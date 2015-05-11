Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">понедельник, 26 декабря 2016 года, 13.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/pochemu_lyudi_delyatsya_na_sov_i_zhavoronkov_41291"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201612/392_300_41291_so.jpg" width=206 alt="Почему люди делятся на сов и жаворонков?" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b><a href=https://postnauka.ru/faq/71467>postnauka.ru</a></b></span> <span style="font-size: large;">Почему люди делятся на сов и жаворонков?</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Сомнолог Михаил Полуэктов о хронотипах, социальных факторах и влиянии возраста на режим</font></em></span></p><p>Часто в свое оправдание сотрудники, когда приходят на работу слишком поздно, пытаются говорить, что они совы, что они не привыкли рано ложиться и рано вставать. Так ли это? Действительно ли людей можно делить на типы в зависимости от их склонности к позднему или раннему подъему? <a href="http://www.chaskor.ru/article/pochemu_lyudi_delyatsya_na_sov_i_zhavoronkov_41291">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Часто в свое оправдание сотрудники, когда приходят на работу слишком поздно, пытаются говорить, что они совы, что они не привыкли рано ложиться и рано вставать. Так ли это? Действительно ли людей можно делить на типы в зависимости от их склонности к позднему или раннему подъему?

Михаил Полуэктов

кандидат медицинских наук, доцент Первого МГМУ им. И.М. Сеченова

В ходе специальных исследований оказалось, что есть определенный генетический компонент, который определяет приверженность людей к типу жаворонков или сов, — так называемый хронотип. Изначально эти исследования были направлены на изучение различий биологических ритмов у животных. И тогда у них были впервые обнаружены гены, ответственные за хронотип, — это гены PER и CLOCK. Потом, в течение последующих тридцати лет, было открыто еще несколько генов из этой группы, и их продолжают открывать и сейчас.

Нельзя сказать, что есть какой-то ген, из-за которого человек обязательно будет совой и жаворонком. Просто существует определенная комбинация генов, которая чаще встречается у одних и реже у других. А какого-то строго определенного рецепта «совы» и «жаворонка» нет. Генетически принадлежность к тому или иному типу определяется примерно на 54%. На 3% принадлежность к совам или жаворонкам определяется возрастом человека. Это можно изобразить в виде такой куполообразной кривой: примерно до двадцати лет у людей идет тенденция к «совости», человек с рождения и до этого возраста все больше и больше становится совой, а после двадцати лет он все больше и больше становится жаворонком — кривая как бы идет обратно. Есть еще третий вид хронотип — голубь. Голуби — это люди, которые не имеют четкого предпочтения вечернего или утреннего режима, они одинаково хорошо работают как в утренние, так и в вечерние часы, и им все равно, когда проявлять активность.

Оставшиеся 43% вероятности того, что человек будет вовремя ложиться и вставать, определяются социальными факторами. Социальные факторы — это принятый в обществе распорядок дня, необходимость ходить на учебу или работу, и этим факторам человек вынужден подчиняться. То есть если сове, которая рассказывает своему начальнику, что она не может утром вовремя просыпаться и приходить на работу потому, что у нее такие гены, начальник уменьшит зарплату или просто уволит эту сову, то она моментально сможет приспособиться к новому ритму работы, поскольку на 43% ритм жизни зависит не от генетических, а от социальных факторов.

Для биоритма сна и бодрствования социальные факторы — второй по важности времязадатель после светового воздействия. Мы используем это для улучшения сна людей, поскольку многие мероприятия, которые относятся к методам так называемой гигиены сна, поведенческой терапии бессонницы, как раз включают в себя изменение социальной точки зрения, изменение распорядка дня, режима, изменение условий, в которых человек пребывает перед засыпанием. Почему важен распорядок дня? Он позволяет установить биологический ритм на определенное время. Мы обладаем способностью сдвигать цикл сна и бодрствования, и если мы действуем по постоянному режиму, то, соответственно, можем зафиксировать желаемое время подъема и время укладывания.

Источник: postnauka.ru





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