Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">вторник, 21 февраля 2017 года, 03.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/pohorony_horoshego_vkusa_41557"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201702/392_300_41557_clothes-1834650_960_72.jpg" width=206 alt="Похороны хорошего вкуса" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Арина Холина для <a href=https://wonderwhite.ru/psihologiya/pohorony-horoshego-vkusa/>wonderwhite.ru</a></b></span> <span style="font-size: large;">Похороны хорошего вкуса</span></p><p>Смотрите, смотрите! Вот стоит дама в черных гипюровых колготках, и ноги у нее такие обширные, прямо колонны, и прямо на бедрах сморщилась юбка хищной расцветки «леопард», которую она купила либо в лучшие времена, когда была моложе и стройнее, либо как таблетку счастья проглотила наглую лесть продавца: «Вам очень идет». А наверху! Прямо по безудержной груди растягивается и обвивается вокруг складочек тонкая футболка, на которой бог знает как держатся сияющие каменья, и они сверкают как солнце, слепят глаза наши, из которых от этого великолепия уже капает кровь, но мы не отрываемся — глядим, оторваться не можем от этого праздника! <a href="http://www.chaskor.ru/article/pohorony_horoshego_vkusa_41557">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Смотрите, смотрите! Вот стоит дама в черных гипюровых колготках, и ноги у нее такие обширные, прямо колонны, и прямо на бедрах сморщилась юбка хищной расцветки «леопард», которую она купила либо в лучшие времена, когда была моложе и стройнее, либо как таблетку счастья проглотила наглую лесть продавца: «Вам очень идет». А наверху! Прямо по безудержной груди растягивается и обвивается вокруг складочек тонкая футболка, на которой бог знает как держатся сияющие каменья, и они сверкают как солнце, слепят глаза наши, из которых от этого великолепия уже капает кровь, но мы не отрываемся — глядим, оторваться не можем от этого праздника!

Все любят демонстрировать свой безупречный вкус. Особенно на чужом примере — оттачивая мастерство на наивных людях, которые просто купили вещи, которые им нравятся, просто надели их — и они счастливы. Да какая разница, что там за зверство надето на таких вот женщинах? Им хорошо. Они себя так видят. Они себя так любят. Они уверены, что прекрасны.

На самом деле еврейские корни очень способствуют толерантности. Ты ходишь в облике хипстера: все на минимализме, все ободранное с блошиных рынков. И друзья у тебя такие, и коллеги у тебя такие, и незнакомые тебе люди вокруг тебя такие. Но стоит тебе оказаться на каком-нибудь семейном торжестве или там на свадьбе, как погружаешься в другой, удивительный, многообразный мир безжалостной красоты. И либо умираешь, либо смиряешься. Я смирилась. Людям так красиво. Мало того — в этом есть своя эстетика, восточно-показушная, специальная, со своими корнями и правилами…

Хороший вкус — это, конечно, некая условность. Просто люди одной национальности, одного гражданства, одной социальной и материальной группы договариваются, что считают для себя красивым. Иногда бывают забавные совпадения. Автор книги «Наблюдая за англичанами» пишет, что аристократия гордится своими потрепанными коврами, покосившейся старой мебелью, обшарпанными стенами. Новое равносильно дурновкусию. Новое — у среднего класса, который хочет все с иголочки и который туалетную бумагу подбирает под цвет унитаза (голубое к голубому, да). Но рабочий класс тоже имеет склонность к старой мебели, старым коврам и облупившейся краске на стенах. От бедности, да. Но этим рабочий класс близок аристократии.

Групповой подход

Правила работают, пока ты в группе. Аристократ придет к среднему классу и ужаснется: они там живут в новой мебели, лепнина у них как новая, и одежда прямо из магазина. (Приятель рассказывал, что отец его друга по Итону, миллионер и знать, новый пиджак на полгода отдавал садовнику — чтобы тот его обносил. Новая загородная одежда — это неприлично, это дурновкусие).

Критерии хорошего вкуса чертовски неопределенные. Ну да, бывает, конечно, безусловная пошлость, но это на наш взгляд. А ее обладатель — страшно счастлив.

Вот, например, Канье Уэст очень гордится тем, что переодел свою жену Ким Кардашьян. Выбросил все ее платья в стразах и леопардовых пятнах — и надел все такое песчаное/черное/белое, футуристичное. Но Ким, если честно, ничуть не изменилась. У нее органика другая — на ней все выглядит как армянский шик. Но главное в том, что ей, судя по всему, одинаково отлично что в золотых платьях, что в каких-то телесных трико от Канье. Каким-то странным образом ее стиль ничуть не изменился — в любой одежде на первом плане макияж Ким, грудь Ким и ягодицы Ким. Ким счастлива, потому что у нее все отлично — и это никак не связано с одеждой.

Но критерии, разумеется, все-таки есть. Например, если человек старается потратить на интерьер или на свой внешний вид как можно большую сумму — и не потому, что ему так красиво, а потому, что ему важно показать свое богатство, то это правда вульгарно. Есть, знаете, такая прелестная наивность — ну даже когда какие-то глупости, кошечки там фарфоровые, салфетки кружевные, но это — мир человека. А есть тупая показуха, и это безоговорочно противно.

И как вообще судить, если китч как стиль, якобы с иронией, — это хорошо, а все то же самое на полном серьезе — плохо? Выглядит же одинаково.

Не навреди

Если в общем и целом, то хороший вкус — это такое «не навреди». Некоторые в своих леопардах и кружевах выглядят отлично — ну, в своих границах. А можно взять и надеть такое стильное и изысканное, но выйдет уродство.

Британцы сняли программу «Встречайте русских» — об очень специфических эмигрантах из Российской Федерации и стран СНГ. Шоу приехало в дом какого-то миллионера из Украины, кажется, где он живет с женой типа певицей. У них там так богато, что в буквальном смысле щиплет глаза. Все очень золотое, в мелкий узор и очень много предметов, ковров, деталей. Я ощутила себя эпилептиком — интерьер этот стробил. Буквально. Не потому, что мой такой изящный вкус был оскорблен, а потому, что на это правда было невозможно смотреть без утраты сознания. Я вот пишу, а у самой дрожь по коже, как представлю, что они в этом живут каждый день. Может, они такие здоровые люди без душевных отклонений.

Наверное, когда ты создаешь вокруг себя такие болезненные вещи — вот это все-таки уже тот самый плохой вкус и есть.

Но если не брать в расчет реально устрашающие варианты, то сейчас все представления о том, что такое хорошо, а что — плохо, очень размыты. Если, конечно, не оставаться таким упертым ортодоксом, который считает, что туфли/ремень/сумка/помада или шторы/диван/ковер/халат должны сочетаться по цвету.

Ветер свободы

Сейчас время свободы — и уже невозможно отличить на улице или на вечеринке, кто как одет. Сейчас очень либеральные времена — люди играют с установками и предрассудками, нарушают правила, одеваются так, как им хочется, а не так, как диктуют модельеры. Это не мы, обыватели, подстраиваемся под моду, а мода — под нас (все же тренды уже давно берутся с улиц).

Можно наконец расслабиться. Самое счастливое время для меня было в Берлине, когда в новой квартире лежал только надувной матрас, а в углу стоял чемодан с одеждой. Зеркала не было. Только ручное, в нем была видна одна бровь. Я что-то надевала, выходила на улицу — и смотрелась в витрину. Даже если наряд вызывал сомнения, я не возвращалась — как-то лень было подниматься на высокий четвертый этаж без лифта. И я была счастлива — потому что всякий раз наряд был для меня самой сюрпризом. И в сложных случаях я говорила себе: «Да и… к черту. Так надо. Это круто — потому что». И довольная шла дальше.

Моды больше нет, есть разнообразие. И в нем найдется место каждому!

Источник: wonderwhite.ru





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