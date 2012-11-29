Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">четверг, 30 ноября 2017 года, 19:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/podelitsya_s_mirom_42763"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201711/392_300_42763_book-2909346_960_72.jpg" width=206 alt="Поделиться с миром" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Евгений Рассказова</b></span> <span style="font-size: large;">Поделиться с миром</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Нужно ли студентам публиковать свои ВКР и где это лучше сделать</font></em></span></p><p>За последние 5 лет вышло несколько законопроектов об обязательной публикации дипломных работ, научных исследований и диссертаций. Появилось и множество интернет-платформ, на которых любой исследователь может опубликовать свою научную работу на определенных условиях. Рассказываем, где и как это можно сделать. <a href="http://www.chaskor.ru/article/podelitsya_s_mirom_42763">Подробнее</a></p><br clear="all" />





За последние 5 лет вышло несколько законопроектов об обязательной публикации дипломных работ, научных исследований и диссертаций. Появилось и множество интернет-платформ, на которых любой исследователь может опубликовать свою научную работу на определенных условиях. Рассказываем, где и как это можно сделать.

Мнение государства

В сентябре 2013 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев обязал соискателе публиковать диссертационные работы в интернете перед их защитой. Соответствующий документ был размещен на официальном сайте правительства РФ. В постановлении говорится о том, что комиссия, созданная в рамках вуза, принимает решение о допуске или не допуске диссертации до защиты. В случае отрицательного решения исследовательская работа должны быть удалена с официального сайта учебного заведения в течение 5 дней.

Принять постановление решили из-за громкого скандала, развернувшегося вокруг Московского государственного педагогического университета (МГПУ). В 2013 году Высшая аттестационная комиссия (ВАК) лишила ученых степеней 11 человек, в диссертациях которых было обнаружено большое количество заимствований. По мнению правительства РФ, данное постановление должно было снизить процент заимствований и повысить качество работ.

В июне 2015 года Минобрнауки РФ обязало вузы проверять все ВКР студентов на плагиат с последующим их размещением в электронно-библиотечных системах вуза (Приказ №636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»).

18 октября 2017 года Минобрнауки РФ подготовило Проект Федерального закона «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона «О рекламе» и статью 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». Согласно законопроекту, не допускается реклама услуг купли-продажи ВКР, научных докладов об основных результатах подготовленных диссертаций и иных работ, предусмотренных государственной системой аттестации. Также законопроект обязует вузы размещать в открытом доступе на официальном сайте учебного заведения полные тексты выпускных квалификационных работ по программам специалитета и магистратуры, за исключением работ, содержащих государственную или коммерческую тайну. Полный текст ВКР должен быть доступен для ознакомления в течение не менее 6 месяцев со дня защиты ВКР.

Публикация в сети

Безусловно, ВКР в большинстве случаев не может претендовать на статус полноценного «научного открытия» — слишком ограничены требования по его подготовке, слишком неопытны молодые исследователи и, будем честными, слишком мало внимания уделяется качеству таких работ как со стороны преподавателей, так и со стороны студенческого сообщества. Тем не менее даже в дипломных работах можно почерпнуть немало интересного: например, составить представление об источниковой и терминологической базе. Публикация ВКР — это своеобразное вступление в научное сообщество, возможно, начало научной карьеры. В конечном счете, именно для людей, жаждущих заниматься наукой или ищущих публичного признания, и существуют сайты, на которых бесплатно можно опубликовать плоды своего интеллектуального труда.

«Научный корреспондент»

На сайте можно опубликовать любую научную работу бесплатно. Для этого необходимо зарегистрироваться (указать почту и придумать пароль, или же войти через аккаунт в социальных сетях), загрузить на платформу свою ВКР в формате PDF, указав при этом ее тему и добавив описание.

«RusArticles»

Ежемесячно сайт RusArticles посещают миллионы читателей. Для пользователя, опубликовавшего статью, это может стать отличным шансом получить работу.

Для того, чтобы добавить статью или научное исследование, на портале необходимо зарегистрироваться. Минус платформы — все внешние ссылки, присутствующие в работе, будут отражаться как «nofollow», плюс — материалы остаются на сайте платформы до тех пор, пока существует сам сайт.

«Вернский»

Это банк знаний и база первоисточников, архив и депозиторий учебных работ и научных исследований. Центральное место на главной странице сайта «Вернский» занимает поле «Проверьте Вашу работу на плагиат». Сразу понятно, что ресурс не пропустит работу с большим объемом заимствований и автору лучше самому проанализировать статью перед тем, как отправлять ее на сайт.

На сайте можно найти дипломы, диссертации, курсовые, рефераты, научные статьи, исследования/монографии, тезисы, презентации. Также платформа предлагает авторам принять участие в конкурсах на лучшие работы и побороться за интересные стажировки и возможность получить грант.

Для того, чтобы загрузить работу, пользователю необходимо авторизоваться через Vkontakte или Facebook. Отправляя свой материал на сайт, пользователь принимает соглашение о том, что его исследование будет опубликовано на платформе на основании открытой лицензии Creative Commons, то есть размещено для открытого некоммерческого использования

«Каталог-статей.рф»

На платформе расположены 21 рубрика различной направленности: от бизнеса и образования до досуга и путешествий. Все материалы, публикуемые на сайте, должны соответствовать тематике любого из разделов, не содержать стилистических, орфографических и других ошибок. Они не могут быть спонсорским заказом, а также представлять из себя пресс-релиз, брошюру и иные рекламные тексты.

В левом верхнем углу сайта Вы увидите зеленую кнопку «Добавить статью». После регистрации Вы сможете опубликовать свою научную работу объемом минимум 1000 символов. В примечаниях написано, что на сайте размещаются только те статьи, которые ранее не публиковались, т. е. уникальные. Все статьи автоматически проверяются на плагиат. Работа не должна содержать ссылок, но Вы сможете добавить источники, ссылки и информацию о себе в отдельное окно (не более 350 символов).

Публикация в журнале

Помимо интернет-ресурсов, на которых можно опубликовать свою ВКР или научную статью, написанную по ее итогам, существуют СМИ, которые также могут принять тот или иной научный материал к публикации. Один из них — «Академический журнал», который выходит ежемесячно 10 числа и выпускается издательством «Проблемы науки». Для того, чтобы опубликовать свою работу в данном журнале, необходимо подать заявку на публикацию на официальном сайте. Если у студента нет права на бесплатную публикацию статьи, то необходимо оплатить счет согласно условиям публикации работы. После всех необходимых процедур статью публикуют, а студент получает по почте печатный вариант журнала и сертификат о публикации.

Деятельность «Академического журнала» очень прозрачная, детальная информация о сроках публикации, стоимости публикации разного типа, объема и т.д. доступна на сайте.

Прекрасными платформами для публикации научных работ являются электронные научно-практические журналы «Современные научные исследования и инновации», «Психология, социология и педагогика», «Гуманитарные научные исследования», «Современная техника и технология». На официальных сайтах этих журналов (интерфейс сайтов идентичен) Вы найдете требования к предъявляемой статье, стоимость публикации, а также информацию о том, как опубликовать научную работу. Подробная инструкция публикации есть в разделе «Инструкция по публикации». После утверждения статьи редакцией журнала Вы получите уведомление по электронной почте. После того, как статья будет опубликована, появится возможность заказать свидетельство о публикации статьи с указанием всех выходных данных журнала и статьи на фирменном бланке с печатью и подписью главного редактора. Свидетельство о публикации отправляется заказным письмом по Почте России.

Журналы отличаются лишь тематикой, заявленной в названии издания. Политика журналов, условия, которые они ставят перед пользователями, одинаковы. Стоимость публикации вне зависимости от объема материала составляет 300 рублей. Перед публикацией исследования его проверяют на плагиат. Чтобы статья вышла на сайте, она должна содержать не более 35% заимствований. Также платформы предъявляют серьезные требования к оформлению и содержанию научного материала.





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