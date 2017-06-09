Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 13:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/posmotret_nelzya_propustit_42107"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201706/392_300_42107_9937f8cf51e4de109b008a2cc79b8e44_.jpg" width=206 alt="Посмотреть, нельзя пропустить" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b><a href=https://www.ivi.ru/titr/goodmovies/25-luchshih-filmov-xxi-veka?utm_source=fb.com&utm_medium=smm&utm_campaign=post>ivi.ru</a></b></span> <span style="font-size: large;">Посмотреть, нельзя пропустить</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Лучшие фильмы 21 века по версии The New York Times</font></em></span></p><p>Кинокритики Э. О. Скотт и Манола Дардгис, которые работают с The New York Times, <a href=https://www.nytimes.com/interactive/2017/06/09/movies/the-25-best-films-of-the-21st-century.html>составили список</a> из двадцати пяти лучших фильмов этого века. Они опубликовали его с пометкой «на текущий момент», столетие ведь ещё совсем юное. А мы публикуем его для вас, чтобы вы точно не пропустили чего-то достойного вашего внимания. <a href="http://www.chaskor.ru/article/posmotret_nelzya_propustit_42107">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Кинокритики Э. О. Скотт и Манола Дардгис, которые работают с The New York Times, составили список из двадцати пяти лучших фильмов этого века. Они опубликовали его с пометкой «на текущий момент», столетие ведь ещё совсем юное. А мы публикуем его для вас, чтобы вы точно не пропустили чего-то достойного вашего внимания.

Нефть

Экранизация романа Эптона Синклера. Сюжет разворачивается в конце 1920-х в Калифорнии и описывает взлет нефтедобывающей компании, принадлежащей амбициозному и бездушному магнату Плэйнвью. И его падение в бездну безумия.

Унесенные призраками

Ставшее классикой аниме Хаяо Миядзаки рассказывает историю, которая приключилась с девочкой Тихиро. За жадность, с которой её родители набросились на не для них приготовленную еду, они превращены в свиней и стали пленниками колдуньи Юбабы, властительницы таинственного мира древних богов и могущественных духов. Теперь, оказавшись одна среди магических существ и загадочных видений, отважная Тихиро должна придумать, как избавить своих родителей от чар коварной старухи и спастись из пугающего царства призраков самой.

Безумный Макс: Дорога ярости

Четвертая история о Максе Рокатански оказалась крутейшей. Скитащийся в одиночестве отшельник оказался вынужден присоединиться к бунтарям, бегущим через всю пустыню на боевой фуре, под предводительством военачальника Фуриосы. Они пытаются сбежать из Цитадели, страдающей от тирании Несмертного Джо, у которого они забрали кое-что очень ценное.

Белый материал

Действие разворачивается в неназванной африканской стране, раздираемой восстаниями. Белая француженка Мария, подвергая себя опасности, отказывается бросать свои кофейные плантации и возвращаться вместе с сыном во Францию.

Прикосновение греха

Шахтер Дахай возмущен царящей среди руководителей его деревни коррупцией и решает перейти к действиям. Рабочий-мигрант Сан’ер открывает для себя бесчисленные возможности, заложенные в огнестрельном оружии. Домогательства богатого клиента доводят работницу сауны Сяо-ю до полного отчаяния. Сяо-гуй вынужден менять работу, каждый раз соглашаясь на худшие условия. Четыре персонажа, четыре провинции, отражающие облик современного Китая. Портрет общества, которое переживает бурное экономическое развитие и постепенно заражается бациллой насилия. Каннский фестиваль отметил эту картину призом за лучший сценарий.

Один и два

ЭнДжею уже за сорок, и он встревожен. Вдобавок к проблемам на работе его семья превратилась в клубок проблем — теща в коме, жена переживает душевный кризис, дочь впервые влюбилась, а сын слишком мудр для своих восьми лет. Внезапная встреча с давней возлюбленной Шерри, которую ЭнДжей бросил много лет назад, дает ему шанс начать новую жизнь. Вновь став романтиком, ЭнДжей тайком отправляется с Шерри в Японию, чтобы попытаться исправить свои ошибки.

Головоломка

Райли — обычная школьница, и, как у каждого из нас, ее поведение определяют пять базовых эмоций: Радость, Печаль, Страх, Гнев и Брезгливость. Эмоции живут в сознании девочки и каждый день помогают ей справляться с проблемами, руководя всеми ее поступками. До поры до времени эмоции живут дружно, но вдруг оказывается, что Райли и ее родителям предстоит переезд из небольшого уютного городка в шумный и людный мегаполис. Каждая из эмоций считает, что именно она лучше прочих знает, что нужно делать в этой непростой ситуации, и в голове у девочки наступает полная неразбериха.

Внутри Льюина Дэвиса

Нью-Йорк. Конец 50-х. Льюин Дэвис, талантливый певец и гитарист из Квинса, с трудом перебивается между выступлениями в клубах Гринвич-Виллиджа, редкими записями на радио. Без дома и денег, запутавшись в любви, почти потеряв связь с семьей, он странствует по жизни в поисках себя. И не находит. Все, что у него есть — это музыка.

Отрочество

Двенадцатилетняя история, которую снимали столько же лет. Мейсон от первого дня в школе до первого дня в колледже. Удивительная картина о взрослении и отношениях с родителями ребёнка, подростка, юноши.

Мюнхен

Вы знаете, что случилось на Олимпиаде в Мюнхене? Этот фильм рассказывает, что произошло потом, когда МОССАД выслеживал и методично убивал тех, кто повинен в той трагедии. Стивен Спилберг и пять номинаций на «Оскар».

Малышка на миллион

Клинт Иствуд и Хилари Суэнк в мощнейшей драме о боксе, преодолении и двух одиноких людях. Четыре «Оскара».

Летнее время

Красивая зарисовка на тему смены поколений. Её фон — загородный дом умершей матери, где она жила в окружении вещей своего дяди — известного художника. Рассказ о том, как вещи, украшавшие и участвовавшие в жизни семей, однажды оказываются в безжизненном музейном пространстве.

Повелитель бури

Члены элитного отряда по разминированию направлены в один из иракских городов, где практически каждый предмет представляет смертельную опасность. Джеймс — сапер-подрывник, который, несмотря на опасность, относится к обезвреживанию бомб как к игре. Война — его настоящая страсть.

Тимбукту

Когда к власти в Тимбукту приходят религиозные фундаменталисты, жизнь людей превращается в ад, в котором запрещены любые развлечения, музыка, смех и любые попытки инакомыслия. Вдали от всего этого безумия живет Кидан со своей семьей. До поры до времени им удается вести мирную жизнь, в то время, как совсем рядом с ними каждый день вершится несправедливость. Но однажды все меняет случай.

Дитя

У 20-летнего Бруно и 18-летней Сони недавно родился сын Джимми. Для ухода за малышом нужны деньги, а молодая пара едва сводит концы с концами, живя на крохотное пособие Сони и редкие заработки Бруно, промышляющего мелким воровством. И вот однажды, безответственный молодой отец, мечтающий только о легкой наживе, находит способ покончить с нищенским существованием. Он заключает чудовищную сделку... Золотая пальмовая ветвь Каннского фестиваля в 2005 году.

Три времени

Три разных времени — 1911, 1966, 2005, три истории, одни и те же актер и актриса в фильме, воспевающем их любовь в трех разных временах.

Собиратели и собирательница

Режиссер этой документальной ленты заходит в музеи, чтобы показать полотна, изображающие собирателей прошлого, едет на картофельные поля и виноградники, где закончился сбор урожая, на рынки сразу после закрытия, проходится по городским помойкам, заглядывает в свой дом, где нашлось место для вещей с улицы, и разговаривает с людьми, о том, что и почему они собирают и подбирают и зачем это делают спивающаяся полубродяжка, волонтер, преподающий французский иммигрантам, художник, создающий панно из мусора, и другие очень разные наши современники.

Лунный свет

Еще одна история о взрослении. Но теперь еще и о принятии себя. Мальчику выпало родиться и жить в Майами, на тех улицах где всем правят наркотики и деньги. В мучительном поиске правды, преодолевая драму и предательство, он должен выбрать свою дорогу.

Венди и Люси

Венди — одинокая девушка из Индианы, которая решила полностью изменить свою жизнь, собрала вещи и отправилась в штат Аляска, чтобы работать на рыбоконсервном заводе. В пути Венди сопровождает единственное родное существо — ее собака Люси. По дороге на Север Венди останавливается переночевать в маленьком провинциальном городке в штате Орегон, не подозревая, что ей и Люси придется здесь задержаться.

Меня там нет

Своеобразная биография Боба Дилана — шесть историй, шесть персонажей, каждый из которых символизирует определенный период в жизни легендарного исполнителя или особенности его творчества.

Безмолвный свет

Меннониты, в общине которых происходит действие фильма, поселились в северной Мексике в конце позапрошлого века, но поскольку их религия запрещает браки с иноверцами, им удалось сохранить этническую чистоту и абсолютную культурную обособленность. Герой картины образцовый муж и отец многодетной семьи, влюбляется в хозяйку кафе Марианну. На плечи набожного Йохана сваливается непосильный груз моральной дилеммы. Любовь к Марианне становится полем битвы божественного и дьявольского. Приз жюри Каннского кинофестиваля 2007 года.

Вечное сияние чистого разума

Теперь на свете есть машина, которая позволяет избавиться от любых воспоминаний. И Джоэль и Клементина решают выбросить друг друга из головы. Но в памяти Джоэля все еще живы самые нежные моменты их чувства. Чем меньше он помнит, тем больше любит. Понимая, что Клементина для него — всё, Джоэль пытается найти способ, чтобы вернуть любимой память о прошлом. Пока еще не очень поздно...

Сорокалетний девственник

40-летний Энди Стицер добился в жизни многого. У него непыльная и хорошо оплачиваемая работенка в магазине по продаже электронной бытовой техники, хорошие друзья, а также милая квартирка, в которой находится гордость Энди — коллекция игрушечных героев и комиксов. Однако его жизнь лишена простых человеческих радостей, которые доступны большинству людей его возраста. Дело в том, что у Энди никогда не было секса.

Смерть господина Лазареску

Тагикомедия, про то, как как-то ночью одинокий господин Лазареску почувствовал себя плохо. Приехавшая машина скорой помощи увозит его в одиссею с противоречивыми диагнозами, запоздалым лечением и предельной невозмутимостью и упрямством врачей. В 2005 году жюри Каннского фестиваля наградило ленту призом «Особый взгляд».

В Джексон Хайтс

Документальный фильм о районе Джексон Хайтс в Нью-Йорке, где в тесном соседстве живут люди различных рас и национальностей.

Источник: cameralabs.org





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