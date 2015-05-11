Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">суббота, 11 февраля 2017 года, 03.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/pora_proshchatsya_41501"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201702/392_300_41501_9bd6f9d0-f045-0132-f0c4-0ed54733f8f5-670x35.jpg" width=206 alt="Пора прощаться" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Леся Матвеева для <a href=http://womo.ua/pora-proshhatsya-semeynyie-tsennosti-kotoryie-ne-proshli-proverku-vremenem/>womo.ua</a></b></span> <span style="font-size: large;">Пора прощаться</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Семейные ценности, которые не прошли проверку временем</font></em></span></p><p>Семья в классическом понимании собрала вещи и, помахав нам рукой, отправилась в прошлое на страницы старых фотоальбомов. Как лет пятьдесят назад постепенно стало естественным отсутствие невинности у девушки до замужества, так и семья «М+Ж, вместе и навсегда» сегодня незаметно уступила позиции другим видам отношений. <a href="http://www.chaskor.ru/article/pora_proshchatsya_41501">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Семья в классическом понимании собрала вещи и, помахав нам рукой, отправилась в прошлое на страницы старых фотоальбомов. Как лет пятьдесят назад постепенно стало естественным отсутствие невинности у девушки до замужества, так и семья «М+Ж, вместе и навсегда» сегодня незаметно уступила позиции другим видам отношений.

Это не значит, что «свадьбы не будет». Будет, только вместо 20-25 лет — в 35-40, как это происходит в современной Европе. Другие откажутся от официального статуса, выбрав отношения «без штампа». Общие дети, десятки лет совместного проживания — уже не повод сменить фамилию.

История Моники из «Друзей» о том, как она с подружками в детстве переодевалась в невесту и мечтала о подвенечном платье, — привет из прошлого и напоминание о том, что наш любимый сериал немного устарел. Сейчас героиня сериала, скорее, заявит: «Меня всю жизнь тошнило от этой свадебной одержимости. У меня никогда не будет свадьбы. Кому это вообще нужно?».

Современные сюжеты отражают трансформации в нашем сознании. Даже диснеевские принцессы вместо ожидания принца выбирают приключения, где их роль — главная, а любовь, отношения… пусть пока подождут.

Что изменилось в нашем восприятии? Почему больше никто не спешит выбирать спокойный и предсказуемый семейный уют? Ведь чувства, притяжение, любовь, никуда не исчезли, и женщинам все так же хочется быть желанными. Молодые девушки надеются найти свою половинку и встретить своего «Бигмена». Или уже не надеются? Почему же тогда так «пошатнулся» институт семьи, а на каждые два брака приходится один развод?

Привычка быть одной

Одиночество — теперь не порок, и если женщина выбирает жизнь-соло, никто не станет ее осуждать. Фильм «В активном поиске» с Дакотой Джонс в главной роли как раз об этом: жизнь не в парных отношениях тоже может быть счастливой. Перестать переживать «что до сих пор одна» и просто наслаждаться работой, дружбой, личностным ростом.

Это идеальный вариант развития событий, когда сольная партия — осознанный выбор. Но часто женщины не могут понять, в чем проблема, почему у них не складываются отношения. А ответ в том, что на рациональном уровне можно заявлять «Хочу серьезных отношений, хочу замуж», а бессознательно — избегать. Зачем связывать себя обязательствами? Зачем ломать привычный уклад, если и так хорошо? Хочется постажироваться за границей, попутешествовать, отдать все силы карьере. А цепочка семья-муж-дети может оказаться серьезным препятствием на пути самореализации. Лучше «попробовать все», получить опыт в разных жизненных сферах, а уже потом и «якориться».

Украинское общество еще не готово принять новость об очень поздних браках, продолжая осуждать одиноких и незамужних. Поэтому проще «делать вид», что активно ищешь партнера (даже для самой себя), при этом безмерно завышая планку и во всех мужчинах видеть сплошные недостатки. Это бессознательная попытка защитить себя от общественного осуждения.

Детский вопрос

Если подвенечное платье даже от Веры Вонг — больше не повод расстаться с комфортной позицией одиночества, то ради малыша можно и пожертвовать частью свободы. Женщины до сих пор хотят детей независимо от семейного статуса. Только в общественном восприятии незамужняя или одинокая женщина с ребенком – это человек, потерпевший жизненную неудачу. И, снова в угоду родителям, бабушкам, «чтобы не осудили», приходится изображать классическую семью. Хотя вариант «мама и ребенок» или «две мамы и ребенок» (для нетрадиционных пар) в Европе уже признан, а в нашем обществе вызывает сочувствие/непонимание/осуждение.

Запасной аэродром или гостевой брак?

Разнообразие форм отношений, которое мы видим сейчас, представить даже пятнадцать лет назад было сложно. Гостевые браки; гражданские браки; отец, сам воспитывающий детей; однополые браки (пусть и не узаконенные) и это только начало списка. Элвин Тоффлер в «Третьей волне» предсказывал распад семьи в классическом ее понимании. Но пока не установился новый порядок, на теме «разнообразия семейных форм» можно легко спекулировать. И скрывать несерьезность намерений, страх взять на себя ответственность за ширмой современных тенденций. Так, женщины попадают в ловушку гражданского брака и делают вид, что их все устраивает, лишь бы удержать мужчину. Или соглашаются на отношения, где счета и все обязанности делятся поровну. Делают вид, что им это по душе, а сами рассчитывают поскорее уйти в декрет и переложить ответственность на плечи мужа.

«Просто друзья»

Еще один популярный способ избегать по-настоящему близких отношений – это дружеский секс без обязательств. Бессознательный страх открыться кому-то, опыт предательства, недоверие к противоположному полу — возможные причины «дружбы с преимуществами». Зачем жениться, зачем взваливать на себя семейные обязательства, когда есть друг, который тебя понимает и не требует верности? Вот только нужно понимать бесперспективность такой связи и не ожидать от нее ничего кроме мимолетных эмоций.

Возможность выбрать что-то другое, кроме как свадьбу в 20 лет, пошатнуло семью в традиционном понимании. Готова ли украинская ментальность вместить эти изменения — пока открытый вопрос. Так, женщины, вроде бы, адаптируются к новым условиям, а вроде бы и нет. Продолжают держаться за хоть какого-нибудь мужчину, оглядываться на то, «что скажут люди», искать проблему в себе, бояться остаться никому не нужными. Пока наше общество не переосмыслит и не отпустит отжившее свое, закостеневшее видение семьи, до тех пор к психотерапевтам будут приходить клиенты со страхом одиночества. Ведь большинство женских фобий: старости, одиночества, брошенности — следствие давления социальных норм.

Времена меняются, а вместе с ними меняется общество. Единственное, что остается неизменным – это чувства, возникающие между людьми. Какую форму они приобретут, решать каждому из нас. И не стоит соглашаться на гражданский брак, если вы хотите пышную свадьбу. Впрочем, как и на рутину брака, если этого хотят ваши родители, а вы мечтаете о свободном полете.

Источник: womo.ua





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