Портал «Судебные решения» не смог отстоять своё право публиковать судебные решения без купюр

Истец просил признать незаконным требование Роскомнадзора отредактировать судебный документ, ранее опубликованный на сайте информагентства. Напомним, Роскомнадзор вынес предупреждения сайту судебныерешения.рф сразу за несколько публикаций, якобы нарушающих законодательство о персональных данных. В начале июля текущего года об этом сомнительном решении российского надзорного ведомства РосКомСвободе в своём письме сообщила администрация портала «Судебные решения».
В ходе заседания истец напомнил, что государственные органы не имеют права вмешиваться и контролировать работу средств массовой информации, а также не могут вмешиваться в компетенцию судов. Действия Роскомнадзора, который ранее вынес информационному агентству предупреждение за перепечатку решений судов, Нетупский расценил как незаконные. Главред информационного ресурса попросил отменить решение Смольнинского районного суда, который в конце июля 2016-го отказал в удовлетворении его иска к федеральному агентству.
Позиция Роскомнадзора сводилась к необходимости исполнения закона о персональных данных. Со слов юриста, которая представляла в суде надзорное ведомство, к ним поступила жалоба петербуржца, обнаружившего в документе на сайте ИА «СудебныеРешения.РФ» свои имя, фамилию и отчество, в чём вышеозначенный гражданин усмотрел нарушение законодательства. Ссылаясь на то, что ведомство является органом, уполномоченным защищать интересы субъектов персональных данных, юрист Роскомнадзора просила оставить иск Нетупского без удовлетворения.
На судебном заседании присутствовал также глава управления по защите прав субъектов персональных данных Роскомнадзора Юрий Кантемиров. Он пояснил, что письмо, которое получил Павел Нетупский, не является требованием, а содержит просьбу привести опубликованный на сайте ИА «СудебныеРешения.РФ» текст судебного документа в соответствие с законом о персональных данных. По словам Кантемирова, требование СМИ направляется только в том случае, если персональная информация, опубликованная средством массовой информации, получена незаконным путем. Однако представитель ведомства признал, что в случае невыполнения просьбы Роскомнадзор может обратиться в прокуратуру.
Городской суд, выслушав обе стороны, постановил оставить жалобу Павла Нетупского без удовлетворения. Мотивировочная часть решения суда будет опубликована позднее. Главред «Судебных решений» так прокомментировал Лениздат.Ru сложившуюся ситуацию:
«Мы надеемся, что решение суда будет мотивировано необязательным, по мнению чиновников Роскомнадзора, характером их письма. Но независимо от выводов суда мы предпримем максимум мер, чтобы не снизить объем предоставляемой нашим пользователям информации».
Он добавил, что активность федеральных чиновников конкретно в этом деле не может не удивлять. «Начальник управления специально приезжает из Москвы в третий раз. И все только ради трижды судимого N. Хотя добросовестных граждан, права на персональные данные которых действительно нарушаются со стороны отдельных структур (например, коллекторских агентств и иных), Роскомнадзор не торопиться защищать», — отметил Нетупский.
Источник: rublacklist.net
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