоке популярного течения.

Это книга "Жизнь без вещей: как освободить дом и сердце" (お部屋も心もすっきりする持たない暮らし) авторства Юкико Канэко (金子由紀子, Юкико - личное имя, Канэко - фамилия) . Госпожа Канэко - профессиональный автор нехудожественной литературы на тему улучшения повседневной жизни, из-под её пера вышло много книг об организации гардероба, усвоении полезных в быту привычек, уборке, тысяче способов сэкономить в домашнем хозяйстве и т.п. Но конкретно "Жизнь без вещей" разительно отличается от сборников готовых рецептов наведения порядка.

Какую картинку Вы себе нарисовали в голове при словосочетании "жизнь без вещей"? Суровый аскетизм и минималистичный интерьер а-ля картинка из журнала, две книги и одна ваза художественно стоят на столе, все остальное - на выброс? Или суровая экономия с записыванием в толстую книгу каждой потраченной копейки, потратить лишнего не сметь? Ни то и ни другое. О чём же эта книга?

Это довольно тяжелая в прочтении вещь, неторопливая, не захватывающая, но именно с такой книги, мне кажется, следует начинать свой путь к чистому дому. Потому что она начинает не с порядка в вещах, а с порядка в голове. Потому что именно эта книга заглядывает в глубины хаоса, ищет не разовые способы все красиво разложить по полочкам, но анализирует причины появления ненужных вещей и ищет пути предотвращения повторного захламления пространства. Она отвечает на глобальные вопросы:

Кто виноват в беспорядке?

Откуда и почему берётся хлам?

И что делать, чтобы его не было?

Подход Юкико Канэко абсолютно лишен ультимативности. У Вас 100500 мелочей разбросано по всему дому, но Вам они не мешают? Вот и отлично, значит, Вам ничего менять и не нужно. Госпожа Канэко практически после каждого пункта оговаривается "если у Вас также, но Вас это устраивает - не берите в голову мои советы". Я для краткости пропущу в дальнейшем эти оговорки, просто помните, что в этой книге никому не раздают приказов что делать и как жить, только предлагают вместе подумать.

Причины захламления

Канэко Юкико выделяет причины, кроющиеся в особенностях характера конкретного человека, и причины более глобального вида. Начнём, пожалуй, со вторых.

Мы стали богаче, а вещи - дешевле. Много ли мелочей было у поколения наших бабушек? Замечание, верное столь же для России, сколько для Японии: раньше абсолютная масса населения просто не обладала тем количеством вещей, которое есть у нас. Даже совсем небогатая женщина в наши дни может себе позволить покупать в год Х трикотажных футболок, Y летних платьев и Z домашних тапочек. Мы имеем возможность приобретать канцелярию, посуду, всевозможные рамки для фотографий, свечки и прочую сувенирную продукцию в невероятных масштабах. Для наших бабушек просто не существовало вопроса, купить или не купить салфетки для протирания микроволновки, радужные цветовыделители текста или десятые туфли. Но мы ещё несём в себе установки старших поколений, для которых обилие вещей по вполне объективным причинам ассоциировалось с богатством и комфортной жизнью в достатке. А не купить лишнего = признать себя обделенным финансово, каким-то образом ущемлённым, неполноценным.

Что же я, совсем нищая что ли, ничего не купить на лето?

Зачем мы так далеко тащились, бензин жгли, надо хоть что-нибудь взять.

Ну и пусть фигня, триста рублей всего - не понравится, выкину.

Хотя на самом деле мир давно изменился, и заваленные игрушками, карандашами, бумажками и непонятной ерундой ящики стола никак не характеризуют Вашу жизнь как богатую или комфортную. Наоборот, зачастую из-за обилия лишних вещей наша повседневная жизнь комфорта лишается: раздражает вечный беспорядок, убираться трудно и неприятно, нужные вещи тяжело быстро найти.

Мы охотнее тратим деньги, чем время и силы. Второе вытекает из первого, в мире легкодоступных недорогих предметов нам куда проще купить ещё одну вещь, чем приложить сколько-то труда на альтернативное решение проблемы. Отсюда появляются в наших квартирах специальные чистилки для кукурузы и выжималки сока из лимонов. Наши бабушки меняли внешний вид одного и того же платья, пришивая к нему разные воротнички, надевая пояски и прикалывая броши. Скажите честно, кто из нас готов сегодня так заморачиваться? Мы просто пойдем и купим новое платье. Или два. Или три.

Мы потеряли мир большой семьи, соседей и друзей. В современном мире уменьшается количество социальных связей человека. И пропорционально этому возрастает его потребность в вещах.

Юкико Канэко пишет о том, что -дцать лет назад в Японии при рождении ребенка не нужно было покупать кроватку, коляску, гору распашонок и погремушек, многое отдавали родственницы, соседки, подруги, соседки и подруги родственников и т. п. Если в одном доме на улице был телевизор, то к этому человеку вечером на посиделки у телевизора приходила вся улица. Да и споров на тему, что смотреть, не было - каналов-то раз, два и обчёлся. Если, например, раз в полгода понадобилась швейная машинка или ручная пила, не нужно было покупать, всегда было у кого одолжить.

Мир вокруг нас и мы сами разительно изменились. Вам это ничего не напоминает?

Ещё один интересный момент, отмеченный автором: госпожа Канэко размышляет на тему того, как доступность вещей отражается на социальных отношениях. Нам зачастую проще купить внезапно понадобившийся предмет, чем идти к соседям/друзьям, просить, чувствовать себя обязанным. А подобные практические поводы для контактов всегда составляли значительную часть поводов встретиться и пообщаться, неудивительно, что мир, заполненный вещами, теряет связи между людьми.

Существуют объективные национальные и культурные особенности, способствующие увеличению количества предметов в доме. Юкико Канэко выделяет три таких особенности для японского быта:

1. наличие элементов традиционной культуры (кимоно в шкафу, куклы хина для Дня девочек, буддистские алтари и т.д.);

2. параллельное существование предметов японского и европейского быта, самый простой пример - столовые приборы. Среднестатистическая японская семья имеет и палочки, и держатели для палочек, и ложки-вилки-ножи;

3. чётко выраженная смена сезонов и наличие холодного времени года. Большая разница между одеждой на лето и зиму увеличивает количество элементарно необходимых предметов одежды. И не забудем ещё про теплые одеяла, обогреватели на зиму и вентиляторы на лето.

Последнее для России ой-ой-ой, как актуально! Японки и не подозревают, чем осеннее пальто отличается от пальто зимнего, пуховика и шубы, да и наличие зимних и осенних сапог их тоже удивило бы. А многочисленные шапки, шарфы, перчатки и варежки? В этом плане у россиянок причин иметь много вещей ещё больше, чем у японок!

Холодное время года и особенности ведения сельского хозяйства дарят нам еще одну культурную черту: консервирование продуктов на зиму. Для приготовления вареньев-соленьев мы используем огромное количество предметов, от гигантских кастрюль до крышкозакатывающих машинок. А потом эти предметы, а также банки с наваренным и насоленным нужно где-то хранить.

Специфических именно культурных предметов у нас гораздо меньше, однако же, если подумать, тоже найдутся. У меня в комоде лежит энное количество подаренных икон, как человеку неверующему необходимости в них нет вообще никакой, желания украсить ими дом тоже. А вот выбросить не могу. Рука не поднимается. Культурный код не позволяет.

Грань между шопингом как удовольствием и шопингом как проблемой довольно тонка.

Юкико Канэко, в принципе, очень положительно отзывается о шопинге и потребности человека покупать. Лично меня это очень удивило, обычно авторы, призывающие избавиться от ненужных вещей, наоборот, клеймят страсть к приобретению последними словами. Госпожа Канэко считает удовольствие от шопинга естественным и даже полезным для человека.

Покупка новой вещи - это направление мысли в будущее, формирование позитивных эмоций, предвкушение удовольствия от использования вещи.

Это значимая часть планирования будущего: когда мы выбираем свой образ жизни и занятия, мы обязательно покупаем предметы, соответствующие этому образу жизни и занятиям и необходимые для них.

Особое удовольствие доставляет покупка товаров для дома. Госпожа Канэко считает нормальным и правильным стремление человека улучшить свой дом, качество повседневной жизни в этом доме, стремление сделать свое жилище более уютным, красивым, приносящим радость.

Проблемы начинаются в тот момент, когда ожидание удовольствия от использования вещи не совпадает с реальностью. Точнее, когда в реальности мы не пользуемся купленной вещью и не получаем запланированного удовольствия. Вещи занимает пространство в доме и не приносит радости, наоборот, попавшись на глаза, вызывает легкое раздражение. Мы потратили свои ресурсы, деньги и время, а взамен не получили радости.

Неудачные покупки случаются у всех, но если в Вашей жизни наблюдается регулярный дисбаланс между тратой ресурсов и получением отдачи, это повод задуматься над проблемой.

Когда естественное стремление к лучшей жизни перерастает в шопоголизм? Юкико Канэко считает, что основная причина шопоголизма - это не скука, не глупость и не плохой характер. Это ощущение недостатка контроля над собственной жизнью. Когда человек чувствует себя загнанным в тупик в какой-то важной для него сфере, когда он чувствует, что живёт совершенно не так, как хотелось бы, он пытается справиться с этим чувством, "выровняв счёт", направив свою энергию в том направлении, где он может решать сам.

И легкодоступный мир шопинга с удовольствием берет на себя эту роль. Способность самому выбрать понравившийся товар и приобрести его по собственному желанию и выбору - одна из ключевых составляющих удовольствия от процесса покупок. И когда для человека важна именно эта составляющая, он игнорирует прочие, такие как удовольствие от удачной покупки, от использования вещи, человек начинает покупать просто ради того, чтобы покупать. И если вдруг Вы подумали, что Вы сами или кто-то из Ваших близких страдает шопоголизмом - это повод поразмыслить над тем, что же не в порядке в жизни этого человека, где он ощущает себя слабым, уязвимым, не контролирующим ситуацию.

Типы внутренного "любителя мусора"

Есть многие черты характера и особенности мышления, которые увеличивают количество неиспользуемых и неприносящих радость вещей в доме. Юкико Канэко выделяет 6 типов мышления и образа жизни личности, склонных к захламлению окружающего пространства. Разумеется, человек может сочетать в себе черты нескольких типов.

Тип: Хозяйственная мамочка

У таких людей все разложено по ящичкам с разделителями, в шкафу вещи аккуратно сложены и разделены по категориям, на диванах и пультах от телевизора - чехлы, а косметика или бытовая химия просто не может внезапно закончиться, ведь в шкафу всегда есть запасная бутылочка. Одежда в комоде сложена как у опытного туриста в рюкзаке: ни одного просвета, стопочки и сверточки подогнаны друг к другу с ювелирной точностью.

Почему такие рачительные хозяйки бывают очень даже недовольны имеющимся порядком? Потому что жильё выглядит захламлённым из-за обилия предметов, и часто даже в аккуратно сложенных рядах и стопках трудно найти нужную вещь среди десятков подобных.

Госпожа Канэко рекомендует Хозяйственным мамочкам взять на вооружение принцип одной пятой: не менее одной пятой любого пространства - ящика, полки, коробки - должно быть свободно. Плюс регулярное перебирание одежды и бумаг с выбрасыванием неактуального и ненужного.

Тип: Слишком занятой

И вещей-то вроде бы не слишком много, но на наведение порядка просто нет времени. Это люди, живущие очень насыщенной жизнью, в которой важное место занимают работа, общение с друзьями, походы в клубы/кино/рестораны и т.п., а на домашнюю работу время и силы отводятся по остаточному принципу.

У этого типа зачастую имеется склонность к покупке девайсов, облегчающих работу и экономящих время: роботов-пылесосов, кухонных супер-комбайнов и мультиварок, посудомоечных машин. И что самое грустное - именно у этого типа девайсы обычно простаивают без использования, робот-пылесос вечно не заряжен, комбайн лень и некогда доставать, разбирать и собирать, мыть, и каждый вечер в семье случается скандал, кто же всё-таки будет загружать посуду в посудомойку.

У этого типа всегда есть несколько "болевых точек", хот-спотов, которые нужно приучить себя регулярно гасить. Обычно это сумка, рабочий стол, прихожая, еще какие-то горизонтальные поверхности в доме, куда бросаются в беспорядке вещи. Помимо регулярности и рутинности разбирания этих хот-спотов (здесь мысли Юкико Канэко вплотную перекликаются с идеями флайледи), важно организовать эти "проблемные зоны" так, чтобы в них действительно было свое место для всех регулярно используемых вещей.

И, что ещё более важно, таким людям следует с особой внимательностью относиться к организации своего времени. Не стоит забивать расписание дел под завязку, если не оставлять себе хотя бы один день/вечер в неделю для того, чтобы не делать ничего, навалившаяся усталость загубит на корню все великие планы наведения супер-порядка.

И да: на уборку, расстановку вещей, продумывание улучшений быта, зарядку пылесоса и загрузку посудомойки тоже требуется время. С этим нужно смириться и как-то включать в список своих важных, нужных и интересных дел мелкие повседневные дела, иначе те сами собой делаться не будут ни с каким супермодным девайсом.

Тип: Королева шопинга

Это та самая девушка, которая едва получив зарплату, уже начинает ждать следующую, потому что у неё уже есть то, что срочно хочется купить. Это человек, который искренне считает, что каждый сезон необходимо купить новые предметы гардероба, причем не одну юбку/платье, нет. Срочно нужны и сумочка, и туфли, и ещё брюки, и топ, и т.д. У этого типа людей не бывает крупных накоплений. Появились свободные -дцать тысяч? Срочно нужен новый холодильник или телевизор.

Такие люди часто обладают страстью к украшению дома, что проявляется в постоянной покупке свечек/рамок/шкатулок/картинок/оберегов и т.п. Жильё часто выглядит перегруженным и захламлённым предметами, призванными его украшать.

Этому типу людей, по мнению госпожи Канэко, может быть труднее других расставаться с лишними вещами, королева слишком много любви и эмоций вкладывает в покупку вещи, чтобы потом её выбросить. Если не получается самостоятельно применять на практике советы по избавлению от переизбытка вещей - нужна помощь человека со стороны, специалиста или просто близкого друга/родственника. И если посторонний челочек говорит: "Выбрасывай" - послушно отправлять вещь в мусорное ведро.

Ещё один полезный совет для королей шопинга - постараться покупать для удовольствия больше услуг и событий, чем вещей. Не новая кофточка, а новая стрижка, не туфли, а маникюр, не пятисотый сувенир на стену, а билет в кино, театр, на концерт.

Тип: Слишком уставший

Корзина с грязным бельём переполнена. Гора грязной посуды в раковине не уменьшается никогда. От одной мысли о том, что нужно будет мыть посуду, не хочется готовить, можно и бутербродом обойтись. На полу валяется мусор: обрывки бумаги, какие-то фантики, на столе пустые коробки и пластиковые бутылки. Под кровать завалился носок, я знаю, он уже месяц там лежит.

Юкико Канэко, считает что этот тип отличается от всех остальных уже тем, что это не регулярный тип, а разовое состояние. Состояние крайней усталости, к которому может прийти, в принципе, любой, даже довольно аккуратный человек.

В условиях жесточайшего стресса и усталости человек банально не имеет сил убирать что-то на место. Поэтому в случае запущенной неряшливости лечить нужно не следствие, а причину: заставить регулярно высыпаться, по утрам хотя бы немного завтракать, в течение дня регулярно есть, хотя бы пару раз в неделю гулять на свежем воздухе. Важно гулять на свежем воздухе - хотя бы пару раз в неделю неторопливо пройтись пешком, общаться с людьми - встретиться разок с друзьями поговорить и развеяться, соприкасаться с живой природой - купить и принести домой самый крошечный букет цветов. Уборка, стирка и готовка в большинстве случаев, по мнению госпожи Канэко, подтянутся сами.

Тип: Скупая бабушка

Это люди, которые не в состоянии расстаться с любой, даже самой ненужной вещью. Они оставляют красивые упаковки и ленточки от подарков, никогда впоследствии их не используя. Это у таких хозяюшек продукты припасены в таком количестве, что срок их годности заканчивается до того, как дойдут руки всё это употребить в пищу. Из отеля прихватываются одноразовые зубные щетки, которые так и остаются валяться нераспакованными в дальних ящиках. Из журналов тщательно вырезаются и собираются в папочку рецепты, по которым никто не готовит. В большинстве случаев за советом и помощью обращаются не сами Плюшкины, а их родные и близкие, уставшие жить на свалке из мусора, который "точно когда-нибудь пригодится".

Если Скупая бабушка сама решится что-то менять, главное, запомнить, что выбрасывание вещей - это не столько разовая акция, сколько постоянный контроль баланса входящего/выходящего. А для родственников автор предлагает следующую стратегию: выбрасывать тайком совершенно явный мусор (например, пакеты из-под молока, из которых Скупая бабушка уже полгода собирается сделать детям поделки), методично убирать неиспользуемые вещи в коробки в чулан и т.п., изображать "одалживание" и "раздаривание" предметов близкими друзьями и родственниками. "Мама, можно я заберу твою изъеденную молью шубу? Хочу научиться шить меховые варежки". "Бабушка, моя подруга ищет стул на кухню, можно я ей отдам наш расшатавшийся стул с веранды?"​.

Лично мне особенно нравится последняя идея, и Скупая бабушка сердиться не будет, и от совсем одиозных образцов домашнего хлама можно избавиться.

Тип: Слишком много хобби

Это творческие, увлекающие натуры, любящие пробовать различные увлечения. Из частых опасностей для людей творческих увлечений:

Привычка покупать для нового увлечения сразу весь набор необходимых и не самых необходимых инструментов и материалов. Возможно, стоит давать себе "пробный период", для которого достаточно закупить только самое необходимое, а если хобби станет постоянным, потихоньку расширять ассортимент.

Привычка цепляться за вещи, даже если само увлечение осталось в прошлом. Если Вы не занимаетесь каким-либо из своих хобби в течение 3 месяцев (исключение - сезонные виды спорта), стоит задать себе вопрос: "Я хочу ещё этим заниматься? Если бы сейчас друг попросил меня одолжить материалы и инструменты на полгода, я бы дал(-а)?" Если Вы легко готовы отдать кому-то инструменты для хобби, не лучше ли поискать такого человека прямо сейчас?

Ещё один полезный совет для этого типа: если Вы прямо сейчас выбираете между проектом из новой сферы, для которого нужно что-то купить, и проектом из уже знакомой Вам сферы, для которого уже есть хотя бы часть необходимого - начните со второго из проектов.

Собственно, уже в типах мы затронули вторую, более важную сторону проблемы. Что делать с прибывающим потоком вещей в доме? Как справиться с беспорядком? Юкико Канэко предлагает несколько базовых, довольно интересных принципов борьбы с хаосом. Об этом расскажу во второй части.

Источник: econet.ru





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