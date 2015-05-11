Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">суббота, 22 апреля 2017 года, 19.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/ponedelnik_luchshe_vtornika_a_dvesti_luchshe_sta_41845"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201704/392_300_41845_05cce3d0a8f5e5f2b48a61332ad5c51.jpg" width=206 alt="«Понедельник лучше вторника, а двести лучше ста»" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b><a href=http://izbrannoe.com/news/lyudi/ponedelnik-luchshe-vtornika-a-dvesti-luchshe-sta-7-anekdotov-iz-zhizni-velikikh/>izbrannoe.com</a></b></span> <span style="font-size: large;">«Понедельник лучше вторника, а двести лучше ста»</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">7 анекдотов из жизни великих</font></em></span></p><p>Писатель и педагог Адриан Топоров (1891 — 1984) на протяжении многих лет коллекционировал истории, любопытные факты и эпизоды из жизни учёных, писателей, художников, композиторов, артистов театра, кино. Эти исторические анекдоты были опубликованы в книге «Мозаика». Предлагаем вашему вниманию несколько занимательных историй. <a href="http://www.chaskor.ru/article/ponedelnik_luchshe_vtornika_a_dvesti_luchshe_sta_41845">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Писатель и педагог Адриан Топоров (1891 — 1984) на протяжении многих лет коллекционировал истории, любопытные факты и эпизоды из жизни учёных, писателей, художников, композиторов, артистов театра, кино. Эти исторические анекдоты были опубликованы в книге «Мозаика». Предлагаем вашему вниманию несколько занимательных историй.

Понедельник лучше вторника

Задержав выплату гонорара Пушкину за помещённую в журнале статью, хитрый издатель послал ему записку с вопросом: «Скажите, Александр Сергеевич, когда Вы желаете получить деньги — в понедельник или во вторник, и все ли двести рублей прислать Вам сразу или сто?»

Пушкин ответил: «Понедельник лучше вторника, а двести лучше ста».

Искры остроумия

А.С. Пушкин встретил в Московском английском клубе старика-баснописца Ивана Ивановича Дмитриева, бывшего тогда министром. Дмитриев спросил Пушкина:

— Не правда ли, Александр Сергеевич, какое странное сочетание слов в названии: Московский английский клуб?

Пушкин засмеялся:

— А есть еще более странное, ваше превосходительство.

— Какое же?

— Императорское человеколюбивое общество...

Лишние нули

Иван Андреевич Крылов снял квартиру в доме богатого скряги. В договоре между прочим значилось: а) жилец должен осторожно обращаться с огнем; б) если же дом сгорит по вине квартиранта, то последний обязуется уплатить хозяину 60 000 рублей ассигнациями.

Подписывая договор, Иван Андреевич прибавил к этой цифре два нуля. Удивлённый домовладелец воскликнул:

— Помилуйте, Иван Андреевич! Шесть миллионов — это уж слишком!

— Не беспокойтесь... для вас это хорошо и приятно, а для меня всё равно, ибо я не в состоянии заплатить ни той, ни другой суммы...

Совет Островского графоману

Бездарный молодой человек осаждал Александра Николаевича Островского просьбами о советах, как сделаться драматургом. Островский убеждал докучливого посетителя:

— Ждите удобного случая. Это само свыше налетит. Ждите очереди.

Через некоторое время графоман принёс Островскому свою комедию. Драматург прочёл её и забраковал. Но, пожалев неудачника, порекомендовал ему:

— Займитесь чем-нибудь другим.

— Да чем же? Я, ей-богу, не знаю...

— Женитесь, что ли, — пошутил Александр Николаевич.

Спустя два месяца молодой автор снова пришёл к нему:

— Я исполнил ваше приказание.

— Что такое?! Объяснитесь толком — я вас не понимаю!

— Вы мне велели жениться — я женился!!

— Ну, и что ж, я поздравляю. Дай Бог вам счастья!

— Прочтите мою новую пьеску!

— Вот те раз! Да я ведь вам советовал жениться нарочно, чтобы отлечь вас от писательства, а вы всё-таки продолжаете стремиться к литературе.

— А я думал, что вы заставляете меня жениться, чтобы у меня лучше пьесы выходили.

— Ну, уж коли вы так рассудили, то делайте, что знаете, а мне некогда читать ваши пьесы... Извините...

Слёзы Льва Толстого

Софья Андреевна Толстая рассказывала, что Лев Николаевич Толстой во время работы над эпопеей «Война и мир» однажды вышел из кабинета весь в слезах. Его спросили:

— Что случилось?

Махнув рукой, он досадливо ответил:

— Да что вы понимаете?.. У меня только что умер князь Болконский...

Разговор на высокую тему

Сын Л. Н. Толстого Илья Львович привез к отцу своего приятеля фотографа Протасевича. Думая, что с великим писателем-философом надо вести разговор на высокие темы, фотограф спросил:

— Скажите, Лев Николаевич, есть Бог или нет?

Толстой помолчал, а потом, улыбаясь, заговорил:

— Скажите, вы видели когда-нибудь микроскоп?

— Видел.

— И что же вы в нем видели?

— Видел в капле воды инфузории.

— Что, если бы одну из этих козявок спросили, есть в Калуге фотограф Протасевич, что бы она на это ответила?

Вопрос по адресу

Проживая в излюбленной Тарусе Калужской области, Константин Георгиевич Паустовский пользовался широкой известностью в округе. Его посещали и многочисленные экскурсии, прибывавшие издалека. Среди посетителей нередко бывали и простые люди.

Однажды писатель потихоньку шёл из бани, неся в руке чемоданчик с бельём. Навстречу ему попалась группа, по-видимому, сельских паломников и спрашивает писателя:

— А где тут могила Паустовского?

Об этом случае Константин Георгиевич любил рассказывать своим друзьям.

Из книги: Адриан Топоров. «Мозаика». Нобель Пресс. 2013.

Источник: izbrannoe.com





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