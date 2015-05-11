Почему нам нравятся подделки

Вот идет по улице красивый человек. Например, мужчина. У него крепкое мускулистое тело, волевой подбородок, целеустремленный взгляд. Можно подумать, что человек этот способен на большие свершения. Спасти тонущего мальчика, открыть чердак горящего дома и выпустить голубей, и, в конце концов, оказаться героем военно-морского флота. Как плод фантазий поэта Михалкова, дядя Степа. Но я-то знаю, что этот парень не будет размениваться на подобное. Он спешит в спортзал.
Красота тела стала культом. Возможно, это компенсация за то, что в мире довольно остра проблема ожирения. Для гармонии необходим такой же сильный противоположный полюс.
И вот вся сверхзадача и смысл жизни уже сводится к тому, чтобы получить фото-антипод. Вот я до, и вот я после. Минус тридцать кг! И зал взрывается аплодисментами. Глядя на все эти восторги, я молю свое сердце не погружаться в тоску. Но оно плачет. И не хочет принять, что герой нашего времени отнюдь не интеллигентен, не добросердечен, не мудр и не отважен. Ему не-ког-да! Тратить свою жизнь на невидимые свершения. Жжет жир. Чтобы быть красивым. И читает цитаты, чтобы казаться интересным.
Внешнее стало главным. Красивое тело — не функциональным. Умный взгляд не сулит мудрых поступков, а правильная речь не содержит смысла. Человечество учится само себя подделывать. И гордится качественным фейком.
Женщины с искусственной грудью, мужчины на пластиковых автомобилях. Зато все большое. Яркое. Заработал денег, построил дворец. Состоялся в этой жизни. Ничего, что веко дергается, кричишь на всех, мучаешься от бессонницы. Зато вписался в реалии. Как парень. Герой нашего времени.
Времени, которое не требует от своего героя глубоких поступков. Не подпитывает альтруистические порывы. Не одаривает лаской и светом учителей, врачей и матерей.
Труд, который не ведет к мгновенному обогащению, не в почете. Блошиная возня. Едут они в троллейбусе со своих служб, жуют что-то на ходу. Некрасивые. Не во дворцы. Не в трендовых нарядах. Ненужные?
А вот поэтому я и решила изучить определение, что же такое причинно-следственные связи. Потому что как раз они — самые нужные люди в обществе. Мои дети запросто вырастут, если в один день все гламурные львы и львицы улетят жить на Марс. Они даже не узнают, что «топ-100 самых-самых» опустел. Но без похода в поликлинику, в школу и в сад жизнь их вряд ли будет полноценной. Равно как и без моей материнской заботы.
Почему же эта одежка вывернута наизнанку?
Жизнь напоказ, мировая тенденция. Моя приятельница, живущая в Мюнхене, рассказывала, что первый признак плохо идущего бизнеса — покупка дорогого авто:
— Будущего банкрота у нас узнают по новенькому «Порше Кайен», — шутила Люся.
Сохранить хорошую мину при плохой игре — один из вариантов возможного спасения. Красивое тело скрывает полное отсутствие внутренностей. Сплошной музей мадам Тюссо.
Я, возможно, просто заблуждаюсь. Увидела яркое явление и приняла за трагедию современности. Затосковала по дяде Степе. А он жив-здоров. Вглубь ушел всем своим ростом. Как все нормальные люди. Вглубь. Ходит в турпоходы, сына растит, хулиганов наказывает. На первые полосы газет не стремится. Что на ветру болтаться, если ты делом занят.
Если счастлив. И любим.
А вся эта картонная бутафория ведь от неверия в собственную необходимость миру. Да? Только странно, что именно это неверие побуждает к действию, а счастливая, умиротворенная жизнь приводит к возможности довольствоваться лишь самым необходимым. Косячок в мироустройстве получился. А может, такова плата за душевный покой?
За то, что и так счастлив. И такой любим.
Источник: lady.tut.by
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