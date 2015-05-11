Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">воскресенье, 2 апреля 2017 года, 03.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/pochuvstvovat_i_obezvredit_41747"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201704/392_300_41747_ustal.jpg" width=206 alt="Почувствовать и обезвредить" border="0" /></a><span style="font-size: large;">Почувствовать и обезвредить</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">7 признаков психологической усталости</font></em></span></p><p>Вы когда-нибудь чувствовали, что просто не можете больше этого делать? Если это так, вы испытываете последствия умственного переутомления. Подобные симптомы усталости в работе головного мозга возникают тогда, когда вы испытываете последствия стресса и суеты от окружающей вас среды. <a href="http://www.chaskor.ru/article/pochuvstvovat_i_obezvredit_41747">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Вы когда-нибудь чувствовали, что просто не можете больше этого делать? Если это так, вы испытываете последствия умственного переутомления. Подобные симптомы усталости в работе головного мозга возникают тогда, когда вы испытываете последствия стресса и суеты от окружающей вас среды.

Все мы испытывали физическую усталость, поэтому эти признаки нам вполне знакомы. В сравнении с тем, как ваш мозг контролирует процессы, происходящие в организме, умственное переутомление является достаточно серьезным явлением. В этой статье мы рассмотрим признаки умственной усталости, а также несколько способов, способных помочь в борьбе с ней.

1. Вы знаете, что слишком многое происходит одновременно

Эмоции переполняют? Вы, наверное, в буквальном смысле перегружены сенсорными ощущениями. Звуки, запахи, взгляды, умственная деятельность, изменения на физическом уровне. Порой все это происходит в оживленной среде и может стать причиной слишком большого умственного нагромождения.

Когда слишком много данных поступает от всех органов чувств, ваш мозг начинает проявлять признаки стресса и умственной усталости. Вы можете заметить, что вам приходится просить людей, чтобы вам повторили. Кроме того, в этом состоянии вы можете допустить орфографические ошибки.

Попробуйте отключить все шумные устройства, которыми вы можете управлять, например, вентилятор, музыка, телевизор, жужжащие световые сигналы и т. д. Повернитесь к источнику информации и наблюдайте за ним, чтобы привлечь его к полному взаимопониманию. Максимально ограничьте себя от выполнения огромного количества задач.

2. У вас нет свободного времени

Не помните, когда в последний раз ездили в отпуск? Исследование в журнале «Окружающая среда и поведение человека» показало, что существует две стратегии, которые способны помочь в более эффективном управлении своим умственным переутомлением. Для этого следует избегать тех вещей, что вызывают психическое переутомление и напряжение.

Одна из стратегий заключается в том, чтобы избежать ненужных затрат с точки зрения управления вниманием. Другими словами, следует ограничить мыслительные процессы. Если вы можете, поручайте некоторые задачи доверенным лицам или откладывайте принятие решений при условии, что они не являются срочными.

В другом случае речь идет о повышении эффективности восстановительных процессов. Они предполагают наличие восстановительной среды, SPA-центров для размышлений – все это поможет освежить ваш разум, чтобы вы могли снова ясно мыслить. Действительно, даже кратковременное пребывание на солнце – это то, что вам нужно, чтобы иметь возможность продолжить движение.

3. Вы имеете некий психический блок

Психический блок — это когда вы настолько истощены, что не можете продолжать думать. Вы просто перестаете думать до тех пор, пока не сможете успокоиться, чтобы восстановить силы и продолжить снова.

Исследователи из журнала психологии, изучающие умственное переутомление, обнаружили, что умственное блокирование действует «как автоматическая защита, которая мешает человеку работать в непрерывном режиме». Другими словами, вы не можете использовать свой мозг, потому что он просто перестанет работать в тот момент, когда вы действительно утомлены.

4. Вы чувствуете больше эмоций в последнее время

Депрессия или тревога могут быть симптомами умственного переутомления, потому что человек может чувствовать себя безнадежным в том, как он будет понят окружающими. Быть психически усталым может очень сильно напоминать своего рода депрессию, потому что ваш уровень умственной энергии весьма низок. Например, вы можете почувствовать тревогу относительно того, что ситуация не улучшится.

Если ситуация, которая вызывает у вас умственную усталость, является причиной бесконтрольности, вы можете почувствовать эмоции гнева по отношению к человеку, которого вы видите в качестве причины всех ваших страданий.

5. Физические симптомы

Головные боли, дискомфорт в желудке, проблемы с кишечником, потеря аппетита, бессонница и нервозность — все это некоторые физические симптомы, которые вы можете испытать и которые, в свою очередь являются признаками умственного переутомления. Конечно, вы можете проконсультироваться со своим врачом, если они тревожат вас. Терапевт в состоянии предоставить вам полезные рекомендации.

6. Вы забываете мелочи, но достаточно важные для вас вещи

Забывчивость и провалы в памяти — признак умственного переутомления. Ваш мозг обрабатывает большой поток информации одновременно, но воспоминания не работают по такому же принципу. В более позднее время, когда вы отдыхаете, ваш мозг запоминает.

Вам будет трудно вспомнить, а также сосредоточиться на чем-либо в течение длительного периода времени. Если вы можете избежать всего, что может причинить людям вред при использовании своих умственных способностей (например, вождение автомобиля), это было бы лучше. Избегайте подобных действий до тех пор, пока вы не отдохнете от своего умственного переутомления.

7. От одного вопроса вы можете взорваться

Отвечая на вопросы и принимая решения на протяжении всего дня, вы устаете от переутомления и не можете больше отвечать. Людям потребуется обойтись без вас, потому что вы уклоняетесь от ответов по причине умственного переутомления.

Пусть другие люди возьмут на себя принятие небольших решений, которые вам следует сделать за один день. Отбросив от себя такие небольшие решения как незнание, что приготовить на ужин, вы можете принять еще одно решение в свою пользу, способное предотвратить умственное переутомление.

Источник: cluber.com.ua





ОТПРАВИТЬ:

Статьи по теме: