Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 16:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/posmertnaya_mest_kantslera_kolya_42141"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201707/392_300_42141_39283453_30.jpg" width=206 alt="Посмертная месть канцлера Коля" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b><a href=http://www.dw.com/ru/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8F/a-39434611?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com>dw.com<</b></span> <span style="font-size: large;">Посмертная месть канцлера Коля</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">В Германии не будет отдельной государственной церемонии прощания с покойным Гельмутом Колем. Такова была последняя воля бывшего канцлера</font></em></span></p><p>1 июля в первой половине дня во французском Страсбурге состоится европейский государственный акт прощания с умершим 16 июня бывшим канцлером ФРГ Гельмутом Колем (Helmut Kohl). Гроб с телом покойного в зале Европарламента будет прикрыт флагом ЕС. После траурной церемонии гроб на вертолете доставят в Германию, погрузят на корабль и в сопровождении целой флотилии по Рейну перевезут в собор города Шпайер. Днем там пройдет панихида, а вечером - на площади перед собором - процедура прощания с воинскими почестями. <a href="http://www.chaskor.ru/article/posmertnaya_mest_kantslera_kolya_42141">Подробнее</a></p><br clear="all" />





1 июля в первой половине дня во французском Страсбурге состоится европейский государственный акт прощания с умершим 16 июня бывшим канцлером ФРГ Гельмутом Колем (Helmut Kohl). Гроб с телом покойного в зале Европарламента будет прикрыт флагом ЕС. После траурной церемонии гроб на вертолете доставят в Германию, погрузят на корабль и в сопровождении целой флотилии по Рейну перевезут в собор города Шпайер. Днем там пройдет панихида, а вечером - на площади перед собором - процедура прощания с воинскими почестями.

Рано утром в этот вторник, 27 июня, с бывшим канцлером ФРГ простились депутаты бундестага. Скромная панихида прошла в берлинском соборе Святой Ядвиги. Но отдельной государственной церемонии, которую обычно устраивают в Германии, когда из жизни уходит видный немецкий политик, в этот раз не будет.

Омраченное наследие канцлера

Такова была последняя воля Гельмута Коля, которую многие в Германии рассматривают как своего рода посмертную месть бывшего канцлера его внутриполитическим оппонентам и всем тем, кого он считал личными обидчиками.

Впрочем, никто точно не знает, отдал ли он сам перед смертью распоряжение не устраивать государственный траурный акт, или необычная процедура прощания инсценирована его вдовой - Майке Коль-Рихтер (Maike Kohl-Richter), которую Коль взял в жены после того, как его первая жена Ханнелоре покончила с собой. Как бы то ни было, последняя глава его политической биографии вполне соответствует духу и характеру этого человека, правившего в Германии 16 лет (1982 -1998).

Никто в Германии не ставит под сомнение заслуги Коля в деле воссоединения страны и европейской интеграции. Но выдающееся политическое наследие "канцлера германского единства" - так его здесь называют - оказалось омрачено вскрывшимся уже после отставки Коля скандалом с нелегальным финансированием возглавляемого им четверть века (1973 - 1998) Христианско-демократического Союза.

Коль и его обидчики

Коль тогда признал, что и лично принимал пожертвования от меценатов, гарантируя им сохранение анонимности. Этот скандал и тот факт, что свое честное слово он ставил выше законов правового государства, побудили партию и многих сподвижников, в том числе, протеже бывшего канцлера Ангелу Меркель (Angela Merkel), от него отстраниться. Коль воспринял критику в свой адрес как предательство.

Для него вообще не существовало полутонов. "Было только хорошее или плохое, друзья и враги, - пишет Süddeutsche Zeitung. - В прекращавших с ним связи он видел "изменников", и в последние годы в этой категории оказалась значительная часть внутриполитического мира".

Поэтому, считают в Германии, Коль и не хотел, чтобы на его похоронах выступали с речами действующие немецкие политики, что было бы неизбежно, проходи они в виде официального государственного траурного акта. Для него, скорее всего, была нетерпимой мысль, что одним из ораторов стал бы федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier), которого Коль считал своим заклятым врагом.

Когда в 1998 году Коль проиграл выборы Герхарду Шрёдеру (Gerhard Schröder), Штайнмайер стал руководителем ведомства федерального канцлера и обвинил его бывшего хозяина в уничтожении документов из правительственного архива, то есть, в непорядочности. Для Коля - человека чести - это было глубочайшим оскорблением, тем более что пропажа папок так и не была доказана.

Неблагодарная страна?

Логичным отказ Коля от государственной траурной церемонии представляется и потому, что государство и его ведущие представители проявили, по мнению экс-канцлера, черную неблагодарность к нему, правившему этим государством 16 лет и добившемуся его воссоединения.

Коль не мог простить Ангеле Меркель не только ее поведения во время скандала с "черными кассами" ХДС, но и того факта, что она не сочла в свое время нужным поддержать инициативу бывшего председателя Еврокомиссии Жозе Мануэля Баррозу, предлагавшего наградить экс-канцлера Нобелевской премией мира. Бывший канцлер был обижен и на мэрию его родного города Людвигсхафен за то, что в 1998 году, принимая решение внести имя Коля в список почетных горожан, некоторые депутаты были против.

Он явно завидовал зарубежным государственным деятелям, которые еще при жизни удостаивались в своих странах почета и уважения. Журналисты, сопровождавшие Коля в 2003 году в поездке по США, рассказывают, что в Далласе он был буквально до слез тронут, когда осматривал библиотеку и музей имени здравствующего бывшего президента США Джорджа Буша-младшего.

Панегирик Европе

Европейская траурная церемония - это премьера, альтернативное немецкому государственному акту решение, придуманное действующим председателем Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером, который оставался одним из немногих надежный друзей Гельмута Коля. А Коль, говорят, считал Юнкера - не будь он гражданином Люксембурга - достойным кандидатом в канцлеры ФРГ.

Но церемония в Страсбурге - не только месть бывшего канцлера тем, кого он считал своими недругами, но и впечатляющий посмертный панегирик Европе, идее объединения которой Коль отдал не меньше сил, чем воссоединению Германии. Многие немецкие комментаторы считают совершенно оправданным, что этот европейский траурный акт Юнкер называет тоже государственным.

Государство Европейский Союз? Для Коля это была не только отдаленная перспектива, но и фактическая реальность, если пользоваться критериями государственности, которые ввел известный австрийский философ и теоретик права, основоположник концепции конституционного суда Ганс Кельзен.

Он считал государством общность людей - пусть разных национальностей, культур и говорящих на разных языках, но живущих по единому правовому укладу, по общему своду законов. Кельзен при этом имел в виду Австро-Венгерскую империю, но его определение государства подходит и для Европейского Союза.

Источник: dw.com





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