Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">суббота, 5 ноября 2016 года, 10.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/pod_indijskim_nebom_41100"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201611/392_300_41100_18677415-5bxc_pve-1478253336-650-240956b848-147825446.jpg" width=206 alt="Под индийским небом" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Влада Исакова, <a href=https://www.adme.ru/svoboda-puteshestviya/9-veschej-kotorye-mne-otkrylo-puteshestvie-po-indii-1390515/>AdMe.ru</a></b></span> <span style="font-size: large;">Под индийским небом</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">9 вещей, которые мне открыло путешествие по Индии</font></em></span></p><p>Преподаватель йоги и журналист Влада Исакова провела в путешествии по Индии несколько месяцев. Она уверена: если любовь с этой удивительной страной у вас еще не случилась, вы просто мало о ней знаете. <a href="http://www.chaskor.ru/article/pod_indijskim_nebom_41100">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Преподаватель йоги и журналист Влада Исакова провела в путешествии по Индии несколько месяцев. Она уверена: если любовь с этой удивительной страной у вас еще не случилась, вы просто мало о ней знаете.

Коктейль современности и традиций

Эти ингредиенты смешиваются здесь самым причудливым образом, поэтому садху носят в своих дхоти смартфоны, а бизнесмены-сикхи время от времени посвящают выходной мытью посуды в гурудваре. Жизненный уклад, быт, обычаи — все меняется здесь медленно и неохотно, особенно в отношении женщин: одной прогулки по городским улицам достаточно, чтобы понять, что традиционализм в их жизни выражен более ярко. Индианки одеты более аутентично, ведут себя гораздо сдержаннее и строже мужчин. А еще их просто в несколько раз меньше на улицах, хотя соотношение мужского и женского населения Индии — 1 к 1. Видимо, большинство сидит по домам — занимается воспитанием детей и хозяйством.

Индийцы — вечные дети

Они очень непосредственные и эмоциональные, могут мгновенно расхохотаться или, наоборот, надуться из-за сущей ерунды. Индийцы часто напевают, когда работают или просто прогуливаются, и могут устроить стихийные танцы прямо посреди улицы. А еще они, как настоящие дети, нередко сочиняют небылицы: легко, вдохновенно и, кажется, веря самим себе.

Сплошные контрасты

То, что в Индии одна грязь и нищета, — это миф. Она не зря считается страной контрастов. И особенно ярко это чувствуется, к примеру, в Мумбае, где трущобы соседствуют с современными небоскребами возле широких чистых магистралей. Вообще, европейская чистота и презентабельность царят здесь преимущественно в деловых центрах крупных городов.

Английский не всегда поможет

В общении вам не всегда поможет знание английского, потому что многие индийцы говорят на хиндише. Я бы сказала, что эта смесь хинди и английского бывает двух видов. Первый — когда индиец употребляет английские слова, но пользуется логикой построения предложений, принятой в хинди. И второй вид — сильный акцент плюс использование слов на хинди вместо неизвестных на английском. В обоих случаях понять, что именно хочет донести до тебя собеседник, можно лишь очень примерно. Но в целом разговорный английский в крупных городах Индии неплохой. А с теми, кто так или иначе работает с иностранцами, уж точно можно найти общий язык.

Индийские поезда — отдельное приключение

И оно начинается еще до покупки билета: на вокзале предприимчивые врунишки будут убеждать вас, что билетов нет и вообще вокзал сгорел, а все вокруг есть иллюзия. Не поддавайтесь на уговоры: «помогайки» просто увезут вас в частную контору, где продаются те же билеты, но, естественно, с наценкой. Кроме того, поезда здесь способны опаздывать на много часов (мой личный рекорд был 9), а вагоны хотя и переполнены не так, как на старых фото, где индусы сидят на крыше и висят снаружи, цепляясь за обшивку, но все же в самых дешевых поездах концентрация пассажиров на одну полку явно превышена в два, а то и в три раза. Любители пространства предпочитают ехать в тамбурах, сидя прямо на полу. Зато пересекать Индию на поездах очень дешево и колоритно, хотя и выбирать этот способ стоит, только если вы несильно ограничены во времени и готовы к легкому трешу.

В Индии невозможно ничего планировать

Здесь происходят самые непредсказуемые вещи в самый непредсказуемый момент. А еще менталитет и образ жизни такие (пример — уже упомянутые поезда с их традиционными опозданиями). Многие европейцы вообще предостерегают от каких-либо деловых отношений с индийцами из-за необязательности последних, а также из-за распространенного неумения говорить «нет»: не желая огорчить собеседника, они предпочтут уйти от ответа или просто в десятый раз перенести встречу.

Индийцы почти не занимаются йогой

Конечно, по всей стране вы найдете массу йога-студий, а Ришикеш и Майсур традиционно считаются столицами йоги. Но занимаются ею в Индии преимущественно западные ученики. Хотя, если местные застают их за этим занятием, обычно очень радуются: еще бы — весь мир перенимает индийскую традицию.

Коровы здесь разгуливают по улицам

И, хотя на самых центральных улицах вы их не увидите, стоит чуть отдалиться, к примеру, от делового центра Нью-Дели, и уже можно наблюдать корову, разлегшуюся посреди тротуара или бредущую прямо по автомобильной дороге. Передвигаются они здесь с положенными священным животным неспешностью и благородством, но почтительные индийцы не возмущаются. Кстати, несмотря на кажущуюся бесхозность, у каждой коровы есть хозяин, так что мнение, будто в Индии они все равно что в России бродячие собаки, неверно.

Гоа словно страна посреди страны

Индия в принципе неоднородна: здесь сотни языков и племен, множество религий и обычаев. Но Гоа — нечто другое: это дикий коктейль из содержимого умов, душ и рюкзаков самых разных людей со всех уголков планеты. Это, кажется, совсем не Индия, а отдельная маленькая поликонфессиональная и мультинациональная страна. Здесь своя уникальная культурная среда, которая менее аутентична, чем прочая Индия, но ничуть не менее колоритна.

Источник: AdMe.ru





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