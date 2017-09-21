Помнить все

Память может ухудшиться из-за высокого давления и повышенного уровня холестерина, диабета второго типа и абдоминального ожирения у людей средних лет. Финский диетолог говорит, что на состояние памяти человека, а также на его бодрость и настроение постоянно влияет пища. Он дает четыре совета, при помощи каких продуктов можно поддерживать свою память в хорошем состоянии.
При помощи определенных продуктов можно сократить риск возникновения проблем с памятью.
«Потребляемые нами продукты напрямую влияют на флору кишечника, а через нейромедиаторы — на мозг и чувства», — говорит диетолог и исследователь Университета Хельсинки Сату Ювякорпи (Satu Jyväkorpi).
В то же время все, что мы едим, может оказать и негативное влияние на мозг.
«Нездоровый рацион западных стран, который включает много углеводов низкого качества и животных жиров, может увеличить риск возникновения проблем с памятью», — сообщает Ювякорпи.
Например, негативное влияние на мозг оказывают недостаток витамина B, неумеренное употребление алкоголя и курение.
У большой части финнов риск возникновения проблем с памятью могут усилить генетические факторы. Память может ухудшиться из-за высокого давления и повышенного уровня холестерина, диабета второго типа и абдоминального ожирения у людей средних лет.
Как отмечает Кювякорпи, несбалансированное питание с большим количеством жиров делает клеточную мембрану более жесткой, и способность клеток передавать сигналы становится хуже.
«Высокий уровень холестерина также может вызвать нарушения в работе гемато-энцефалического барьера мозга, и в мозг будут попадать вредные вещества из крови. Кроме этого, в мозгу может увеличиться количество бета-амилоидных бляшек, характерных для болезни Альцгеймера», — говорит Ювякопри.
Он напоминает, что, по результатам исследования, слишком обильное употребление жирных продуктов ослабляет способность мозга к обработке информации — как у молодых, так и у людей среднего возраста и пожилых.
Что же нужно есть, чтобы снизить риск ухудшения памяти? Диетолог Сату Ювякорпи советует:
1. Регулярно ешьте рыбу. «Регулярное употребление рыбы в пищу напрямую связано со снижением риска ухудшения памяти», — рассказывает Ювякорпи.
Жирные кислоты Омега-3, которые содержатся в рыбе, делают клеточную мембрану более мягкой, улучшают передачу сигналов, снижают воспаление нервных волокон.
Результаты некоторых исследований показывают, что страдающим от серьезных нарушений памяти очень помогают жирные кислоты Омега-3. Они также помогают бороться с депрессией, хотя в этих вопросах результаты исследований довольно противоречивы.
2. Тщательнее всего изучено влияние средиземноморского рациона на работу мозга. По мнению Ювякорпи, питание такого типа снижало риск появления депрессии и проблем с памятью.
В средиземноморском рационе присутствует оливковое масло, много растительной пищи, цельнозерновые продукты, бобовые, семена, рыба, белое мясо и небольшое количество алкоголя.
3. Так называемая Mind-диета — это объединение рациона средиземноморского региона и диеты, направленной на лечение заболеваний, связанных с высоким давлением. Исследователи разработали эту диету для предотвращения болезни Альцгеймера, рассказывает Ювякорпи.
Она включает ягоды, например, чернику и клубнику, темно-зеленые листовые овощи, цельнозерновые продукты, бобовые, орехи, оливковое масло и немного алкоголя.
4. Кофе, чай и какао могут положительно сказаться на мозговой деятельности. Согласно финскому исследованию, 3-4 чашки кофе в день снижают риск развития болезни Альцгеймера.
Какао и темный шоколад улучшают мозговое кровообращение.
«Не стоит есть слишком много шоколада, чтобы от такого питания не было больше минусов, чем плюсов. Рекомендованное количество — 2,5 грамма темного какао или 10 грамм 70-процентного шоколада в день», — говорит Ювякорпи.
Источник: inosmi.ru
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