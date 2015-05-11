Почему надо прекратить мыть посуду руками

Многие думают, что за двухчасовой цикл мойки посудомоечная машина успевает «пролить» под тонну воды, но на самом деле за это время она тратит всего лишь порядка 10-20 литров. Под некоторым подсчетам, это примерно в 2-3 раза меньше, чем средний человек тратит на мытье посуды. К тому же, в посудомоечной машине ваша посуда дезинфицируется, а вы экономите свое время.
1. Посудомоечная машина тратит меньше воды и энергии
Нам удалось раскопать данные, что наличие посудомоечной машины экономит домохозяйству примерно 7,8 тонн (или кубометров) воды в год. С точки зрения денег это не так много (по тарифам Москвы – это всего около 250 рублей, в других городах еще дешевле), но тут речь скорее об экологии.
Получается, что посудомоечная машина с точки зрения расхода воды намного экологичнее мойки посуды руками.
Да и с точки зрения расходов на энергию – для нагрева тех же 60 литров холодной воды до 40 градусов требуется около 2 квт/ч энергии, в то время как машинка за цикл стирки тратит 0,6-2 квт/ч. Так что с точки зрения энергоэффективности посудомойка также не хуже ручной мойки.
2. Температура воды в посудомойке выше, чем терпят руки – это дезинфекция вашей посуды
Сам процесс мытья в машине чаще всего происходит долго и при достаточно высокой температуре воды +45-75° С, такую температуру человеческие руки не могут выдержать. Как и некоторые вредоносные организмы.
На посуде, вымытой в посудомоечной машине – остается меньше вредоносных микроорганизмов. На самом деле одного этого довода достаточно, чтобы купить посудомоечную машинку.
Не говоря уже о том, что средство для мытья посуды в посудомойке тщательно и очень долго смывается и его не остается на посуде.
3. Посудомоечная машина лучше моет
Да, бывает, что посудомоечной машине не удается отстирать припекшиеся к сковороде частицы пищи.
Однако в целом, современные машины (в том числе и благодаря очень высокой температуре мойки) моют посуду намного лучше человека, вымывают остатки еды из труднодоступных мест и выдают меньше «брака».
4. Расходы на мытье посуды в посудомойке – небольшие
На цикл мойки (в зависимости от класса и выбранного режима) машина тратит от 0,6-2 квт/ч электроэнергии, что примерно соответствует 3-10 рублям оплаты за электроэнергию за одну стирку (в зависимости от того, как, когда и по какой программе моете).
Стоимость «таблетки» с моющим средством – около 10 рублей за 1 шт., воды – около нуля.
Все вместе — до 20 рублей за 1 цикл мойки.
Да и современные модели (а это любые машинки ведущих производителей, продающиеся сейчас в любых гипермаркетах электроники) с каждым годом тратят все меньше энергии и воды.
Кроме того, есть еще и статьи экономии: вам нужно будет намного реже покупать средства для мытья посуды, губки и тратить горячую воду.
5. Экономия времени
На мытье посуды, по собственному опыту, в течение суток уходит до получаса времени. По прикидкам редакции Зожника (с огромным опытом использования разных машинок и многолетним – мытья руками) – загрузка / разгрузка посудомоечной машины занимает как минимум в 2-3 раза меньше времени, чем мытье того же объема посуды руками.
В наш век космических скоростей – посудомойка может экономить вам время на просмотр одного образовательного видео каждый день.
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