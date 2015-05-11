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Nikkori   четверг, 8 декабря 2016 года, 09.00

Откуда берется беспорядок в доме
Как организовать жизненное пространство, откуда берутся лишние вещи и к какому типу «барахольщиков» относитесь именно вы


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Жизнь без вещей


Хлам — вон!




Сейчас в Японии настоящий бум 整理整頓 — сэйрисэйтон — организации порядка и чистоты с избавлением от всего лишнего. В книжные бестселлеры регулярно попадают специалисты по уборке и порядку. Есть среди них и действительно интересные книги по организации домашнего быта, есть и невнятные сборники советов о том, как протирать пыль за телевизором по фэн-шую или как из старых газет сделать коробочки для хранения мелочей.

Вместо традиционных телепередач с переодеванием Золушек из пижамных штанишек в вечерние платья теперь модны передачи о превращении домов из свалок в храмы чистоты.

В принципе, следить за всем этим довольно интересно, но сегодня мне бы хотелось рассказать о книге, стоящей особняком в потоке популярного течения.

Это книга "Жизнь без вещей: как освободить дом и сердце" (お部屋も心もすっきりする持たない暮らし) авторства Юкико Канэко (金子由紀子, Юкико - личное имя, Канэко - фамилия) . Госпожа Канэко - профессиональный автор нехудожественной литературы на тему улучшения повседневной жизни, из-под её пера вышло много книг об организации гардероба, усвоении полезных в быту привычек, уборке, тысяче способов сэкономить в домашнем хозяйстве и т.п. Но конкретно "Жизнь без вещей" разительно отличается от сборников готовых рецептов наведения порядка.

Какую картинку Вы себе нарисовали в голове при словосочетании "жизнь без вещей"? Суровый аскетизм и минималистичный интерьер а-ля картинка из журнала, две книги и одна ваза художественно стоят на столе, все остальное - на выброс? Или суровая экономия с записыванием в толстую книгу каждой потраченной копейки, потратить лишнего не сметь? Ни то и ни другое. О чём же эта книга?

Это довольно тяжелая в прочтении вещь, неторопливая, не захватывающая, но именно с такой книги, мне кажется, следует начинать свой путь к чистому дому. Потому что она начинает не с порядка в вещах, а с порядка в голове. Потому что именно эта книга заглядывает в глубины хаоса, ищет не разовые способы все красиво разложить по полочкам, но анализирует причины появления ненужных вещей и ищет пути предотвращения повторного захламления пространства. Она отвечает на глобальные вопросы:

Кто виноват в беспорядке?

Откуда и почему берётся хлам?

И что делать, чтобы его не было?

Подход Юкико Канэко абсолютно лишен ультимативности. У Вас 100500 мелочей разбросано по всему дому, но Вам они не мешают? Вот и отлично, значит, Вам ничего менять и не нужно. Госпожа Канэко практически после каждого пункта оговаривается "если у Вас также, но Вас это устраивает - не берите в голову мои советы". Я для краткости пропущу в дальнейшем эти оговорки, просто помните, что в этой книге никому не раздают приказов что делать и как жить, только предлагают вместе подумать.

Причины захламления

Канэко Юкико выделяет причины, кроющиеся в особенностях характера конкретного человека, и причины более глобального вида. Начнём, пожалуй, со вторых.

Мы стали богаче, а вещи - дешевле. Много ли мелочей было у поколения наших бабушек? Замечание, верное столь же для России, сколько для Японии: раньше абсолютная масса населения просто не обладала тем количеством вещей, которое есть у нас. Даже совсем небогатая женщина в наши дни может себе позволить покупать в год Х трикотажных футболок, Y летних платьев и Z домашних тапочек. Мы имеем возможность приобретать канцелярию, посуду, всевозможные рамки для фотографий, свечки и прочую сувенирную продукцию в невероятных масштабах. Для наших бабушек просто не существовало вопроса, купить или не купить салфетки для протирания микроволновки, радужные цветовыделители текста или десятые туфли. Но мы ещё несём в себе установки старших поколений, для которых обилие вещей по вполне объективным причинам ассоциировалось с богатством и комфортной жизнью в достатке. А не купить лишнего = признать себя обделенным финансово, каким-то образом ущемлённым, неполноценным.

Что же я, совсем нищая что ли, ничего не купить на лето?

Зачем мы так далеко тащились, бензин жгли, надо хоть что-нибудь взять.

Ну и пусть фигня, триста рублей всего - не понравится, выкину.

Хотя на самом деле мир давно изменился, и заваленные игрушками, карандашами, бумажками и непонятной ерундой ящики стола никак не характеризуют Вашу жизнь как богатую или комфортную. Наоборот, зачастую из-за обилия лишних вещей наша повседневная жизнь комфорта лишается: раздражает вечный беспорядок, убираться трудно и неприятно, нужные вещи тяжело быстро найти.

Мы охотнее тратим деньги, чем время и силы. Второе вытекает из первого, в мире легкодоступных недорогих предметов нам куда проще купить ещё одну вещь, чем приложить сколько-то труда на альтернативное решение проблемы. Отсюда появляются в наших квартирах специальные чистилки для кукурузы и выжималки сока из лимонов. Наши бабушки меняли внешний вид одного и того же платья, пришивая к нему разные воротнички, надевая пояски и прикалывая броши. Скажите честно, кто из нас готов сегодня так заморачиваться? Мы просто пойдем и купим новое платье. Или два. Или три.

Мы потеряли мир большой семьи, соседей и друзей. В современном мире уменьшается количество социальных связей человека. И пропорционально этому возрастает его потребность в вещах.

Юкико Канэко пишет о том, что -дцать лет назад в Японии при рождении ребенка не нужно было покупать кроватку, коляску, гору распашонок и погремушек, многое отдавали родственницы, соседки, подруги, соседки и подруги родственников и т. п. Если в одном доме на улице был телевизор, то к этому человеку вечером на посиделки у телевизора приходила вся улица. Да и споров на тему, что смотреть, не было - каналов-то раз, два и обчёлся. Если, например, раз в полгода понадобилась швейная машинка или ручная пила, не нужно было покупать, всегда было у кого одолжить.

Мир вокруг нас и мы сами разительно изменились. Вам это ничего не напоминает?

Ещё один интересный момент, отмеченный автором: госпожа Канэко размышляет на тему того, как доступность вещей отражается на социальных отношениях. Нам зачастую проще купить внезапно понадобившийся предмет, чем идти к соседям/друзьям, просить, чувствовать себя обязанным. А подобные практические поводы для контактов всегда составляли значительную часть поводов встретиться и пообщаться, неудивительно, что мир, заполненный вещами, теряет связи между людьми.

Существуют объективные национальные и культурные особенности, способствующие увеличению количества предметов в доме. Юкико Канэко выделяет три таких особенности для японского быта:

1. наличие элементов традиционной культуры (кимоно в шкафу, куклы хина для Дня девочек, буддистские алтари и т.д.);

2. параллельное существование предметов японского и европейского быта, самый простой пример - столовые приборы. Среднестатистическая японская семья имеет и палочки, и держатели для палочек, и ложки-вилки-ножи;

3. чётко выраженная смена сезонов и наличие холодного времени года. Большая разница между одеждой на лето и зиму увеличивает количество элементарно необходимых предметов одежды. И не забудем ещё про теплые одеяла, обогреватели на зиму и вентиляторы на лето.

Последнее для России ой-ой-ой, как актуально! Японки и не подозревают, чем осеннее пальто отличается от пальто зимнего, пуховика и шубы, да и наличие зимних и осенних сапог их тоже удивило бы. А многочисленные шапки, шарфы, перчатки и варежки? В этом плане у россиянок причин иметь много вещей ещё больше, чем у японок!

Холодное время года и особенности ведения сельского хозяйства дарят нам еще одну культурную черту: консервирование продуктов на зиму. Для приготовления вареньев-соленьев мы используем огромное количество предметов, от гигантских кастрюль до крышкозакатывающих машинок. А потом эти предметы, а также банки с наваренным и насоленным нужно где-то хранить.

Специфических именно культурных предметов у нас гораздо меньше, однако же, если подумать, тоже найдутся. У меня в комоде лежит энное количество подаренных икон, как человеку неверующему необходимости в них нет вообще никакой, желания украсить ими дом тоже. А вот выбросить не могу. Рука не поднимается. Культурный код не позволяет.

Грань между шопингом как удовольствием и шопингом как проблемой довольно тонка.

Юкико Канэко, в принципе, очень положительно отзывается о шопинге и потребности человека покупать. Лично меня это очень удивило, обычно авторы, призывающие избавиться от ненужных вещей, наоборот, клеймят страсть к приобретению последними словами. Госпожа Канэко считает удовольствие от шопинга естественным и даже полезным для человека.

Покупка новой вещи - это направление мысли в будущее, формирование позитивных эмоций, предвкушение удовольствия от использования вещи.

Это значимая часть планирования будущего: когда мы выбираем свой образ жизни и занятия, мы обязательно покупаем предметы, соответствующие этому образу жизни и занятиям и необходимые для них.

Особое удовольствие доставляет покупка товаров для дома. Госпожа Канэко считает нормальным и правильным стремление человека улучшить свой дом, качество повседневной жизни в этом доме, стремление сделать свое жилище более уютным, красивым, приносящим радость.

Проблемы начинаются в тот момент, когда ожидание удовольствия от использования вещи не совпадает с реальностью. Точнее, когда в реальности мы не пользуемся купленной вещью и не получаем запланированного удовольствия. Вещи занимает пространство в доме и не приносит радости, наоборот, попавшись на глаза, вызывает легкое раздражение. Мы потратили свои ресурсы, деньги и время, а взамен не получили радости.

Неудачные покупки случаются у всех, но если в Вашей жизни наблюдается регулярный дисбаланс между тратой ресурсов и получением отдачи, это повод задуматься над проблемой.

Когда естественное стремление к лучшей жизни перерастает в шопоголизм? Юкико Канэко считает, что основная причина шопоголизма - это не скука, не глупость и не плохой характер. Это ощущение недостатка контроля над собственной жизнью. Когда человек чувствует себя загнанным в тупик в какой-то важной для него сфере, когда он чувствует, что живёт совершенно не так, как хотелось бы, он пытается справиться с этим чувством, "выровняв счёт", направив свою энергию в том направлении, где он может решать сам.

И легкодоступный мир шопинга с удовольствием берет на себя эту роль. Способность самому выбрать понравившийся товар и приобрести его по собственному желанию и выбору - одна из ключевых составляющих удовольствия от процесса покупок. И когда для человека важна именно эта составляющая, он игнорирует прочие, такие как удовольствие от удачной покупки, от использования вещи, человек начинает покупать просто ради того, чтобы покупать. И если вдруг Вы подумали, что Вы сами или кто-то из Ваших близких страдает шопоголизмом - это повод поразмыслить над тем, что же не в порядке в жизни этого человека, где он ощущает себя слабым, уязвимым, не контролирующим ситуацию.

Типы внутренного "любителя мусора"

Есть многие черты характера и особенности мышления, которые увеличивают количество неиспользуемых и неприносящих радость вещей в доме. Юкико Канэко выделяет 6 типов мышления и образа жизни личности, склонных к захламлению окружающего пространства. Разумеется, человек может сочетать в себе черты нескольких типов.

Тип: Хозяйственная мамочка

У таких людей все разложено по ящичкам с разделителями, в шкафу вещи аккуратно сложены и разделены по категориям, на диванах и пультах от телевизора - чехлы, а косметика или бытовая химия просто не может внезапно закончиться, ведь в шкафу всегда есть запасная бутылочка. Одежда в комоде сложена как у опытного туриста в рюкзаке: ни одного просвета, стопочки и сверточки подогнаны друг к другу с ювелирной точностью.

Почему такие рачительные хозяйки бывают очень даже недовольны имеющимся порядком? Потому что жильё выглядит захламлённым из-за обилия предметов, и часто даже в аккуратно сложенных рядах и стопках трудно найти нужную вещь среди десятков подобных.

Госпожа Канэко рекомендует Хозяйственным мамочкам взять на вооружение принцип одной пятой: не менее одной пятой любого пространства - ящика, полки, коробки - должно быть свободно. Плюс регулярное перебирание одежды и бумаг с выбрасыванием неактуального и ненужного.

Тип: Слишком занятой

И вещей-то вроде бы не слишком много, но на наведение порядка просто нет времени. Это люди, живущие очень насыщенной жизнью, в которой важное место занимают работа, общение с друзьями, походы в клубы/кино/рестораны и т.п., а на домашнюю работу время и силы отводятся по остаточному принципу.

У этого типа зачастую имеется склонность к покупке девайсов, облегчающих работу и экономящих время: роботов-пылесосов, кухонных супер-комбайнов и мультиварок, посудомоечных машин. И что самое грустное - именно у этого типа девайсы обычно простаивают без использования, робот-пылесос вечно не заряжен, комбайн лень и некогда доставать, разбирать и собирать, мыть, и каждый вечер в семье случается скандал, кто же всё-таки будет загружать посуду в посудомойку.

У этого типа всегда есть несколько "болевых точек", хот-спотов, которые нужно приучить себя регулярно гасить. Обычно это сумка, рабочий стол, прихожая, еще какие-то горизонтальные поверхности в доме, куда бросаются в беспорядке вещи. Помимо регулярности и рутинности разбирания этих хот-спотов (здесь мысли Юкико Канэко вплотную перекликаются с идеями флайледи), важно организовать эти "проблемные зоны" так, чтобы в них действительно было свое место для всех регулярно используемых вещей.

И, что ещё более важно, таким людям следует с особой внимательностью относиться к организации своего времени. Не стоит забивать расписание дел под завязку, если не оставлять себе хотя бы один день/вечер в неделю для того, чтобы не делать ничего, навалившаяся усталость загубит на корню все великие планы наведения супер-порядка.

И да: на уборку, расстановку вещей, продумывание улучшений быта, зарядку пылесоса и загрузку посудомойки тоже требуется время. С этим нужно смириться и как-то включать в список своих важных, нужных и интересных дел мелкие повседневные дела, иначе те сами собой делаться не будут ни с каким супермодным девайсом.

Тип: Королева шопинга

Это та самая девушка, которая едва получив зарплату, уже начинает ждать следующую, потому что у неё уже есть то, что срочно хочется купить. Это человек, который искренне считает, что каждый сезон необходимо купить новые предметы гардероба, причем не одну юбку/платье, нет. Срочно нужны и сумочка, и туфли, и ещё брюки, и топ, и т.д. У этого типа людей не бывает крупных накоплений. Появились свободные -дцать тысяч? Срочно нужен новый холодильник или телевизор.

Такие люди часто обладают страстью к украшению дома, что проявляется в постоянной покупке свечек/рамок/шкатулок/картинок/оберегов и т.п. Жильё часто выглядит перегруженным и захламлённым предметами, призванными его украшать.

Этому типу людей, по мнению госпожи Канэко, может быть труднее других расставаться с лишними вещами, королева слишком много любви и эмоций вкладывает в покупку вещи, чтобы потом её выбросить. Если не получается самостоятельно применять на практике советы по избавлению от переизбытка вещей - нужна помощь человека со стороны, специалиста или просто близкого друга/родственника. И если посторонний челочек говорит: "Выбрасывай" - послушно отправлять вещь в мусорное ведро.

Ещё один полезный совет для королей шопинга - постараться покупать для удовольствия больше услуг и событий, чем вещей. Не новая кофточка, а новая стрижка, не туфли, а маникюр, не пятисотый сувенир на стену, а билет в кино, театр, на концерт.

Тип: Слишком уставший

Корзина с грязным бельём переполнена. Гора грязной посуды в раковине не уменьшается никогда. От одной мысли о том, что нужно будет мыть посуду, не хочется готовить, можно и бутербродом обойтись. На полу валяется мусор: обрывки бумаги, какие-то фантики, на столе пустые коробки и пластиковые бутылки. Под кровать завалился носок, я знаю, он уже месяц там лежит.

Юкико Канэко, считает что этот тип отличается от всех остальных уже тем, что это не регулярный тип, а разовое состояние. Состояние крайней усталости, к которому может прийти, в принципе, любой, даже довольно аккуратный человек.

В условиях жесточайшего стресса и усталости человек банально не имеет сил убирать что-то на место. Поэтому в случае запущенной неряшливости лечить нужно не следствие, а причину: заставить регулярно высыпаться, по утрам хотя бы немного завтракать, в течение дня регулярно есть, хотя бы пару раз в неделю гулять на свежем воздухе. Важно гулять на свежем воздухе - хотя бы пару раз в неделю неторопливо пройтись пешком, общаться с людьми - встретиться разок с друзьями поговорить и развеяться, соприкасаться с живой природой - купить и принести домой самый крошечный букет цветов. Уборка, стирка и готовка в большинстве случаев, по мнению госпожи Канэко, подтянутся сами.

Тип: Скупая бабушка

Это люди, которые не в состоянии расстаться с любой, даже самой ненужной вещью. Они оставляют красивые упаковки и ленточки от подарков, никогда впоследствии их не используя. Это у таких хозяюшек продукты припасены в таком количестве, что срок их годности заканчивается до того, как дойдут руки всё это употребить в пищу. Из отеля прихватываются одноразовые зубные щетки, которые так и остаются валяться нераспакованными в дальних ящиках. Из журналов тщательно вырезаются и собираются в папочку рецепты, по которым никто не готовит. В большинстве случаев за советом и помощью обращаются не сами Плюшкины, а их родные и близкие, уставшие жить на свалке из мусора, который "точно когда-нибудь пригодится".

Если Скупая бабушка сама решится что-то менять, главное, запомнить, что выбрасывание вещей - это не столько разовая акция, сколько постоянный контроль баланса входящего/выходящего. А для родственников автор предлагает следующую стратегию: выбрасывать тайком совершенно явный мусор (например, пакеты из-под молока, из которых Скупая бабушка уже полгода собирается сделать детям поделки), методично убирать неиспользуемые вещи в коробки в чулан и т.п., изображать "одалживание" и "раздаривание" предметов близкими друзьями и родственниками. "Мама, можно я заберу твою изъеденную молью шубу? Хочу научиться шить меховые варежки". "Бабушка, моя подруга ищет стул на кухню, можно я ей отдам наш расшатавшийся стул с веранды?"​.

Лично мне особенно нравится последняя идея, и Скупая бабушка сердиться не будет, и от совсем одиозных образцов домашнего хлама можно избавиться.

Тип: Слишком много хобби

Это творческие, увлекающие натуры, любящие пробовать различные увлечения. Из частых опасностей для людей творческих увлечений:

Привычка покупать для нового увлечения сразу весь набор необходимых и не самых необходимых инструментов и материалов. Возможно, стоит давать себе "пробный период", для которого достаточно закупить только самое необходимое, а если хобби станет постоянным, потихоньку расширять ассортимент.

Привычка цепляться за вещи, даже если само увлечение осталось в прошлом. Если Вы не занимаетесь каким-либо из своих хобби в течение 3 месяцев (исключение - сезонные виды спорта), стоит задать себе вопрос: "Я хочу ещё этим заниматься? Если бы сейчас друг попросил меня одолжить материалы и инструменты на полгода, я бы дал(-а)?" Если Вы легко готовы отдать кому-то инструменты для хобби, не лучше ли поискать такого человека прямо сейчас?

Ещё один полезный совет для этого типа: если Вы прямо сейчас выбираете между проектом из новой сферы, для которого нужно что-то купить, и проектом из уже знакомой Вам сферы, для которого уже есть хотя бы часть необходимого - начните со второго из проектов.

Собственно, уже в типах мы затронули вторую, более важную сторону проблемы. Что делать с прибывающим потоком вещей в доме? Как справиться с беспорядком? Юкико Канэко предлагает несколько базовых, довольно интересных принципов борьбы с хаосом. Об этом расскажу во второй части.

Источник: econet.ru




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Вы задумывались, что заставило известного писателя Алексея Толстого взять произведение другого писателя, тоже вполне известного, пересказать его и опубликовать под своим именем?

Игорь Фунт

Черноморские хроники: «Подогнал чёрт работёнку»...

Записки вятского лоха. Июнь, 2015

Невероятно красивая и молодая, размазанная тушью баба выла благим матом на всю курортную округу. Вряд ли это был её муж – что, впрочем, только догадки. Просто она очень напоминала человека, у которого рухнули мечты. Причём все разом и навсегда. Жёны же, как правило, прикрыты нерушимым штампом в серпасто-молоткастом: в нём недвижимость, машины, дачи благоверного etc.

Александр Феденко

Проклятие Колобка

Александр Феденко об антропологии национального бессилия

Отбушевали страсти над выпотрошенным трупом волка из «Красной Шапочки» - поминки прошли в праздничной и торжественной атмосфере. И я приглашаю вас поучаствовать в еще одном ритуальном вскрытии – на этот раз Колобка. Выходит, у нас будет не просто вскрытие, а настоящая трепанация.

Марат Гельман

Четыре способа как можно дольше не исчезнуть

Почему такая естественная вещь как смерть воспринимается нами как трагедия?

Надо просто прожить свою жизнь, исполнить то что предначертано, придет время - умереть, но не исчезнуть. Иначе чистая химия. Иначе ничего кроме удовольствий значения не имеет.

Андрей Мирошниченко, медиа-футурист, автор «Human as media. The emancipation of authorship»

О роли дефицита и избытка в медиа и не только

В презентации швейцарского футуриста Герда Леонарда (Gerd Leonhard) о будущем медиа есть замечательный слайд: кролик окружен обступающей его морковью. Надпись гласит: «Будь готов к избытку. Распространение, то есть доступ к информации, больше не будет проблемой…».

Михаил Эпштейн

Симпсихоз. Душа - госпожа и рабыня

Природе известно такое явление, как симбиоз - совместное существование организмов разных видов, их биологическая взаимозависимость. Это явление во многом остается загадкой для науки, хотя было обнаружено швейцарским ученым С. Швенденером еще в 1877 г. при изучении лишайников, которые, как выяснилось, представляют собой комплексные организмы, состоящие из водоросли и гриба. Такая же сила нерасторжимости может действовать и между людьми - на психическом, а не биологическом уровне.

Игорь Фунт

Евровидение, тверкинг и Винни-Пух

«Простаквашинское» уныние Полины Гагариной

Полина Гагарина с её интернациональной авторской бригадой (Габриэль Аларес, Иоаким Бьёрнберг, Катрина Нурберген, Леонид Гуткин, Владимир Матецкий) решили взять Евровидение-2015 непревзойдённой напевностью и ласковым образным месседжем ко всему миру, на разум и благодатность которого мы полагаемся.

Петр Щедровицкий

Социальная мечтательность

Истоки и смысл русского коммунизма

«Pyccкиe вce cклoнны вocпpинимaть тoтaлитapнo, им чyжд cкeптичecкий кpитицизм эaпaдныx людeй. Этo ecть нeдocтaтoк, npивoдящий к cмeшeнияи и пoдмeнaм, нo этo тaкжe дocтoинcтвo и yкaзyeт нa peлигиoзнyю цeлocтнocть pyccкoй дyши».
Н.А. Бердяев

Лев Симкин

Человек из наградного листа

На сайте «Подвиг народа» висят наградные листы на Симкина Семена Исааковича. Моего отца. Он сам их не так давно увидел впервые. Все четыре. Последний, 1985 года, не в счет, тогда Черненко наградил всех ветеранов орденами Отечественной войны. А остальные, те, что датированы сорок третьим, сорок четвертым и сорок пятым годами, выслушал с большим интересом. Выслушал, потому что самому читать ему трудновато, шрифт мелковат. Все же девяносто.

Александр Чанцев

Кровь и малокровие, телефонные человечки и лунные девочки

Уикэндовое кино от Александра Чанцева

Радость и разочарование от новинок, маргинальные фильмы прошлых лет и вечное сияние классики.

 


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Олег Давыдов

Колесо Екатерины

Ток страданий, текущий сквозь время

7 декабря православная церковь отмечает день памяти великомученицы Екатерины Александрийской. Эта святая считалась на Руси покровительницей свадеб и беременных женщин. В её день девушки гадали о суженом, а парни устраивали гонки на санках (и потому Екатерину называли Санницей). В общем, это был один из самых весёлых праздников в году. Однако в истории Екатерины нет ничего весёлого.

Ив Фэрбенкс

Нельсон Мандела, 1918-2013

5 декабря 2013 года в Йоханнесбурге в возрасте 95 лет скончался Нельсон Мандела. Когда он болел, Ив Фэрбенкс написала эту статью о его жизни и наследии

Достижения Нельсона Ролилахлы Манделы, первого избранного демократическим путем президента Южной Африки, поставили его в один ряд с такими людьми, как Джордж Вашингтон и Авраам Линкольн, и ввели в пантеон редких личностей, которые своей глубокой проницательностью и четким видением будущего преобразовывали целые страны. Брошенный на 27 лет за решетку белым меньшинством ЮАР, Мандела в 1990 году вышел из заточения, готовый простить своих угнетателей и применить свою власть не для мщения, а для создания новой страны, основанной на расовом примирении.

Молот ведьм. Существует ли колдовство?

5 декабря 1484 года началась охота на ведьм

5 декабря 1484 года была издана знаменитая «ведовская булла» папы Иннокентия VIII — Summis desiderantes. С этого дня святая инквизиция, до сих пор увлечённо следившая за чистотой христианской веры и соблюдением догматов, взялась за то, чтобы уничтожить всех ведьм и вообще задушить колдовство. А в 1486 году свет увидела книга «Молот ведьм». И вскоре обогнала по тиражам даже Библию.

Максим Медведев

Фриц Ланг. Апология усталой смерти

125 лет назад, 5 декабря 1890 года, родился режиссёр великих фильмов «Доктор Мабузе…», «Нибелунги», «Метрополис» и «М»

Фриц Ланг являет собой редкий пример классика мирового кино, к работам которого мало применимы собственно кинематографические понятия. Его фильмы имеют гораздо больше параллелей в старых искусствах — опере, балете, литературе, архитектуре и живописи — нежели в пространстве относительно молодой десятой музы.

Игорь Фунт

А портрет был замечателен!

5 декабря 1911 года скончался русский живописец и график Валентин Серов

…Судьба с детства свела Валентина Серова с семьёй Симонович, с сёстрами Ниной, Марией, Надеждой и Аделаидой (Лялей). Он бесконечно любил их, часто рисовал. Однажды Маша и Надя самозабвенно играли на фортепьяно в четыре руки. Увлеклись и не заметили, как братик Антоша-Валентоша подкрался сзади и связал их длинные косы. Ох и посмеялся Антон, когда сёстры попробовали встать!

Юлия Макарова, Мария Русакова

Попробуй, обними!

4 декабря - Всемирный день объятий

В последнее время появляется всё больше сообщений о международном движении Обнимающих — людей, которые регулярно встречаются, чтобы тепло обнять друг друга, а также проводят уличные акции: предлагают обняться прохожим. Акции «Обнимемся?» проходят в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Илья Миллер

Благодаря Годара

85 лет назад, 3 декабря 1930 года, родился великий кинорежиссёр, стоявший у истоков французской новой волны

Имя Жан-Люка Годара окутано анекдотами, как ни одно другое имя в кинематографе. И это логично — ведь и фильмы его зачастую представляют собой не что иное, как связки анекдотов и виньеток, иногда даже не скреплённые единым сюжетом.

Денис Драгунский

Революционер де Сад

2 декабря 1814 года скончался философ и писатель, от чьего имени происходит слово «садизм»

Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад. Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в компании примерно десятка заключённых.

Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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