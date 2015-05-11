Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">четверг, 9 марта 2017 года, 16.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/pochemu_bogatye_i_bednye_vosprinimayut_mir_po-raznomu_41628"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201703/392_300_41628_coins-1726618_960_72.jpg" width=206 alt="Почему богатые и бедные воспринимают мир по-разному" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Ksenia Donskaya, <a href=https://theoryandpractice.ru/posts/15870-bystroe-chtenie-pochemu-bogatye-i-bednye-vosprinimayut-mir-po-raznomu>theoryandpractice.ru</a></b></span> <span style="font-size: large;">Почему богатые и бедные воспринимают мир по-разному</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Как работа наших зеркальных нейронов зависит от денег</font></em></span></p><p>Наша способность замечать окружающих и сочувствовать другим напрямую зависит от того, сколько у нас денег и к какому социальному классу мы относимся, считают ученые. Сайт Science of Us, опираясь на научные эксперименты, рассказал, чем богатые отличаются от бедных. <a href="http://www.chaskor.ru/article/pochemu_bogatye_i_bednye_vosprinimayut_mir_po-raznomu_41628">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Наша способность замечать окружающих и сочувствовать другим напрямую зависит от того, сколько у нас денег и к какому социальному классу мы относимся, считают ученые. Сайт Science of Us, опираясь на научные эксперименты, рассказал, чем богатые отличаются от бедных.

Наш взгляд на мир в некоторой степени зависит от культуры, в которой мы выросли. Если показать жителям Запада и Востока одну и ту же картину, то первые, скорее всего, будут концентрироваться на деталях, а вторые постараются охватить вид в целом. Как говорят исследования, азиаты мыслят более глобально, а представители западного мира склонны к аналитике.

То же самое происходит с людьми, которые живут в одной стране, но принадлежат к разным социальным слоям. Можно сказать, что они тоже относятся к разным культурам и поэтому воспринимают мир по-разному. Один из наиболее впечатляющих примеров — эксперимент Майкла Варнума, нейробиолога Аризонского университета. В 2015 году он с коллегами отобрал 58 человек для исследований уровня эмпатии. Сначала все участники заполнили анкету о своем социальном положении (образование родителей, доход семьи и так далее). Следующим этапом стало электроэнцефалографическое исследование. Одновременно испытуемым показывали изображения людей: у одних было нейтральное выражение лиц, у других лица искажены от боли. При этом участникам эксперимента все время говорили смотреть на что-то другое (лица были отвлекающим фактором, так что люди не должны были догадаться, что проверяется уровень их эмпатии).

Участники с высоким социально-экономическим статусом считали, что они более склонны к сочувствию, в то время как в реальности все оказалось наоборот. Результаты эксперимента показывают, что «нервная система людей с более высоким социально-экономическим статусом реагирует на боль других незначительно». В то же время в исследовании 2016 года Варнум с коллегами определили, что представители более низких социальных слоев имеют более чувствительную систему зеркальных нейронов, то есть лучше понимают чувства других людей.

Концентрация внимания у представителей разных классов также различается. Об этом свидетельствует серия экспериментов, проведенная под руководством кандидата на докторскую степень Пии Дайц. В ходе первого эксперимента исследователи останавливали прохожих на улице, просили их надеть очки Google Glass и прогуляться в них минуту. Оказалось, что участники из высших слоев общества гораздо реже и меньше по времени смотрели на других людей. Второй эксперимент заключался в том, что студентам показывали фотографии различных городов. Выходцы из рабочего класса, как правило, разглядывали снимки на 25% дольше, чем люди из более обеспеченных семей. Во время третьего эксперимента участникам показывали почти идентичные изображения с разницей в доли секунды и им нужно было сказать, произошли ли какие-то изменения и что конкретно поменялось. Представители рабочего класса быстрее определяли перемены в выражении лиц на картинках, чем участники из высших слоев среднего класса.

Существует множество объяснений того, почему представители менее привилегированных слоев более внимательны к людям вокруг. Это может быть связано с тем, что чем ты беднее, тем чаще тебе приходится надеяться на других. Кроме того, ты живешь в менее безопасной обстановке, поэтому тебе нужно прислушиваться к людям вокруг, чтобы защитить себя и своих близких. В то же время богатые люди более сосредоточены на своих целях и желаниях. Также, возможно, они чаще игнорируют других людей, потому что могут себе это позволить.

Источник: theoryandpractice.ru





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