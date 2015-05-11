Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 09:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/pochemu_ya_zhenilsya_na_miloj_devushke_a_okazalsya_zhenatym_na_chuzhoj_tolstoj_tetke_42651"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201711/392_300_42651_byt_sel_otnosheniya_2.jpg" width=206 alt="«Почему я женился на милой девушке, а оказался женатым на чужой толстой тетке?»" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Юлия Костюк</b></span> <span style="font-size: large;">«Почему я женился на милой девушке, а оказался женатым на чужой толстой тетке?»</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Как супруги узнают друг друга только после свадьбы </font></em></span></p><p>Зачем человек так старается показать другому человеку свою идеальную, чаще всего на самом деле несуществующую, сторону, когда начинает с ним строить отношения? Понравиться? Заманить сказочными коврижками желанную добычу? Это неизбежно, что рано или поздно люди возвращаются к своему привычному поведению, манерам или стилю жизни. И чем дольше в отношениях пары оставались «маски», тем более неприятные сюрпризы ожидают их в дальнейшем. <a href="http://www.chaskor.ru/article/pochemu_ya_zhenilsya_na_miloj_devushke_a_okazalsya_zhenatym_na_chuzhoj_tolstoj_tetke_42651">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Зачем человек так старается показать другому человеку свою идеальную, чаще всего на самом деле несуществующую, сторону, когда начинает с ним строить отношения? Понравиться? Заманить сказочными коврижками желанную добычу? Это неизбежно, что рано или поздно люди возвращаются к своему привычному поведению, манерам или стилю жизни. И чем дольше в отношениях пары оставались «маски», тем более неприятные сюрпризы ожидают их в дальнейшем.

«Я женился на скромной милой девушке, а всего через 5 лет она превратилась в толстую тетку, которая вечно требует моего внимания и денег, и еще при этом пытается контролировать всю мою жизнь. Кто эта чужая тетка?! Откуда она взялась в моей жизни? Это что, правда, я ее такой сделал? Она по крайней мере мне так и говорит… Сделала эту ужасную стрижку, эти ресницы пластмассовые… Лучше бы в тренажерный зал сходила! Серьезно, я женился 5 лет назад на совершенно другой женщине… »

«Мы были прекрасной парой, всегда вместе ходили по разным мероприятиям, ездили в поездки, нам всегда было весело. Мы могли собраться за пару часов и махнуть на недельку в какую-нибудь глушь. Он готов был поддержать мою самую безумную идею!.. А сейчас он со скрипом соглашается выехать из отеля на экскурсию, я уже не говорю про кино или театр дома».

Такие истории я слышу от своих клиентов.

Говорят, что все добрые сказки обычно заканчиваются свадьбой главных героев потому, что после торжества царевна снова превращается в лягушку, а Иван опять укладывается на печь. И это уже никому не интересно, потому что грустно и до боли знакомо. Возникает вопрос: почему же, если грустно и до боли знакомо, мальчики и девочки, даже когда им по 30 или по 40 лет и у них вторые и третьи браки в анамнезе, продолжают с таким упорством проигрывать этот сценарий?

У этого вопроса есть ответ, но прежде чем к нему перейти, стоит задуматься над еще одним, имеющим непосредственное отношение к теме: зачем человек так старается показать другому человеку свою идеальную, чаще всего на самом деле несуществующую, сторону, когда начинает с ним строить отношения? Понравиться? Заманить сказочными коврижками желанную добычу? Удивить и таким образом избавиться от возможной конкуренции?

И ведь это даже не про то, чтобы продемонстрировать свои лучшие качества. Это игра в того, кем на самом деле не являешься. Почему люди так делают?

Если проанализировать все сложности, которые возникают в отношениях между людьми, то можно смело выделять основную первопричину этих сложностей. Имя ей - страх. Страх одиночества, страх быть отвергнутым, страх быть непонятым, страх осуждения, страх встречи с чувством собственного ничтожества, страх быть не таким, как все, и многие-многие другие страхи заставляют миллионы людей по всему миру каждый день идти на сделки с самими собой.

И это уже настолько привычное дело, что многие даже не замечают, как страх заставляет людей вступать в браки с нелюбимыми, рожать от них детей, проводить каждый день своей жизни рядом с суррогатными друзьями, десятками лет перебирать бумажки на ненавистной работе и многое – многое другое… Люди встречаются со страхом с первых секунд своей жизни и несут его в себе до своего самого последнего вздоха.

Но если человек найдет в себе смелость задать самому себе вопрос: от чего он спасается, когда, например, пытается выглядеть успешнее, чем есть на самом деле, он может открыть для себя целый новый мир. В котором ему придется понять, что, скорее всего, его мнение о себе на самом деле невысоко. И очень вероятно, что он страдает от того, что не реализован так, как желал бы. И что в конце концов он просто не верит в то, что без его достижений и успехов он будет кому-то действительно нужен.

Это неизбежно, что рано или поздно люди возвращаются к своему привычному поведению, манерам или стилю жизни. И чем дольше в отношениях пары оставались «маски», тем более неприятные сюрпризы ожидают их в дальнейшем.

Кстати, нужно обязательно отметить, что второй половине часто очень хочется верить в ту сказку, которую играет в режиме реального времени партнер. Потому что пора замуж, потому что страшно жить в одиночестве, потому что мама давит, потому что этот точно не сорвется с крючка, потому что с этой всегда будет возможен секс и т.д. Причин, по которым как женщина, так и мужчина не желают замечать истинного лица партнера, очень много. Вот и получается взаимно выгодная игра. До поры до времени…

Нежелание человека узнать другого, его суть, его истинное лицо, всегда оборачивается трудностями. Если не интересно познакомиться с недостатками партнера до брака и до рождения детей, то можно точно сказать, что игра запущена. Оба игрока включены в процесс, у каждого из них есть своя задача и свой смысл для происходящего. И каждый из них будет играть по своим правилам, о которых не поставит в известность другого. И закончит каждый из них эту игру точно так же.

Вот так и получается, что люди встречаются, люди влюбляются, женятся, а только потом знакомятся.

Как не попасть в плен собственных иллюзий и избежать тщательно расставленных страхами капканов?

1. Важно в паре с самого начала задать тон искреннего общения. Быть собой - довольно смелый поступок, но только так можно обратить на себя внимание именно своего человека. Очень полезно говорить партнеру о том, что он интересен с разных сторон, что он может не бояться быть собой и открыто говорить о своих переживаниях, сомнениях и недовольствах.

2. Также важно общаться с близкими друзьями и родными своего партнера. Кстати, когда происходит знакомство с родителями, гораздо важнее оценить не внешние качества матери, что якобы позволяет предположить, как будет выглядеть в ее возрасте партнерша. Прежде всего необходимо обратить внимание на то, как общаются родители партнера между собой, как принято в их семье относиться к другим родственникам, какие слова они выбирают для описания людей из их жизни. Именно это поможет оценить, в какой обстановке рос человек и как это могло на него повлиять.

3. В ссорах и конфликтах, тем более в серьезных, невозможно не проявить себя и не показать свое истинное лицо. Поэтому иногда очень полезным будет посмотреть на то, как человек ведет себя в конфликтной ситуации, какие выбирает способы выяснения отношений, как идет на примирение, пытается ли понять точку зрения другого. Важно оценить, приемлемы ли выбранные партнером способы решения конфликта для второго партнера. Ведь в ссорах люди ведут себя в подавляющем большинстве случаев шаблонно: если мужчина в конфликтной ситуации поднимает руку на незнакомую женщину, то шансы повторения такой ситуации с собственной супругой невероятно высоки. Чтобы сказка не заканчивалась на свадебном торжестве, чтобы не пришлось потом шокировать друг друга невероятными превращениями из Принцев в Иванов-дураков, а из Елен Прекрасных в противных жаб, лучше познакомить друг друга с этими сторонами своей личности заранее, поборов свои страхи и сомнения. Ведь всем известна история про страшного зеленого великана, который жил на своем болоте и даже не догадывался, что вскоре полюбит не прекрасную принцессу, а ту ее часть, которую она так упорно скрывала даже от самой себя.

Источник: lady.tut.by





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