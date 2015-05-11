Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">четверг, 15 декабря 2016 года, 13.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/pochemu_nado_prekratit_myt_posudu_rukami_41250"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201612/392_300_41250_14-kachestvo-rabotyi-posudomoyki-vo-mnogom-zavisit-ot-pravilnoy-rasstanovki-posudyi-v-korzin.jpg" width=206 alt="Почему надо прекратить мыть посуду руками" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b><a href=http://www.zozhnik.ru/pochemu-vam-nado-prekratit-myt-posudu-rukami/>zozhnik.ru</a></b></span> <span style="font-size: large;">Почему надо прекратить мыть посуду руками</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">5 веских доводов в пользу мытья посуды в посудомоечной машине</font></em></span></p><p>Многие думают, что за двухчасовой цикл мойки посудомоечная машина успевает «пролить» под тонну воды, но на самом деле за это время она тратит всего лишь порядка 10-20 литров. Под некоторым подсчетам, это примерно в 2-3 раза меньше, чем средний человек тратит на мытье посуды. К тому же, в посудомоечной машине ваша посуда дезинфицируется, а вы экономите свое время. <a href="http://www.chaskor.ru/article/pochemu_nado_prekratit_myt_posudu_rukami_41250">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Многие думают, что за двухчасовой цикл мойки посудомоечная машина успевает «пролить» под тонну воды, но на самом деле за это время она тратит всего лишь порядка 10-20 литров. Под некоторым подсчетам, это примерно в 2-3 раза меньше, чем средний человек тратит на мытье посуды. К тому же, в посудомоечной машине ваша посуда дезинфицируется, а вы экономите свое время.

1. Посудомоечная машина тратит меньше воды и энергии

Нам удалось раскопать данные, что наличие посудомоечной машины экономит домохозяйству примерно 7,8 тонн (или кубометров) воды в год. С точки зрения денег это не так много (по тарифам Москвы – это всего около 250 рублей, в других городах еще дешевле), но тут речь скорее об экологии.

Получается, что посудомоечная машина с точки зрения расхода воды намного экологичнее мойки посуды руками.

Да и с точки зрения расходов на энергию – для нагрева тех же 60 литров холодной воды до 40 градусов требуется около 2 квт/ч энергии, в то время как машинка за цикл стирки тратит 0,6-2 квт/ч. Так что с точки зрения энергоэффективности посудомойка также не хуже ручной мойки.

2. Температура воды в посудомойке выше, чем терпят руки – это дезинфекция вашей посуды

Сам процесс мытья в машине чаще всего происходит долго и при достаточно высокой температуре воды +45-75° С, такую температуру человеческие руки не могут выдержать. Как и некоторые вредоносные организмы.

На посуде, вымытой в посудомоечной машине – остается меньше вредоносных микроорганизмов. На самом деле одного этого довода достаточно, чтобы купить посудомоечную машинку.

Не говоря уже о том, что средство для мытья посуды в посудомойке тщательно и очень долго смывается и его не остается на посуде.

3. Посудомоечная машина лучше моет

Да, бывает, что посудомоечной машине не удается отстирать припекшиеся к сковороде частицы пищи.

Однако в целом, современные машины (в том числе и благодаря очень высокой температуре мойки) моют посуду намного лучше человека, вымывают остатки еды из труднодоступных мест и выдают меньше «брака».

4. Расходы на мытье посуды в посудомойке – небольшие

На цикл мойки (в зависимости от класса и выбранного режима) машина тратит от 0,6-2 квт/ч электроэнергии, что примерно соответствует 3-10 рублям оплаты за электроэнергию за одну стирку (в зависимости от того, как, когда и по какой программе моете).

Стоимость «таблетки» с моющим средством – около 10 рублей за 1 шт., воды – около нуля.

Все вместе — до 20 рублей за 1 цикл мойки.

Да и современные модели (а это любые машинки ведущих производителей, продающиеся сейчас в любых гипермаркетах электроники) с каждым годом тратят все меньше энергии и воды.

Кроме того, есть еще и статьи экономии: вам нужно будет намного реже покупать средства для мытья посуды, губки и тратить горячую воду.

5. Экономия времени

На мытье посуды, по собственному опыту, в течение суток уходит до получаса времени. По прикидкам редакции Зожника (с огромным опытом использования разных машинок и многолетним – мытья руками) – загрузка / разгрузка посудомоечной машины занимает как минимум в 2-3 раза меньше времени, чем мытье того же объема посуды руками.

В наш век космических скоростей – посудомойка может экономить вам время на просмотр одного образовательного видео каждый день.





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