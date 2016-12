Постправда в журналистике

На данном этапе формирования сетевого общества источником власти выступает способность формировать общественное мнение, предлагая новые проекты идентичности. Сама идентичность при этом понимается как конструирование собственной картины мира через доступные смыслы и символы. В то же время, фрейминг общественного мнения осуществляется в первую очередь усилиями медиа, как институтами-главными источниками социетальной информации – той, которая обладает возможностью охватить большую аудиторию.

В глобальном измерении, нарратив обычно раскручивается западными медиа, монополизировавшими стандарты и нормативы журналистики, а следом транслируется на другие медиарынки. Как показывал Тён ван Дейк в своей книге «Дискурс и власть. Репрезентация доминирования в языке и коммуникации», распространение «западных» стандартов журналистских материалов во многом определяет доминирование и власть западной цивилизации при урегулировании международных конфликтов. Журналистика многих постсоветских стран в особой степени склонна к таким «западным» стандартам.

Именно поэтому в научной параллели между президентскими выборами РФ в 1996 году и в США в 2016 году можно усмотреть некоторую иронию: западные медиа повторили ошибку российских СМИ спустя круглые 20 лет. После процессов перераспределения государственной собственности в пользу советской номенклатуры в 80-ые годы окончательно установились формы прямого и внутреннего лоббизма. Уже к началу 90-ых годов начала формироваться практика по размещению крупными экономическими структурами заказных материалов в СМИ. При этом, первое поколение российских бизнесменов считало медийный бизнес чем-то второстепенным. Однако уже следующее поколение рассматривало СМИ как важнейший инструмент политического и коммуникационного давления на власть и конкурентов. Концепция замкнулась выборами 1996 года, когда владельцы СМИ по сути инкорпорировались в систему государственного управления. Это способствовало окончательному установлению непубличного лоббизма как основного типа коммуникации между бизнесом и властью. В итоге, в конце 90-ых годов СМИ становятся основной средой политической коммуникации. Иван Засурский в «Реконструкция России. Масс-медиа и политика в 90-е» отмечает, что переплетение сферы политики и СМИ позволяет говорить о формировании медиаполитической системы.

Кульминацией процесса стали выборы 1996 года, которые проходили под лозунгом «Голосуй или проиграешь». Миллионными тиражами выходила бесплатная еженедельная цветная газета «Не дай Бог!», откровенно саботирующая и порочащая кандидатуру Зюганова. Взятая как вещь-в-себе, «Не дай Бог!» per se воплощала своим существованием и функцией концепт вторых постсоветских президентских выборов: все ресурсы системы были брошены не за кандидата, а против кандидата, сводя, таким образом, электорат к выбору между антирейтингами. По словам работавшего тогда в газете «Не дай Бог!» журналиста Андрея Васильева, он «тогда поступил неправильно», работая «против коммунистов»:

«раскаиваюсь, потому что тогда, действительно, ни для кого не секрет, коммунисты, действительно, побеждали. Побеждали они сильно, рейтинг Ельцина был надут с помощью и административного в том числе ресурса [...] А вообще-то, строго говоря, надо было, ну, как бы сказать? Ну, позволить России совершить демократический выбор. Он был – этот выбор был за коммунистов».

На примере 90-ых годов российский политический истеблишмент усвоил, что движение от публичной сферы Хабермаса к публичному спектаклю является неотъемлемый червой современного цивилизованного демократического общества. По словам Ивана Засурского, «постоянная мимикрия под публичную сферу – игра, в которой участвуют с равным успехом и политики, лоббисты, журналисты и зрители. <…> Политический спектакль функционирует как заклятие, в этом его магическая функция – и его эффективность обеспечивается как раз непредсказуемостью того медиа-окружения, в котором развивается политическая драма. В непредсказуемости залог эволюции политической драмы».

В то же время, градус обсуждения противостояния Хиллари Клинтон и Дональда Трампа в российских СМИ и социальных зашкаливал во многом по причине того, что предвыборная гонка в Америке напоминает кампанию 1996 года. Параллелей можно найти много: два кандидата, идущих нос к носу, скачущие антирейтинги, утечки информации и взаимные обвинения, постоянные скандалы. Более того, Америка, спустя два десятилетия, сгенерировала тот же концепт «не-дай-бога», с которым столкнулась в свое время молодая Россия. Большинство американских медиа работали по принципу газеты «Не дай Бог!», включая, например, статью The Atlantic под названием «Against Donald Trump» в ноябрьском номере (всего третий раз в истории редакция открыто выступила в поддержку конкретного кандидата), материал USA TODAY под названием «Trump is 'unfit for the presidency'» от 30 сентября (редакция впервые выступила против конкретного кандидата) или текст The New York Times с говорящим за себя заголовком «The 289 People, Places and Things Donald Trump Has Insulted on Twitter: A Complete List» от конца октября.

По словам Глеба Павловского, возглавляющего Фонд эффективной политики, работавшего на штаб Ельцина, «не-дай-бог» работал на «импринтинге страха» с двумя осями: страх «возврата в прошлое» и страх «вы же понимаете: БН все равно не уйдет, а устроит второй 93й!». По утверждениям «Независимой газеты», «формула победы: привлечение ресурсов экспертов + доминирование в информационном пространстве + блокирование ходов противника + доминирование в СМИ + доминирование в элитах». Токсичная черная политтехнология, в конечном счете, во многом определила победу Ельцина в России, но не помогла кандидатуре Клинтон в США.

Мануэль Кастельс в своем труде «Communication Power» подчеркивал, что американская медиамодель обладает долгой традицией фабрикации данных, особенно, если дело касается критических моментов: убедить общественное мнение вступить в военный конфликт и пр. (взять хотя бы хрестоматийный пример многофакторной пропагандистской кампании 2003 года, направленной на участие страны в войне в Ираке). В целом, история вмешательств США в деятельность СМИ – как отечественных, так и зарубежных – образует собой целостный паттерн. Будучи государством с ограниченными возможностями по цензуре и контролю информации, США чаще всего берут инициативу в свои руки, производя сообщения, доверяя их авторитетным источникам, которые уже доставляют эти сообщения как посредники аудитории. Тем удивительнее, что Трамп оказался скорее Ельциным, хотя медиа, истеблишмент и административный ресурс мобилизовался против него, а не за. Против Трампа работал административный ресурс неслыханной силы и огромных размеров. Но он победил вопреки любым ожиданиям и прогнозам. Неудача реализации «не-дай-бога» в американских условиях – вопрос, требующий отдельного изучения и рефлексии.

По уходящим итогам 2016 года, в английском языке официально появились новые слова. В частности, Оксфордский словарь зафиксировал то, как предвыборный год в США повлиял на политический язык, включив новое слово: post-truth (обстоятельства, при которых объективные факты оказывают меньшее влияние на формирование общественного мнения, нежели апелляции к эмоциям и личным убеждениям, когда эмоции и вера важнее и "правдивее" объективных фактов).

Предложенный термин, возможно, не только постулирует теоретический и прикладной потенциал российских выборов 1996, заостренный опытом американских выборов 2016 года, но и указывает на еще не до конца изученный механизм того, как функционирует политическая коммуникация в мире новых медиа.

Журналистика модерна ориентировалась на правду, журналистика постмодерна должна учитывать – как в своей теории, так и в своей практике – появление постправды.





ОТПРАВИТЬ:

Статьи по теме: