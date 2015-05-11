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Ирина Сухарева, b17.ru   понедельник, 3 октября 2016 года, 09.00

Поиск кочерыжки
Или что значит быть женщиной в России


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Папы в декрете


Библия идиоток




В нашей стране за последние два десятилетия произошли серьезные политические, экономические и идеологические изменения. Можно сказать, что мы сейчас претерпеваем кризис ценностных ориентаций. Изменения касаются также и реальных социальных ролей мужчины и женщины в обществе.

Зачастую в нашей реальной жизни социальные роли мужчин и женщин сильно искажены относительно общепринятых, устоявшихся представлений, изменены на диаметрально противоположные. Например, многие женщины уходят в самостоятельный бизнес, иным способом зарабатывают деньги, причем зачастую не ради удовольствия, а исходя из жизненной необходимости - содержать себя и семью. При этом сохраняется традиционный груз обязанностей по дому и заботы о своих близких. В общем, «я и баба и мужик». Но при этом, все равно хочется быть привлекательной в контексте предписанной обществом женской роли. Как все это совместить?

Действительно, как это нам удается (если, конечно, удается) оставаться Женщинами. И какие мы должны быть, чтобы нас так воспринимали мы сами и окружающие. Да, именно в такой последовательности, сначала мы сами, потому что, если мы воспринимаем себя как-то иначе: испытываем неуверенность, недовольство собой, постоянно себя ругаем, то и окружение будет воспринимать нас соответственно.

Задам риторический вопрос: как часто мужчины после, так скажем, ……дцати лет совместной жизни уходят к другой женщине. Кстати, совсем не обязательно, что она будет моложе и красивее. Правильно, сплошь и рядом!

А она, жена то есть, всю жизнь старалась, обихаживала, угождала, поддерживала, на себя наплевала. Все для него любимого. А он…!!! (Знакомая песенка?). То-то! Несложно догадаться, во что превращается женщина от жизни такой. Да-да, в обслуживающий персонал! Смею предположить, что мужчина за это время совершенствовался и развивался, не важно в какой области, важно, что он позволял себе о себе, любимом, заботиться.

Кто-нибудь встречал мужчину, у которого нет каких-либо интересов помимо схемы «дом – работа – дом»? Честное слово, не припомню такого, пусть это даже такие «глупости» как рыбалка, гараж, футбол, друзья и пиво.

А женщину?! Снова вопрос риторический.

Так о чем это я? Да все о том же! О набившем оскомину призыве «полюбить себя». Книжек по этому поводу написано уйма. Подозреваю, что и читано - перечитано, ну та же Луиза Хей. А толку?! Боюсь, что от периодического уговаривания себя в том, что я себя люблю, как равно и от нерегулярных, а может и регулярных, походов к косметологу толку с «гулькин нос», если только….

Здесь мне хочется привести метафору из книги «Я у себя одна» Е. Михайловой, ведущей женских психологических групп, высказанной одной из участниц группы:

«Моя жизнь как кочан капусты. Листья смотрят наружу. Этот – к друзьям, этот к детям, этот – к мужу, этот – к родителям, этот – к работе. Хорошие листья, успешная жизнь, но где же я сама, где кочерыжка?»

Хорошо, конечно, быть нужной, востребованной. Но представим на секундочку, что дети выросли, у них своя жизнь и забота им уже не нужна, муж (тьфу, тьфу, тьфу) ушел, работа опостылела, а у друзей и так всегда своя жизнь. Что остается? А ничего, пустота, одиночество. Я это именно о том случае, когда «нет кочерыжки».

Мужчины, кстати, что бы они ни говорили, ценят в женщине индивидуальность, личность. Что это такое?! В том числе и, так называемая, самодостаточность, возможность, оказавшись в вышеописанном положении, не впадать в отчаяние, а идти дальше, добиваться своих целей. А они должны быть! Это умение принимать решения, не всегда приятные, брать ответственность, делать выбор.

И это тоже о любви к себе!

Одна моя знакомая сказала великолепную вещь на тему - как женщина должна расставлять свои приоритеты:

«Сначала она сама, потом любовник, потом муж, потом дети».

При этом под любовником понимается не только и не обязательно сексуальный партнер, а вообще любые увлечения.

Но только не подумайте, что это призыв на всех наплевать! Наоборот. Ведь кто у нас создает климат в семье? Конечно женщина! Возраженья не принимаются.

И что будет, если женщина задерганная, злая, неудовлетворенная, виноватящая себя всякий раз, когда встретится с подругой? Уж точно – ничего хорошего, вплоть до несчастных случаев и болезней, не только ее, но и близких.

А что такое увлечение? Это живой интерес, это смысл, это состояние полета, это наконец, блеск в глазах! Если кто еще не понял, то в этом состоянии можно горы свернуть. А близким рядом с такой женщиной гораздо комфортнее, интереснее, продуктивнее жить. Разве от такой можно уйти?

И это тоже о любви к себе, ведь не умея любить себя, невозможно научится любить других!

Получается, что выход один – найти кочерыжку. То есть найти себя, вспомнить о своих потребностях, понять их и делать то, что приносит удовольствие.

Жаль только, что для того, чтоб позволить себе это - необходима смелость, чтобы сказать «да, я хочу» и масса усилий и терпения, чтобы это реализовать. Но кто говорил, что быть настоящей Женщиной легко?! Тут выбор за каждой из нас: Быть или не быть!

И еще к вопросу о кочерыжке:

Где это сказано,

Что мужьям полагается двадцатипятидолларовые ленчи и приглашения

на конференции и симпозиумы в Южную Африку,

А женам полагается бобовый суп из жестянок и культпоходы

с дошкольниками в местное пожарное депо,

И где это сказано,

Что мужьям полагаются встречи с очаровательными юристками,

и с прелестными преподавательницами древней истории,

и с обаятельными художницами, наследницами и поэтессами,

А женам полагаются встречи с прыщавым кассиром в универсаме,

И где это сказано,

Что мужьям по воскресеньям полагается послеобеденный сон

и футбольный матч по телевидению,

А женам полагаются цветные карандаши и картинки

для раскрашивания с детьми,

И где это сказано,

Что мужьям полагаются восторженные похвалы, моральная поддержка

и десять дней подряд горячий чай в постель

при первых признаках насморка,

А женам полагаются заботы по обеспечению всего этого?

И если жена решит, в конце концов,

Что пускай муж сам возит ботинки в починку, детей к врачу и собаку

к ветеринару, а она тем временем будет изучать, допустим,

нейрохирургию и транцендентальную философию,

То где это сказано,

Что она всегда должна чувствовать себя

Виноватой?

Это написала американка Джудит Виорст еще в 1968 году. Видите, они тоже это проходили, только гораздо раньше. И судя по всему, справились, хотя бы в социальном плане.

Источник: econet.ru




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При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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