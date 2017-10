Понять других, узнать себя

Вы, вероятно, встречали людей, превосходно владеющих эмоциями и понимающих эмоции других. Когда всё идёт к чертям, они каким-то образом остаются спокойными. Они знают, что нужно сказать или сделать, когда их босс не в настроении, или когда их любимый человек расстроен. Неудивительно, что эмоциональный интеллект начали превозносить как новую величайшую парадигму в бизнес-школах, возможно, более важную, чем IQ – после того, как в 1995 году вышла книга Дэниэла Гоулмана «Эмоциональный интеллект», ставшая бестселлером. И действительно, с кем бы вы предпочли работать – с человеком, способным понять и ответить на ваши чувства, или с тем, кто понятия об этом не имеет? И с кем бы вы пошли на свидание?

Эмоциональный интеллект — способность человека распознавать эмоции, понимать намерения, мотивацию и желания других людей и свои собственные, а также способность управлять своими эмоциями и эмоциями других людей в целях решения практических задач. — способность человека распознавать эмоции, понимать намерения, мотивацию и желания других людей и свои собственные, а также способность управлять своими эмоциями и эмоциями других людей в целях решения практических задач. Понятие эмоционального интеллекта появилось как реакция на частую неспособность традиционных тестов интеллекта предсказать успешность человека в карьере и в жизни. Этому было найдено объяснение, состоявшее в том, что успешные люди способны к эффективному взаимодействию с другими людьми, основанному на эмоциональных связях, и к эффективному управлению своими собственными эмоциями, в то время как принятое понятие интеллекта не включало эти аспекты, и тесты интеллекта не оценивали эти способности. По менее научному определению С. Дж. Стейна и Говарда Бука, эмоциональный интеллект, в отличие от привычного всем понятия интеллекта, «является способностью правильно истолковывать обстановку и оказывать на неё влияние, интуитивно улавливать то, чего хотят и в чём нуждаются другие люди, знать их сильные и слабые стороны, не поддаваться стрессу и быть обаятельным».

Традиционная основа эмоционального восприятия зиждется на двух предположениях уровня здравого смысла. Первое – возможность точного определения эмоций другого человека. То есть, лицо и тело человека передаёт счастье, грусть, злость, страх и другие эмоции, и если наблюдать за этим достаточно внимательно, можно прочесть их, как слова на странице. Второе – эмоции автоматически вызываются событиями в окружающем мире, и можно научиться управлять ими при помощи разума. Это одна из самых лелеемых идей западной цивилизации. К примеру, во множестве законодательных систем существует различие между преступлением на почве страсти, когда эмоции человека якобы затмили его разум, и предумышленном преступлении, включавшем разумное планирование. В экономике почти все популярные модели поведения инвесторов разделяют эмоции и рассуждения.

Два этих основных предположения хорошо согласуются с нашим повседневным опытом. Тем не менее, в эпоху нейробиологии ни одно из них не выдерживает научной проверки. Обширный набор исследований, как в моей лаборатории, так и в других, показывает, что только лишь лица и тела не передают какие-то определённые эмоции точным образом. Кроме того, теперь мы знаем, что у мозга нет отдельных процессов для эмоций и рассуждений, и, следовательно, одно другое контролировать не может. Если эти заявления противоречат вашему здравому смыслу – я с вами соглашусь. Но наше ощущение эмоций, вне зависимости от того, насколько оно убедительное, не отражает биологию происходящего внутри нас. Наше общепринятое понимание и использование эмоционального восприятия срочно нужно подстроить.

Начнём с предположения о возможности точно определять эмоции другого человека. С первого взгляда это разумно. Внешний вид лица и язык тела открывают чувства человека, не так ли? Разве не говорят, что улыбка рассказывает одну историю, а нахмуренные брови – другую? Поднятые руки и выпяченная грудь говорят о гордости, а поникшая поза говорит о том, что человек грустит.

Основная проблема с этими предположениями в том, что в реальной жизни лица и тела не двигаются так нарочито-мультяшно. Счастливые люди иногда улыбаются, а иногда нет. Иногда они даже плачут от счастья (допустим, на свадьбе) и улыбаются, когда им грустно (скучая о любимом человеке, покинувшем этот мир). Точно так же хмурый человек может злиться или же просто усиленно думать, а может, у него кишечник шалит. На самом деле нет ни одной эмоции, у которой было бы единственное, конкретное и стойкое выражение.

Множество исследований подкрепляют эти наблюдения. Размещая электроды на лице человека, записывающие движение его мускулов, мы видим, что они двигаются по-разному, а не одинаково, в присутствии одной и той же эмоции. По поводу тела сотни исследований показывают, что при одной и той же эмоции регистрируется разная частота сердцебиения, дыхание, кровяное давление, потливость и другие факторы – и нет никакой одной чёткой реакции. Даже в мозге проявление одной эмоции, допустим, страха, вызывает активацию разных нейронных схем в разное время – как у одного человека, так и у разных людей. Это разнообразие не случайно, оно привязано к текущей ситуации.

Короче говоря, при определении эмоций других людей надо понимать, что лицо и тело не говорят сами за себя. Нормальным будет разнообразие. Ваш мозг может автоматически наделять смыслом движения другого человека в данном контексте, позволяя вам понимать его чувства, но вы всегда только догадываетесь, и никогда не определяете это точно. Я могу хорошо знать своего мужа, чтобы понимать, когда его нахмуренный вид означает раздумье над каким-то вопросом, а когда мне нужно срочно покидать дом – но это оттого, что я годами изучала значение его мимики в разных ситуациях. А в целом движения людей удивительно разнятся. Чтобы учить эмоциональному восприятию на современный лад нам необходимо принять это разнообразие и убедиться в том, что ваш мозг может автоматически наделять его смыслом.

Второе некорректное предположение состоит в том, что мы контролируем эмоции при помощи разума. Эмоции часто кажутся внутренним зверем, требующим приручения с помощью рассуждений. Эта идея основана на фиктивной идее эволюции мозга. В книгах и статьях по эмоциональному интеллекту пишут, что у мозга есть внутреннее ядро, унаследованное от рептилий, завёрнутое в дикий, эмоциональный слой, унаследованный от млекопитающих, и всё это обёрнуто – и контролируется – логическим слоем, имеющимся лишь у людей. Эта трёхуровневая картинка, именуемая триединым мозгом, набирала популярность с 1950-х годов [судя по источникам Вики, с 1960-х – прим. перев.], но она не имеет под собой оснований. Мозг не эволюционировал слоями. Мозг похож на компанию – реорганизуется в процессе роста. Различие между вашим мозгом и, допустим, мозгом шимпанзе или обезьяны заключается не в слоях, а в микроскопических связях. Десятилетия исследований в области нейробиологии показывают, что ни одна из частей мозга не выделяется эксклюзивно для работы с мыслями или эмоциями. Оба этих явления связаны с работой мозга целиком, с совместной активацией миллиардов нейронов.

И хотя триединый мозг – выдумка целиком и полностью, у него была выдающаяся PR-кампания. Сегодня, спустя десятилетия после того, как эту идею отмели эксперты по эволюции мозга, люди всё ещё используют такие понятия, как «мозг ящерицы» и считают, что эмоции – это такие крохотные контуры мозга, бесконтрольно активирующиеся при появлении нужного триггера, и что на каком-то глубоком биологическом уровне разум и эмоции воюют друг с другом. Ведь именно так многие представители западной культуры воспринимают нашу эмоциональную жизнь – будто бы наша эмоциональная сущность хочет делать импульсивные вещи, а наша разумная сущность подавляет порывы. Эти интересные ощущения – бесконтрольной эмоциональности и контролирующего разума – не отражают происходящих в мозге процессов. Чтобы улучшить наше понимание эмоционального интеллекта, мы должны отказаться от идеи мозга как поля битвы.

Разумный и научно обоснованный метод оценки и использования эмоционального восприятия можно выработать на основе современного, научного взгляда на работу мозга под названием конструкция: это наблюдение, говорящее о том, что мозг создаёт все мысли, эмоции и ощущения автоматически и на лету, при необходимости. Этот процесс абсолютно бессознательный. Вам может казаться, что у вас есть рефлексоподобные эмоциональные реакции, и вы легко можете распознавать эмоции других людей, но «под капотом» ваш мозг делает нечто совсем другое.

Самая важная задача вашего мозга – не думать, не чувствовать и не видеть, а поддерживать ваше тело в жизнеспособном состоянии так, чтобы вы могли выживать и процветать (и в итоге воспроизводиться). Как он это делает? Он постоянно предугадывает события, будто сложно устроенная гадалка. Его предсказания в итоге и становятся испытываемыми вами эмоциями и выражениями эмоций других людей, которые вы воспринимаете.

Ваш мозг всю свою жизнь проводит в тёмной тихой коробке, черепе. Он принимает только ощущения того, что происходит в окружающем мире – виды, звуки, запахи, прикосновения, вкусы, поступающие от органов чувств – и должен догадываться о том, что послужило их причиной, поскольку любой звук, вспышка света, аромат или укол могут произойти по разным причинам. Для этого мозг полагается на прошлый опыт: что приводило к таким ощущениям ранее в похожем контексте? Что сработало и помогло вам остаться живым и здравствующим, и что может понадобиться снова? У вашего мозга есть удивительная возможность комбинировать кусочки прошлых переживаний, чтобы создавать наиболее похожую на текущие ощущения картину, учитывая определённую ситуацию, в которой вы оказались. Этот прошлый опыт и есть предсказания. Ваш мозг постоянно предсказывает каждое появляющееся у вас ощущение, каждое ваше действие, чтобы догадаться, что происходит в мире и что вам с этим нужно будет делать.

С точки зрения вашего мозга, ваше тело – ещё один источник информации, которую нужно осмысливать – биение сердца, давление расширяющихся лёгких, тепло воспаления, и т.п. У этих изменений в теле нет объективного эмоционального смысла. Тупая боль в желудке может быть признаком отвращения, волнения или голодом. Так что ваш мозг большую часть времени совершает тысячи микроскопических предсказаний о нуждах вашего тела (вода, глюкоза, соль), и пытается удовлетворить эти нужды до их появления. В процессе мозг также предсказывает ощущения, к которым приведут эти физические изменения, например, чувство сердцебиения, и то, какие действия вам нужно совершить. Этот постоянный поток предсказаний – происходящих автоматически и без участия сознания – формирует основу всего, что вы думаете, чувствуете, видите, обоняете или как-то ещё ощущаете. Именно так возникают эмоции, мысли и ощущения.

Следовательно, для эмоционального интеллекта нужен мозг, который может использовать предсказания, чтобы создавать огромный гибкий массив различных эмоций. Если вы попали в сложную ситуацию, требовавшую эмоций в прошлом, ваш мозг сделает одолжение и сконструирует эмоцию, работающую лучше всего. Вы будете более эффективно функционировать, если у вашего мозга будет большой набор вариантов для выбора. Если ваш мозг способен лишь на стереотипные проявления, счастливо улыбаться и обиженно надувать губы, тогда это будет всё, что вы будете ощущать и видеть в других людях. Но если у вашего мозга в арсенале есть хмурый вид для злости, улыбка для злости, расширенные глаза для злости, прищур для злости, крик для злости, молчаливое закипание для злости и даже сближение с другими людьми в момент злости, тогда ваш мозг сможет более тонко подстраивать ваши эмоции и поведение к ситуации. Иначе говоря, у вас будут более качественные инструменты для того, чтобы быть эмоционально восприимчивым.

Эта способность называется эмоциональной зернистостью, и мы с моими студентами обнаружили её примерно 20 лет назад. Мы просили сотни испытуемых записывать свои эмоции в течение дня при помощи наладонных компьютеров (это было ещё в эпоху до появления смартфонов). На основе данных мы обнаружили, что люди используют одни и те же слова для описания эмоций, но они не обязательно будут означать одно и то же. К примеру, некоторые люди используют слова типа «злой», «испуганный» и «грустный», описывая совершенно разный опыт, а другие используют все эти три слова для выражения одного и того же ощущения «плохого самочувствия».

Эмоциональная зернистость немного похожа на дегустацию вина. Винные эксперты ощущают очень тонкие вариации запаха, возможно, даже среди различных партий вина одного виноградника. Менее искушённые люди могут не ощутить этой разницы, но, возможно, хотя бы отличить пино-нуар от мерло или каберне-совиньон. Новичок в виноделии гораздо хуже проводит эти различия – возможно, он сможет отличить сухое от сладкого, или, возможно, для него они оба будут иметь алкогольный вкус.

Точно так же люди с высокой эмоциональной зернистостью хорошо распознают эмоции других. Их мозг автоматически конструирует эмоциональные переживания с тонкими отличиями – например, поражён, удивлён, изумлён, ошарашен и шокирован. Для человека с меньшей зернистостью эмоций все эти слова могут принадлежать к одной концепции «удивление». А для человека с низкой зернистостью все эти слова могут означать взвинченность.

Эмоциональная зернистость – ключ к эмоциональному интеллекту. Если ваш мозг может автоматически конструировать множество различных эмоций и делать тонкие различия между ними, он сможет лучше приспособить эмоции к текущей ситуации. А ещё вы будете лучше оснащены для предугадывания и распознавания эмоций других людей. Чем больше эмоций вам известно, тем точнее ваш мозг способен конструировать эмоциональное значение на основе действий других людей. Даже несмотря на то, что ваш мозг постоянно строит догадки, когда у него есть больше вариантов для выбора, выше шансы, что догадка окажется правильной.

Как позволить своему мозгу создавать более широкий спектр эмоций и улучшать эмоциональный интеллект? Один из подходов – изучать новые слова для эмоций. Каждое новое слово открывает в мозге способность создавать новые эмоциональные предсказания, которые он может применять как инструмент для построения ваших будущих ощущений и восприятий, а также для направления ваших действий. Вместо того, чтобы считать кого-либо просто «радостным», научитесь различать тонкости. Может, человек вне себя от радости, или удовлетворён, или благодарен? Он зол, или негодует, или обижен, или огорчён? Более мелкая зернистость эмоций позволяет вашему мозгу подготовить целый набор различных действий, а более общие эмоции (злой, радостный) передают меньше информации и ограничивают вашу гибкость.

Идея о повышении эмоционального интеллекта через расширение эмоционального словаря – это твёрдая нейробиология. Ваш мозг не статичен; он перезаписывает себя новым опытом. Когда вы заставляете себя учить новые слова – связанные с эмоциями, или любые другие – вы формируете микроскопические схемы вашего мозга, и облегчаете ему возможность создавать эмоциональный опыт и ваше восприятие чужих эмоций в будущем. Короче говоря, каждое новое эмоциональное слово – это новый инструмент для будущего эмоционального интеллекта.

Люди, способные конструировать мелкозернистые эмоциональные ощущения, обладают не только социальными преимуществами. Дети, расширяющие свои знания эмоциональных слов, улучшают академические успехи и социальное поведение, согласно исследователям из Йельского центра эмоционального интеллекта. Взрослые с большей эмоциональной зернистостью склонны меньше болеть, реже ходить к доктору, меньше принимать лекарства и меньше времени проводить на больничной койке.

Иностранные языки – отличный источник новых эмоциональных слов для увеличения эмоционального репертуара вашего мозга. Вам может быть известно слово schadenfreude, пришедшее [в английский язык] из немецкого, и означающее «получать удовольствие от неудач других» [злорадство – прим. перев.]. Другие языки полны эмоциональных слов, не имеющих прямого эквивалента в английском. Например, филиппинское gigil – стремление сжать что-либо невыносимо милое, или iktsuarpok у эксимосов – ощущение предвкушения и нетерпения от ожидания встречи с кем-либо. Изучая иностранные термины и концепции, которые они обозначают, вы можете научиться распознавать эти эмоции в других людях и даже ощущать их самостоятельно.

По иронии, эмоциональный интеллект – это ещё и знание того, когда эмоцию проявлять не нужно. Если вы чувствуете, что перегружены эмоционально, отвлекитесь и попробуйте дать не связанные с эмоциями объяснения вашего ощущения. Возможно, это нервное ощущение у вас в животе – не волнение, а целеустремлённость. Возможно, неприятно ведущий себя коллега просто проголодался. Ощущение душевных страданий при разговоре с матерью не обязательно означает, что она сказала что-то не то. Помните, что ваш мозг всегда только строит догадки, и иногда эти догадки оказываются неверны.

Два десятилетия назад, когда книга «Эмоциональный интеллект» попала в списке бестселлеров, учёные не знали о предсказывающем мозге, или о том, что слышимые вами слова влияют на устройство вашего мозга, и эмоциональную зернистость открыли совсем недавно. Наука – это всего лишь наилучшее понимание того, как всё работает, на основе имеющихся свидетельств. Ввиду новых открытий объяснения меняются, иногда сильно. Так работает наука. Многие факторы, традиционно размещавшиеся вне области эмоций – например, словарный запас – чрезвычайно сильно влияют на то, что вы чувствуете, что видите и что делаете. Чтобы ввести эмоциональный интеллект в современность, нам нужно узнать эти факторы – даже если это противоречит здравому смыслу – и благоразумно использовать их для того, чтобы понимать друг друга и самих себя.

Лиза Фельдман Баррет (@LFeldmanBarrett) – профессор психологии из Северовосточного университета, автор книги «Как создаются эмоции: тайная жизнь мозга» [How Emotions Are Made: The Secret Life of the Brain].

Источник: geektimes.ru





