Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">воскресенье, 18 сентября 2016 года, 09.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/pochemu_odnoj_lyubvi_ne_dostatochno_40937"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201609/392_300_40937_love-1281655_960_72.jpg" width=206 alt="Почему одной любви не достаточно" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b><a href=http://soulpost.ru/pochemu-odnoj-lyubvi-ne-dostatochno/>soulpost.ru</a></b></span> <span style="font-size: large;">Почему одной любви не достаточно</span></p><p>В прошлом году я стала свидетелем многих расставаний. Расставаний, которых я не ожидала, как не ожидали и сами эти пары. Но у всех была одна общая деталь: они все еще сильно любили друг друга, но, как не удивительно, этого оказалось не достаточно, чтобы сохранить отношения. Раньше я отстаивала идею, что любовь побеждает все, что любовь поможет все наладить, даже самые трудные отношения. Но потом я поняла, что одной любви не достаточно. Это основа, на которой строятся отношения, но не топливо, на котором они могут работать. <a href="http://www.chaskor.ru/article/pochemu_odnoj_lyubvi_ne_dostatochno_40937">Подробнее</a></p><br clear="all" />





В прошлом году я стала свидетелем многих расставаний. Расставаний, которых я не ожидала, как не ожидали и сами эти пары. Но у всех была одна общая деталь: они все еще сильно любили друг друга, но, как не удивительно, этого оказалось не достаточно, чтобы сохранить отношения. Раньше я отстаивала идею, что любовь побеждает все, что любовь поможет все наладить, даже самые трудные отношения. Но потом я поняла, что одной любви не достаточно. Это основа, на которой строятся отношения, но не топливо, на котором они могут работать.

Вы можете любить того, кто вам не подходит.

Вы можете по-настоящему любить кого-то, но он все равно будет не для вас. Вы можете быть или слишком похожими, или слишком разными до такой степени, что вы просто не можете прийти к общему решению. Вы или слишком упрямы, чтобы признать это, или даже более упрямы, чтобы закончить отношения. В конце концов, когда вы любите того, кто не для вас, отношения становятся похожи на перетягивание каната: вы тянете и тянете, пока кто-то не отпустит, и вы не разлетитесь в разные стороны.

Вы можете любить кого-то, но еще не пришло нужно время.

Вы можете делать все ради отношений, но один из вас еще может быть не готовым к следующему шагу. А другой может устать ждать следующего шага. Один может получить серьезное повышение по работе и посвятить себя этому в данный момент жизни. Другой может жаждать семьи и детей.

Вы можете любить кого-то, но на вашем пути могут встать родители.

Хотя на календаре 2016 год и наше поколение более независимое, родители все еще имеют свое влияние. Вы можете любить друг друга, но если чьи-то родители серьезно против вашего выбора, то отношения могут быть обречены. Так или иначе, а давление и напряжение будет чувствоваться.

Вы можете любить кого-то, с кем вы не можете ужиться.

Вы можете любить друг друга, но ссоритесь по 100 раз в день. Вы можете любить кого-то, но он постоянно работает. Или постоянно сидит на телефоне. Или не делится своими чувствами. Или меняет свое мнение как перчатки. Хотя вы можете думать, что любовь все стерпит, иногда это не так. Иногда вы устаете мириться с тем, с чем не можете жить. Любовь становится тяжелой работой, которую вы больше не можете делать, как бы сильно она вам не нравилась.

Вы можете любить кого-то, кто заставляет вас любить себя меньше.

Это парадоксально, иронично и немного по-садистски, что кто-то может любить вас так, что вы перестаете любить себя. Любовь – это наркотик, и когда ее становится меньше, у вас начинается ломка, злость, беспокойство. Вы становитесь неполноценны, не самодостаточны. Вы не верите в себя без него.

Вся правда в том, что любовь работает тогда, когда она идет рука об руку с уважением, смирением, совместимостью и преданностью. Отношения, основанные на одной только любви, крушатся, потому что любовь не может жить одна долго и счастливо.

Источник: soulpost.ru





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