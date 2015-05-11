Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 03:01</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/porochnyj_krug_42475"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201709/392_300_42475_deti-670x35.jpg" width=206 alt="Порочный круг" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b><a href=http://womo.ua/porochnyiy-krug-uroki-ogranicheniy-kotoryie-usvaivayut-devochki-po-vsemu-miru/>womo.ua</a></b></span> <span style="font-size: large;">Порочный круг</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Уроки ограничений, которые усваивают девочки по всему миру</font></em></span></p><p>де бы ты ни рос, в Индии или США, Китае или Египте, когда дело касается того, что значит быть девочкой или мальчиком, срабатывает один стереотип: девочки слабые, а мальчики сильные. Такие неутешительные выводы были сделаны в рамках нового исследования Global Early Adolescent Study, проведенного Всемирной организацией здоровья и Школой Общественного здоровья Хопкинса-Блумберга. <a href="http://www.chaskor.ru/article/porochnyj_krug_42475">Подробнее</a></p><br clear="all" />





де бы ты ни рос, в Индии или США, Китае или Египте, когда дело касается того, что значит быть девочкой или мальчиком, срабатывает один стереотип: девочки слабые, а мальчики сильные. Такие неутешительные выводы были сделаны в рамках нового исследования Global Early Adolescent Study, проведенного Всемирной организацией здоровья и Школой Общественного здоровья Хопкинса-Блумберга.

Статья опубликована на портале womo.ua.

А узнают дети об этой «непреложной истине», конечно, от своих родителей, друзей и учителей, — такие заключения сделали ученые, опросив детей в возрасте от 10 до 14 лет. «Повсеместно девочек убеждают в том, что они слабы и уязвимы. Что их тела — это мишень, и лучше бы им прикрываться и держаться подальше от мальчиков», — рассказывает руководитель исследования, профессор Роберт Блум.

«Мое тело — всеобщее дело»

Пожалуй, самый опасный посыл, который слышат в итоге девочки, вступая в переходный возраст: что самая важная ценность в них — это их тело, которое нужно всячески оберегать. И если они этого не будут делать, вина целиком и полностью будет лежать только на них. С ранних лет девочек учат, как им нужно одеваться, прикрывать свое тело, чтобы уберечь себя от сексуального насилия. В разных странах это проявляется по-своему. Например, в США девочек могут отослать из школы домой из-за того, что ее юбка недостаточно длинная. «Мальчиков из-за их внешнего вида домой не отправляют», — рассказывает Блум.

Неудивительно, что девочки в итоге должны защищать себя и внутри своего круга общения, и во внешнем мире. Неудивительно и то, что в переходном возрасте мальчики и девочки ощущают разделение, ведь к этому периоду они уже воспринимают навязанный стереотип как истину: тела девочек — сексуальные объекты. Это проявляется в том, что в возрасте 10-14 лет они меньше взаимодействуют друг с другом, меньше играют и дружат. «Ты не можешь выстраивать нормальные здоровые отношения с ребенком противоположного пола. Если ты девочка, тебе нужно защищаться. Если ты мальчик, то ты понимаешь, что тебя воспринимают как потенциального агрессора», — говорит Роберт Блум о влиянии стереотипного мышления. В итоге дети растут с мыслью, что у мужчин и женщин есть определенные установленные роли: у мужчин есть свобода, а у женщин — ограничения. Последствия могут быть самыми разными. Например, во время судебного процесса по делу изнасилования пострадавшую женщину могут спрашивать, во что она была одета, как будто это она виновница произошедшего. В мире бизнеса и политики это проявляется в том, что к амбициозным женщинам относятся со скептицизмом, не одобряя их усилия и стремления.

Высокая цена за то, чтобы быть девочкой

В рамках этого глобального исследования с 2011 года были проведены интервью с мальчиками и девочками, а также их родителями из 15 стран, включая Штаты, Бельгию, Китай, Индию, Кению, Египет и др. Детям задавали следующие вопросы: «Ты помнишь ситуацию, когда понял/а, что уже не ребенок?», «Можешь ли ты рассказать мне пример, о чем говоришь с друзьями сегодня и не говорил/а, когда был/а младше?» и т.д.

Конечно, и культурные различия стран влияют на формирование стереотипов. Например, в западных странах исследователи все же проследили более прогрессивные взгляды на проблемы гендерного неравенства. Но один миф оказался характерным для всех: девочки хрупкие и слабые, а мальчики сильные и независимые. И, несмотря на движения в духе «girl power» (в особенности в маркетинговой сфере), закрепился этот стереотип даже в США.

Эти мифы особенно опасны для девочек, так как оказывается, что к 16 годам они в два раза чаще страдают депрессией, по сравнению с мальчиками. Их чаще отдают замуж в юном возрасте. «Девочки платят непомерную цену за свой пол», — считает Блум.

Исследователи были поражены тем, насколько прочно закрепляются эти убеждения в совсем юном возрасте у детей. Сейчас они планируют приступать ко второму этапу своей работы, которая будет включать непосредственно развенчание стереотипов. С мнением о том, что все эти штампы закреплены на генетическом уровне, ученые категорически не согласны и настаивают, что все это навязанные социальные нормы, которые впоследствии негативно сказываются на участии женщин в общественной жизни.

Среди наиболее запоминающихся интервью Блум отмечает разговор с 11-летним мальчиком из Ханоя, которому пришлось прекратить общаться со своей подругой детства. «Почему я больше не могу с ней общаться? — спросил он. — Это несправедливо». А девочка из Асьюта (Египет) призналась: «Теперь, когда я смотрю на себя в зеркало, то говорю себе: «Ты выросла. Ты больше не имеешь права выходить гулять на улицу».

По материалам: huffingtonpost.com и geastudy.org

Источник: womo.ua





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