Пляжная иллюзия

Однажды я наблюдала забавную картину. Дело было на Чёрном море, летом. Всё как обычно: с 10 утра на пляже не протолкнуться — весь берег, как огромное лоскутное одеяло, покрывают сотни полотенец. На них лениво перекатываются с боку на бок тела — бледные, как мрамор; розовые, как бекон; коричневые, как шоколад. Между отдыхающими ловко пробираются местные торговцы: «Ррррыба-рыба-раки!», «Чуррррчхела!» — перекрикивают они шум моря. И вдруг в потоке стандартных рекламных призывов я различаю что-то новое: «Виртуальная реальность, фантастический аттракцион! — надрывается парень и крутит в руках VR-очки.
— Чудесное изобретение. Двадцать минут сёрфинга по искусственным волнам!» Я присаживаюсь в тенёк, смотрю. Подходят люди, покупают сеанс путешествия по виртуальному миру. Но минут через пять, а то и меньше возвращаются в мир настоящий: снимают очки и бегут плескаться в реальном, немного мутном, но всё же тёплом и приятном море. За час наблюдений к продавцу виртуальной реальности подошли человек пять, но ни один не задержался в мире иллюзий на полный сеанс.
Конечно, есть вероятность, что людям просто не понравилось качество: волны неестественно бликовали, птицы в небе подвисали или что-то в этом духе — не исключено. Но это не единственный пример отсутствия массового интереса к виртуальной, дополненной и смешанной реальности. Изобретение это не новое, стартапов для широкого круга потребителей была уйма, но как-то мало среди них успешных. Мы по-прежнему предпочитаем путешествовать на поездах и самолётах, а не рассматривать виртуальные достопримечательности в VR-очках. Нам всё так же нравится делать дома ремонт и ходить по магазинам в поисках симпатичных обоев, хотя мы могли бы надеть шлем дополненной реальности и не только цвет стен менять каждую минуту, но и модифицировать тесную квартирку в каком-нибудь Бирюлёве то в замок над фьордом, то в бунгало на берегу Тихого океана. Почему же мы не впадаем в зависимость от виртуальной реальности?
Объяснений множество, каждый выберет своё. Один скажет, что компьютерная графика пока выглядит топорно; другой будет упирать на дороговизну технологии; третий ответит, что обычная реальность намного интереснее. И я, несколько раз заглядывавшая в виртуальный мир, — за третий вариант, потому что настоящая жизнь развивается вне всяких алгоритмов и сценариев, потому что она полна удивительных случайностей. Большой взрыв и рождение Земли — случайность, появление жизни на ней — случайность, вся биологическая эволюция — череда случайностей. Да и некоторые открытия, в корне изменившие мир, произошли по воле случая.
Взять, например, историю французского химика и художника Эдуарда Бенедиктуса. Как-то во время опытов он уронил стеклянную колбу с растворённым в ацетоне нитратом целлюлозы. Однако вдребезги сосуд не разбился. Колба пошла трещинами, но осколки скреплял тонкий слой осевшего на стекле вязкого вещества. Учёный несколько раз повторил этот фокус в лаборатории, а спустя некоторое время получил патент на технологию изготовления небьющегося стекла. По методу Бенедиктуса в 1920-е стали производить прочные стёкла для автомобилей, и этот транспорт стал гораздо безопаснее.
Сложно не вспомнить и самую известную научную случайность — открытие пенициллина, первого антибиотика. Микробиолог Александр Флеминг не очень любил прибирать рабочее место после опытов и однажды оставил на несколько дней в чашке Петри колонию золотистого стафилококка. Вернувшись в лабораторию, учёный обнаружил, что микробов в чашке нет — их уничтожил плесневый гриб Penicillium. В итоге исследователь получил Нобелевскую премию, а многие инфекционные заболевания, считавшиеся смертным приговором, стали излечимы.
Таких эпизодов в науке множество, да и за её пределами постоянно происходит что-то удивительное. Например, в тот день на Чёрном море я не взяла с собой ни книжку, ни смартфон, с которого можно было что-то почитать, но реальность пошла против стандартного сценария: подкинула альтернативу праздному пляжному отдыху — ситуацию с VR-очками как предмет для наблюдения и пищу для раздумий. Жизнь перестаёт быть скучной, когда внимательно её изучаешь.
Опубликовано в журнале «Кот Шрёдингера» №7-8 (33-34) за июль-август 2017 г.
Источник: kot.sh
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