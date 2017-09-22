Подписаться на обновления
24 октябряВторник

usd цб 57.4706

eur цб 67.5567

днём
ночью

Восх.
Зах.

18+

ОбществоЭкономикаВ миреКультураМедиаТехнологииЗдоровьеЭкзотикаКнигиКорреспонденцияПрозрачное
образование
Литература  Кино  Музыка  Масскульт  Драматический театр  Музыкальный театр  Изобразительное искусство  В контексте  Андеграунд  Право автора  Открытая библиотека 
Наталья Глухова   , Сегодня, 20:00

Потемкинские библиотеки
Почему оцифровка зачастую не решает проблемы доступности общественного достояния


   увеличить размер шрифта уменьшить размер шрифта распечатать отправить ссылку добавить в избранное код для вставки в блог

Доступная история


Музей с доставкой на дом




Казалось бы, в XXI веке любую информацию можно найти в открытом доступе. Однако на самом деле даже многие из произведений, перешедших в общественное достояние, недоступны пользователю сети. Разбираемся, какие проблемы чаще всего встречаются на интернет-порталах крупнейших электронных библиотек России.

В России осуществить оцифровку книги не так-то просто – согласно ГК РФ, отсканировать и выложить материалы без авторского согласия можно только в том случае, если имущественные права на них истекли или произведения относятся к категории образовательной литературы, которая не переиздавалась более 10 лет.

Доступ к произведениям науки и литературы затрудняется и самими библиотеками. Большинство книг на порталах даже крупнейших электронных ресурсов не распознаны, а качество сканов оставляет желать лучшего. Неудобные программы для чтения, древние сайты, водяные знаки на копиях страниц, ошибки в текстах – все это затрудняет доступ к произведениям и заставляет пользователей искать литературу на сторонних – часто пиратских – порталах.

Нераспознанный текст, плохое качество копий и водяные знаки

РГБ – крупнейшая публичная библиотека мира. В ней находится уникальное собрание отечественных и зарубежных документов на 367 языках мира. Объем фондов превышает 45 миллионов единиц хранения. Свои фонды библиотека раскрывает с помощью постоянно пополняющегося электронного каталога, доступ к которому можно получить как в браузере, так и через мобильное приложение eRSL.

Однако на сайте Российской государственной библиотеки многие тексты представлены в плохом качестве, часть из них не распознаны (то есть показана картинка, а скопировать текст с неё, как в обычной электронной книге, нельзя). Что хорошо – водяных знаков на сканах нет.

Сайт библиотеки РГБ


РНБ – одна из крупнейших библиотек мира и вторая по величине фондов в Российской Федерации. В ней хранится около 38 миллионов экземпляров книг и иных материалов, в том числе и на электронных носителях. Электронная библиотека (согласно отчету 2016 года, она включает почти 600 тысяч изданий ) обеспечивает удаленный доступ к ресурсам. Многие книги на портале не распознаны (скорее всего, в силу их старости). Связано это с тем, что машина зачастую переводит картинку в текст с ошибками, исправлять которые – отдельный ручной труд.

Качество и количество книг в открытом доступе на сайте РНБ также оставляет желать лучшего. На каждой странице – водяные знаки.

Сайт библиотеки РНБ


Сайт библиотеки РНБ


Та же самая проблема и у Национальной электронной библиотеки : текст не распознан, соответственно, работать с книгой становится тяжелее.

Сайт библиотеки РНБ


Сайт библиотеки РНБ


Самое бедственное положение у электронных фондов Президентской библиотеки : качество книг, находящихся в открытом доступе, плохое – определённые книги доступны для скачивания только в крайне низком расширении (читать их очень трудно даже на сайте) и только в формате JPG. Большинство книг доступно только в электронном читальном зале.

Сайт Президентской библиотеки


Российская государственная детская библиотека хоть и не такая большая, как все вышеперечисленные (фонд – 540 тысяч книг, газет, журналов, нотных изданий, кино-, фото-, фономатериалов), но также имеет электронную библиотеку, содержащую 8 тысяч оцифрованных объектов. В Национальной электронной детской библиотеке, как ни парадоксально, находится 49 книг Пушкина в открытом доступе, практически все они на современном русском языке, хоть и достаточно древние (в сравнении с РГБ – там в открытом доступе на современном русском только «Евгений Онегин»). Текст распознан, водяных знаков на копиях них нет.

Сайт РГДБ


Государственная публичная историческая библиотека России является государственным хранилищем литературы по истории, историческим наукам и смежным дисциплинам. Фонд библиотеки (c апреля 2014 года) — около 6 миллионов экземпляров. Она хранит в основном известные газеты, журналы и отдельные статьи. Читателям предоставлена открытая электронная библиотека, которая содержит во многом уникальное собрание газет и журналов XIX и XX веков. Однако материалы в таком качестве, как будто их не сканировали, а просто сфотографировали.

Сайт ГПИБ


Водяных знаков нет. Но работать с такими документами всё равно очень трудно, так как осуществить поиск по ключевым словам невозможно, скачать файлы можно только в формате JPG. Некоторые копии в очень плохом состоянии.

Сайт ГПИБ


Если говорить об архивах, то Государственный архив Российской Федерации, например, предоставляет возможность скачивания документов и других материалов, но на каждой странице, которую можно, опять же, сохранить только в формате JPG в низком разрешении, есть водяные знаки.

Сайт ГАРФ


Российский государственный архив литературы и искусства открыл доступ к некоторым виртуальным архивам, но все документы с водяными знаками и в очень низком разрешении.

Сайт РГАЛИ


Мало книг, перешедших в общественное достояние, на современном русском

Так как НЭБ представляет собой собрание электронных материалов с многих библиотек, в том числе РГБ и РНБ, а у Президентской библиотеки достаточно узкая направленность (история российской государственности и права, русский язык как государственный, российский народ и территория России), достаточно будет проанализировать РГБ и РНБ, чтобы убедиться, что книги из общественного достояния на современном русском языке – это редкость.

На сайте Российской государственной библиотеки большинство книг Пушкина, Лермонтова и других популярных авторов написаны на дореволюционном языке – например, такой книги Лермонтова в открытом доступе вообще нет (самое раннее издание – 1915 года).

Сайт РГБ


Сайт РГБ


Та же проблема и у Российской национальной библиотеки. Самое раннее издание Пушкина, которое возможно скачать, – 1950 года, Бунина – 1920 (на фото). Большинство книг, находящихся в общественном достоянии лишь «рекомендованы к оцифровке».

Сайт РНБ


В Национальной электронной детской библиотеке дела обстоят лучше. Помимо Пушкина там можно найти достаточное количество книг Лермонтова, Гоголя, но, например, Бунина, Достоевского и Толстого – нет. Возможно, это связано со спецификой фондов библиотеки.

Закон об авторском праве

Неприятный факт о сайте РНБ – чтобы открыть, например, собрание сочинений Лермонтова 1983 года, которое оцифровано, нужно авторизоваться, так как «документ охраняется законом об авторском праве». То есть для чтения нужно иметь читательский билет РНБ, и то посматривать книги будет возможно только в залах библиотеки.

Сайт РНБ


Такая ситуация практически со всеми книгами и учебниками. В результате длительных поисков, все-таки получилось скачать Маяковского , некоторые слова даже определяются (то есть скопировать текст получится, но его придётся много редактировать вручную), но всё опять портят водяные знаки.

На официальном сайте НЭБ сразу предупреждают, что «просмотр изданий, охраняемых авторским правом, осуществляется только из электронных читальных залов НЭБ». То есть даже если книга отсканирована, читать её все равно придется в стенах библиотеки.

Сайт НЭБ


Большинство книг охраняются авторским правом. Зато можно скачать довольно редкие файлы (портреты, картинки, диссертации), но текст в них чаще всего не распознан (например, материал представлен в формате JPG).

Российская государственная детская библиотека предоставляет возможность скачивать материалы в открытом доступе, но те, что защищены авторским правом, можно только пролистывать. Помимо этого, есть и такая категория, как «материал с жестким ограничением доступа», который можно смотреть «в пределах 5% изображений страниц» . Следует сказать, что, в сравнении с другими, более крупными библиотеками, литературы из общественного достояния здесь все же больше.

Полностью работает по принципу открытого доступа Государственная публичная историческая библиотека. Однако её электронные материалы формируются за счет фондов самой ГПИБ, так что найти там книги из общественного достояния нельзя в силу специфики библиотеки.

На сайте Российского государственного архива литературы и искусства скачать файлы вообще не получится: все материалы представлены на сайте исключительно для визуального просмотра. С большинством архивов можно ознакомиться только в библиотеке.

В Российском государственном историческом архиве доступ к электронному каталогу научно-справочной библиотеки открылся лишь 30 августа 2017 года, и заказать интересующие издания можно пока только в самой библиотеке.

Неудобство сайта

Сайт РГБ сравнительно понятный. В метаданных указано всё необходимое (есть описание книги, автор, год создания; правовой режим указан символом). Однако онлайн-консультанта, как, например, в электронной библиотеке РНБ, нет.

Программа для чтения удобная, все страницы загружаются быстро и без проблем. Парадокс – можно скачать переведённые на английский и другие языки произведения нашей классики (например, «Герой нашего времени»). На русском они недоступны.

Читать оцифрованные книги на сайте РНБ можно с помощью программы Вивальди . Через нее можно скачать определённые страницы в формате PDF, однако целая книга доступна лишь в непонятном формате mcr. К программе придётся первое время привыкнуть: в ней доступен только постраничный просмотр, страницы в низком расширении, информация загружается долго.

Одно из заявленных достоинств сайта – наличие онлайн-консультанта. Нужно только поймать время, когда он будет онлайн, тогда связь с ним произойдёт быстрее. Время нашего общения консультант сообщил, что книги в PDF формате все-таки есть, «нужно смотреть конкретное издание». Скопировать книгу целиком в формате PDF можно только в том случае, если она доступна для 100% копирования, однако таких изданий очень мало (большинство изданий можно скачать только в размере 25%).

Что касается удобства самого сайта – работать с ним очень сложно. Чтобы разобраться с тонкостями расширенного поиска, понадобится большое количество времени. Проще ввести всё в строке поиска.

Метаданные указаны все (есть даже рубрики и ключевые слова, по котором в теории можно поискать необходимое издание, но очень часто при нажатии на определённое ключевое слово сайт ничего не находит). Но что интересно: «Пушкин, А. С (1799-1837)», «Пушкин, А.С (1799-1837)», «Пушкин, А.С», «Пушкин, А. С (1799 - 1837)» – разные авторы, по мнению поисковика сайта. Если вы хотите получить списком сразу все произведения Пушкина, у вас это не получится, так как придётся просматривать все возможные обозначения одного и того же автора.

Сайт РНБ


Чтобы наиболее эффективно работать с Национальной электронной библиотекой (иметь возможность копировать текст, добавлять его в закладки) нужно авторизоваться. Программа, которую издатели сайта предлагают скачать , работать без регистрации не будет вообще, хотя войти в неё анонимно можно. Помимо того, некоторые метаданные не указаны (например, здесь нет автора), что усложняет поиск.

Программа для чтения на сайте Президентской библиотеки (она встроена в сам сайт) неудобная. Например, изменить масштаб можно, только указав значение для масштабирования (от 0 до 4). Сделать шрифт произведения больше или меньше этого диапазона нельзя.

На сайте Национальной электронной детской библиотеки удобнее всего искать произведения с помощью расширенного поиска. В целом, сайт достаточно удобный, однако с программой для чтения нужно все же еще поработать: плавно масштабировать нельзя, страницы порой грузятся очень долго. К тому же, чтобы полноценно работать с сайтом и с книгами, придётся зарегистрироваться, иначе вы не будете иметь возможность скачать книги.

Для работы с цифровыми копиями печатных изданий Государственной публичной исторической библиотеки не нужна дополнительная регистрация. Но на данный момент целиком скачать издание нельзя. Можно скачать отдельную страницу, выбрав (при постраничном просмотре) кнопку «загрузить» и крупный или средний размер изображения. Файлы сохраняются только в формате JPG, что затрудняет работу с материалами.

А вот Российский государственный архив социально-политической истории довольно неплох: в нём представлены материалы в хорошем качестве формата PDF (если это книга) и JPG (если это выписка или документ). Но некоторые архивы на официальном сайте недоступны (при проходе по ссылке «страница не найдена»). Например, это касается выставки «Н.С. Хрущёв: к 120-летию со дня рождения».

Какой же вывод?

В России очень плохо развита инфраструктура онлайн-библиотек. Помимо того, нет определенной программы по устранению недостатков в этой сфере, не предоставлено ни одной стратегии развития, нет единого стандарта оцифровки. Кроме того, огромный проблемой остаётся недостаточное финансирование, а порой и вовсе его отсутствие. Темпы оцифровки, по сравнению с крупнейшими национальными порталами Европы и Америки, крайне низкие. При этом причины стагнации лежат не только в финансовом поле, но и в правовом (невозможность оцифровать издание без согласия автора).

Для решения насущных проблем в первую очередь необходимо скорректировать оцифрованные фонды и пополнить их произведениями на современном русском языке, потому что сейчас получается так, что в погоне за сохранением старых изданий библиотеки в большей степени думают о себе, нежели о своем читателе. Вот почему читать на подобных порталах очень часто оказывается нечего.

При этом нужно сосредоточиться не на количестве оцифрованных экземпляров, а на качестве: поставить цель не только представить издания в цифровом формате, но и распознать текст и удалить все водяные знаки, которые иногда мешают пользователям ознакомиться с тем или иным шедевром литературы или искусства.

Еще одна проблема, которая требует решения, - плохая инфраструктура самих сайтов и программ для чтения произведений. Найти что-то на большинстве порталов сложно, поскольку поисковые системы далеки от совершенства, а читать книги неудобно – в одних библиотеках программу для чтения придется скачивать на рабочий стол, в других они неповоротливы и сложны для использования. Это создает еще одну сложность при чтении произведений. Для решения этой проблемы, возможно, необходимо учитывать опыт успешных европейских и американских библиотек (Библиотека Конгресса США, Британская библиотека, Национальная библиотека Норвегии), а также крупнейших интернет-проектов в этой сфере, например, Google Books или Europeana. Обмен технологиями, возможно, позволит создать норм




ОТПРАВИТЬ:       

 



Статьи по теме:



На книги не жалко

Какие гранты может получить библиотека, и как обойти все сложности при подаче заявки

Чем больше технологии проникают в нашу жизнь, тем чаще люди обсуждают вопросы «когда перестанут читать газеты», «через сколько лет закроются книжные магазины», «как скоро библиотеки станут лишь музеями». Кажется, многие россияне уже давно позабыли о своих читательских билетах и скорее купят книги в магазине, чем возьмут их в библиотеке бесплатно. На самом деле, студенты вузов, преподаватели, родители с детьми, учащимися в начальной школе, заходят в библиотеки часто. Более того, государство выделяет средства на развитие библиотек, а фонды выплачивают им солидные гранты. Рассказываем, за что можно получить такой грант и с каким трудностями придется столкнуться при подаче заявки.

20.10.2017 16:00, Ольга Кареева

Доступная история
Открытая библиотека

От Манхэттана до Кавказа

Коллекции карт и глобусов в открытом доступе

Петербург 1806 года, карта Кавказа, собранная из десятков отдельных листов, Северная Америка 16 века и трехмерные модели глобусов: в крупнейших географических коллекциях сети каждый сможет найти свое.

17.10.2017 16:00

Доступная история
Открытая библиотека

Открытая библиотека

Как сделать общественное достояние доступным?

НП «Викимедиа РУ» при поддержке Фонда президентских грантов запустило проект, в результате которого российские библиотеки должны научиться использовать инструменты открытого доступа в цифровой среде. Разбираемся, в чем суть проекта и чем он может помочь самим библиотекам.

16.10.2017 13:00, Катерова Наталья, Трищенко Наталия

Голоса прошлого
«Задача библиотеки — сделать доступным любое знание на Земле»

Документальное прошлое

Книги, документы и тематические коллекции по географии и истории России, США и Канады теперь в открытом доступе

Книга – это давно уже изобретенная машина времени, которой не пользовался только глупец. Она может с головой погрузить в события, описанные в ней. Но как быть, если нужные материалы для изучения находятся в закрытом доступе или вообще засекречены? Теперь это не проблема, ведь многочисленные библиотеки и архивы открывают свои двери перед любознательными читателями, которые смогут получить знания, недоступные ранее. Материалы о первых экспедициях на крайний Север, различные краеведческие материалы России и не только – со всем этим богатством можно ознакомиться ниже.

13.10.2017 16:00, Николай Романов

Голоса прошлого
«Задача библиотеки — сделать доступным любое знание на Земле»

«Википедию» признали эффективным инструментом для продвижения науки

Энциклопедия не только отражает текущее состояние науки, но и частично влияет на ее формирование в будущем

Между наличием информации в «Википедии» и вероятностью того, что ученые будут использовать ее при работе над научными статями и монографиями, существует прямая корреляция. Это установил исследовательский коллектив из Массачусетского технологического института и университета Питтсбурга. Тем самым ученые признали «Википедию» ценным ресурсом для развития научного знания. Статья опубликована на открытом ресурсе SSRN.

12.10.2017 16:00, Кристина Уласович, nplus1.ru

Голоса прошлого
«Задача библиотеки — сделать доступным любое знание на Земле»

«Мы хотим предложить библиотекам России облачный сервис каталогизации»

У российских библиотек будет свое облако

В поисковой системе Российской национальной библиотеки читательский запрос может выглядеть так: «книжка про то, как большой человек попал в страну маленьких человечков». И мы понятия не имеем, какие технологии задействованы, чтобы система сообразила: речь о Гулливере. Те, кто имеет об этом понятие (библиотечные программисты), 12 лет назад начали собираться на международные конференции для обмена опытом. В этом году форум (собрались более 400 специалистов из 38 стран) впервые прошел в России, в Петербурге. «По итогам» мы поговорили с Олегом Шориным, одним из организаторов конференции, замдиректора РНБ по информатизации.

11.10.2017 16:00, Анастасия Долгошева, spbvedomosti.ru

«Задача библиотеки — сделать доступным любое знание на Земле»
Сохранить недолговечное

Сохранить недолговечное

Президентская библиотека первой в стране начала формирование сетевого архива

Президентская библиотека первой в России начала формировать архив сайтов российских организаций и учреждений, что позволит предотвратить безвозвратное исчезновение сетевых ресурсов и обеспечит их сохранение. Об этом было заявлено на пленарном заседании VIII Научно-практической конференции «Культурное наследие: интеграция ресурсов в цифровом пространстве», которая проходила с 3 по 6 октября 2017 года в историческом здании на Сенатской площади, 3 в рамках Ежегодного интеграционного форума Президентской библиотеки.

10.10.2017 16:00, prlib.ru

Голоса прошлого
«Задача библиотеки — сделать доступным любое знание на Земле»

«Задача библиотеки — сделать доступным любое знание на Земле»

Цифровое настоящее и будущее российских библиотек

Есть ли у библиотек будущее в цифровую эпоху, и если есть, то кому и в каком виде они будут нужны - этот вопрос красной нитью проходил через многочисленные мероприятия, приобретая разные акценты в зависимости от форматов мероприятий и возрастных групп участников дискуссионных площадок.

09.10.2017 13:00, aselibrary.ru

Учиться никогда не поздно
Голоса прошлого

Голоса прошлого

Крупнейшие аудиоархивы всего мира в открытом доступе

В чудовищно быстром мире подчас сложно выделить время и на отдых, и на образование. Крупнейшие архивы музыкальных произведений, записей радиопередач и истории литературы могут предоставить эту возможность.

08.10.2017 16:00

Учиться никогда не поздно
Увидеть Леонардо да Винчи и умереть

Учиться никогда не поздно

Подборки бесплатных лекций и курсов

Для тех, кто хочет расширить свой кругозор, выучить иностранный язык или прослушать курс по архитектуре, на просторах интернета есть уникальные подборки бесплатных лекций.

06.10.2017 13:00, Дарья Новаторова

Рим в 1890 году
Увидеть Леонардо да Винчи и умереть





 

Самое читаемое


 

 

 


Частный Корреспондент на Facebook

Календарь
Олег Давыдов

Колесо Екатерины

Ток страданий, текущий сквозь время

7 декабря православная церковь отмечает день памяти великомученицы Екатерины Александрийской. Эта святая считалась на Руси покровительницей свадеб и беременных женщин. В её день девушки гадали о суженом, а парни устраивали гонки на санках (и потому Екатерину называли Санницей). В общем, это был один из самых весёлых праздников в году. Однако в истории Екатерины нет ничего весёлого.

Ив Фэрбенкс

Нельсон Мандела, 1918-2013

5 декабря 2013 года в Йоханнесбурге в возрасте 95 лет скончался Нельсон Мандела. Когда он болел, Ив Фэрбенкс написала эту статью о его жизни и наследии

Достижения Нельсона Ролилахлы Манделы, первого избранного демократическим путем президента Южной Африки, поставили его в один ряд с такими людьми, как Джордж Вашингтон и Авраам Линкольн, и ввели в пантеон редких личностей, которые своей глубокой проницательностью и четким видением будущего преобразовывали целые страны. Брошенный на 27 лет за решетку белым меньшинством ЮАР, Мандела в 1990 году вышел из заточения, готовый простить своих угнетателей и применить свою власть не для мщения, а для создания новой страны, основанной на расовом примирении.

Молот ведьм. Существует ли колдовство?

5 декабря 1484 года началась охота на ведьм

5 декабря 1484 года была издана знаменитая «ведовская булла» папы Иннокентия VIII — Summis desiderantes. С этого дня святая инквизиция, до сих пор увлечённо следившая за чистотой христианской веры и соблюдением догматов, взялась за то, чтобы уничтожить всех ведьм и вообще задушить колдовство. А в 1486 году свет увидела книга «Молот ведьм». И вскоре обогнала по тиражам даже Библию.

Максим Медведев

Фриц Ланг. Апология усталой смерти

125 лет назад, 5 декабря 1890 года, родился режиссёр великих фильмов «Доктор Мабузе…», «Нибелунги», «Метрополис» и «М»

Фриц Ланг являет собой редкий пример классика мирового кино, к работам которого мало применимы собственно кинематографические понятия. Его фильмы имеют гораздо больше параллелей в старых искусствах — опере, балете, литературе, архитектуре и живописи — нежели в пространстве относительно молодой десятой музы.

Игорь Фунт

А портрет был замечателен!

5 декабря 1911 года скончался русский живописец и график Валентин Серов

…Судьба с детства свела Валентина Серова с семьёй Симонович, с сёстрами Ниной, Марией, Надеждой и Аделаидой (Лялей). Он бесконечно любил их, часто рисовал. Однажды Маша и Надя самозабвенно играли на фортепьяно в четыре руки. Увлеклись и не заметили, как братик Антоша-Валентоша подкрался сзади и связал их длинные косы. Ох и посмеялся Антон, когда сёстры попробовали встать!

Юлия Макарова, Мария Русакова

Попробуй, обними!

4 декабря - Всемирный день объятий

В последнее время появляется всё больше сообщений о международном движении Обнимающих — людей, которые регулярно встречаются, чтобы тепло обнять друг друга, а также проводят уличные акции: предлагают обняться прохожим. Акции «Обнимемся?» проходят в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Илья Миллер

Благодаря Годара

85 лет назад, 3 декабря 1930 года, родился великий кинорежиссёр, стоявший у истоков французской новой волны

Имя Жан-Люка Годара окутано анекдотами, как ни одно другое имя в кинематографе. И это логично — ведь и фильмы его зачастую представляют собой не что иное, как связки анекдотов и виньеток, иногда даже не скреплённые единым сюжетом.

Денис Драгунский

Революционер де Сад

2 декабря 1814 года скончался философ и писатель, от чьего имени происходит слово «садизм»

Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад. Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в компании примерно десятка заключённых.

Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.




Creative Commons LicenseСодержимое сайта, если не указано иное,
опубликовано в соответствии с лицензией
Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)

 Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-33442

Правила
Информация о проекте
chaskor.editor@gmail.com
Реклама на сайте
advert@chaskor.ru

Погода на сайт предоставлена
сервисом rp5.ru


Мнение авторов может не совпадать с позицией редакции. Если Ваш материал был размещен в «ЧасКоре» без Вашего согласия и Вы хотите его удалить, сообщите нам по адресу chaskor.editor@gmail.com.


 