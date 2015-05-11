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Лиза Биргер   , Сегодня, 13:00

Почему турецкие дети никогда не плачут
«Если бы любовь к детям была бы видом спорта, Турция была бы в нём абсолютным чемпионом»


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«Ребёнка важно услышать»


Взрослое непослушание




Родив свою синеглазую тихую девочку, я день за днем выходила с младенцем гулять, чтобы услышать, какая я плохая мать.

Однажды, когда мы с моим мужем еще даже не были женаты, а только еще собирались пожениться, он, проходя по историческому центру Стамбула, положил руку на макушку какого-то трехлетнего мальчугана и дружески её потрепал. Не припомню, чтобы мне когда-нибудь ещё было так страшно. Я подпрыгнула до неба, с трудом подавила визг, схватила Али за руку и затаилась в паническом ожидании мамашиного крика и отрядов бойцов с педофилами. Мне даже представлять себе не хочется, что случилось бы в моей родной Москве, если бы большой незнакомый черный дядька решил бы потрогать чужого милого малыша. Ну а в Турции не произошло ровным счетом ничего. Оказалось, детей здесь может трогать каждый — да что там «может», это просто святая обязанность турецкого гражданина, разве что не внесенная в Конституцию — активно полюбить каждого встреченного ребёнка.

Если бы любовь к детям была бы видом спорта, Турция была бы в нём абсолютным чемпионом. Детям тут позволяют всё, и даже больше. Они могут есть шоколад, сколько влезет, не спать до двух часов ночи, смотреть телевизор, пока в глазах не начнет двоиться, прыгать на головах у окружающих, получать мороженое в подарок от каждого встречного и все, что им будут давать в ответ, это бесконечное умиление. До определенного момента это очень приятно — все сюсюкают, улыбаются, радуются любой выходке вашего сорванца, даже если он в это время висит на перекладине вверх ногами, плюясь конфетами, и корчит рожи старушке, уступают места в транспорте и очереди, в общем, демонстрируют такие бездны понимания и приятия, что расцветают и дети и их затюканные общественным осуждением родители.

Но турецкая любовь на этом не останавливается. «Можно мы немного полюбим вашего ребеночка,» — спрашивают вежливые, а невежливые даже не заморачиваются спрашивать: пихают вашему младенцу шоколадки, которых вы не собирались ему давать до трех лет, щипают за щечки, целуют в макушки, вынимают спящих детей из колясок, чтобы покачать на руках и так далее. И когда вы попробуете остановить очередную бабушку, с плотоядным видом шагающую через парк, чтобы в пароксизме любви отщипнуть вашему младенцу половину щеки, она чудовищно оскорбится, никогда вас не простит и ни за что вас не поймет. И вам наверняка будет чудовищно неудобно, но поверьте, мне было еще хуже.

Мне было еще хуже, потому что пять лет назад, когда я родила свою старшую дочь и впервые вынесла ее гулять в сорокоградусный раскаленный летний Стамбул, я уже понимала турецкий язык. И я знала, что второй вещью, которую мне говорил каждый второй прохожий после восторженного «Машаллах», то есть «ух ты, какой у вас ребеночек», было «ты же ее убиваешь!». Потому что в Турции не просто любят детей. Здесь глубоко уверены, что только здесь знают, как их воспитывать. Что есть тайное знание, великая наука заботы о детях, недоступная уроженцам других стран. Если вы однажды окажетесь в Турции с детьми, и там особенно усердно будут целовать, баловать и тискать ваших возможно светлоглазых младенцев, знайте, что таким образом их просто жалеют. Им чудовищно не повезло родиться не в Турции, они заранее обречены на несчастливое детство, потому что их родители — вы.

Эта битва была проиграна заранее, но я и не подозревала об этом. Родив свою синеглазую тихую девочку, я день за днем выходила с младенцем гулять, чтобы услышать, какая я плохая мать. Потому что я потащила ребенка на улицу — там же микробы. Потому что кругом же сглаз, а на ней нет талисмана. На каждой второй прогулке какая-нибудь тетка тыкала в мою крошку булавкой, пытаясь нацепить на нее назар бонжук — оберег от сглаза. Спасти ее от непоправимого вреда, который я наношу ей своей европейской беспечностью.

Если я носила младенца в слинге или рюкзаке-кенгуру, обязательно находился какой-нибудь старичок, кричавший мне вслед, что ребенок задохнется и умрет, если уже не умер. Если я перекладывала ее в коляску, находился кто-то сердобольный, чтобы сообщить мне, что в сорокоградусную жару ей не хватает шерстяного одеяла. Имейте в виду, кстати, что турецким детям никогда не бывает слишком жарко. Только слишком холодно. Однажды черт меня дернул зайти в кондиционированный магазин за какими-то срочно необходимыми пододеяльниками. Продавщица отобрала у меня младенца, сложила его в детскую кроватку, накрыла всеми пятью демонстрационными одеялами и, созвав вокруг кроватки консилиум подружек, указывала на меня пальцем и заводила хор: нельзя выходить на улицу без одеяла! Вообще нельзя выходить на улицу! Тут же холодно! Ребёнка угробят!

Никому другому на Земле Аллах этого знания не дал, смиритесь. Мы все делаем не так. Мы недокармливаем детей, недокутываем их, недоукачиваем, недокудахчем над ними. Турки бегают за своими детьми с ложками пюре по детской площадке, не мыслят детской коляски без шерстяного одеяла, и даже лезут на горки вместе с детьми, чтобы крошка не упала. Пока мои дети с визгом мчатся в лужу, турецкий ребенок шествует по парку в белом пышном платье, белых колготочках, белых туфельках, бантиках на туфельках, цветочках в волосах — кто на свете всех милее? Пока мои дошкольники с радостью катятся кувырком с гигантской горки, две мамаши рядом со мной надрываются, выкрикивая инструкции для своих двенадцатилетних оболтусов. «Онур, расставь локти!», «Эмир, вытяни ноги вперед!» Жаль, у них не остается времени на триумфальное фото для Инстаграмма: моей крошке двенадцать, и он впервые катится с горки один, без мамочки.

И я могу сколько угодно хихикать над ними, если бы не два неоспоримых факта, по которым турецкие мамы делают меня вчистую.

Первый — турецкие дети не плачут. Никогда. Им не бывает голодно, потому что их непрестанно кормят, они не мерзнут, потому что их непрестанно кутают, они не падают и не разбивают коленки, потому что им, в общем-то, запрещено ходить, и они немедленно получают все, потому что правильная турецкая мать знает, что хочет ее отпрыск, прежде, чем он успевает что-то захотеть. Турецкие дети не плачут, потому что у них нет причин для слез и, возможно, они просто не знают, как это делается. И когда твой ребенок в голос заревет, потому что он упал (ты же не бегала за ним по горке) или хочет мороженое, или велосипед, или просто ему два месяца и он проголодался, все взгляды обратятся на тебя, потому что на твоих руках будет единственный плачущий ребенок на всей площадке, во всем парке и, возможно, во всем районе.

Второй — у турецких детей не бывает кризисов. Никаких. Ни двух, ни трех, ни шести, ни двенадцати, ни шестнадцати лет. Когда нормальные подростки хлопают дверьми, слушают хип-хоп и хамят родителям, турецкие подростки целуют папе ручку и заваривают маме чай. И это вполне понятно, потому что детский кризис — это знак взросления, очередной шаг к самостоятельности. А турецкие дети могут не стать самостоятельными никогда. Они поступают в школу, не умея держать в руках столовые приборы, потому что до шести лет мамы кормят их с ложечки. Они поступают в университеты, имея в своем мобильном телефоне только один заветный номер, canim annem, дорогая мамочка. Недавно я ехала в трамвае с детьми, и место нам уступил гигантский бугай с татуировкой «Дорогая мамочка» на полруки. И я подумала, что другой такой страны не знаю, где такая татуировка действительно значила бы, что ее носитель очень любит маму, а не провел лучшую часть отпущенных ему дней за решеткой.

«Детей надо баловать, — говорила старая разбойница в пьесе Евгения Шварца „Снежная королева“, — тогда из них вырастают настоящие разбойники». Моя мама очень любила эту реплику и ответственно делала все наоборот: не баловала нас никогда, чтобы в нас не осталось и капли разбойства. Мы засыпали по расписанию, доедали кашу по утрам и были вежливы настолько, чтобы другие дети над нами смеялись. И все равно разбойства в нас было хоть отбавляй. В Турции я убедилась, что все на самом деле наоборот. Эти залюбленные, затисканные дети вырастают в послушных и покладистых взрослых. Другое дело, что они и не вырастают-то по-настоящему. Многие так и остаются детьми, неспособными шагу ступить без мамочки.

Ну а я — а я нашла способ оборачивать турецкую любовь к детям в свою пользу. У моих детей есть свободы — и они бегают, прыгают, лазают, пачкаются, валяются в грязи, в общем, открывают мир, недоступный большинству их соотечественников. Но есть и границы — прежде всего касающиеся отношений с другими людьми и друг с другом, уважения к чужой жизни и чужому пространству, товару, в Турции дефицитному. Я никогда их ни к чему не принуждаю и почти ничего не запрещаю. Бывают дни, когда мы едим только макароны и блинчики, можем три часа подряд смотреть мультфильмы и не против даже обмазаться с ног до головы мамиными тенями для глаз — «Мама, я звезда»! Европейцы пришли бы в ужас от нашей анархии, вечного кавардака дома, позднего сна. Но в Турции я считаюсь строгой мамашей — просто мои запреты касаются не «потрогать кошечку» и «прыгнуть в лужу», а спать по расписанию (все-таки в 10, а не в час ночи), не переедать конфет, уважать границы других людей.

Конечно, у нас бывают и кризисы, и истерики в супермаркетах, и разбитые коленки, вот это все. Но мне кажется, что именно повсеместное турецкое обожание позволило мне слегка расслабиться и воспитывать своих детей так, как нужно мне, а не в угоду окружающим. Недаром, приезжая в Москву, они начинают рыдать, пока я не увезу их обратно. Видно чувствуют вот это обязательное «детей должно быть видно, но не слышно». И мне искренне жаль маленьких людей, которые с пелёнок должны изображать из себя воспитанников частного пансиона. Я искренне верю, что детям нужна свобода (с обязательными границами) и любовь. Первого в Турции слишком мало, второго многовато. Если вообще можно дать детям слишком много любви. На самом деле — нет, любви слишком много не бывает. За эти десять лет, глядя вокруг себя я убедилась, что правила правилами, а любовь, осознание признанности, нужности, заботы, — это единственное топливо, необходимое каждому ребёнку. Только на нём вырастают счастливые дети — а уж будут ли они воспитанными и умненькими, зависит уже не от окружающих, а от нас самих.

Так что пусть себе едят подаренные незнакомцами конфеты. Пусть себе официанты в кафе хватают моих детей на руки и таскают лакомиться на кухню — я использую выигранные минуты, чтобы насладиться с подругами заслуженным розе. Пусть слушают, какие они прекрасные — еще ничьей самооценке не вредило немного комплиментов. А когда в ответ кто-нибудь обязательно пеняет мне, что моим детям холодно или на них опять нет защиты от сглаза, я с неподражаемыми интонациями русской драматической актрисы переспрашиваю «Ась? Моя Турция иностранец не понимать». И про себя молча сравниваю это с отечественным «Ваша девочка слишком громко смеётся, это недопустимо!», «Ваш ребёнок слишком быстро бегает, это неприлично!» и прочими «Уберите ваших детей!» и ни на что не жалуюсь, и радуюсь, и мысленно благодарю.

Источник: takiedela.ru




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125 лет назад, 5 декабря 1890 года, родился режиссёр великих фильмов «Доктор Мабузе…», «Нибелунги», «Метрополис» и «М»

Фриц Ланг являет собой редкий пример классика мирового кино, к работам которого мало применимы собственно кинематографические понятия. Его фильмы имеют гораздо больше параллелей в старых искусствах — опере, балете, литературе, архитектуре и живописи — нежели в пространстве относительно молодой десятой музы.

Игорь Фунт

А портрет был замечателен!

5 декабря 1911 года скончался русский живописец и график Валентин Серов

…Судьба с детства свела Валентина Серова с семьёй Симонович, с сёстрами Ниной, Марией, Надеждой и Аделаидой (Лялей). Он бесконечно любил их, часто рисовал. Однажды Маша и Надя самозабвенно играли на фортепьяно в четыре руки. Увлеклись и не заметили, как братик Антоша-Валентоша подкрался сзади и связал их длинные косы. Ох и посмеялся Антон, когда сёстры попробовали встать!

Юлия Макарова, Мария Русакова

Попробуй, обними!

4 декабря - Всемирный день объятий

В последнее время появляется всё больше сообщений о международном движении Обнимающих — людей, которые регулярно встречаются, чтобы тепло обнять друг друга, а также проводят уличные акции: предлагают обняться прохожим. Акции «Обнимемся?» проходят в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Илья Миллер

Благодаря Годара

85 лет назад, 3 декабря 1930 года, родился великий кинорежиссёр, стоявший у истоков французской новой волны

Имя Жан-Люка Годара окутано анекдотами, как ни одно другое имя в кинематографе. И это логично — ведь и фильмы его зачастую представляют собой не что иное, как связки анекдотов и виньеток, иногда даже не скреплённые единым сюжетом.

Денис Драгунский

Революционер де Сад

2 декабря 1814 года скончался философ и писатель, от чьего имени происходит слово «садизм»

Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад. Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в компании примерно десятка заключённых.

Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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