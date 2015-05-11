Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">суббота, 24 июня 2017 года, 15.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/poslednij_vals_s_godarom_42096"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201706/392_300_42096_657.jpg" width=206 alt="Последний вальс с Годаром" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Павел Пересветов</b></span> <span style="font-size: large;">Последний вальс с Годаром</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Гид по 39-му Московскому международному кинофестивалю</font></em></span></p><p>Традиционный путеводитель «ЧасКора» по ММКФ – о новых фильмах Софии Копполы, Аки Каурисмяки, Фатиха Акина, Ким Ки Дука и других выбранных нами картинах, которые стоит посмотреть в Москве с 22 по 29 июня. <a href="http://www.chaskor.ru/article/poslednij_vals_s_godarom_42096">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Традиционный путеводитель «ЧасКора» по ММКФ – о новых фильмах Софии Копполы, Аки Каурисмяки, Фатиха Акина, Ким Ки Дука и других выбранных нами картинах, которые стоит посмотреть в Москве с 22 по 29 июня.

Фильм открытия

По какому принципу открывать фестиваль поручили сиквелу индийского эпоса «Бахубали» о малоизвестном за пределами родины принце Шивуду – одному богу геополитики известно.

Кадр из фильма «Бахубали»





Фильм закрытия

Зато здесь – именины сердца, новая работа Софии Копполы «Роковое искушение» с Николь Кидман (на днях отметившей полувековой юбилей), Кирстен Данст, Эль Фаннинг и Колином Фарреллом. Главная специалистка по трепетному женскому кино с хрупкими блондинками в главных ролях, только что увенчанная лаврами лучшего режиссёра на Каннском кинофестивале, вновь рассказывает о том, что происходит, когда в мир женщин вторгается чужак.

Конкурс

В числе тех, кто распределит призы в основном конкурсе фестиваля – двукратный обладатель «Золотого Георгия» иранский режиссёр Реза Миркарими (председатель жюри), любимица советского зрителя актриса Орнелла Мути, сценарист и мастер маленькой роли Александр Адабашьян.

Кадр из фильма «Мешок без дна»





Как обычно, в конкурсной программе глаза не разбегаются, поэтому ограничимся перечислением российских претендентов, которых на сей раз целых три. Это «Мешок без дна» почти легендарного Рустама Хамдамова – фактически ремейк «Расёмона», перенесённый в сюрреалистическое пространство Российской Империи; это «Карп отмороженный» Владимира Котта с фантастическим актёрским составом (Алиса Фрейндлих, Марина Неёлова, Евгений Миронов) и горящим деревом; и это «Купи меня» Вадима Перельмана на актуальную тему самоидентификации молодёжи в мире капитала.

Документальный конкурс

Здесь тоже в первую очередь обращают на себя внимание работы, произведённые в России. «Последний вальс» Юлии Бобковой – большая удача юной ВГИКовки, запечатлевшей на камеру последние месяцы жизни полузабытого гения Олега Каравайчука. Эксцентричный автор музыки к таким фильмам, как «Два капитана», «Короткие встречи», «Долгие проводы», «Монолог», «Чужие письма», «Нога», покинувший мир год назад, обращается с экрана к новому поколению с простыми и глубокими мыслями о творчестве и природе, о любви и скоротечности человеческого существования.

Кадр из фильма «Последний вальс»





«Раскалённый хаос» Сергея Дебижева – режиссёра, прежде всего известного по фильму «Два капитана 2» (с музыкой ещё одного гения, Сергея Курёхина) – попытка переосмыслить революцию 1917 года в свете сегодняшней повестки дня. События столетней давности автор именует «цветной революцией», срывает маски с «мелких бесов» Маркса, Ленина, Троцкого, доказывает, что отречение Николая II – фальшивка, а «Чёрный квадрат» Малевича – чёрная дыра, засосавшая в себя русскую культуру.

Завершая тему российского кино на фестивале, отметим две ретроспективы фильмов режиссёров, диаметрально противоположных в своём творчестве – Андрея Кончаловского, отмечающего в этом году 80-летний юбилей, и Евгения Юфита, основателя «некрореализма», скончавшегося в декабре прошлого года.

По традиции всё самое вкусное на ММКФ таится во внеконкурсных программах, куда кураторы привозят лауреатов основных европейских киносмотров.

«8 с половиной фильмов»

«Молодой Годар» Мишеля Хазанавичуса, номинация на Каннское золото-2017. Французский режиссёр, мастер стилизации, некогда сорвавший «Оскаровский» банк своим «Артистом», умеет работать с киноинструментарием как с машиной времени, перемещая зрителя в досконально проработанные антуражи ушедших эпох. На этот раз в кадре Париж 1968-го, студенческие забастовки «Красного мая» – и голос «новой волны» Жан-Люк Годар в исполнении великолепного Луи Гарреля (роговые очки и залысины ему к лицу).

Кадр из фильма «Молодой Годар»





«Детство Жанны д’Арк», радикальный мюзикл ещё одного Каннского любимчика Брюно Дюмона. Канонические события во Франции XV века происходят под дэт-метал и хардкор-техно, а экстатические состояния, в которые, как известно, впадала Орлеанская дева, сопровождаются эпическим хайротрясением. Впрочем, кто-то увидит во всём этом надругательство над святынями, а кто-то, зевая, уйдёт с середины сеанса.

«Сеть» великого Ким Ки Дука о северокорейском рыбаке, которого носит течением судьбы между двумя враждующими государствами – свой среди чужих, чужой среди своих; трагедия маленького человека в полный рост. Кстати, корейскому кинематографу на ММКФ посвящены две специальные программы, по которым можно сравнить состояние дел по обе стороны границы – это «Открытие: сегодня о Корее» (КНДР) и ретроспектива фильмов Юн Чже Гюна (Южная Корея).

«Эйфория окраины»

«По ту сторону надежды» Аки Каурисмяки, Серебряный медведь Берлинале-2017 (лучшая режиссура). В трагикомическую вселенную фильмов финского режиссёра пробрались мигранты – причём сочувствовать беженцу из Сирии в холодной северной стране можно будет посредством 35-милиметровой плёнки, уходящего в небытие медиума, сохраняющего иррациональную реальность в лакунах между рациональными цифрами (не пропустите показ в «Октябре»!). Также на ММКФ покажут ещё один фильм Каурисмяки – отреставрированную версию «Балалайка-шоу» 1994 года о совместном концерте Leningrad Cowboys и Ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова.

Кадр из фильма «О теле и душе»





«О теле и душе» венгерки Ильдико Эньеди, берлинский Золотой медведь. Картина, построенная на сверхконтрастных кадрах – реальность (будни скотобойни) и сны (нежные отношения оленей в мире животных). Интрига в том, что главные герои, мужчина и женщина, днём являются холодными и замкнутыми коллегами, а ночью трутся замшевыми мордочками и переплетаются рогами (ну ок, у самок оленей нет рогов, но образ всё равно красивый, согласитесь).

В чём-то перекликается с лауреатом Берлинале и «След зверя» Агнешки Холланд про крестовый поход пенсионерки против двуногих нелюдей, убивающих братьев меньших ради развлечения. Вообще, давно не было фильмов о борьбе за справедливость бескомпромиссного героя-одиночки, подобных «Ворошиловскому стрелку» – то ли этот образ не соответствует наступившей эпохе, то ли продюсеры редко решаются выделить бюджет на такое кино.

«Послеобразы» ещё одного ветерана польского кинематографа, Анджея Вайды, ушедшего в прошлом году в возрасте 90 лет – последний фильм мэтра, биография его близкого друга художника-авангардиста Стржеминского.

«Мастера»

«Долгая прогулка Билли Линна в перерыве футбольного матча» Энга Ли – трижды оскароносный режиссёр-универсал, делающий шедевры в любом жанре, на сей раз экспериментирует с самим кинопространством с помощью времени: картина снята на цифру с частотой 120 кадров в секунду. Вероятность получить за неё ещё одного Оскара у Ли мала – здесь он втыкает иголки в больные точки американского общества: война в чужой стране, подающаяся как шоу и продающаяся за бешеные деньги, – и личные трагедии тех, кто брошен в пекло, вне зависимости от веры и происхождения.

«На пределе» Фатиха Акина – как обычно, немецкий турок жарко повествует о мультикультурализме в Европе, но на этот раз в его объектив попала самая животрепещущая и трагическая тема – терроризм. Бенефис актрисы Дианы Крюгер, потрясший Канны.

Кадр из фильма «На пределе»





«Призраки Исмаэля» Арно Деплешена, фильм открытия Канн-2017 – необычный любовный треугольник с призраком в одной из вершин и сильным актёрским составом (Марион Котийяр, Шарлотта Генсбур, Матьё Амальрик).

«24 кадра» Аббаса Киаростами – безмолвная лента иранского кинодервиша, также скончавшегося в 2016-м, соткана из оживших картин Питера Брейгеля Старшего и фотографий самого режиссёра.

«Фильмы, которых здесь не было»

«120 ударов в минуту» Робена Кампийо, Гран-при в Каннах-2017 (где, к слову, председательствовал Педро Альмадовар), лента о заболевших СПИДом представителях квир-культуры в начале 90-х, посвятивших свои жизни борьбе с безразличным обществом, государством и фармацевтическими картелями. Среди тех, кто победил в этой борьбе и остался жить – и сам режиссёр. Внимание, ЛГБТ 18+!

Кадр из фильма «120 ударов в минуту»





«Сердечный камень» Г. А. Гудмундсона – очередная попытка снять «Шведскую историю любви», не самая удачная (отечественная «14+» куда лучше). История взросления исландских деревенских подростков смешна и трагична; уникальна – и в то же время универсальна. Каждый проходил через что-то подобное с вариациями. Вот только вариации здесь тяжёлые – мальчик любит мальчика, который любит девочку. Взрослым, как водится, не до детей – они выпивают, дерутся, спят друг с другом, пока где-то на периферии их зрения разыгрываются настоящие драмы. Зато в кадре Исландия – фантастические пейзажи и неизбежные Sigur Ros, Gus Gus и The Sugarcubes в саундтреке.

«Впусти солнце» Клэр Дени, приз Двухнедельника режиссёров в Каннах – в этой комедии неувядающая Жюльетт Бинош играет разбитную разведёнку, запутавшуюся в своих любовниках, но не потерявшую надежду обрести истинную любовь. Поможет ей в этом только опытный экстрасенс – в исполнении Жерара Депардье.

«Спектр»

«Порту» Гейба Клингера – одна из последних ролей Антона Ельчина. Спродюсированная Джимом Джармушем неброская мелодрама о романтической связи в старой Европе, прежде всего интересная проникновенной игрой трагически погибшего актёра русского происхождения.

«То, что никто не видит» Станислава Токалова, латвийский психологический сай-фай триллер – и здесь мы видим небанальный любовный треугольник, на сей раз с непосредственным участием искусственного интеллекта.

Кадр из фильма «То, что никто не видит»





«Нагорная проповедь» буддийской монахини Лю Юнуи – кинопритча, необычный взгляд на христианство представителя другой конфессии.

«Свободная мысль»

«Риск» Лоры Пойтрас. Одна из главных документалисток США, получившая «Оскара» за биографию Эдварда Сноудена Citizenfour, предсказуемо добралась до создателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

«Время женщин»

«Колдунья» Анны Биллер. Ровно 10 лет назад эта девушка дебютировала на московском фестивале, взорвав зрителям мозг умопомрачительной лентой о сексуальной революции «Viva!», в которой была и режиссёром, и костюмером, и монтажёром, и исполнительницей главной роли. Всего лишь второй полный метр Анны – возможность снова погрузиться в её очень субъективный, гротескный и пёстрый мир, где царит страсть, мистика и очень много ослепительной красоты.

Кадр из фильма «Колдунья»





Биллер можно сравнить с Уэсом Андерсоном и Тимом Бёртоном – у неё есть свой неповторимый почерк, но при этом, в отличие от вышеупомянутых, мизерные бюджеты и чисто женский взгляд на то, что такое по-настоящему независимое кино.

«Специальные показы»

«Ван Гог. С любовью, Винсент». Анимация, не разменивающаяся по мелочам – 65 тысяч кадров-картин, нарисованных вручную масляными красками 115-ю художниками.

«Ночи страха»

Фильмы ужасов – неувядающий жанр, который, впрочем, в современной киноиндустрии впору уже рассматривать как разновидность комедии. Здесь можно ограничиться названиями: «Наше зло», «Рассвет глухих», «Неприкаянная душа», «Маленький грустный мальчик», «Кукловод», «Кормилец» и т. д. Вот вам сейчас как от этих заголовков – страшно? Или смешно? Если второе – посмотрите, как Дольф Лундгрен и Олег Тактаров уничтожают отряды заразных зомби в триллере 2017 года «Осечка».

Полный список программ фестиваля и расписание показов можно посмотреть здесь.

Кадры к кинофильмам предоставлены сайтом 39.moscowfilmfestival.ru.





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