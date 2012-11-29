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Olesia Vlasova, theoryandpractice.ru   , Сегодня, 10:00

Похороны высшего образования
Как должны измениться вузы, чтобы снова стать нужными


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Меняем школу изнутри


Школа разрушенной личности




О том, что высшее образование надо менять, говорят все и давно, при этом понятия вроде «внедрения передовых технологий», «новых методов обучения» и «раннего профориентирования» настолько размылись, что, кажется, потеряли смысл.

Во время дискуссии «Образование будущего: альтернативы и возможности» на Петербургском международном экономическом форуме представители IT-компаний и независимых школ обсудили, что значат эти общие формулировки на деле, как должна меняться система высшего образования, чтобы оставаться актуальной, и есть ли у классических вузов шансы на выживание. «Теории и практики» законспектировали выступления участников.

Луэни Морелл

директор компании Lueny Morell & Associates, руководитель InnovaHiEd

«Многие университеты живут прошлым: учат современных студентов по программам XX века в аудиториях XIX столетия»

Мы живем в мире VUCA (аббревиатура от volatility, uncertainty, complexity и ambiguity) — нестабильном, неопределенном, сложном и неоднозначном. Здесь много возможностей — и огромная конкуренция. Это в полной мере касается и образования. В топ-5 рейтинга конкурентоспособности стран (рейтинг глобальной конкурентоспособности The Global Competitiveness Index. — Прим. ред.) входят государства, уделяющие значительное внимание развитию высшего образования во всех областях (по данным за 2014–2015 годы, это Швейцария, Сингапур, США, Финляндия и Германия). Туда же идет наиболее значительный поток миграции, а значит, идеи и умные головы. Эти страны знают формулу развития экономического и инновационного потенциала: «Образование = экономическое развитие».

Проблема в том, что многие университеты живут прошлым: учат современных студентов по программам XX века в аудиториях XIX столетия. Такое образование не способно решать поставленные перед ним задачи. Мы переживаем четвертую техническую революцию, люди и машины активно взаимодействуют. Специалисты, которые нужны сегодня и будут нужны завтра, уже не те, что были нужны в наше студенческое время. Современное образование должно быть построено на шести принципах:

Оно должно быть основано на требованиях общества и бизнеса. В процесс обучения должна быть вовлечена индустрия: ее представители, формирующие запрос на специалистов, должны консультировать студентов по программам, давать им свои проекты для работы и т. д.

Технологии должны все шире проникать в сектор образования: современные студенты родились с USB-соединением, для них использование гаджетов — норма.

Образование должно быть непрерывным и доступным в любой точке мира. Институты сегодня не единственный источник знаний, поэтому мы должны научить студентов постоянному самообразованию.

Надо воспитывать в студентах дух предпринимательства. Речь не столько о создании новых бизнесов, сколько о навыке продвигать свои идеи и доносить их до нужной аудитории.

Университеты должны оценивать свои результаты и, невзирая на хорошую репутацию, постоянно работать над улучшением своих программ и подходов.

Дмитрий Песков

директор направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив (АСИ)

«Стартапы и крупные IT-компании отнимают у высшего образования рынок, делая то же самое, но дешевле, эффективнее и быстрее»

Граница между высшим, средним, дополнительным и любым другим образованием постепенно исчезает, и тогда никакого смысла в системе высшего образования нет. Все эти функции легко организуются другими агентами — причем быстрее, дешевле и эффективнее.

Представьте пять олимпийских колец. Центральное кольцо — это отрасль. В данном случае — университеты, которые в феодальной модели владеют правами на систему высшего образования. Эту отрасль атакуют с разных сторон четыре других кольца. Первое — это стартап, включающий в себя принципиально новые модели. Второе — крупные IT-компании, держатели цифровых платформ, на которых можно сделать сверхмасштабную и дешевую систему образования. Третье кольцо — это другие отрасли, которые понимают, что высшее образование — банкрот. Четвертое — это другие новые рынки, способные создавать опережающие системы подготовки. Все они это центральное кольцо высшего образования последовательно, со вкусом, поедают — отнимая у него рынки, делая то же самое, что раньше делала система высшего образования, но дешевле, эффективнее и быстрее.

Анастасия Бутрым

директор Британской высшей школы дизайна

«Представьте, что в мире нет ни одного вуза в течение, например, двух лет»

Необходимо ли сегодняшним выпускникам школ поступать в университет? Или в меняющемся мире есть альтернативные пути, которые дают им больше шансов стать профессионально успешными? Вопрос армии не хочется брать в расчет, поэтому давайте посмотрим, какие варианты есть у выпускника женского пола, когда отзвенел последний звонок. Например, у вашей дочери. Пусть ее зовут Оля. Оле 18, она только что окончила школу. Что дальше? Какие варианты?

Оля не знает, с чем связать свою жизнь, поэтому погрузится в атмосферу свободолюбия, вольнодумия, студенчества и романтики. В хорошем вузе Оле помогут развить ее способности и повысить уровень культуры. После этого ей будет легче определиться с будущей профессией. Если параллельно с учебой Оля решит работать, то быстрее найдет себя в профессиональном плане.

Оля знает, в какой сфере хочет развиваться, но с профессией еще не определилась. В этом смысле узкое профессиональное образование — лотерея, а высшее образование дает возможность искать себя через расширение кругозора и системные знания.

Оля знает, в какой сфере хочет развиваться, у нее грандиозные творческие планы, с профессией она определилась. Это редкость, но такое тоже бывает. После вуза у Оли будет актуальное портфолио ее работ, хорошие шансы для развития карьеры и полезные связи с индустрией.

Оля точно знает, кем будет. Она увлекается творчеством, но для нее это в первую очередь ремесло, приносящее удовольствие. Оле интересна узкая конкретная область, и в данном случае ей не обязательно получать высшее образование. Хороший для нее вариант — профессиональное образование и краткосрочные программы самообучения. Но важно, чтобы у девушки был наставник — эксперт в той области, которой она занимается.

Оля — своенравная девушка с характером. Ее план — немедленно создать собственную компанию. Редко, но бывают творческие люди, которых рамки стандартного образования лишь ограничивают. Если ваша дочь говорит, что у нее есть бизнес-идея или иной творческий замысел и она не может отвлекаться на учебу, лучше дать ей возможность сделать паузу, так как совмещать обучение и стартап практически невозможно. А учиться современному поколению в любом случае предстоит всю жизнь.

Эпилог. Из пяти вариантов три более вероятны, и все они включают высшее образование как необходимый элемент Олиного профессионального успеха. Счет 3:2 в пользу высшего образования.

Представьте, что в мире нет ни одного вуза в течение, например, двух лет. Разве все сразу бросятся заниматься самообразованием и все востребованные вакансии заполнятся? Не все так плохо в высшем образовании. Да, бывают устаревшие методики. Да, кажется, что слишком долго. Но в большинстве случаев люди, которые жалеют о полученном высшем образовании, просто ошиблись с направлением или вузом.

Поэтому важно, чтобы родители показывали детям возможные пути развития и с уважением относились к их выбору, а профессионалы в сфере образования помогали вузам быстрее наладить взаимодействие с индустрией, оперативнее реагировать на запросы социума, иметь современную ресурсную базу, мотивированных преподавателей-практиков и доступ к глобальным знаниям. Именно высшее образование является фактором, который влияет на качество человеческого капитала. И альтернативы, я считаю, пока нет.

Сергей Солонин

генеральный директор ассоциации «ФинТех» и компании Qiwi

«Пока вуз разрабатывает программу, технологии уже теряют свою актуальность»

Мы вообще перестали смотреть на диплом о высшем образовании: гораздо важнее реальный опыт человека. По статистике Росстата, сегодня у 43% людей с высшим образованием работа не соответствует специальности. То есть государство тратит огромные деньги на вузы, и только треть этого ресурса потрачена не впустую. Кроме того, 24% выпускников вузов продолжают обучаться онлайн. Пока мы думали, запускать ли рынок онлайн-образования, он уже появился.

Вузы не дают студентам нужного уровня реальной подготовки, поэтому крупные компании сами создают курсы и корпоративные университеты. Позволить себе это могут не все, поэтому появляются те, кто может сделать это за корпорацию.

На создание пилота программы по новым IT-технологиям в вузе сегодня требуется полтора-два года. Внутри самой IT-компании новые технологии появляются в среднем раз в полгода. То есть пока вуз разрабатывает программу, технологии уже теряют свою актуальность. Современные профессии часто меняются, поэтому нужно держать руку на пульсе и собирать статистику с крупных корпораций вроде нашей. Мы публикуем новые вакансии и необходимые компетенции, умные интернет-машины собирают то, что нужно сегодня рынку, а альтернативные платформы актуализируют это в виде курсов. Надеюсь, их преподавателями будут не столько профессора-теоретики, сколько бизнесмены, те, кто внутри профессии.

Территорий, где нужны лицензии и сертификаты, не должно быть много. Если убрать такие направления, как медицина, для которых это необходимо, то останутся те, где нормальным условием станет госзаказ и балансирование образовательных пространств через выделение грантов и стипендий перспективным ученикам. Эта модель должна строиться на системе рейтингов, которые будут выставлять независимые агентства. Причем оценивать нужно не формат и статус, а качество и актуальность образовательных программ. Совместно с Odgers & Berndtson мы запускаем рейтинг современных образовательных программ и заведений. Он будет формировать новое понимание потребностей рынка труда и станет навигатором для абитуриентов.

Сегодня выпускники школ легко могут узнать спрос на интересующую их специальность, а в будущем за них это будут делать роботы. Высшее образование в том виде, в котором оно есть сейчас, неактуально, и попытки государства догнать перемены — бессмысленны.

Матс Нордлунд

директор компании Innovation Advisory Partners

«Университеты либо начнут меняться, либо будут вынуждены уйти с рынка»

Высшее образование — ключевое общественное благо. Университеты влияют на развитие территорий и сообществ, дают возможность связать исследовательскую и практическую деятельность, формируют кластер образованных граждан.

Мы, руководители бизнесов, заинтересованы в привлечении талантливых выпускников в свои компании. Но в университетах студентов учат создавать паровые машины и самолеты времен Второй мировой войны. Ключевые задачи университетского образования — обучать фактам, способности учиться, думать и создавать новое. Но и без университетов сейчас есть масса технологий, получить базовые знания по конкретным предметам можно и в интернете. Научиться учиться будет сложнее, здесь нужен наставник. Еще сложнее — научиться делать новое и находить пути для реализации идей.

Отчет, опубликованный Всемирным экономическим форумом, проводит сравнение между странами по количеству элитарных университетов (на первом месте США) и доступностью образования (США не входят даже в первую десятку). Государства должны принять решение, каким будет образование — доступным для элитарной прослойки или для широких масс. Это влияет на развитие страны в целом.

В будущем в сфере образования появятся нишевые и специализированные учебные заведения, способные быстрее адаптироваться к изменениям. Большие университеты либо начнут меняться, либо будут вынуждены уйти с рынка.

Светлана Ефремова

профессор, декан драматического отделения Университета штата Калифорния в Фуллертоне, актриса

«Современные студенты должны будут учиться всю жизнь»

В нашей сфере, в киноиндустрии, все быстро меняется, появляются новые технологии и форматы. Мы должны готовить студентов к этим изменениям и учить их использовать новые возможности. Например, сейчас даже не нужно самому приезжать на кастинг, можно просто прислать ссылку на работы, в которых вы играете. И это требует от будущих профессионалов иных навыков.

На нашем отделении 37 преподавателей. Большинство из них — люди, которые когда-то окончили университеты и много лет преподают одно и то же. Отсюда появляется догматизм. С тех пор изменилось все, даже понимание правды. Новое поколение студентов — не те люди, что были прежде: они не разговаривают, а пишут в соцсетях, они не умеют выражать эмоции. Все меняется — их уязвимость, их чувствительность и их способы самовыражения. Преподаватели должны это понимать и учитывать. Иногда я прихожу в университет и говорю: «Вчера я вас учила так, но все изменилось, сейчас нужно делать по-другому».

Чтобы всю жизнь работать в той или иной области и стать профессионалом, недостаточно осваивать какие-то практические навыки — нужно всерьез учиться основам, а также все время впитывать новое. Много именитых звезд — Мишель Пфайффер, Харрисон Форд — постоянно учатся, совершенствуются, и это правильно. Современные студенты должны будут учиться всю жизнь, чтобы быть лучшими представителями своей профессии.

Екатерина Черкес-заде

директор Консорциума независимых школ (Британская высшая школа дизайна, Московская школа кино, Московская архитектурная школа МАРШ, Школа компьютерных технологий Scream School)

«Система высшего образования никуда не исчезнет»

В ближайшее десятилетие образование сильно изменится. Университеты уже перестали быть гарантией успешной карьеры, бизнес готов инвестировать в собственные образовательные платформы, стремительно развиваются технологии, возникают новые профессии. Все это ставит под вопрос актуальность высшего образования в его классическом виде. Смогут ли университеты адаптироваться к изменениям и что ждет высшее образование через пять-десять лет?

Новая глобальная архитектура образования предполагает сращивание академической и технологической среды, возможность смешанных моделей обучения и появление новых форм, влияющих на рынок образования. Система высшего образования никуда не исчезнет. Тем не менее время изменений явно пришло. Высшее образование не должно контролироваться сверху, это должен быть свободный рынок, где индустрия и студент сами расставят все по своим местам. Через образование как вложение в социальный капитал можно и нужно строить новую экономику.

Источник: theoryandpractice.ru




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190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

«Антиплагиат» и осетрина второй свежести

Константин Рудаков: «Моральный климат в среде авторов и исполнителей заимствованных диссертаций ужасный. В такой атмосфере не рождается полноценный научный труд»

«Антиплагиат» выполняет простую задачу – поиск источников заимствования в проверяемом тексте. Но вокруг системы ходят слухи и разгораются споры, её продолжают демонизировать, представляют как орудие борьбы политиков и чиновников, и даже как инструмент сексуальных домогательств преподавателей к студенткам. Писатель Михаил Лифшиц поговорил с Константином Рудаковым, чл.-корр. РАН и профессором ВМиК МГУ,стоявшим у истоков этой истории.

Игорь Федюкин: «Многие российские диссертации не выдерживают критики»

Замминистра образования о профессиональных стандартах научного сообщества и о том, почему российские ученые не стремятся участвовать в международном научном процессе

В Министерстве образования и науки Игорь Федюкин занимается научно-технической политикой, международными отношениями и вопросами подготовки и аттестации научно-педагогических кадров. Недавно именно вопросы аттестации приковали всеобщее внимание в связи со скандалами вокруг диссертаций новоиспеченного директора Колмогоровской школы при МГУ Андрея Андриянова, политиков Владимира Тора и Владимира Бурматова.

Тина Канделаки: «Политика и блогинг — это разные вещи»

Двойные тарифы ГИБДД и гражданское общество в Рунете

Канделаки работает на телевидении, ведёт активную деятельность в Общественной палате РФ, читает лекции о развитии интернета в РГГУ и руководит собственной продюсерской компанией. В интервью Тина рассказала, на чьей она стороне в истории с «кремлёвским червём», что стало с традициями чёрного пиара и как победить коррупцию в России.

«Необходимо отказаться от самой идеи производства винтиков для социальной машины»

Интервью с Дэвидом Грибблом, учителем с многолетним стажем, писателем, активистом свободного образования

Основные принципы свободного образования — уважение и вера в детей. Свободный выбор занятий. Равноправные отношения между детьми и взрослыми. Дети и учителя вместе несут ответственность и принимают участие во всех школьных делах.

Татьяна Клячко: «Учиться всю жизнь не роскошь, а необходимость»

О непрерывном образовании, неакадемических и вымирающих профессиях

Доктор экономических наук, директор Центра экономики непрерывного образования Академии народного хозяйства при правительстве РФ Татьяна Клячко рассказала «Часкору» о том, что нам ещё учиться и учиться.

Учитель Лада Сыроватко: «Новый курс возвращает учителя к роли наставника и собеседника»

Учителя возлагают большую надежду на новый школьный предмет «Основы религиозных культур и светской этики»

Кандидат педагогических наук, учитель высшей категории, победитель конкурса «Лучший учитель» в рамках ПНПО (2006), обладатель медали им. Ушинского за вклад в методическую науку Лада Викторовна Сыроватко поделилась мнением о новом курсе «Основы религиозных культур и светской этики» в своём интервью «Частному корреспонденту».

Элеонора Бараль: «Наша задача — сделать всё, чтобы они чувствовали, что этот мир — это их мир»

Уникальный опыт московской школы № 299, где 15 лет практикуют инклюзивное образование без всяких государственных программ

Инклюзивное образование, то есть обучение детей с различными физическими отклонениями в классах обычных общеобразовательных школ, в нашей стране только развивается. И все проблемы, связанные с ним, интересуют как педагогов, так и родителей особых детей. А проблем множество. Это и обучение учителей, и работа с родителями, и техническое оснащение школ специальным оборудованием, а главное — подготовка той среды, в которую попадут дети-инвалиды.

Дмитрий Крымов: «Театр художника. Художник театра…»

Театр ищет выход из кризиса в новых формах

«Театр художника» ставит на первое место «картинку», создавая спектакль как череду зрительных образов. Во главу угла здесь ставятся визуальные символы, воздействующие на зрителя сильнее текста пьесы или актерской игры. Лидером такого художественного театра является Дмитрий Крымов.




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