Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">понедельник, 1 мая 2017 года, 16.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/pochemu_my_zabyvaem_41884"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201704/392_300_41884_23525423.jpg" width=206 alt="Почему мы забываем?" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Гида Абу Хейран (Gida Abu Heiran)</b></span> <span style="font-size: large;">Почему мы забываем?</span></p><p>Забывание считается распространенным делом в повседневной жизни. Почти каждый день с человеком случаются отдельные случаи провалов памяти, которые вполне могут быть простыми и безвредными. Можно забыть, куда положил ключи или забыть перезвонить другу, хотя ты ему обещал. Может быть более опасная забывчивость, влекущая за собой некоторые негативные последствия, например, когда свидетель забывает детали, которые должен рассказать в суде. <a href="http://www.chaskor.ru/article/pochemu_my_zabyvaem_41884">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Забывание считается распространенным делом в повседневной жизни. Почти каждый день с человеком случаются отдельные случаи провалов памяти, которые вполне могут быть простыми и безвредными. Можно забыть, куда положил ключи или забыть перезвонить другу, хотя ты ему обещал. Может быть более опасная забывчивость, влекущая за собой некоторые негативные последствия, например, когда свидетель забывает детали, которые должен рассказать в суде.

Возможно, в этом деле вы когда-то полагались на ежедневник, или даже используете его всегда, записывая туда свои заметки. Или же используете планнер в телефоне, чтобы не обрекать себя на проблемы, если вдруг что-то забудете. Может, вы из тех людей, которые страдают от частой забывчивости событий и вещей, из тех, кто постоянно спрашивает: «Куда я положил ключи?», «Никто не видел мои очки?», «Не могли бы вы позвонить на мой телефон? Забыл, где я его оставил!». Вы когда-нибудь задумывались, почему забываете? Что такое забывчивость и чем она объясняется?

Во-первых, условимся, что забывание не означает, что эта информация утеряна из памяти или полностью удалена. Причина этому — неудача, по той или иной причине, попытки извлечь информацию из части мозга, отвечающей за долговременную память.

На протяжении многих лет психологи разрабатывали многочисленные теории, пытаясь объяснить феномен забывчивости. Одной из первых была теория, предложенная немецким психологом Германом Эббингаузом в 1885 году. Он самостоятельно провел серию экспериментов, с помощью которой смог установить прямую связь между временем, которое нам требуется для того, чтобы сохранить и запомнить новую информацию и нашей способностью эту информацию сохранять, помнить или забывать.

В одном из своих экспериментов Эббингауз подготовил список бессмысленных слов, состоящих из трех бук, работая дальше над тем, чтобы сохранить эти слова в памяти и затем попытаться их вспомнить. Интервалы времени, спустя которые он принимался вспоминать, находились в диапазоне от 20 минут до 31 дней. Эббингауз опубликовал результаты в своем первом исследовании «О памяти: вклад в экспериментальную психологию».

Результаты проведенного им опыта, который позже стал известен под названием «кривая забывания» обнаружили наличие связи между забывчивостью и временем. После изучения сначала мы теряем информацию очень быстро. Для скорости потери информации играют роль и другие факторы, например, способ изучения информации и срок повторения. Однако, «кривая забывания» также показала, что забывчивость не продолжит снижаться, пока вся информация не будет потеряна. Когда будет достигнута определенная точка, процесс забывания останавливается. Это означает, что информация будет стабильно оставаться в долговременной памяти, и каких-либо угроз потерять ее нет.

После экспериментов Эббингауза, ученые продолжили разработку гипотез и проведение исследований, постепенно двигаясь к теориям, которые бы объяснили феномен забывчивости и факторы, приводящие к ней. Обратимся к самым важным теориям, каждая из которых рассматривает один из следующих факторов, а именно: неудача в извлечении информации, неудача в хранении информации, путаница при сохранении информации и другие причины, приводящие к забыванию.

Теория «интерференции»

Если бы вы спросили психологов 40-50-х годов прошлого века о причинах забывчивости, то, скорее всего, получили бы один ответ, а именно, «интерференция».

Согласно этой теории, наши воспоминания смешиваются с тем, что мы узнали в прошлом и с тем, что мы узнаем в будущем. Предполагается, что вся информация, содержащаяся в долговременной памяти, может быть смешана вместе с новой информацией, которую мы хотим сохранить, что приводит к деформации или неисправности в памяти. Вам трудно вспомнить, что произошло с вами во второй день университета, потому как с тех пор прошло много событий и появилось много новых воспоминаний, и они просто наложились друг друга.

По мнению британского психолога Алана Бэддели, теория интерференции утверждает, что забывчивость происходит потому, что воспоминания мешают друг другу и разрушают друг друга. Другими словами, забывание информации происходит из-за вмешательства воспоминаний и другой информации в нашем мозгу.

Есть два возможных варианта интерференции: проактивная интерференция, которая происходит, когда мы не можем сохранить какую-либо информацию по причине того, что уже сохранили другую некоторое время назад. Старые воспоминания мешают запоминанию новых, например, если человек сменил телефон, то старый телефонный номер поначалу всегда будет вытеснять в памяти новый. Ретроактивная интерференция происходит, когда мы не можем вспомнить информацию, которую мы ранее сохраняли в памяти, из-за новой, недавно сохраненной информации. Другими словами, новая информация препятствует раннее полученной, и новые воспоминания не дают работать старым.

Стоит отметить, что уникальные и выдающиеся события менее уязвимы к интерференции. Скорее всего, вы помните свой выпускной в средней школе или окончание университета, день вашей свадьбы или момент рождения своего ребенка.

Теория исчезновения

Согласно этой теории, память с течением времени хранит информацию все хуже и хуже. Ваша забывчивость вызвана постепенным исчезновением информации в долговременной памяти в результате того, что в течение длительного времени эта информация не используется и не извлекается.

Представьте себе, что вы не видели какого-то человека очень давно и не контактировали с ним. Когда вы случайно встретите его, вам будет сложно вспомнить его имя или где вы его видели, потому как ваша память в течение этого периода работала над тем, чтобы стереть информацию о нем, которую вы не использовали в течение длительного времени.

Эта теория обладает некоторыми пробелами. Наиболее важные выводы, к которым пришли ученые, что время не может быть единственным фактором, который объясняет феномен забывания, но, определенно, время может вызвать некоторые изменения, которые приводят к забывчивости. Эта теория не может объяснить, почему люди не забывают как плавать, не практикуя плавание в течение многих лет. Более того, теория не может ответить, почему некоторые события и воспоминания исчезают из памяти очень быстро, а некоторые остаются в ней на очень долгий срок.

Теория извлечения

Согласно этой теории забывание не обязательно означает стирание информации из памяти навсегда. Просто не находится достаточных стимулов и эффектов, которые бы позволили ее извлечь. Это означает, что степень запоминания зависит от наличия некоторых ключей и подсказок для извлечения информации. Такими ключами могут стать определенный запах, музыка или песня, знакомый вид и многое другое. Вы, безусловно, испытывали подобное состояние: сразу же вспоминаете событие из прошлого, только услышав определенную песню.

Помимо этих трех теорий существует много других, пытающихся объяснить, как и почему мы забываем, почему мы не можем вспомнить что-либо. Время является важнейшим фактором для забывания. По теории исчезновения время затрудняет доступ к воспоминаниями, не позволяя создавать переполненность информацией, содержащейся в нашем сознании. Возможно, существует своего рода соревнование между старой и новой информацией, которое может приводить к забыванию одной из этих информаций, как гласит теория интерференции.

Несмотря на то, что забывчивость воспринимается как нечто отрицательное, это нормальная часть жизни. Существует много вещей, которые человек может сделать, желая улучшить свою память. Среди них концентрация, повторение, связь новой информации с предыдущей или жизненными позициями. И, конечно, держаться подальше от того, что может приводить к рассеянности мышления, и высыпаться, чтобы давать отдохнуть центру памяти в головном мозге.

Источник: inosmi.ru





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