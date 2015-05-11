Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">вторник, 2 мая 2017 года, 11.31</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/poka_ya_pomnyu_ya_-_zhivu_41888"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201705/392_300_41888_11_.jpg" width=206 alt="Пока я помню, я – живу" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Виктория Пешкова</b></span> <span style="font-size: large;">Пока я помню, я – живу</span></p><p>Два концерта-реквиема – посвященный жертвам геноцида армянского народа и в память погибших в Чернобыльской катастрофе – дал в конце апреля Российский национальный оркестр. Прославленный коллектив преобразил великую музыку в хранилище кода человеческой памяти. <a href="http://www.chaskor.ru/article/poka_ya_pomnyu_ya_-_zhivu_41888">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Два концерта-реквиема – посвященный жертвам геноцида армянского народа и в память погибших в Чернобыльской катастрофе – дал в конце апреля Российский национальный оркестр. Прославленный коллектив преобразил великую музыку в хранилище кода человеческой памяти.

Ни одна эпоха в мировой истории не сравнится по количеству человеческих жертв с ХХ веком. Какой из народов, населяющих нашу совсем не бескрайнюю планету, может похвастаться тем, что на календарях минувшего столетия у него не найдется ни одной черной даты? Наоборот – у большинства она далеко не единственная. И каждая сплавлена из десятков или сотен тысяч, порой и миллионов отдельных неизбывных трагедий. А народу, пережившему огромную – общую на всех и у каждой семьи свою – беду, если только он хочет сохранить самое себя, приходится встраивать горестный опыт в свой генетический код так, чтобы память о прошлом не лишала его будущего. «Народ, который не хочет умереть, не умрет никогда» – принцип, сформулированный Анатолем Франсом, остается фундаментальным принципом развития цивилизации. Одним из самых сложных в реализации…

Музыка – пожалуй, единственное изобретенное человечеством универсальное лекарство, способное врачевать душевные раны так, что душа, даже погребенная под руинами былых достижений, обретает силу возродиться для созидания. Этим ее волшебным даром всегда щедро делятся со слушателями Михаил Плетнев и его чистейшего созвучия оркестр. У Российского национального давно сложилась своя связь с миром, вибрирующая, подобно чуткой скрипичной струне, так что эти апрельские концерты-реквиемы отнюдь не случайны ни для маэстро, ни для его музыкантов.

22 апреля в Большом зале Московской консерватории РНО давал концерт, посвященный жертвам массовых убийств среди армянского населения Османской империи, который Папа Римский Франциск назвал «первым геноцидом ХХ века». 24 апреля 1915 года стало рубиконом, разделившим историю армянского народа на до и после. И эта граничность очень точно отразилась в программе концерта, объединившем Симфонию № 3 («Симфонию-поэму») Арама Хачатуряна и симфонию Centuria S–Quark Стаса Намина.

Одному из самых неоднозначных творений выдающегося советского композитора, написанных в преддверии очередного юбилея Октябрьской революции, в этом году исполняется 70 лет. «Предсказание S-кварка» – так в вольном переводе на русский звучит название дебютной серьезной симфонической работы музыканта, который одним из первых отважился придать звук и форму существовавшему в полутени советскому «эстрадному неформату» – пережило в этот день российскую премьеру. Идея родилась у Намина после знакомства с во всех отношениях незаурядной личностью – астрофизиком и популяризатором «Большой науки» Стивеном Хокингом. Название же было навеяно изысканиями личности столь же незаурядной – Мишеля Нострадамуса, именовавшего свои сборники предсказаний «Центуриями».

К симфонической музыке Стас Намин впервые обратился в 2011-м, на нечто монументальное замахнулся в 2014 – работа над симфонией заняла больше двух лет, и когда смелый опыт был практически завершен, отправил партитуру «на пробу» нескольким известным оркестрам. В итоге летом 2016 симфония была записана Лондонским симфоническим оркестром на легендарной первой – «симфонической» – студии звукозаписи Abby Road. А вскоре Centuria S–Quark прозвучала на исторической родине автора в исполнении Государственного симфонического оркестра Армении, которым дирижировал Сергей Смбатян, и происходило это в Большом концертном зале имени Арама Хачатуряна в Ереване. А сам Арам Ильич некогда бывал частым гостем в доме Нами Микоян – матери будущего музыканта и был так сказать свидетелем его первых шагов на этом поприще. Как говаривал незабвенный Александр Сергеевич «бывают странные сближения».

Хачатурян и Намин. Диалектика в звуке. Монументальное величие гимна многовековой истории и строгая сдержанность взгляда в будущее. Широта торжественных органных звучаний, мощь тройного состава духовых и… тревожная лаконичность струнных. Полярность, за горизонтом воссоединяющаяся в гармоничное целое.

Диалектика в исполнении. Участь хачатуряновской «Симфонии-поэмы», пережившей на своем веку многое и многих, сродни судьбе старых полотен, ценность которых признана и сомнений ни у кого не вызывает, но и истинного потрясения от соприкосновения не гарантирует, поскольку лак на них потемнел настолько, что за ним различить биения живой жизни, вдохновившей когда-то художника. А музыка, которая не потрясает, несмотря на весь потенциал, заложенный в ней втором – мертва. Маэстро Плетнев, стоявший в тот день за дирижерским пультом, блестяще осуществил то, что замечательный дирижер Александр Гаук называл «снять кору с заигранной музыки». Так снимают старый лак с картины, возвращая ей свет, объем и витальную силу…

Российская премьера для Centuria S–Quark – это не только проверка просвещенным слушателем. Российский национальный оркестр, беря под свое крыло новое произведение дает импульс к рождению исполнительской традиции: нюансировка, трактовка, расстановка акцентов в пока еще совершено целинном «тексте», по которому дирижер ведет и музыкантов, и слушателя. Михаил Плетнев, взяв на себя миссию проводника, понимает, что того, насколько убедительным будет представленное им «первое прочтение» этого многослойного «Предсказания…» во многом зависит его дальнейшая судьба.

Диалектика в творческом кредо. Хачатурян свято верил, что «искусство должно быть источником радости, воспевать добро, нести людям счастье». Стас Намин, представляя свою симфонию Лондонскому симфоническому оркестру, говорил о том, что «видит историю человечества как бесконечное чередование циклов, в каждом из которых неизбежны крах и возрождение очередной ступени цивилизации, и в недрах очередного глобального апокалипсиса всегда можно предвидеть зачаток новой жизни».

Концерт в БЗК получился ярким, контрастным и… страстным, что не могло не найти искреннего отклика у взыскательной столичной публики.

А меньше чем через неделю, 27 апреля, в рамках ежегодной серии благотворительных концертов «Солисты РНО – детям и юношеству», Российский национальный оркестр предстал перед слушателями в совершенно ином качестве. По традиции в дни годовщины Чернобыльской трагедии РНО дает концерт, посвященный памяти тех, кто ценой своей жизни ликвидировал последствия одной из самых масштабных техногенных катастроф ХХ века. Этот проект знаменитый оркестр уже много лет осуществляет при поддержке компании «Шеврон Нефтегаз Инк.». Последние несколько лет концерт проходит во Врубелевском зале Государственной Третьяковской галереи, где собираются члены семей «ликвидаторов»: с того черного дня прошло уже более 30 лет, сегодня на концерты приходят уже внуки тех, кто принял на себя удар вышедшего из-под контроля атомного монстра.

Место проведения «чернобыльских» концертов тоже не случайно и дело тут не в акустике знаменитых купеческих палат, построенных по всем правилам старинного зодчества, или собственно пафосности такого знакового для нашей истории и культуры места, как Третьяковка. Врубель не просто был художником величайшего внутреннего накала, по воспоминаниям его сестры «элементы живописи, музыки и театра с ранних лет стали его жизненной стихией» и в его творчестве тема преодоления, победы света над стихией тьмы была одной из определяющих. Как и у композиторов, произведения которых составили программу концерта – Баха и Моцарта, Грига и Вивальди, Бенды, Пьяццолы и Манчини.

Триумф и гибель, восторг и страдание, торжество надежды и безысходность отчаяния – исторический код цивилизации, зашифрованный в музыке, субстанции, которую нельзя увидеть, но можно почувствовать. Что, возможно, роднит ее с неуловимыми кварками – фундаментальными частицами мироздания, которые невозможно отследить в свободном состоянии…





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