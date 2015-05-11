Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">среда, 1 февраля 2017 года, 16.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/podmoskove_zhdet_moshchnyj_lesnoj_raspil_41453"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201701/392_300_41453_ba4539b26f08c3c5498b8b72b70a573.jpg" width=206 alt="Подмосковье ждет мощный «лесной распил»" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Алла Чернышева, <a href=http://activatica.org/blogs/view/id/3084/title/podmoskove-zhdet-lesnoy-raspil-neslyhannyh-masshtabov>activatica.org</a></b></span> <span style="font-size: large;">Подмосковье ждет мощный «лесной распил»</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Вырубка Молоковского леса</font></em></span></p><p>Жители подмосковного Молоковского (Ленинский район) бьют тревогу. На юге поселения деревья размечены под вырубку. Вместо леса, где жители издавна катаются на лыжах и гуляют, здесь <a href=https://vk.com/wall-117699335_2734>запланирован целый жилой микрорайон</a> компании «МИЦ». <a href="http://www.chaskor.ru/article/podmoskove_zhdet_moshchnyj_lesnoj_raspil_41453">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Жители подмосковного Молоковского (Ленинский район) бьют тревогу. На юге поселения деревья размечены под вырубку. Вместо леса, где жители издавна катаются на лыжах и гуляют, здесь запланирован целый жилой микрорайон компании «МИЦ».

Но ведь эти земли относятся к Гослесфонду, под застройку не переведены. Недавно жители Молоковского получили официальное подтверждение данного факта от Комлесхоза.





Как же так? Если по документам это лес, то каким образом его собрались застраивать? На что рассчитывает застройщик?

Похоже, его надежды отнюдь не безосновательны. Шокирующий проект "лесной амнистии", которого так опасались экологи и гражданские активисты, несмотря ни на что готовят к утверждению российские власти.

16 января скандальный законопроект "О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров" был согласован правительственной комиссией по законодательству, сообщает Лесной форум Гринпис России.

Дальше "лесную амнистию" должны утвердить по цепочке: правительство РФ, Госдума в трех чтениях, Совет Федерации, президент. Хотя, возможно, на каком-то из звеньев эта цепочка все-таки прервется и проект утвержден не будет.

И тогда этот чудесный лес в Молоковском будет спасен.





Увы, катастрофические последствия от такой "амнистии", ждут не только Молоковский лес, но и все леса России. В зоне особого риска - леса в густонаселенных районах, где они нужнее всего и где самая дорогая земля.

К слову сказать - главным лоббистом "лесной реформы" является правительство Московской области во главе с губернатором Андреем Воробьевым.

Напомним, что "лесная амнистия" предполагает легализацию всех ранее незаконно захваченных, огороженных, застроенных земель лесфонда. По мнению инициаторов поправок, все противоречия между кадастром недвижимости и лесным кадастром следует решать в пользу недвижимости. А с учетом того, что на сегодня на кадастровый учет поставлено всего 25,2% лесов России, под угрозой рейдерских захватов окажутся три четверти российского леса!

"Принятие этого законопроекта может привести к беспрецедентному по своим масштабам "распилу" самых дорогих и важных для населения лесных земель. Результаты этого могут оказаться совершенно непредсказуемыми - как в части нарушения прав граждан на благоприятную окружающую среду, так и в части протестов граждан, чьи законные интересы будут затронуты. По масштабам передела собственности последствия принятия этого законопроекта при худшем развитии событий вполне могут сравниться с массовой приватизацией начала 90-х годов ХХ века", - считает руководитель лесной программы Гринпис России Алексей Ярошенко.

Вот эту бескрайнюю вырубку леса в Поварово Солнечногорского района тоже может узаконить лесная амнистия. Фото автора





Жители Молоковского в шоке:

"Урочище "Витовка" - это красивейшие лесные поляны, расположенные в самом сердце Богдановского лесопарка.... Свое название урочище получило по имени от существовавшей здесь когда-то деревни. Сама деревня, затерянная в лесах, перестала существовать около полувека назад...

Выходит, застройщик попросту ждет "лесной амнистии", которая лоббируется как раз для таких случаев, а вовсе не ради дачников, как заявляет нам и президенту губернатор Андрей Воробьев. Принятие "лесной амнистии" позволит абсолютно на законных основаниях вырубить уникальный лес в Витовке и застроить всю ее территорию 17-этажками. Всего в одном только Молоковском поселении в случае принятия "лесной амнистии" под вырубку должно уйти около 160 га леса!"

И это лишь капля в море. Потенциальные возможности для "распила" российских лесов "лесная амнистия" открывает, по сути, безграничные.

Источник: activatica.org





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