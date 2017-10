Почему мой муж говорит, что я толстая?

Обидеть женщину просто — достаточно сказать, что она поправилась. А уж когда об этом говорит любимый мужчина, причем не в самых деликатных формулировках, это по-настоящему травмирует. Всегда ли дело в женщине и в том, что она якобы «себя распустила?». Психолог Юлия Лапина рассказывает: часто — проблема в самих мужчинах. И вот почему.

Конечно, не только муж может комментировать внешность, это могут быть и коллеги, и родственники, и даже собственные дети, но в партнерских отношениях это особенно ранит и имеет свою динамику.

Немного статистики в качестве предисловия: по данным одного из исследований [1], более половины опрошенных хотели бы, чтобы их партнер похудел. Другое исследование [2] рассказывает нам о том, что люди в счастливых отношениях набирают вес, а в несчастливых — наоборот, объясняя это тем [3], что еда и любовь тесно связаны с нашим мозгом.

Что самое важное следует из вышеперечисленного? Вы не одиноки, если вас тревожат нападки со стороны мужа/партнера «похудей». Вы не одиноки, если ваше тело изменилось после начала отношений.

Конечно, от этого не становится менее больно слышать «тебе бы неплохо похудеть» и такие обвинения тяжким грузом падают на тело, которое, кажется, лишает вас любимого человека, но так ли это на самом деле? Действительно ли именно тело виновато в упреках в вашу сторону?

Попробуем все же рассмотреть, почему именно этот упрек становится частью отношений. В этой статье мы будем говорить об упреках в сторону женщин как более распространенного семейного паттерна, но все нижесказанное может быть точно так же направлено и против мужчин.

Брак как проект, тело партнера как социальный статус

В одной из статей журнала Tatler, посвященной Мелании Трамп, со слов «анонимного источника» было написано, что Дональд Трамп разрешил своей супруге рожать от него ребенка, только если это не испортит её фигуру и она приложит все усилия, чтобы её тело после родов выглядело, как в день свадьбы.

Правда это или нет, мы не знаем, но то, что для определенного типа мужчин внешность жены играет роль статуса наравне с дорогой машиной, элитной квартирой и солидным счетом в банке остается фактом.

Но опять же, это не имеет отношения к телу, а лишь к обществу, где внешность супруга является маркером социального статуса — кого ты можешь себе позволить.

Если русские купцы прошлых веков хвалились друг перед другом, у кого кот и жена толще, тот и богаче, то сегодня наоборот — худоба (к счастью, хоть не кота) ассоциируется с успехом и богатством. И в этом случае упреки партнера связаны с тревогой о потере своего статуса, и речь не всегда о президентах или олигархах, гражданин среднего достатка может не меньше переживать о том, «что скажут люди», если его жена поправилась или смартфон не последней модели.

Богатые задавали тренды всегда точно так же, как и стереотипы о сканировании здоровья по внешности существовали задолго до «толстый равно больной» — в крестьянской семье «худая баба» шансов на замужество не имела из-за стереотипов о плохом здоровье и проблемах в родах.

Когда брак — это некий проект про статус, про бесплатные рабочие руки или воспитательницу наследника, тогда вступающие в него заключают негласный договор и начинают злиться, если одна из сторон этот договор нарушает. Ничего личного, просто бизнес. Только тело здесь ни при чем.

Микроагрессия — способ сброса напряжения

Любые отношения — дружеские, деловые, партнерские — порождают определенное напряжение (потому что для их поддержания необходимо торможение своих желаний и периодические уступки), и качество отношений определяется как раз способом сброса этого напряжения.

Один из не самых конструктивных способов — это микроагрессия. Постоянные уколы, которые всегда можно обернуть в «ну ты что, шуток не понимаешь», «я случайно сказал (а)». То есть, например, женщина не может точно процитировать, как и когда партнер сказал ей, что недоволен её телом, но тем не менее интенсивно ощущает присутствие этой темы в «случайных»: «Маша классно похудела, вот её муж рад-то» и «мама нам тут капусты передала, говорит тебе полезно и низкокалорийно».

В необъятном мире фэтфобии (страха полноты) оскорбление «толстая» универсально для любой женщины независимо от массы тела. Тревога «вдруг я поправилась» касается любой, а значит, и зерно сомнений может быть посеяно в каждой, что становится универсальным орудием выражения агрессии с целью задеть.

Почему микроагрессия? Потому что прямая агрессия вроде «толстая дура», «разожралась что противно», «ты отвратительно выглядишь» — это такой токсичный уровень отношений, что по психологическим последствиям мало отличается от прямого физического насилия, и в этом случае вопрос о собственной психической безопасности и методах ее достижения стоит на первом месте, если на это есть ресурс справиться без посторонней помощи. Тут не до рефлексий, что, как и почему, это вопрос о скорейшем прекращении подобных ситуаций.

Но с другой стороны, если у обоих партнеров все отлично с чувством юмора и легким сарказмом, которые, как известно, есть конструктивные способы сброса напряжения (сублимация) агрессии, то нет в этом ничего разрушающего. Чувство юмора и самоирония сохранили не один брак, если у обеих сторон было желание его сохранять.

Порой приходилось наблюдать семьи, в которых саркастическая перебранка: «Ути-пути мой пухлый пирожок, с чем ты у нас сегодня?» — «Судя по нашему финансовому положению я пирожок с капусткой из Ашана по скидке» — ничуть не сказывались на самооценке и не порождали тревог, а являлись молчаливой договоренностью позволительных шуток, эдакий семейный черный юмор.

Но все, конечно, индивидуально, и если вас ранят такие шутки, а партнер, зная об этом, продолжает вас подкалывать, то это уже не смешно.

Клинический случай навязчивой идеи

Как гласит определение [4], дисморфофобическое расстройство по поводу внешности другого человека (переведем его для большей понятности так) — это та же «зацикленность» на физических недостатках, как и в случае классической дисморфофобии, только объектом тревоги становится что-то из тела другого человека, или тело другого вообще, потому что «что-то с ним не так и это надо срочно исправить». Уровень стресса, вызываемый «недостатками» тела близкого человека может быть весьма серьезным, а в некоторых описанных клинических случаях даже приводить к самоубийству.

Литературы и на английском языке по этому вопросу не так много, как и исследований по клиническим интервенциям, но для нас важно одно очень важное следствие из описания этого расстройства.

А именно — если это расстройство, как, например, навязчивые идеи или фобии, то его причиной не являются ни морщины на лице партнера, ни круглый «раздражающий нос», ни «эти противные складки на боках». Это как страх пауков не имеет отношения к паукам и их милым мохнатым лапкам, это вопрос того, что они являются фобическим стимулом для конкретного человека.

Хорошая новость — это лечится, если конечно не только вы, но и партнер понимаете, что дело не в теле и готовы предпринять определенные действия, чтобы избавиться от этого расстройства.

Определенная форма тела — сексуальный фетиш

И самая, пожалуй, печальная и сложная часть этого текста. Да, так бывает, что определенный тип внешности является сексуальным фетишем — тип фигуры, размер груди, возраст, в конце концов. Причем гораздо меньше принято говорить о том, что у женщин тоже немало фетишей, связанных с мужским телом. Через десять лет брака рядом вполне можно обнаружить не того поджарого красавчика, на которого заглядывалось полкурса института, а более габаритного милаху, который при всем к нему теплом отношении, не вызывает эротических желаний у супруги.

Но женщины в большинстве случаев начинают искать в такой ситуации опять же проблему в себе, например: «что-то у меня с гормонами, пропало сексуальное желание».

Поскольку патриархат велит женщинам ценить в браке что угодно, но не свою сексуальность, подобные переживания редко бывают озвучены даже в форме конструктивной семейной дискуссии. Мужчины же, наоборот, не всегда деликатно заявляют о пропаже своего сексуального желания, часто облекая это во фразы «тебе бы неплохо похудеть и вообще заняться собой».

К слову, капитализм тут же подхватывает эту проблему, оборачивает в красивый фантик и продает в виде тренингов, таблеток, нижнего белья и пластических операций. Не для мужчин, конечно же.

Пары очень по-разному решают эту проблему: от развода до открытых отношений, от понимания и принятия, что теперь отношения находятся на другом уровне, до официальных и неофициальных любовниц и любовников.

Эта тема сложна тем, что сегодня сексуальное желание приравнено к любви — пока партнер хочет, он вроде как любит и браку ничего не угрожает. Сложна тем, что женщина начинает чувствовать свое тело предателем и истязает его в надежде вернуть «как было». Сложна тем, что если супруга финансово зависима от мужа, то будет вынуждена смириться с любым его решением, и тело опять оказывается крайним — из-за него же все это началось.

Бросают, изменяют и остывают к самым разным людям — и к фотомоделям, и к голливудским актрисам, и к «безупречным» фитоняшкам. Вопрос только в том, как человек будет обходиться с тем, кто рядом с ним, с тем, кому он обещал любовь, заботу и уважение, даже если его сексуальные интересы изменились. Будет ли это отказ от своей сексуальной жизни — как в случае решения сохранения верности, например, больному партнеру или это будут тщательно скрываемые параллельные отношения — выбор и ответственность, а возможно, и жертва, всегда за конкретным человеком, а никак не за чьим-то телом, которое никого не предает, а выполняет свою главную задачу — жить.

Источники:

[1] Shame you’re not thinner, darling: More than HALF of people wish their partner would lose weight

[2] Beware the happy fat: Scientists prove that wedded bliss wreaks havoc with your waistline

[3] Food And Love: How They Are Linked In The Brain

[4] Body Dysmorphic Disorder by Proxy

