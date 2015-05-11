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postnauka.ru   пятница, 27 января 2017 года, 13.00

Почему люди храпят?
Сомнолог Михаил Полуэктов о функции мягкого неба, апноэ и способах лечения храпа


Джозеф Стердж, Джон Брайт, Ричард Кобден работы Оноре Домье // wikipedia.org
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Храп — это звук, который возникает на уровне верхних дыхательных путей. Источник этого звука — колебания язычка — рудиментарного образования на окончании мягкого неба, которое нависает над корнем языка. Мягкое небо прикрывает вход в носовую полость изнутри, чтобы пища при глотании проходила в пищевод, а не поднималась вверх. Окончание мягкого неба — язычок — может быть длинным, звук раздается из-за его колебаний, на манер «флажка», от потоков воздуха. Другие части ротовой полости тоже могут участвовать в звуке храпа. Так, небные дужки дребезжат, когда воздух с большой скоростью проходит мимо них.

Михаил Полуэктов

кандидат медицинских наук, доцент Первого МГМУ им. И.М. Сеченова

Если во сне человек дышит через нос, то язычок и мягкое небо ложатся на корень языка и не двигаются. Воздух проходит в дыхательном цикле вперед и назад через носовую полость. Если у человека хроническое воспаление, из-за которого сужаются носовые ходы, то объем вдыхаемого воздуха за короткое время не может заполнить легкие. Человек подсознательно начинает искать другие возможности обеспечения себя воздухом и открывает рот. Это позволяет увеличить объем потребляемого воздуха, но язычок оказывается в свободном состоянии между потоками воздуха в ротовой и носовой полости. От этого язычок колеблется — возникает звук храпа.

Однако чаще всего причиной храпа является сужение не носовой полости, а области ротоглотки. Там к дыхательному горлу прилежат так называемые жировые подушки. Пока человек не очень толстый, эти подушки себя не проявляют. Если же он начинает набирать вес, жир у него откладывается не только в животе, бедрах, но и в области шеи. Когда жировые подушки за корнем языка увеличиваются, они уменьшают просвет дыхательной трубки, по которой проходит воздух.

Чтобы воздух вошел в легкие, во время вдоха организм сначала отводит диафрагму вниз и увеличивает объем грудной клетки. В легких возникает отрицательное давление, они расправляются, увеличиваются в объеме, и возникает вдох, когда внешний воздух с большой скоростью устремляется в легкие, чтобы их заполнить. В соответствии с законами физики даже незначительное сужение просвета дыхательной трубки сопровождается большим изменением давления потока воздуха, который по ней проходит. Скорость воздушного потока резко нарастает, от этого язычок начинает колебаться очень быстро, и храп усиливается.

Кроме этого, если воздух с большой скоростью пытается попасть в легкие через суженное пространство, то в этой области возникает отрицательное давление, обладающее присасывающим действием на стенки верхних дыхательных путей. Из-за этого на фоне храпа могут развиваться так называемые обструктивные апноэ: человек храпит, в какой-то момент из-за того, что очень быстро происходит вдох, стенки глотки схлопываются, и некоторое время он не может вдохнуть. При этом диафрагма продолжает работать — поднимается и опускается, но воздух в легкие не заходит. Чтобы восстановить просвет дыхательных путей, человеку приходится немного пробудиться, простимулировать соответствующие мышцы. Тогда они приоткроют просвет дыхательных путей, и дыхание продолжится. Однако снова, когда человек засыпает глубже, мышцы ослабевают, опять задержка дыхания, пробуждение — и так может происходить всю ночь.

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У человека с апноэ остановка дыхания может происходить до 600 раз за ночь. Если просуммировать все задержки дыхания, то окажется, что фактически половину времени сна он дышит, а вторую половину — нет. Последствием апноэ является сонливость, потому что в течение ночи человек недополучает кислород, из-за чего его сон поверхностный, невосстанавливающий. Уже доказано, что нехватка кислорода увеличивает риски развития различных заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых. Можно сказать, что это происходит, поскольку сердцу, вместо того чтобы отдыхать ночью, приходится работать еще интенсивнее: при помощи увеличения артериального давления оно пытается компенсировать нехватку кислорода, которого недополучает организм.

Как лечат храп? Если это начальная форма, то можно попробовать устранить очевидные препятствия потоку воздуха. Например, если к развитию храпа привело сужение носовых путей из-за увеличения носовых раковин, то можно их подрезать. Можно укоротить язычок, если он слишком длинный, и в этих случаях проблема храпа тоже разрешится. Если храп возник из-за лишнего веса, нужно системно работать над его снижением — тогда уменьшится содержание жировой ткани в области шеи и раскроются дыхательные пути. Но основным методом лечения запущенных форм храпа является не операция по подрезанию язычка, а сон со специальной маской — так называемая СИПАП-терапия. Через маску маленький компрессор подает воздух под небольшим давлением, и оно поддерживает дыхательные пути в открытом состоянии как во время вдоха, так и во время выдоха. Тогда не возникает задержек дыхания, а человек нормально высыпается.

Источник: postnauka.ru




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