Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 19:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/pokuda_ya_zhiv_budet_zhit_i_dinastiya_42242"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201707/392_300_42242_ec3dfa3b9b96ddd1c4ff196e08e0cfc.jpg" width=206 alt="«Покуда я жив, будет жить и династия»" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b><a href=http://diletant.media/articles/36582498/>diletant.media</a></b></span> <span style="font-size: large;">«Покуда я жив, будет жить и династия»</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Размышления Григория Распутина</font></em></span></p><p>Григорий Распутин — личность известная и неоднозначная. Споры о нем ведутся уже второе столетие. Одни историки считают Распутина безнравственным шарлатаном и мошенником, другие же уверены, что Григорий — настоящий провидец и целитель. Так кем же он был на самом деле? Чтобы лучше понять суть этого необычного человека, окунемся в его мысли и размышления. <a href="http://www.chaskor.ru/article/pokuda_ya_zhiv_budet_zhit_i_dinastiya_42242">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Григорий Распутин — личность известная и неоднозначная. Споры о нем ведутся уже второе столетие. Одни историки считают Распутина безнравственным шарлатаном и мошенником, другие же уверены, что Григорий — настоящий провидец и целитель. Так кем же он был на самом деле? Чтобы лучше понять суть этого необычного человека, окунемся в его мысли и размышления.

«Любовь — большая цифра. Пророчества прекратятся и знания умолкнут, а любовь никогда».

«Вся сила Рассей в мужике».

«Горе метущимся и злым — им и солнце не греет, алчных и скучных весна не утешает; у них в очах нет дня — всегда ночь».

«Рассея-то хорошая, тока люди в ней стали уж больно плохи. Благодать исчезла. Веры нет. Тока время наступает, сила православная уходит. Дальше хуже будет, не дай Бог дожить до этого. Скоро пойдет человек не хороший, тока слыть будет православным».

«На родине надо любить родину и в ней поставленного Батюшку-Царя — Помазанника Божия»,

«Молиться Богу можно в танце так же хорошо, как и в монастыре, хвалить его в радости за то добро, которое Он создал, и царь Давид танцевал перед ковчегом Господа».

«Совесть — волна, но какие бы ни были на море волны, они утихнут, а совесть только от доброго дела погаснет».

«Бог есть радость и веселье».

«Если не будешь искать корысти нигде и стремиться как бы утешить, призовешь Господа душевно, то и бесы вострепещут от тебя, и больные выздоровеют, только бы все делать не от гнусной корысти. А будешь искать каких-нибудь случаев для брюха, для славы, для сребролюбия, то не получишь ни здесь, ни там, то есть ни небесного, ни земного… Если будешь себе приобретать, то не украсишь ни храм, ни себя, и будешь живой мертвец, как в Евангелии говорится».

«Любовь — это такая златница, что ей никто не может цены описать. Она дороже всего, созданного Самим Господом, чего бы ни было на свете, но только мало ее понимают. Хотя и понимают любовь, но не как златницу чистую. Кто понимает сию златницу любви, то это человек такой премудрый, что самого Соломона научит. Многие — мы все беседуем о любви, но только слыхали о ней, сами же далеко отстоим от любви».

«Нужно себя везде и всюду проверять и исследовать».

«Семь плодов, кои будут плодами счастья. Первый плод — это спокойствие духа… Потом будут плоды радости жизни, умственного равновесия, телесного здравия, единения с природой, искреннего смирения и жизненной простоты. Все люди смогут откушать от этих плодов, но кто не почувствует необходимость откушать их, будет сброшен и не найдет места на повозке искреннего счастья. В это время человек будет жив не хлебом, но духом. И богатства человеческие будут более не на земле, но на небе».

Источник: diletant.media





ОТПРАВИТЬ:

Статьи по теме: