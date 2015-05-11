Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">вторник, 6 июня 2017 года, 13.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/pochemu_russkie_ne_ulybayutsya_42012"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201706/392_300_42012_23606715.jpg" width=206 alt="Почему русские не улыбаются?" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Мария Георгиева (Maria Georgieva)</b></span> <span style="font-size: large;">Почему русские не улыбаются?</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Особенности национальной мимики</font></em></span></p><p>Когда я путешествую вне России, меня сразу начинают забрасывать вопросами, действительно ли то или иное явление и правда существует. В последнее время многие рассуждают, часто основываясь на собственном опыте — и на предрассудках тоже, о том, нормально ли в России улыбаться или смеяться в общественных местах. Путеводители только усугубляют стереотипы, констатируя, что американцы — такие милые, потому что улыбаются, а вот русские угрюмы. <a href="http://www.chaskor.ru/article/pochemu_russkie_ne_ulybayutsya_42012">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Когда я путешествую вне России, меня сразу начинают забрасывать вопросами, действительно ли то или иное явление и правда существует. В последнее время многие рассуждают, часто основываясь на собственном опыте — и на предрассудках тоже, о том, нормально ли в России улыбаться или смеяться в общественных местах. Путеводители только усугубляют стереотипы, констатируя, что американцы — такие милые, потому что улыбаются, а вот русские угрюмы.

Некоторые беспокоятся, что их посчитают дурачками, если они случайно улыбнутся незнакомцу, выходя из метро, или засмеются слишком громко, разговаривая с хозяином на званом ужине. Не волнуйтесь, смеяться, гуляя по городу, не запрещено. Но с улыбкой связаны свои особенности. Даже если не слишком пытаться играть роль эксперта по вопросам этикета, стоит помнить, что улыбка в России может восприниматься несколько иначе, чем в других европейских странах. Особенно если вы улыбаетесь чересчур широко.

Поговорка, которую многие здесь используют, звучит так: «Смех без причины — признак дурачины». Иными словами, дурака можно распознать по смеху, и чем громче смех, тем дурнее голова.

В магазинах и на почте сотрудники обычно не улыбаются клиентам — не потому, что стремятся быть неприветливыми, а потому, что они просто-напросто этих людей не знают лично.

Известный ученый-лингвист Иосиф Стернин из Воронежского государственного университета в нескольких своих статьях пытается объяснить, что человек, улыбаясь собеседнику, на самом деле никакого тепла не передает. С русской точки зрения улыбка должна быть искренней, а не знаком вежливости, считает он.

Поэтому вежливая улыбка может рассматриваться как нечто вынужденное, а значит, как косвенный признак фальши или даже нежелание показать истинные чувства. В России улыбка чаще всего связана с симпатией, она уместна в более близких отношениях, а не при общении с чужаками.

Над чем же лучше всего смеяться? Над самим собой, родителями супруга или над богатыми людьми, попавшими в беду.

Польский исследователь Куба Крыс (Kuba Krys) изучил, как улыбка воспринимается в разных странах. Он считает, что люди в Восточной Европе не улыбаются в определенных ситуациях, потому что опасаются показаться не очень компетентными в каком-то деле.

«Есть такое представление, что улыбаться — это хорошо, потому что тогда мир улыбается тебе в ответ. Но в странах с более высоким уровнем коррупции улыбающиеся люди могут восприниматься как менее умные. А любой человек хочет казаться лучше. Шутка может ввести в заблуждение», — рассказал мне Крыс на прошлой неделе.

Так называемая искренняя улыбка возникает, когда человеку действительно хочется улыбаться. Ведь нет никакого смысла продолжать улыбаться тем, кто этого ждет, просто из страха, что кто-то может сделать о нас какие-то выводы на основании того, что мы не станем этого делать. Смеяться можно, и даже громко, главное — быстро реагировать при общении и отвечать на прямые вопросы. Скажите «спасибо», сожмите зубы и пожелайте хорошего дня. Во всяком случае, здесь многим этого вполне хватает.

Источник: inosmi.ru





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