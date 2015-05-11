Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">пятница, 3 февраля 2017 года, 03.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/pochemu_ya_ne_hochu_snova_zamuzh_41464"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201702/392_300_41464_landscape-1455131416-hbz-girlfriends-guide-to-divorce-00-index-670x30.jpg" width=206 alt="Почему я не хочу снова замуж" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b><a href=http://womo.ua/pochemu-ya-ne-hochu-snova-zamuzh/>womo.ua</a></b></span> <span style="font-size: large;">Почему я не хочу снова замуж</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">6 причин не делать повторный брак «идеей фикс»</font></em></span></p><p>Телесериал «Руководство подруг по разводу» с Лизой Эдельштейн в главной роли назван критиками «самым удачным сериалом о женской дружбе после «Секса в большом городе». И не зря. Многие женщины в свои 30-40 лет проходят через расставания с партнерами, которые в далекий и счастливый день свадьбы казались идеальными. Но что же происходит после развода? Все, или почти все, ожидают от вас скорейшего вступления в повторный брак. А вы с удивлением обнаруживаете, что вам и так хорошо. Даже замечательно! Автор и публицист Джули Клоу, сторонница анти-конвенциональных идей по поводу брака и работы, иллюстрирует на своем примере, почему повторный брак — не единственный ваш выбор. <a href="http://www.chaskor.ru/article/pochemu_ya_ne_hochu_snova_zamuzh_41464">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Телесериал «Руководство подруг по разводу» с Лизой Эдельштейн в главной роли назван критиками «самым удачным сериалом о женской дружбе после «Секса в большом городе». И не зря. Многие женщины в свои 30-40 лет проходят через расставания с партнерами, которые в далекий и счастливый день свадьбы казались идеальными. Но что же происходит после развода? Все, или почти все, ожидают от вас скорейшего вступления в повторный брак. А вы с удивлением обнаруживаете, что вам и так хорошо. Даже замечательно! Автор и публицист Джули Клоу, сторонница анти-конвенциональных идей по поводу брака и работы, иллюстрирует на своем примере, почему повторный брак — не единственный ваш выбор.

Когда-то я была замужем. Когда я это говорю, люди сразу уточняют: сколько лет? «Одиннадцать лет», — отвечаю я, и этот ответ их удовлетворяет: за такой срок человек вполне может понять, что такое брак и как он устроен. Когда я развелась, мне было около 30 лет, теперь мне за 40, и я все больше утверждаюсь в мысли, что никогда больше не выйду замуж. И совсем не потому, что у меня нет возможностей. Со времен моего развода у меня было две (или три — это смотря как считать) прекрасные, продлившиеся довольно долго любовные истории. Но я каждый раз убеждалась, что брак для меня не имеет смысла по нескольким причинам.

1. Я не хочу еще детей

У меня есть чудесная, замечательная дочь, которая уже взрослый человек, и я абсолютно не хочу иметь еще других детей. Поэтому брак как повод для того, чтоб завести ребенка — не для меня.

2. Брак мне кажется пережитком прошлого

Когда-то давно семья была ячейкой общества и способствовала экономическому прогрессу, служила надежной средой воспитания для детей. А теперь каждый из двоих взрослых людей имеет свой независимый доход, а если нет детей, то какой смысл ставить штамп в паспорте?

3. Я не хочу подстраиваться под чьи-то решения

Мне достаточно тяжело с моими собственными решениями, я не хочу ни под кого подстраиваться: покупать и готовить по-другому, смотреть другие программы по телевизору, чтобы уступить чьим-то предпочтениям. У меня прекрасный ритм жизни, иногда он хаотичный, но я сама себе хозяйка. Я не говорю, что люди не могут вместе сосуществовать в чудесном единении, нет. Могут. Но на притирку уходит много времени, а сейчас я не хочу тратить свои силы на это.

4. Я ценю свою независимость

Меня не привлекает идея общих денег, распределение расходов и так далее. Я очень люблю свою работу и делаю еще много другой работы помимо писательской. Если мой партнер не работает так же много, я бы не хотела его обид по этому поводу. А в худшем случае при разводе я потеряю кучу денег. Я хочу тратить свои деньги на то, что важно для меня.

5. Я — реалист

Люди меняются. Романтический образ любви прекрасен, часто нам кажется, что самый лучший способ выразить наши глубокие чувства — это выйти за кого-то замуж. Но на опыте я убедилась: мы встречаем потрясающих людей, мы обогащаем друг друга опытом и впечатлениями, а потом мы меняемся и узнаем самих себя лучше. Глупо думать, что люди могут быть всем друг для друга навсегда.

6. Я счастлива быть single

Мне нравится встречаться с кем-то, но я поняла насколько я счастлива быть single. Многие люди вступают в брак, потому что боятся одиночества. Но у меня полно доказательств моей «счастливости» и когда я одна. То есть я счастлива и сама по себе, и в отношениях, но вот когда отношения портятся — я ужасно, страшно несчастлива.

Общество говорит нам о том, что мы должны вступить в брак, чтобы «остепениться», стать ответветственне. Нас пугают: ты будешь жить одна и умрешь в одиночестве, — жаль только, что брак совсем не гарантия, что такого не случится. Для независимых и реализованных в жизни брак не является ни единственным, ни лучшим выбором. Для кого-то — может быть, но я собираюсь жить сама по себе — долго и счастливо.

Источник: womo.ua





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