Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">вторник, 31 января 2017 года, 13.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/pod_voprosom_41444"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201701/392_300_41444_60.jpg" width=206 alt="Под вопросом" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Наталия Капица, <a href=http://beautyhack.ru/telo/pitanie/pod-voprosom-usvaivayutsya-li-sinteticheskie-vitaminy>beautyhack.ru</a></b></span> <span style="font-size: large;">Под вопросом</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Усваиваются ли синтетические витамины?</font></em></span></p><p>К концу зимы многие жалуются на ухудшение состояния кожи, волос, ногтей. Большинство решает эту проблему приемом витаминных комплексов, но есть версия, что синтетические витамины не усваиваются. <a href="http://www.chaskor.ru/article/pod_voprosom_41444">Подробнее</a></p><br clear="all" />





К концу зимы многие жалуются на ухудшение состояния кожи, волос, ногтей. Большинство решает эту проблему приемом витаминных комплексов, но есть версия, что синтетические витамины не усваиваются.

Разбираемся в терминологии

Часто нехватку витаминов в организме называют авитоминозом, и это грубейшая ошибка. Авитаминоз – тяжелое патологическое состояние, сопровождающееся обострением хронических заболеваний, усталостью, раздражительностью, выпадением волос, дерматитом, кровоточивостью десен, угревой сыпью на всех участках тела, нарушением сна. Оно возникает при длительном отсутствии (от нескольких месяцев) или недостаточности в рационе определенных витаминов. В редких случаях авитаминоз может стать причиной тяжелых заболеваний: рахит, бери-бери, пеллагра.

В конце зимы и ранней весной многие страдают от гиповитаминоза, причина которого – значительное снижение в рационе количества овощей и фруктов. Для тех, кто старается в период холодов есть как можно больше свежих салатов, у нас плохие новости: за последние несколько лет содержание витаминов и минеральных веществ в продуктах снизилось в разы.

Этот подтвердили в Институте питания Российской академии медицинских наук. Точкой отсчета стал 1963 год. Оказалось, что с этого времени содержание витамина А в яблоках и апельсинах снизилось на 66%. Поэтому, чтобы обеспечить организм суточной дозой ретинола (другое название витамина А), сегодня придется съесть три фрукта вместо одного. Ученые связывают это с изменениями экологии и природно-климатических условий.

И это не все. К весне содержание витаминов в прошлогодних плодах снижается минимум на 30%, а в зелени их становится меньше на 40-60% уже через сутки после сбора.

Желая компенсировать недостаток полезных веществ, поступающих с пищей, мы покупаем синтетические витаминные комплексы. В нашей стране официально зарегистрировано около 200 поливитаминных препаратов (не путайте с БАД). Однако некоторые специалисты считают их бесполезными.

Слово обвинению

Главный аргумент сторонников бесполезности витаминных комплнексов – разный химический состав природных и синтетических витаминов.

Действительно, в лабораториях формула воспроизводится частично. Например, витамин С, содержащийся в цитрусовых, состоит из 7-ми изомеров аскорбиновой кислоты. В синтетическом витамине С всего 1 изомер.

Похожая история с витамином Е: в лаборатории синтезируется 1 токоферол из 8-ми. И это происходит не потому, что полностью повторить формулу невозможно. Синтез изомеров витаминов – дорогостоящий процесс и даже крупнейшие фармакологические компании не заинтересованы в таких тратах.

Самые мощные витаминно-минеральные комплексы усваиваются не более, чем на 10%. Этому есть логичное объяснение. Синтетические препараты отличаются разнообразным составом: активных веществ может быть больше десяти. После того, как такая таблетка попала в организм, в кишечнике, клетках и кровотоке резко повышается концентрация витаминов. Это стресс для организма, он старается избавиться от «лишнего» всеми доступными ему способами: усиленной работой печени и почек.

Автор самой известной книги о витаминах «Витаминология» Кэтрин Прайс поддерживает теорию бесполезности витаминов. Более того, она убеждена, что синтетические витаминные комплексы могут нанести вред:

«Для синтеза витамина А используются ацетон и формальдегид, витамин РР часто вырабатывается из нейлона 6.6 — синтетического волокна, которое применяется для создания защитных ковриков, подушек и ремней безопасности, кабельных стяжек, а сырьем для В1 служит каменноугольный деготь», – пишет Кэтрин.

В течение нескольких лет Прайс изучала науку о питании, посещала лаборатории и фармацевтические фабрики, общалась со специалистами мирового уровня и не нашла разумных аргументов в защиту синтетических витаминных комплексов.

Слово защите

Сторонники витаминов в виде таблеток и порошков считают, что синтетические витамины ничем не уступают натуральным. Аргумент: многие из них, несмотря на доводы Кэтрин Прайс, получают из природного сырья. Например, витамин РР – преимущественно из кожуры цитрусовых, а не нейлона, В12 – из культуры бактерий, аналогичной тем, которые есть в кишечнике.

В отличие от плодов, синтетические препараты не теряют своих свойств до окончания срока годности – еще один аргумент любителей витаминных комплексов.

«Обе стороны отчасти правы, – говорит химик и персональный тренер Марина Моисеева. – Сырье для производства многих витаминов – синтетические вещества, которые используют даже для производства мебели. Но есть и комплексы, состоящие из 100% натуральных ингредиентов. Если говорить про усвояемость, то при пониженном содержании белка в организме натуральные витамины не будут усваиваться, равно как и другие полезные и необходимые вещества. В таком случае, необходимо обращаться к врачу за назначением корректного лечения.

Жирорастворимые витамины не усваиваются без эмульгированных жиров. Поэтому морковный фреш всегда подают со сливками! Производители жирорастворимых витаминов (А, Е и прочих) это учитывают и реализуют их в желатиновых капсулах с масляной основой. Помогают ли витаминные комплексы, или нет, всегда можно определить по состоянию своей кожи, волос и ногтей. В осенне-зимний период я всегда принимаю витаминно-минеральные комплексы. Отдаю предпочтение тем, в составе которых есть кальций, калий, фтор и другие микро- и макроэлементы, способствующие укреплению костей и клеточных стенок».

Источник: beautyhack.ru





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