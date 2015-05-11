Почему люди дрожат от холода?

Существует два основных способа повышения температуры тела — сократительный и несократительный термогенез. Первый механизм теплопродукции сопряжен с сокращениями мышц тела и является главным у взрослого человека. Второй главным образом связан с изменением интенсивности обмена веществ, то есть метаболизма. Наиболее интенсивный обмен веществ отмечается в «биохимической фабрике организма», которой является печень. Отсюда и это название — печень, потому что «печет».
Павел Умрюхин
доктор медицинских наук, профессор Первого московского государственного медицинского университета, старший научный сотрудник лаборатории системных механизмов эмоционального стресса НИИ нормальной физиологии им. П. К. Анохина РАМН
Любое мышечное движение вызывает усиление продукции тепла. При сокращении мышц энергия химических связей специальных веществ — аккумуляторов энергии — преобразуется в механическую работу. Но часть энергии так называемых макроэргических химических связей, прежде всего АТФ, выделяется в виде тепла (подобно нагреву двигателя автомобиля при его работе). Тепло, которое образуется при работе мышц, может быть полезно для организма в условиях холодной окружающей среды, ведь хорошо известно, что для адекватного протекания биохимических реакций в организме млекопитающих должна непременно поддерживаться оптимальная температура.
Выделяют несколько факторов сократительного термогенеза: терморегуляторный мышечный тонус, мышечная дрожь и произвольные мышечные сокращения. Тонус определяется степенью активности мышц, не выполняющих видимую работу. Считается, что произвольные сокращения, управляемые сознательным усилием воли, менее эффективно повышают температуру тела, чем дрожь, которая представляет собой несогласованные и разнонаправленные сокращения мышечных волокон. В механизмах дрожи задействованы разные группы мышц, и типичным является сокращение жевательной мускулатуры и медленных познотонических (разгибательных) мышц.
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Запуск механизмов термогенеза определяется специальным «дирижером» — нервным центром контроля температуры тела, который находится в специальной структуре головного мозга — гипоталамусе. В его задних отделах находятся нейроны, ответственные за включение продукции тепла. Влияние гипоталамуса на соседние участки мозга, например на ретикулярную формацию и экстрапирамидную систему, определяет усиление сократительной функции мышц.
Непосредственная иннервация большинства мышц тела осуществляется нервами, выходящими из спинного мозга. Спинной мозг получает нисходящие нервные влияния от коры и подкорковых (в частности, структур экстрапирамидной системы) центров головного мозга. Там же, в задних отделах гипоталамуса, находится главный центр симпатического отдела вегетативной нервной системы, функцией которого является включение реакций бегства или борьбы при состояниях страха или агрессии. Эти состояния точно так же, как теплопродукция для компенсации охлаждения, требуют повышенного уровня обмена веществ и энергии, активности мышц тела.
Как уже было сказано, различные структуры головного и спинного мозга имеют тесные анатомические и функциональные взаимосвязи друг с другом. Поэтому при сильном эмоциональном возбуждении, сопровождающемся активацией симпатической системы, например испуге, организм может вздрогнуть или даже продолжительно дрожать. Поэтому повышенная сократительная активность мышечной системы может у некоторых индивидов сопровождать состояние нервозности, возбуждения и мандража.
Источник: postnauka.ru
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