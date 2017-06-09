Посмотреть, нельзя пропустить

Кинокритики Э. О. Скотт и Манола Дардгис, которые работают с The New York Times, составили список из двадцати пяти лучших фильмов этого века. Они опубликовали его с пометкой «на текущий момент», столетие ведь ещё совсем юное. А мы публикуем его для вас, чтобы вы точно не пропустили чего-то достойного вашего внимания.
Нефть
Экранизация романа Эптона Синклера. Сюжет разворачивается в конце 1920-х в Калифорнии и описывает взлет нефтедобывающей компании, принадлежащей амбициозному и бездушному магнату Плэйнвью. И его падение в бездну безумия.
Унесенные призраками
Ставшее классикой аниме Хаяо Миядзаки рассказывает историю, которая приключилась с девочкой Тихиро. За жадность, с которой её родители набросились на не для них приготовленную еду, они превращены в свиней и стали пленниками колдуньи Юбабы, властительницы таинственного мира древних богов и могущественных духов. Теперь, оказавшись одна среди магических существ и загадочных видений, отважная Тихиро должна придумать, как избавить своих родителей от чар коварной старухи и спастись из пугающего царства призраков самой.
Безумный Макс: Дорога ярости
Четвертая история о Максе Рокатански оказалась крутейшей. Скитащийся в одиночестве отшельник оказался вынужден присоединиться к бунтарям, бегущим через всю пустыню на боевой фуре, под предводительством военачальника Фуриосы. Они пытаются сбежать из Цитадели, страдающей от тирании Несмертного Джо, у которого они забрали кое-что очень ценное.
Белый материал
Действие разворачивается в неназванной африканской стране, раздираемой восстаниями. Белая француженка Мария, подвергая себя опасности, отказывается бросать свои кофейные плантации и возвращаться вместе с сыном во Францию.
Прикосновение греха
Шахтер Дахай возмущен царящей среди руководителей его деревни коррупцией и решает перейти к действиям. Рабочий-мигрант Сан’ер открывает для себя бесчисленные возможности, заложенные в огнестрельном оружии. Домогательства богатого клиента доводят работницу сауны Сяо-ю до полного отчаяния. Сяо-гуй вынужден менять работу, каждый раз соглашаясь на худшие условия. Четыре персонажа, четыре провинции, отражающие облик современного Китая. Портрет общества, которое переживает бурное экономическое развитие и постепенно заражается бациллой насилия. Каннский фестиваль отметил эту картину призом за лучший сценарий.
Один и два
ЭнДжею уже за сорок, и он встревожен. Вдобавок к проблемам на работе его семья превратилась в клубок проблем — теща в коме, жена переживает душевный кризис, дочь впервые влюбилась, а сын слишком мудр для своих восьми лет. Внезапная встреча с давней возлюбленной Шерри, которую ЭнДжей бросил много лет назад, дает ему шанс начать новую жизнь. Вновь став романтиком, ЭнДжей тайком отправляется с Шерри в Японию, чтобы попытаться исправить свои ошибки.
Головоломка
Райли — обычная школьница, и, как у каждого из нас, ее поведение определяют пять базовых эмоций: Радость, Печаль, Страх, Гнев и Брезгливость. Эмоции живут в сознании девочки и каждый день помогают ей справляться с проблемами, руководя всеми ее поступками. До поры до времени эмоции живут дружно, но вдруг оказывается, что Райли и ее родителям предстоит переезд из небольшого уютного городка в шумный и людный мегаполис. Каждая из эмоций считает, что именно она лучше прочих знает, что нужно делать в этой непростой ситуации, и в голове у девочки наступает полная неразбериха.
Внутри Льюина Дэвиса
Нью-Йорк. Конец 50-х. Льюин Дэвис, талантливый певец и гитарист из Квинса, с трудом перебивается между выступлениями в клубах Гринвич-Виллиджа, редкими записями на радио. Без дома и денег, запутавшись в любви, почти потеряв связь с семьей, он странствует по жизни в поисках себя. И не находит. Все, что у него есть — это музыка.
Отрочество
Двенадцатилетняя история, которую снимали столько же лет. Мейсон от первого дня в школе до первого дня в колледже. Удивительная картина о взрослении и отношениях с родителями ребёнка, подростка, юноши.
Мюнхен
Вы знаете, что случилось на Олимпиаде в Мюнхене? Этот фильм рассказывает, что произошло потом, когда МОССАД выслеживал и методично убивал тех, кто повинен в той трагедии. Стивен Спилберг и пять номинаций на «Оскар».
Малышка на миллион
Клинт Иствуд и Хилари Суэнк в мощнейшей драме о боксе, преодолении и двух одиноких людях. Четыре «Оскара».
Летнее время
Красивая зарисовка на тему смены поколений. Её фон — загородный дом умершей матери, где она жила в окружении вещей своего дяди — известного художника. Рассказ о том, как вещи, украшавшие и участвовавшие в жизни семей, однажды оказываются в безжизненном музейном пространстве.
Повелитель бури
Члены элитного отряда по разминированию направлены в один из иракских городов, где практически каждый предмет представляет смертельную опасность. Джеймс — сапер-подрывник, который, несмотря на опасность, относится к обезвреживанию бомб как к игре. Война — его настоящая страсть.
Тимбукту
Когда к власти в Тимбукту приходят религиозные фундаменталисты, жизнь людей превращается в ад, в котором запрещены любые развлечения, музыка, смех и любые попытки инакомыслия. Вдали от всего этого безумия живет Кидан со своей семьей. До поры до времени им удается вести мирную жизнь, в то время, как совсем рядом с ними каждый день вершится несправедливость. Но однажды все меняет случай.
Дитя
У 20-летнего Бруно и 18-летней Сони недавно родился сын Джимми. Для ухода за малышом нужны деньги, а молодая пара едва сводит концы с концами, живя на крохотное пособие Сони и редкие заработки Бруно, промышляющего мелким воровством. И вот однажды, безответственный молодой отец, мечтающий только о легкой наживе, находит способ покончить с нищенским существованием. Он заключает чудовищную сделку... Золотая пальмовая ветвь Каннского фестиваля в 2005 году.
Три времени
Три разных времени — 1911, 1966, 2005, три истории, одни и те же актер и актриса в фильме, воспевающем их любовь в трех разных временах.
Собиратели и собирательница
Режиссер этой документальной ленты заходит в музеи, чтобы показать полотна, изображающие собирателей прошлого, едет на картофельные поля и виноградники, где закончился сбор урожая, на рынки сразу после закрытия, проходится по городским помойкам, заглядывает в свой дом, где нашлось место для вещей с улицы, и разговаривает с людьми, о том, что и почему они собирают и подбирают и зачем это делают спивающаяся полубродяжка, волонтер, преподающий французский иммигрантам, художник, создающий панно из мусора, и другие очень разные наши современники.
Лунный свет
Еще одна история о взрослении. Но теперь еще и о принятии себя. Мальчику выпало родиться и жить в Майами, на тех улицах где всем правят наркотики и деньги. В мучительном поиске правды, преодолевая драму и предательство, он должен выбрать свою дорогу.
Венди и Люси
Венди — одинокая девушка из Индианы, которая решила полностью изменить свою жизнь, собрала вещи и отправилась в штат Аляска, чтобы работать на рыбоконсервном заводе. В пути Венди сопровождает единственное родное существо — ее собака Люси. По дороге на Север Венди останавливается переночевать в маленьком провинциальном городке в штате Орегон, не подозревая, что ей и Люси придется здесь задержаться.
Меня там нет
Своеобразная биография Боба Дилана — шесть историй, шесть персонажей, каждый из которых символизирует определенный период в жизни легендарного исполнителя или особенности его творчества.
Безмолвный свет
Меннониты, в общине которых происходит действие фильма, поселились в северной Мексике в конце позапрошлого века, но поскольку их религия запрещает браки с иноверцами, им удалось сохранить этническую чистоту и абсолютную культурную обособленность. Герой картины образцовый муж и отец многодетной семьи, влюбляется в хозяйку кафе Марианну. На плечи набожного Йохана сваливается непосильный груз моральной дилеммы. Любовь к Марианне становится полем битвы божественного и дьявольского. Приз жюри Каннского кинофестиваля 2007 года.
Вечное сияние чистого разума
Теперь на свете есть машина, которая позволяет избавиться от любых воспоминаний. И Джоэль и Клементина решают выбросить друг друга из головы. Но в памяти Джоэля все еще живы самые нежные моменты их чувства. Чем меньше он помнит, тем больше любит. Понимая, что Клементина для него — всё, Джоэль пытается найти способ, чтобы вернуть любимой память о прошлом. Пока еще не очень поздно...
Сорокалетний девственник
40-летний Энди Стицер добился в жизни многого. У него непыльная и хорошо оплачиваемая работенка в магазине по продаже электронной бытовой техники, хорошие друзья, а также милая квартирка, в которой находится гордость Энди — коллекция игрушечных героев и комиксов. Однако его жизнь лишена простых человеческих радостей, которые доступны большинству людей его возраста. Дело в том, что у Энди никогда не было секса.
Смерть господина Лазареску
Тагикомедия, про то, как как-то ночью одинокий господин Лазареску почувствовал себя плохо. Приехавшая машина скорой помощи увозит его в одиссею с противоречивыми диагнозами, запоздалым лечением и предельной невозмутимостью и упрямством врачей. В 2005 году жюри Каннского фестиваля наградило ленту призом «Особый взгляд».
В Джексон Хайтс
Документальный фильм о районе Джексон Хайтс в Нью-Йорке, где в тесном соседстве живут люди различных рас и национальностей.
Источник: cameralabs.org
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