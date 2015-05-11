Почему у людей разный болевой порог?

Болевой порог — это не совсем конкретное понятие. То, что под этим термином понимают пациенты и врачи, несколько различается. Пытаясь суммировать и обобщить понятие болевого порога, мы получим условную степень воздействия на организм человека, при превышении которой мы ощущаем то, что называется болью. Боль — это неприятное сенсорное и эмоциональное переживание, связанное с текущим или возможным тканевым повреждением, либо описываемое в терминах такого повреждения (определение Международной ассоциации по изучению боли, IASP).
Алексей Алексеев
кандидат медицинских наук, ассистент кафедры нервных болезней лечебного факультета Первого МГМУ им. И.М. Сеченова
Значение болевого порога для практической жизни несколько преувеличено. Так, в научно-исследовательской деятельности это важный показатель в ряде работ, вместе с которым исследуют порог возникновения болевого ощущения, порог переносимости боли, порог температурной боли, порог прессорной боли. Также оценивают порог возникновения защитных рефлексов, возникающих в ответ на управляемое по силе болевое раздражение (ноцицептивный флексорный рефлекс, мигательный рефлекс). В практической медицине подобные методики исследуются редко в связи с неоднозначностью их понимания. В обыденной жизни под порогом боли зачастую понимают степень выраженности видимой — двигательной или вербальной — реакции на боль, однако это не совсем правильное использование термина, оно больше соответствует понятию порога переносимости боли.
Сам болевой порог именно как восприятие болевого ощущения зависит от множества факторов. На восприятие болевого ощущения влияет предшествующий жизненный опыт, в том числе «болевой анамнез», социокультурные факторы, семейные традиции, уровень мотивированности человека в конкретный момент времени, наличие сопутствующих эмоциональных или психических нарушений (депрессии или тревожного расстройства), нарушение сна, общий уровень усталости человека, уровень воспринимаемого стресса, а также гормональный уровень (в том числе фаза цикла у женщин).
Реакция на болевое ощущение — это поведение, еще больше зависящее от средовых и культурных факторов, а также индивидуальных понятий приемлемого поведения, уровня демонстративности и прочих факторов. Так, есть религиозные слои, в которых боль воспринимается как искупление грехов, есть пациенты с серьезными повреждениями спинного мозга, которых информируют, что наличие боли — это обязательный показатель «восстановления» нервных структур (что не совсем соответствует действительности). Неизвестная боль, с которой пациент ранее не был «знаком», вызывает большую реакцию, чем известная или ожидаемая. Боль от физической нагрузки в спортивном зале может быть ожидаема как «символ» успешной тренировки и ожидаемого прибавления мышечной массы (что также не соответствует действительности). Боль, с которой регулярно встречаются женщины, редко воспринимается ими как повод для обращения за медицинской помощью, так как это боль, ранее уже встречавшаяся, с известными причинами и длительностью.
В медицинской среде использование понятия болевого порога и его применение возможно у пациентов с хроническими болевыми синдромами, в том числе с головными болями, с возможным наличием эмоциональных нарушений, живущих в условиях хронического стресса и так далее. Считается, что группами препаратов, которые поддерживают и модулируют уровень болевого порога, являются антидепрессанты и антиконвульсанты.
Источник: postnauka.ru
|Читать @chaskor