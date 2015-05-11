Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 01:55</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/pochemu_nam_nravyatsya_poddelki_42482"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201709/392_300_42482_13734341_145507669210723_2041275369_.jpg" width=206 alt="Почему нам нравятся подделки" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Татьяна Сулимова, <a href=https://lady.tut.by/news/relationship/561333.html>lady.tut.by</a></b></span> <span style="font-size: large;">Почему нам нравятся подделки</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Время женщин с искусственной грудью и мужчин на пластиковых авто</font></em></span></p><p>Вот идет по улице красивый человек. Например, мужчина. У него крепкое мускулистое тело, волевой подбородок, целеустремленный взгляд. Можно подумать, что человек этот способен на большие свершения. Спасти тонущего мальчика, открыть чердак горящего дома и выпустить голубей, и, в конце концов, оказаться героем военно-морского флота. Как плод фантазий поэта Михалкова, дядя Степа. Но я-то знаю, что этот парень не будет размениваться на подобное. Он спешит в спортзал. <a href="http://www.chaskor.ru/article/pochemu_nam_nravyatsya_poddelki_42482">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Вот идет по улице красивый человек. Например, мужчина. У него крепкое мускулистое тело, волевой подбородок, целеустремленный взгляд. Можно подумать, что человек этот способен на большие свершения. Спасти тонущего мальчика, открыть чердак горящего дома и выпустить голубей, и, в конце концов, оказаться героем военно-морского флота. Как плод фантазий поэта Михалкова, дядя Степа. Но я-то знаю, что этот парень не будет размениваться на подобное. Он спешит в спортзал.

Красота тела стала культом. Возможно, это компенсация за то, что в мире довольно остра проблема ожирения. Для гармонии необходим такой же сильный противоположный полюс.

И вот вся сверхзадача и смысл жизни уже сводится к тому, чтобы получить фото-антипод. Вот я до, и вот я после. Минус тридцать кг! И зал взрывается аплодисментами. Глядя на все эти восторги, я молю свое сердце не погружаться в тоску. Но оно плачет. И не хочет принять, что герой нашего времени отнюдь не интеллигентен, не добросердечен, не мудр и не отважен. Ему не-ког-да! Тратить свою жизнь на невидимые свершения. Жжет жир. Чтобы быть красивым. И читает цитаты, чтобы казаться интересным.

Внешнее стало главным. Красивое тело — не функциональным. Умный взгляд не сулит мудрых поступков, а правильная речь не содержит смысла. Человечество учится само себя подделывать. И гордится качественным фейком.

Женщины с искусственной грудью, мужчины на пластиковых автомобилях. Зато все большое. Яркое. Заработал денег, построил дворец. Состоялся в этой жизни. Ничего, что веко дергается, кричишь на всех, мучаешься от бессонницы. Зато вписался в реалии. Как парень. Герой нашего времени.

Времени, которое не требует от своего героя глубоких поступков. Не подпитывает альтруистические порывы. Не одаривает лаской и светом учителей, врачей и матерей.

Труд, который не ведет к мгновенному обогащению, не в почете. Блошиная возня. Едут они в троллейбусе со своих служб, жуют что-то на ходу. Некрасивые. Не во дворцы. Не в трендовых нарядах. Ненужные?

А вот поэтому я и решила изучить определение, что же такое причинно-следственные связи. Потому что как раз они — самые нужные люди в обществе. Мои дети запросто вырастут, если в один день все гламурные львы и львицы улетят жить на Марс. Они даже не узнают, что «топ-100 самых-самых» опустел. Но без похода в поликлинику, в школу и в сад жизнь их вряд ли будет полноценной. Равно как и без моей материнской заботы.

Почему же эта одежка вывернута наизнанку?

Жизнь напоказ, мировая тенденция. Моя приятельница, живущая в Мюнхене, рассказывала, что первый признак плохо идущего бизнеса — покупка дорогого авто:

— Будущего банкрота у нас узнают по новенькому «Порше Кайен», — шутила Люся.

Сохранить хорошую мину при плохой игре — один из вариантов возможного спасения. Красивое тело скрывает полное отсутствие внутренностей. Сплошной музей мадам Тюссо.

Я, возможно, просто заблуждаюсь. Увидела яркое явление и приняла за трагедию современности. Затосковала по дяде Степе. А он жив-здоров. Вглубь ушел всем своим ростом. Как все нормальные люди. Вглубь. Ходит в турпоходы, сына растит, хулиганов наказывает. На первые полосы газет не стремится. Что на ветру болтаться, если ты делом занят.

Если счастлив. И любим.

А вся эта картонная бутафория ведь от неверия в собственную необходимость миру. Да? Только странно, что именно это неверие побуждает к действию, а счастливая, умиротворенная жизнь приводит к возможности довольствоваться лишь самым необходимым. Косячок в мироустройстве получился. А может, такова плата за душевный покой?

За то, что и так счастлив. И такой любим.

Источник: lady.tut.by





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