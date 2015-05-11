Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">понедельник, 6 марта 2017 года, 03.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/pod_tribunal_41626"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201703/392_300_41626_baby-623417_960_720_1.jpg" width=206 alt="Под «трибунал»" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b><a href=http://womo.ua/proshu-proshheniya-kak-pravilno-izvinitsya-pered-rebenkom/>womo.ua</a></b></span> <span style="font-size: large;">Под «трибунал»</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Как правильно извиниться перед ребенком, научить его просить прощения, и почему нельзя стыдить детей на людях</font></em></span></p><p>Если вы считаете, что попросить прощения у ребенка — значит подорвать свой авторитет, то задумайтесь над тем, что в таком случае ваши требования извинений со стороны ребенка неправомочны. Вы попросту подаете плохой пример. Но просить прощения — это целое искусство, ведь «извини», брошенное сквозь зубы не считается. Тем более, если вы устроили сцену на людях из репертуара: «Как же тебе не стыдно! На тебя все смотрят!» <a href="http://www.chaskor.ru/article/pod_tribunal_41626">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Если вы считаете, что попросить прощения у ребенка — значит подорвать свой авторитет, то задумайтесь над тем, что в таком случае ваши требования извинений со стороны ребенка неправомочны. Вы попросту подаете плохой пример. Но просить прощения — это целое искусство, ведь «извини», брошенное сквозь зубы не считается. Тем более, если вы устроили сцену на людях из репертуара: «Как же тебе не стыдно! На тебя все смотрят!»

Для начала давайте разграничим понятия «стыд» и «вина». Если вы громогласно отчитываете ребенка на публике, он может и не почувствовать себя виноватым, неправым, зато ему будет до ужаса стыдно, а это разрушительно действует на психику и может иметь далеко идущие последствия — так утверждает занимающаяся этим вопросом клинический психолог Джун Тагни их Университета Джорджа Мэдисона.

Стыд и вина: в чем разница?

Стыд — это негативная эмоция, направленная против того, кто ее испытывает. Вина — это сожаление о том, что человек сделал. Разница огромная: если человек стыдится и ненавидит себя, то он обвиняет в этом других людей и поэтому не возьмет на себя ответственность за свои действия. Если же человек чувствует себя виноватым, то знает, что это не он плохой, а то, что он сделал и ситуацию исправлять ему. Дети, которых стыдят на публике, чувствуют только стыд. Чувство вины, тогда, когда оно действительно имеет место, побуждает маленьких людей взрослеть, искать и находить способ уладить вопрос — это отличный навык для взрослой жизни.

При всем честном народе

Как устоять перед искушением устроить «публичный трибунал» провинившемуся ребенку? Осознайте, что происходит и начните с проявления эмпатии. Просто вспомните, как отвратительно вы себя чувствовали в момент, когда вас «распинали» привселюдно. Следующая рекомендация: не устраивайте эпическую сцену. Если ребенок капризничает или что-то не то делает на людях, то обращайтесь только к нему, лучше, если отведете в сторону, максимально сдержанно. Не призывайте дяденек и тетенек «осудить преступника». Просто скажите ребенку: «Мы так не делаем» и быстрее «проезжайте» тему и ситуацию. Конечно, нужно помочь ребенку сделать что-то, чтобы нейтрализовать свое плохое поведение. Например, извиниться.

Как правильно извиняться

Итак, правила принесения извинений одинаковы и для детей и для взрослых. Если говорить начистоту, то поводов извиниться перед ребенком может быть сразу несколько за один день: вы сорвались и накричали, в нетерпении вырвали планшет из рук, отругали привселюдно в супермаркете и так далее. Что делать, чтобы восстановить мир и научить ребенка цивилизованно приносить извинения?

Извини за то, что я…

Главное в этом — просто сказать за что, без того, чтобы пуститься в оправдания вроде: «Я накричала/отругала/забрала планшет, потому что ты…» и т.д. Ничье плохое поведение не может быть оправданием вашему плохому поведению. Если вы начинаете перекладывать вину на ребенка в духе «ты первый начал», то ваши извинения не имеют никакой ценности.

Я представляю, что ты чувствовал…

Сопереживание вырастает из понимания, поэтому потратьте секунду на то, чтобы представить себе, что в этот момент чувствовал ребенок: стыд, обиду, негодование? Возможно, вы представили себе одно, а ребенок чувствовал совсем другое, но он вам об этом скажет. Так вы лучше узнаете собственное чадо.

В будущем я буду…

Если вы извиняетесь за что-то, что давно стало привычкой: кричать на детей, например, то это может быть хорошим моментом для того, чтобы по-честному начать работать над собой. Но не надо давать общих обещаний: «Я больше никогда не буду повышать голос!», сфокусируйтесь на конкретном инциденте. Вы можете сказать: «Я буду стараться высыпаться, чтобы не быть раздраженной и не кричать», «Я составлю распорядок дня и мы все будем ему следовать». В общем, внимание на то, что вы можете действительно сделать. Да, на то, чтобы это сформулировать нужно время, ваш ребенок может не понять, как это касается конкретного случая, поэтому для детей вы выдаете упрощенную формулировку, а себе объясняете как положено и действительно стремитесь к тому, что бы реагировать адекватно.

Как я могу исправить ситуацию?

Мы можем просто чистосердечно признать вину и попросить прощения очень искренне. Это уже хороший шаг. Но если мы думаем о чувствах других людей и говорим им об этом, это открывает нас для настоящего умения слышать. Нам может быть страшно оставить стратегию самозащиты, но мы раскроемся для глубоких отношений, только если перестанем воспринимать ребенка как агрессора.

По материалам: bouncebackparenting.com, fatherly.com

Источник: womo.ua





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