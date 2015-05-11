Пособие по материализму

Сегодня на пляж высыпало много людей. С точки зрения материалиста-исследователя, это было какое-то количество двуногих тел, предположим, тридцать мужчин и тридцать женщин. Высоких было больше, чем низких. Худых — больше, чем толстых. Блондинок мало. Половина — после пятидесяти, по восьмой части стариков и детей. Четверть — молодежь. Пытливый ученый, быть может, мог бы узнать объем мозга каждого из нас, цвет глаз, взял бы сорок анализов крови и как-то разделил бы всех по каким-то признакам. И даже сделал бы каждому за тысячу баксов генетический анализ.
Но вся эта информация ничего об этих людях не говорит. Разве мы идентифицируем себя со своим телом? На вопрос «Вы кто?» ни один из нас не скажет, что он «мужик пятидесяти лет весом таким-то, зубов своих столько-то, кровь второй группы». Разве что некоторые в некоторых обстоятельствах скажут: я русский, черногорец, еврей.
Гораздо интересней, что вот этот человек — юрист, интеллектуал, знает всех своих предков. А эти двое, такие разные, — партнеры по бизнесу. Пять лет почти без исключений каждое утро проводят вместе. И говорят друг с другом без устали. А эта пара — из Луганска. У этих жена зарабатывает, а муж возится с детьми. У того жена завтра пойдет к российскому посольству протестовать против притеснения геев в Чечне. Там бывший мэр. Тут сахарный король из Сербии. Здесь программисты из Новосибирска, там — повар с Дальнего Востока.
Но и это не мы. Это след, который мы оставляем. Мы себя идентифицируем с сознанием, которое пробуждается утром (интеллект), принимает ежеминутные решения (воля), ищет наслаждений, избегает стрессов (чувства) , планирует (стратегия). Сознание, которое имеет мировоззрение (в том числе, возможно, и материалистичное), мораль, принципы, пристрастия, вкус, привычки, пороки. И все это настолько сложнее, чем уровень мясных двуногих машин, сложнее всех наших статусов и биографий, что быть материалистом просто не получается.
Материальное, конечно, первично. Но тогда бы люди с похожими телами обладали бы похожими личностями. Жизнь же это не подтверждает. С другой стороны... говорят же, что блондинки - глупые, а все фюреры - маленького роста. А толстяки жадные... но не злые.
Источник: facebook.com
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